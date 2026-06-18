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World Cup Power Rankings GFXGOAL
Mark Doyle e Krishan Davis

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Ranking de força da Copa do Mundo de 2026: Lionel Messi leva a Argentina ao primeiro lugar, enquanto Espanha e Portugal caem após estrearem na fase de grupos com empates decepcionantes

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Especiais e Opinião

A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 já ficou para a história, e o torneio começou com o pé direito. Apesar da falta de confrontos de destaque no papel, devido ao novo formato ampliado, não faltaram emoções e reviravoltas, com todos os grandes nomes representando seus respectivos países no maior palco do futebol. Bem, quase todos eles.

Se os jogos de estreia servirem de indício, teremos grandes emoções neste verão. Vimos os co-anfitriões México e Estados Unidos conquistarem vitórias contundentes, o Brasil ser empatado pelo Marrocos, a Alemanha golear a modesta Curaçao, a Holanda e o Japão disputarem um clássico, e Cabo Verde e a República Democrática do Congo empatarem, respectivamente, com as poderosas Espanha e Portugal.

Do ponto de vista individual, as superestrelas Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane fizeram jus às expectativas com dois gols cada, mas Lionel Messi mais uma vez roubou a cena com um hat-trick pela Argentina, atual campeã. Cristiano Ronaldo, por sua vez, teve uma estreia para esquecer.

Então, mais do mesmo, por favor. Com uma rodada já disputada e muitas outras pela frente, o GOAL classifica as chances de todas as 48 seleções na América do Norte...

Última atualização: 9 de junho de 2026.

  • FBL-WC-2026-MATCH10-GER-CUWAFP

    48Curaçao ↔️

    A menor nação — tanto em tamanho quanto em população — a chegar à Copa do Mundo, Curaçao já sabia que teria uma tarefa difícil pela frente ao ser sorteada para enfrentar a Alemanha, tetracampeã mundial, em sua estreia, e foi exatamente o que aconteceu: a equipe de Dick Advocaat sofreu uma goleada implacável, levando sete gols em Houston.

    A pequena nação caribenha, no entanto, sempre terá o gol de empate de Livano Comenencia para lembrar deste torneio, independentemente do resultado das partidas contra o Equador e a Costa do Marfim.

    • Publicidade
  • FBL-WC-2026-MATCH21-GHA-PANAFP

    47Panamá ↔️

    O Panamá vai se arrepender depois de desperdiçar sua melhor chance de conquistar os pontos necessários para chegar às oitavas de final, ao sofrer uma derrota agonizante no final da partida contra Gana em seu jogo de estreia, apesar de ter tido algumas oportunidades decentes.

    Consequentemente, é impossível não sentir que a campanha da “Maré Vermelha” no torneio já chegou ao fim, com jogos muito mais difíceis contra a Croácia e a Inglaterra ainda por vir no Grupo L. A julgar pela linguagem corporal dos jogadores ao final da partida, eles também sabiam disso.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    46Iraque ⬇️

    A 48ª e última seleção a se classificar para o torneio, o Iraque não disputava uma Copa do Mundo há 40 longos anos e ousou sonhar depois que Aymen Hussein — recém-saído de um interrogatório de sete horas pela alfândega dos EUA — empatou a partida contra a Noruega, em Boston. Esse sonho durou apenas quatro minutos, no entanto, pois Erling Haaland aproveitou um erro do goleiro para colocar os escandinavos novamente na frente.

    No fim das contas, a equipe de Graham Arnold teve azar ao perder por 4 a 1 em sua estreia no Grupo I, e as coisas não vão ficar mais fáceis, já que a França é o próximo adversário na agenda. 

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    45Tunísia ⬇️

    A Tunísia pode muito bem liderar o ranking das seleções mais caóticas da rodada inicial. Em campo, a equipe teve o pior começo possível ao sofrer uma humilhante derrota por 5 a 1 para a Suécia em Monterrey, permitindo que os adversários abrissem vantagem depois de terem descontado um gol quando já estavam perdendo por dois, e pagando o preço por alguns erros desastrosos.

    A reação foi rápida e brutal; o técnico Sabri Lamouchi foi demitido no dia seguinte, em meio a dúvidas sobre suas capacidades de liderança. Ele entra para a história indesejada como o primeiro técnico a ser demitido tão cedo no torneio e foi substituído no banco pelo experiente francês Hervé Renard.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    44Haiti ⬇️

    A classificação do Haiti para sua segunda Copa do Mundo, 52 anos após sua estreia na fase final, foi nada menos que milagrosa, e a seleção teve um desempenho digno, apesar de ter sofrido uma derrota por uma diferença mínima para a Escócia na estreia no Grupo C.

    Infelizmente para eles, essa provavelmente seria sua partida mais fácil, já que o próximo compromisso do Haiti é contra o Brasil, antes de encerrar a fase de grupos contra o Marrocos.

  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    43Jordânia ⬆️

    Em sua primeira participação na Copa do Mundo, a Jordânia teve um bom desempenho contra a Áustria e empatou merecidamente com um gol de Ali Olwan, antes de sofrer dois gols nos últimos 15 minutos e acabar sendo derrotada em sua estreia. Houve muitos aspectos positivos na equipe de Jamal Sellami, e os jogadores devem estar confiantes em conseguir um bom resultado contra a Argélia na segunda rodada.

    O problema é que, mesmo uma vitória sobre os norte-africanos pode não ser suficiente para passar da fase de grupos, já que a Jordânia terá que enfrentar a Argentina em sua última partida do Grupo J.

  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    42África do Sul ⬇️

    Para um jogo de estreia, o da África do Sul mal poderia ter sido pior. Apesar de apresentar uma nova formação 5-3-2, com a qual esperavam surpreender seus adversários, o México, a seleção sul-africana foi totalmente superada e dominada pelos co-anfitriões e, na verdade, teve sorte de perder apenas por 2 a 0.

    A equipe de Hugo Broos foi, em alguns momentos, a responsável por sua própria derrota, graças a alguns passes suicidas da defesa, enquanto os dois cartões vermelhos recebidos no segundo tempo só enfraquecerão o que já era um dos elencos menos talentosos do torneio. São necessárias melhorias significativas para que a equipe tenha alguma esperança de chegar às oitavas de final.

  • Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    41Uzbequistão ⬇️

    A seleção do Uzbequistão, comandada por Fabio Cannavaro, teve um bom desempenho em sua tão esperada estreia no torneio, mas, no fim das contas, isso não foi suficiente contra a Colômbia, inspirada por Luis Díaz.

    Abbosbek Fayzullaev, pelo menos, fez história ao se tornar o primeiro jogador de seu país a marcar um gol em uma Copa do Mundo, mas a derrota por 3 a 1 significa que os Lobos Brancos provavelmente precisarão de uma vitória expressiva sobre a República Democrática do Congo em sua última partida da fase de grupos para ter alguma chance de avançar, já que Portugal será o próximo adversário.
  • Paraguay Bobadilla own goalGetty Images

    40Paraguai ⬇️

    Disputando sua primeira Copa do Mundo desde 2010, a campanha do Paraguai pode ter chegado ao fim antes mesmo de realmente começar, após uma goleada de 4 a 1 sofrida nas mãos dos co-anfitriões, os Estados Unidos, na estreia do Grupo D. Tudo começou a dar errado logo aos sete minutos, quando Damian Bobadilla marcou contra, e a partir daí foi ladeira abaixo.

    Turquia e Austrália são os próximos adversários dos sul-americanos, mas, se o desempenho contra os EUA servir de referência, as chances do Paraguai de avançar são, na melhor das hipóteses, mínimas.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    39Nova Zelândia ⬆️

    O técnico da Nova Zelândia, Darren Bazeley, admitiu que ele e seus jogadores ficaram profundamente decepcionados por não terem vencido a partida de estreia contra o Irã, já que chegaram a abrir o placar duas vezes no empate em 2 a 2 em Los Angeles. “Provavelmente estivemos mais perto do que nunca de vencer uma partida na Copa do Mundo”, destacou ele, “e não conseguimos fazer isso hoje”.

    Bazeley estava, com razão, orgulhoso do desempenho de sua equipe. Eles trocaram bem a bola, e Elijah Just, autor de dois gols, combinou-se brilhantemente com Chris Wood durante toda a partida. No entanto, as esperanças dos All Whites de avançarem para as oitavas de final continuam bastante incertas, já que seu próximo adversário, o Egito, teve um ótimo desempenho em seu empate na estreia, contra a Bélgica, favorita do Grupo G.

  • Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    38Catar ⬆️

    Depois de decepcionar a todos em sua estreia na Copa do Mundo como anfitrião em 2022, o Catar esperava mostrar grandes melhorias quatro anos depois. E, embora tenha contado com um pouco de sorte em alguns momentos contra a Suíça, o empate em 1 a 1 foi merecido, garantido quando Boualem Khoukhi forçou Miro Muheim a marcar contra no tempo de acréscimo do segundo tempo.

    A equipe de Julen Lopetegui pareceu muito mais organizada do que na edição anterior, disputada em casa, e agora tem uma chance real de disputar uma vaga nas oitavas de final, enquanto se prepara para enfrentar o Canadá e a Bósnia e Herzegovina.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    37Argélia ⬇️

    Após uma ausência de 12 anos, a Argélia voltou à Copa do Mundo com o ânimo em alta, após derrotar a Holanda em um dos amistosos preparatórios para o torneio. No entanto, voltou à realidade nesta terça-feira ao se tornar a mais recente vítima de Lionel Messi, quando o maestro argentino marcou um hat-trick inesquecível para garantir a vitória dos atuais campeões.

    Vladimir Petkovic e seus jogadores agora precisam se recompor e voltar à luta quando enfrentarem a Jordânia, em uma partida que agora é imperdível contra os estreantes no torneio. Se não conseguirem a vitória, e com a Áustria ainda por vir, os Fennecs provavelmente voltarão para casa mais cedo.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    36Cabo Verde ⬆️

    Que resultado! Em sua primeira partida de todos os tempos na Copa do Mundo, Cabo Verde empatou em 0 a 0 com a Espanha — e merecidamente. Ferran Torres pode até ter acertado a trave quando parecia mais fácil marcar, enquanto o goleiro Vozinha, de 40 anos, fez algumas defesas fantásticas, mas toda a equipe fez um trabalho incrível, fazendo com que a Espanha parecesse bastante medíocre e previsível durante a maior parte da partida.

    Com o desafio mais difícil do Grupo H já superado, Cabo Verde se encontra agora na situação quase inacreditável de saber que, se vencer o Uruguai ou a Arábia Saudita, terá praticamente garantida uma vaga nas oitavas de final. 

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    35Arábia Saudita ⬆️

    Por um bom tempo, em Miami, parecia que a Arábia Saudita iria conseguir mais uma vitória surpreendente em sua estreia na Copa do Mundo. É claro que vencer o Uruguai não teria gerado tantas manchetes quanto derrotar a Argentina no Catar há quatro anos, mas teria sido uma conquista notável para uma seleção que vinha apresentando um desempenho bastante fraco desde que garantiu sua vaga na fase final. A vantagem conquistada aos 41 minutos, graças a Abdulelah Al-Amri, foi totalmente merecida, mas os sauditas não poderiam reclamar do empate em 1 a 1 com o Uruguai, já que a Celeste dominou completamente o segundo tempo da partida. 

    Conquistar um ponto contra a Espanha ainda parece uma tarefa extremamente difícil para os Falcões Verdes, mas eles devem se sentir muito encorajados pela maneira como se defenderam contra o Uruguai — assim como pelo fato de que a La Roja esteve longe de ser eficaz no empate surpreendente com Cabo Verde. Além disso, o mais importante agora é que uma vitória sobre Cabo Verde na última partida da fase de grupos provavelmente levaria os sauditas às oitavas de final — e esse é um cenário que eles certamente teriam aceitado de bom grado antes do início do torneio.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    34Irã ⬆️

    Se considerarmos as coisas de uma perspectiva puramente esportiva, o empate em 2 a 2 com a Nova Zelândia é provavelmente um resultado ruim para o Irã, que atualmente ocupa uma posição 59 lugares acima dos All Whites no ranking mundial. No entanto, não houve nada nem remotamente esportivo no tratamento dado ao Irã nesta Copa do Mundo, devido à influência chocante que os co-anfitriões, os Estados Unidos, tiveram permissão para exercer sobre uma seleção proveniente de uma nação que eles acabaram de parar de bombardear.

    Nessas circunstâncias, o Irã ter conquistado um ponto — apesar de ter ficado duas vezes atrás no placar — representa a conquista mais admirável da primeira fase até agora. É claro que a classificação para as oitavas de final agora parece muito distante, com jogos contra a Bélgica e o Egito ainda por vir, mas a Seleção do Irã, sem dúvida, continuará a se orgulhar de si mesma, não importa o que aconteça daqui para frente.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    33República Tcheca ⬇️

    Depois de encerrar uma espera de 20 anos para voltar aos palcos da Copa do Mundo, a Tchequia parecia ter um complexo de inferioridade em sua estreia contra a Coreia do Sul. A equipe esteve na defensiva desde o início, com seus adversários, acostumados a torneios, chegando perto do gol várias vezes.

    Eles poderiam ter assumido a liderança com um cabeceio do capitão Ladislav Krejci, mas os tchecos não conseguiram segurar o resultado, e a Coreia do Sul virou o jogo e venceu por 2 a 1. Isso significa que a equipe já enfrenta uma batalha difícil na disputa pelo segundo lugar, já que é de se esperar que a seleção asiática também derrote a fraca seleção da África do Sul. Mesmo que chegue às oitavas de final, parece improvável que a Tchequia vá além disso.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    32República Democrática do Congo ⬆️

    Quando a República Democrática do Congo sofreu um gol de Portugal aos seis minutos de seu primeiro confronto pelo Grupo K, muitos temeram o pior para a seleção africana, que voltava à Copa do Mundo pela primeira vez desde 1974. No entanto, apesar de ter tido pouquíssima posse de bola, a equipe de Sébastien Desabre aproveitou ao máximo suas oportunidades e conquistou um ponto graças ao gol de cabeça de Yoane Wissa.

    Se conseguirem dar continuidade a esse resultado com mais uma atuação positiva contra a Colômbia, a confiança estará em alta de cara para o que provavelmente será um confronto decisivo contra o Uzbequistão na última partida da República Democrática do Congo na fase de grupos.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    31Bósnia e Herzegovina ⬆️

    A Bósnia e Herzegovina, última colocada em seu grupo, acredita ter chances de causar uma zebra, especialmente depois de conquistar um ponto contra o co-anfitrião Canadá na estreia do grupo, em Toronto. A equipe poderia ter garantido uma vitória crucial, mas o atacante Ermedin Demirovic desperdiçou uma oportunidade gloriosa de um contra um quando o placar estava em 1 a 0, embora tenha sido necessária uma defesa heróica de Sead Kolasinac no outro lado do campo.

    O Grupo B está muito equilibrado e, mesmo sendo azarões, não se pode descartar a possibilidade de os bósnios conquistarem algum resultado nas partidas restantes contra a Suíça e o Catar. Provavelmente, eles já marcaram o confronto com o Catar como imperdível, e os três pontos certamente garantiriam, no mínimo, uma vaga nas oitavas de final.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    30Canadá ⬆️

    Ainda há tudo em jogo para o Canadá, um dos anfitriões, após a primeira rodada, embora a equipe possa vir a se arrepender de não ter conseguido vencer a Bósnia e Herzegovina naquele que acabou sendo um empate em 1 a 1, após o gol de empate bem marcado por Cyle Larin. Em um grupo bastante equilibrado, essa vitória teria dado ao Canadá uma vantagem potencialmente decisiva sobre seus adversários da estreia, Suíça e Catar.

    Ainda assim, a equipe de Jesse Marsch acredita em suas chances de somar os pontos necessários nas partidas restantes, especialmente jogando em casa. A classificação final pode muito bem se resumir à diferença de gols, no entanto, se a disputa acabar sendo tão acirrada quanto parece no papel.

  • FBL-WC-2026-MATCH21-GHA-PANAFP

    29Gana ⬆️

    Você sabia que Gana simplesmente precisava vencer o Panamá — que, na verdade, está 25 posições acima deles no ranking da FIFA — para ter alguma chance de ser um dos melhores terceiros colocados da fase de grupos, em um grupo que também conta com Inglaterra e Croácia. E, embora tenham deixado para o último, último momento, acabaram conseguindo o resultado no final.

    O jovem meio-campista Caleb Yirenkyi empurrou a bola para dentro do gol aos 95 minutos, garantindo o que pode ser três pontos vitais para as Estrelas Negras, que enfrentam uma tarefa difícil contra os Três Leões na próxima partida. Realisticamente, eles esperam conseguir algum resultado na última partida da fase de grupos contra a Croácia para se classificar para as oitavas de final.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    28Escócia ↔️

    A Escócia esperou 28 anos entre uma partida e outra da Copa do Mundo e, embora a vitória por 1 a 0 sobre o Haiti no sábado estivesse longe de ser um clássico, ainda assim foi uma noite de comemoração para a “Tartan Army” em Boston, que conquistou sua primeira vitória no torneio desde 1990.

    O gol desviado de John McGinn significa que a equipe de Steve Clarke ganhou espaço no Grupo C, embora ainda possa precisar de mais um ponto contra Marrocos ou Brasil para garantir uma vaga nas oitavas de final.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    27Senegal ⬇️

    Como o Senegal deve se arrepender de algumas das chances que desperdiçou no primeiro tempo da derrota para a França. A equipe de Pape Thiaw esteve à altura de um dos favoritos do torneio durante 45 minutos, mas assim que os Bleus entraram em ação após o intervalo, o Senegal não conseguiu acompanhar o ritmo e acabou sucumbindo à derrota por 3 a 1 em Nova Jersey.

    O gol espetacular de Ibrahim Mbaye mostrou por que há tanto entusiasmo em torno do jovem jogador do Paris Saint-Germain, e sua atitude destemida pode ser necessária desde o início se os Leões de Teranga quiserem evitar a derrota contra a Noruega e manter vivas suas esperanças antes do confronto com o Iraque, que encerrará sua participação na fase de grupos.

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Turquia ⬇️

    De volta à Copa do Mundo pela primeira vez desde que ficou em terceiro lugar em 2002, a Turquia foi novamente apontada como “azarão” por vários especialistas antes do torneio. A equipe de Vincenzo Montella, no entanto, teve um desempenho abaixo do esperado em Vancouver, pois desperdiçou muitas chances de gol, enquanto a Austrália aproveitou as falhas na defesa.

    A derrota na estreia significa que os turcos têm muito trabalho pela frente se quiserem evitar uma eliminação precoce e embaraçosa; portanto, a vitória sobre o Paraguai na próxima partida é agora essencial.

  • FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

    25Equador ⬇️

    O Equador vai se arrepender profundamente após o que provavelmente será uma derrota muito custosa na estreia contra a Costa do Marfim. A “La Tri” desperdiçou inúmeras chances de abrir o placar contra uma seleção que está apenas uma posição abaixo dela no ranking mundial da FIFA, acertando a trave em três ocasiões, mas, de alguma forma, não conseguiu balançar as redes. No fim das contas, foi brutalmente punida ao sofrer o único gol da partida aos 90 minutos.

    A classificação para as oitavas de final ainda pode estar ao alcance como um dos oito terceiros colocados com melhor classificação, mas a equipe precisará garantir uma vitória por uma margem significativa sobre a modesta Curaçao na próxima partida para melhorar seu saldo de gols; caso contrário, pode ser o fim da linha, com a Alemanha à espreita na terceira e última partida da fase de grupos.

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Austrália ⬆️

    A Austrália chegou, de forma surpreendente, às oitavas de final em 2022, e os Socceroos já estão bem posicionados para se classificarem para a fase eliminatória mais uma vez nesta edição, após a vitória surpreendente por 2 a 0 sobre a Turquia no sábado. A equipe de Tony Popovic teve que suportar muita pressão em Vancouver, mas algumas finalizações brilhantes garantiram uma vitória importante no Grupo D.

    Eles precisarão repetir esse desempenho se quiserem conquistar algum resultado contra os Estados Unidos em sua segunda partida da fase de grupos, mas estarão confiantes de que conseguirão os pontos necessários contra o Paraguai na terceira rodada.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Coreia do Sul ⬆️

    A vitória na estreia contra a República Tcheca sempre pareceu ser fundamental para a Coreia do Sul em um Grupo A bastante equilibrado, que também conta com os co-anfitriões México e África do Sul, e a equipe acabou cumprindo sua missão.

    A falta de eficiência na finalização será motivo de preocupação, já que os Guerreiros Taegeuk desperdiçaram várias chances antes de sofrerem um gol surpreendente contra o ritmo da partida, mas conseguiram uma recuperação emocionante em Guadalajara, e Oh Hyeon-gyu marcou o gol da vitória a 10 minutos do fim. O México representará um teste difícil em casa na segunda rodada, mas a Coreia do Sul espera vencer a África do Sul em sua última partida e, portanto, já está bem posicionada para se classificar em primeiro ou segundo lugar.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Uruguai ⬆️

    Vimos as duas faces do Uruguai de Marcelo Bielsa no empate extremamente frustrante de 1 a 1 com a Arábia Saudita, na segunda-feira. A Celeste esteve estranhamente apática no primeiro tempo de sua estreia na Copa do Mundo e merecidamente estava perdendo no intervalo. No entanto, Bielsa tomou algumas decisões ousadas durante o intervalo, sendo a mais notável a substituição de Darwin Núñez, e o Uruguai jogou muito melhor após o reinício. O empate foi merecido e a equipe realmente deveria ter vencido a partida. 

    Obviamente, tentar prever o que a equipe de “El Loco” fará a seguir é quase impossível, mas se conseguirem jogar com a mesma intensidade que vimos no segundo tempo, mesmo nas condições sufocantes de Miami, eles são mais do que capazes de ter sucesso onde a Espanha falhou, derrotando Cabo Verde. No entanto, o simples fato de que ninguém no elenco tem mais gols pela seleção do que Núñez, que foi péssimo contra os sauditas, continua sendo um grande motivo de preocupação...

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Egito ↔️

    A emoção predominante no Egito logo após o empate em 1 a 1 com a Bélgica foi a frustração. A equipe sabia que os Diabos Vermelhos estavam ao seu alcance, especialmente nos primeiros 45 minutos, e teria conquistado sua primeira vitória na história da Copa do Mundo se não fosse por um gol contra.

    No entanto, essa espera agonizante deve chegar ao fim em breve, pois a maravilhosa articulação entre jogadores como Mohamed Salah, Omar Marmoush, Ziko e Emam Ashour deve garantir que o Egito vença tanto a Nova Zelândia quanto o Irã.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Croácia ⬇️

    Depois de chegar à final em 2018 e às semifinais quatro anos depois, a Croácia chegou à América do Norte com esperanças realistas de chegar longe novamente. No entanto, a equipe precisará rever sua estratégia depois de ter sido completamente dominada no segundo tempo da derrota por 4 a 2 para a Inglaterra, em Dallas.

    Luka Modric foi substituído antes da marca de uma hora, enquanto a equipe de Zlatko Dalic deve muito às defesas de Dominik Livakovic por manter o placar dentro do aceitável. A equipe vai tirar lições positivas dos dois gols excelentes que marcou na quarta-feira e ainda deve estar confiante de se recuperar com uma vitória sobre o Panamá na segunda rodada.

  • FBL-WC-2026-MATCH20-AUT-JORAFP

    19Áustria ⬇️

    A Áustria sabia que, para passar do Grupo J, precisaria vencer a Jordânia na estreia e, embora a equipe de Ralf Rangnick tenha deixado para resolver a situação no final, a vitória por 3 a 1 na terça-feira coloca o time em boa posição para enfrentar a Argentina na segunda rodada.

    Após a lesão devastadora sofrida pelo importante atacante Christoph Baumgartner na véspera do torneio, a Áustria ainda está se adaptando no ataque, mas deve se manter confiante na classificação para as oitavas de final.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Suécia ⬆️

    A Suécia pode ter entrado na Copa do Mundo pela porta dos fundos, conquistando de forma surpreendente uma vaga na repescagem ao terminar em primeiro lugar em um grupo da Liga das Nações composto por Azerbaijão, Estônia e Eslováquia, mas agora que está lá, certamente não parece disposta a deixar a oportunidade escapar.

    A equipe teve um início perfeito em um grupo difícil, que também conta com a Holanda e o Japão, quando o técnico inglês Graham Potter a conduziu a uma goleada de 5 a 1 sobre a Tunísia na estreia no torneio. Parece que, onde há Alexander Isak e Viktor Gyokeres, há esperança, já que a dupla de atacantes da Premier League marcou gols. O meio-campista do Brighton, Yasin Ayari, porém, pode ter algo a dizer sobre isso, depois de marcar dois gols espetaculares em Monterrey.

  • Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Suíça ⬇️

    Devido ao sorteio favorável na fase de grupos, a Suíça era apontada como uma seleção capaz de chegar surpreendentemente longe nesta Copa do Mundo. No entanto, essas expectativas estão agora sendo um pouco moderadas após o decepcionante empate com o Catar, em São Francisco, no sábado.

    Breel Embolo conseguiu marcar seu primeiro gol em mais um torneio internacional, mas a equipe de Murat Yakin careceu de eficiência na finalização e pagou caro por sua falta de precisão quando o Catar empatou nos acréscimos do segundo tempo. A Bósnia e Herzegovina é o próximo adversário no Grupo B, antes do confronto com o co-anfitrião Canadá para encerrar a fase de grupos.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

    16Costa do Marfim ↔️

    A Costa do Marfim está de volta à Copa do Mundo após ficar de fora das duas últimas edições, e teve um início perfeito ao conquistar uma vitória no final da partida contra o Equador — que pode ser decisiva —, aproveitando o fato de os adversários terem desperdiçado inúmeras oportunidades. Aos 90 minutos, Amad Diallo, do Manchester United, desviou com maestria um cruzamento para o gol, provocando comemorações frenéticas.

    Os três pontos colocaram imediatamente a seleção africana em excelente posição para se classificar, dando-lhe uma espécie de “carta branca” contra a Alemanha na próxima partida, antes de esperar vencer a modesta Curaçao em sua última partida da fase de grupos. Os Elefantes, portanto, terão como objetivo o segundo lugar, ou até mesmo o primeiro, no grupo e um caminho mais tranquilo nas oitavas de final.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH24-UZB-COLAFP

    15Colômbia ⬇️

    A Colômbia sabia que estaria em excelente posição se vencesse seus dois primeiros jogos da fase de grupos contra o Uzbequistão e a República Democrática do Congo antes de enfrentar a favorita Portugal, e teve um início perfeito.

    Contra os corajosos uzbeques, Luis Díaz se tornou o mais recente grande nome a brilhar nesta Copa do Mundo, dando uma assistência sublime para Daniel Muñoz antes de marcar o que acabou sendo o gol da vitória após o intervalo, enquanto os sul-americanos aproveitavam o empate potencialmente prejudicial de Cristiano Ronaldo e companhia com a República Democrática do Congo.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14México ⬆️

    Milhares de torcedores lotaram o Estádio Azteca na quinta-feira, na expectativa de que o México fizesse o que era esperado na estreia do torneio, e o El Tri certamente cumpriu sua parte ao derrotar a África do Sul com facilidade. Julian Quinones parece ter trazido para o verão a boa fase que lhe rendeu a Chuteira de Ouro na última temporada na Arábia Saudita, enquanto Raúl Jiménez, agora livre do peso de nunca ter marcado em uma Copa do Mundo, pode estar pronto para viver um mês inesquecível aos 35 anos.

    O cartão vermelho recebido no final da partida pelo capitão César Montes será frustrante, mas os co-anfitriões ainda devem ter recursos mais do que suficientes para passar do Grupo A e garantir a vantagem de jogar em casa nas primeiras fases eliminatórias.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    13Estados Unidos ⬆️

    Que começo para os Estados Unidos! Os co-anfitriões provavelmente não poderiam ter pedido um resultado melhor em sua estreia, já que derrotaram o Paraguai com facilidade em Los Angeles, com o atacante Folarin Balogun ganhando confiança essencial ao marcar dois gols bem executados na goleada por 4 a 1. Seu segundo gol foi particularmente impressionante, quando ele mandou uma finalização de pé esquerdo no ângulo superior.

    É claro que ainda haverão desafios mais difíceis pela frente, mas essa vitória dá à equipe de Mauricio Pochettino a base perfeita para seguir em frente. Três pontos provavelmente já serão suficientes para garantir uma vaga nas oitavas de final, e essa vitória recorde ajudará no saldo de gols. Os EUA ainda têm jogos contra a Austrália e a Turquia pela frente e agora estão confiantes de que conseguirão somar os pontos necessários para terminar entre os dois primeiros do Grupo D.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Bélgica ⬇️

    O ponta do Manchester City, Jeremy Doku, admitiu ainda em novembro que a Bélgica “não foi boa o suficiente em um grande número de partidas” nas eliminatórias; portanto, seu desempenho irregular na estreia na Copa do Mundo contra o Egito não foi nenhuma surpresa. Os Diabos Vermelhos foram péssimos no primeiro tempo da partida em Seattle, sem conseguir registrar um único chute a gol, e tiveram sorte de não estar perdendo por mais de um gol no intervalo. 

    Foi preciso a entrada de Romelu Lukaku, que ainda não estava em plena forma, para forçar o gol contra que garantiu o empate. Portanto, embora a Bélgica ainda possa terminar em primeiro lugar em um grupo que também conta com o Irã e a Nova Zelândia, mantemos nossa afirmação de que a equipe de Rudi Garcia não vai nem chegar perto de vencer o torneio. 

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Japão ⬆️

    Apesar das lesões de alguns jogadores importantes, o Japão era um dos grandes favoritos antes do torneio e mostrou por quê ao se recuperar duas vezes para conquistar um ponto contra a Holanda, em Dallas. O técnico Hajime Moriyasu foi recompensado por ter feito substituições acertadas no segundo tempo, com o gol de empate de Daichi Kamada aos 89 minutos garantindo ao Samurai Blue um empate em 2 a 2.

    Com os próximos jogos contra a Tunísia e a Suécia ainda por vir no Grupo F, o Japão sabe que tem boas chances de conquistar as vitórias necessárias para avançar para as oitavas de final.

  • Koeman(C)Getty Images

    10Países Baixos ⬇️

    A Holanda nem sempre tem convencido sob o comando de Ronald Koeman, e o mesmo aconteceu no domingo: após um primeiro tempo sem brilho, a equipe abriu o placar duas vezes contra o Japão, mas sofreu o empate em ambas as ocasiões, perdendo dois pontos na estreia no Grupo F.

    A escolha de Crysencio Summerville valeu muito a pena, mas a falta de ousadia demonstrada pela Oranje foi preocupante diante dos próximos jogos, agora imperativos, contra a Suécia e a Tunísia.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Noruega ⬆️

    A Noruega enfrentará desafios mais difíceis do que o que teve contra o Iraque na primeira rodada, mas a vitória por 4 a 1 já deixou clara a intenção dos escandinavos de fazer jus ao título de “azarões” e marcar sua primeira participação na Copa do Mundo desde 1998 com uma boa campanha até as oitavas de final.

    Os dois gols de Erling Haaland no primeiro tempo significam que ele não terá mais o peso de uma estreia para superar nas partidas contra o Senegal e a França, e não há motivo para acreditar que a equipe de Stale Solbakken não possa liderar o Grupo I caso seu artilheiro principal entre no ritmo nas próximas partidas.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    8Marrocos ⬆️

    Além de Lionel Messi ter levado a Argentina à glória na Copa do Mundo, o Marrocos foi o grande destaque do Catar 2022, com os Leões do Atlas se tornando a primeira seleção africana a chegar às semifinais na história do torneio. E, a julgar pelo desempenho contra o Brasil, os vencedores da Copa Africana das Nações (por enquanto!) parecem destinados a uma nova campanha de sucesso nesta edição.

    O belíssimo chute por cima de Alisson, de Ismael Saibari, foi uma das melhores finalizações de toda a primeira rodada de jogos e, embora tenham saído de Nova Jersey apenas com um empate em 1 a 1, o Marrocos agora deve estar confiante em conquistar vitórias tanto sobre a Escócia quanto sobre o Haiti para passar pelo Grupo C.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    7Brasil ↔️

    A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) finalmente conseguiu convencer Carlo Ancelotti a assumir o comando da seleção nacional em maio passado, mas se o italiano ainda não sabia que teria um grande desafio pela frente para garantir a sexta Copa do Mundo da Seleção antes do confronto de sábado contra o Marrocos, agora ele já sabe.

    O Brasil deve muito ao brilhantismo de Vinícius Júnior, que garantiu um ponto em uma partida que, em alguns momentos, beirou o caos, principalmente no primeiro tempo. Os jogos contra o Haiti e a Escócia devem permitir que Ancelotti resolva os principais problemas, mas será preciso melhorar antes do início das eliminatórias.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    6Portugal ⬇️

    Lá vamos nós de novo... Após o decepcionante empate de Portugal com a República Democrática do Congo na estreia do Grupo K, a pergunta precisa ser feita mais uma vez: será que a Seleção se sairia melhor sem Cristiano Ronaldo? É uma questão que Roberto Martinez continua evitando, já que continua encantado com o pentacampeão da Bola de Ouro, mas Portugal mais uma vez se mostrou ineficaz no ataque enquanto seu capitão, de 41 anos, passeava pela frente.

    Ronaldo quer deixar o palco da Copa do Mundo pela última vez, após um torneio à altura de seu status de ícone. Se o jogo de quarta-feira servir de referência, há uma chance real de ele manchar ainda mais seu legado, ao se mostrar uma influência negativa em uma das seleções mais talentosas do torneio.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Alemanha ⬆️

    Ainda resta saber até que ponto devemos levar em conta a goleada da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao, considerando o nível do adversário, mas o ataque de Julian Nagelsmann estava em plena forma ao dar início ao Grupo E com grande estilo no domingo.

    Jamal Musiala e Florian Wirtz mostraram-se em grande forma, enquanto Kai Havertz já marcou gols, o que significa que a confiança estará alta antes dos confrontos contra a Costa do Marfim e o Equador nos próximos dias.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Espanha ⬇️

    A Espanha era nossa favorita antes do torneio, mas tínhamos duas preocupações: a dependência de Lamine Yamal para criar chances e a falta de um verdadeiro número 9. Ambas as questões ficaram evidentes no humilhante empate em 0 a 0 com Cabo Verde, em Atlanta.

    Yamal, pelo menos, conseguiu jogar 20 minutos saindo do banco, e seu retorno iminente à escalação titular aumentará consideravelmente a periculosidade ofensiva da Espanha. Mas agora está claro que a falta de um artilheiro confiável pode custar caro à La Roja nas fases finais do torneio.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Inglaterra ⬆️

    A Inglaterra não foi perfeita na vitória sobre a Croácia na estreia do torneio, longe disso. Mas a maneira como os Três Leões voltaram do intervalo e arrasaram os adversários em Dallas deu uma amostra do que essa seleção repleta de estrelas é capaz quando joga em sintonia sob o comando de Thomas Tuchel.

    Harry Kane e Jude Bellingham estão ambos em grande forma na frente do gol e, embora ainda haja dúvidas se a defesa é boa o suficiente para chegar até o fim neste verão, o ataque da Inglaterra é um dos mais temíveis de todo o torneio.

  • Mbappe Torgetty

    2França ⬆️

    Favorita para muitos torcedores, a França levou cerca de uma hora para entrar de vez no jogo contra o Senegal, com Kylian Mbappé, em particular, parecendo fora de ritmo. Mas assim que o atacante do Real Madrid aproveitou o passe de costas espetacular de Michael Olise e mandou a bola para o fundo do gol de Edouard Mendy, algo clicou para os Bleus, que acabaram vencendo por 3 a 1.

    O impressionante chute de longa distância de Mbappé, que selou a vitória, demonstrou a confiança com que ele está jogando neste momento. Mbappé costuma reservar seu melhor futebol para a Copa do Mundo, o que significa que ele pode ter um verão realmente muito especial pela frente.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Argentina ⬆️

    Vá lá, admita: você foi um daqueles que descartou a possibilidade de Lionel Messi, de 38 anos, causar impacto em sua sexta Copa do Mundo? A passagem do oito vezes vencedor da Bola de Ouro pela MLS parece ter causado uma espécie de amnésia no futebol europeu, e Messi não perdeu tempo em lembrar aos torcedores de suas capacidades com um brilhante hat-trick que derrotou a Argélia.

    Messi mostrou-se em excelente forma em Kansas City, o que é um mau presságio para os outros favoritos ao título. O técnico Lionel Scaloni nunca deixou de vencer um torneio em que participou como técnico da Argentina, e a Albiceleste não parece disposta a abrir mão desse recorde nas próximas semanas.