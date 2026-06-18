Ranking de força da Copa do Mundo de 2026: Lionel Messi leva a Argentina ao primeiro lugar, enquanto Espanha e Portugal caem após estrearem na fase de grupos com empates decepcionantes

Se os jogos de estreia servirem de indício, teremos grandes emoções neste verão. Vimos os co-anfitriões México e Estados Unidos conquistarem vitórias contundentes, o Brasil ser empatado pelo Marrocos, a Alemanha golear a modesta Curaçao, a Holanda e o Japão disputarem um clássico, e Cabo Verde e a República Democrática do Congo empatarem, respectivamente, com as poderosas Espanha e Portugal.

Do ponto de vista individual, as superestrelas Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane fizeram jus às expectativas com dois gols cada, mas Lionel Messi mais uma vez roubou a cena com um hat-trick pela Argentina, atual campeã. Cristiano Ronaldo, por sua vez, teve uma estreia para esquecer.

Então, mais do mesmo, por favor. Com uma rodada já disputada e muitas outras pela frente, o GOAL classifica as chances de todas as 48 seleções na América do Norte...

Última atualização: 9 de junho de 2026.