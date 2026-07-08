Ranking de força da Copa do Mundo de 2026: a França continua na liderança, enquanto a Inglaterra prova seu valor e a Argentina continua a mostrar pontos fracos em mais um jogo emocionante

Seja a vitória emocionante da Inglaterra sobre o México, a virada épica da Argentina contra o Egito ou a goleada da Bélgica sobre os Estados Unidos, houve algo para todos os gostos nas oitavas de final. Erling Haaland continuou a dominar sua primeira Copa do Mundo ao marcar os dois gols da Noruega na vitória sobre o Brasil, mas nos despedimos de mais um ícone do futebol, já que o sonho de Cristiano Ronaldo de levantar a Copa do Mundo chegou ao fim com a derrota apertada de Portugal para a Espanha.

Então, agora que chegamos à fase decisiva, quem parece ter mais chances de levantar o troféu mais prestigiado do futebol em Nova Jersey, no dia 19 de julho? A GOAL classifica as oito seleções restantes abaixo...

Última atualização: 4 de julho de 2026. Seleções eliminadas nas oitavas de final: Canadá, Paraguai, Brasil, México, Portugal, Estados Unidos, Egito e Colômbia.