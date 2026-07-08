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World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e Tom Maston

Traduzido por

Ranking de força da Copa do Mundo de 2026: a França continua na liderança, enquanto a Inglaterra prova seu valor e a Argentina continua a mostrar pontos fracos em mais um jogo emocionante

Power rankings
Copa do Mundo
Inglaterra
Espanha
Argentina
França
Noruega
Bélgica
Marrocos
Suíça
Especiais e Opinião

Estamos na reta final! Com apenas oito seleções restantes, a Copa do Mundo de 2026 está prestes a atingir o auge, com muito em jogo para cada uma das equipes que chegaram às quartas de final. A próxima fase também tem muito a oferecer, depois que este torneio emocionante continuou a proporcionar momentos mágicos quase que diariamente.

Seja a vitória emocionante da Inglaterra sobre o México, a virada épica da Argentina contra o Egito ou a goleada da Bélgica sobre os Estados Unidos, houve algo para todos os gostos nas oitavas de final. Erling Haaland continuou a dominar sua primeira Copa do Mundo ao marcar os dois gols da Noruega na vitória sobre o Brasil, mas nos despedimos de mais um ícone do futebol, já que o sonho de Cristiano Ronaldo de levantar a Copa do Mundo chegou ao fim com a derrota apertada de Portugal para a Espanha.

Então, agora que chegamos à fase decisiva, quem parece ter mais chances de levantar o troféu mais prestigiado do futebol em Nova Jersey, no dia 19 de julho? A GOAL classifica as oito seleções restantes abaixo...

Última atualização: 4 de julho de 2026. Seleções eliminadas nas oitavas de final: Canadá, Paraguai, Brasil, México, Portugal, Estados Unidos, Egito e Colômbia.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Bélgica ⬆️

    Isso é que é crescer ao longo do torneio! Depois de passar com dificuldades pela fase de grupos e estar perdendo por 2 a 0 para o Senegal a apenas quatro minutos do fim da partida das oitavas de final, a Bélgica conseguiu, de alguma forma, chegar às quartas de final ao se reencontrar bem na hora certa.

    Os Diabos Vermelhos confirmaram a virada sobre o Senegal com sua melhor atuação do verão para mandar os Estados Unidos de volta para casa, enquanto o técnico Rudi Garcia foi recompensado por sua ousadia ao deixar Kevin De Bruyne e Jeremy Doku no banco. Charles De Ketelaere, por sua vez, mostrou tardiamente que pode liderar o ataque, com Romelu Lukaku continuando a ter participações limitadas saindo do banco.

    A Bélgica precisará elevar ainda mais seu nível de jogo se quiser ter alguma esperança de derrotar a Espanha nas quartas de final, mas a esperança no futuro do futebol do país, pelo menos, foi restaurada.

    • Publicidade
  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Suíça ⬆️

    Bem, certamente não foi nada bonito — mas, por outro lado, ninguém esperava que o confronto da Suíça com a Colômbia nas oitavas de final fosse um jogo para os puristas. Ambas as equipes vinham se mostrando mais sólidas do que espetaculares em suas respectivas trajetórias até Vancouver, então não foi nem um pouco surpreendente que uma partida medíocre fosse decidida nos pênaltis.

    Os suíços também merecem reconhecimento por terem encontrado uma maneira de vencer sem o lesionado Johan Manzambi, uma das revelações da Copa do Mundo até agora, enquanto o herói da disputa de pênaltis, Ruben Vargas, estava em condições apenas de entrar como reserva. Assim, embora a Suíça seja, obviamente, grande azarão no confronto das quartas de final contra a Argentina, a equipe vai se sentir muito encorajada pelo fraco desempenho dos campeões nas duas últimas partidas.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Marrocos ⬇️

    Jesse Marsch pode ter achado que o Canadá foi a melhor equipe no confronto das oitavas de final contra o Marrocos, mas o americano estava falando um monte de bobagem, como costuma fazer. Os canadenses, sem dúvida, causaram problemas aos Leões do Atlas, mas o Marrocos foi o vencedor mais merecedor — mesmo que o placar final de 3 a 0 tenha sido um pouco lisonjeiro para eles.

    O próximo adversário do time que terminou em quarto lugar na última Copa do Mundo é a França, que interrompeu sua sequência de vitórias no Catar e parece ainda mais forte agora do que naquela época. Ainda assim, o Marrocos também evoluiu, pelo menos no aspecto ofensivo, e vai buscar essa revanche, já que não tem absolutamente nada a perder.

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  • ERLING HAALAND NORWAY Getty Images

    5Noruega ⬆️

    Será que alguma seleção está se saindo melhor na Copa do Mundo de 2026 do que a Noruega?! Dissemos antes do confronto das oitavas de final contra o Brasil que os escandinavos representavam adversários de pesadelo para a Seleção, pois estavam jogando com muita liberdade, já tendo alcançado seu principal objetivo na primeira Copa do Mundo do país desde 1998: passar da fase de grupos.

    Também destacamos que, com Erling Haaland, eles contavam com uma verdadeira máquina de destruição capaz de desmontar uma das duplas de zagueiros centrais mais fortes do futebol mundial — e foi exatamente o que aconteceu, com o “assassino sorridente” marcando dois gols em East Rutherford. A Noruega será novamente a azarão contra a Inglaterra nas quartas de final, mas isso vai ser perfeito para eles. Toda a pressão recai sobre os adversários — mais uma vez.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    4Argentina ⬇️

    A Argentina tem sorte ou é resiliente? Talvez seja um pouco dos dois, pois a sorte certamente sorriu para a equipe de Lionel Scaloni contra o Egito — e, ainda assim, eles também merecem enorme reconhecimento pela maneira como conseguiram virar o placar de 2 a 0, faltando apenas 11 minutos para o fim, e derrotar os Faraós por 3 a 2 em uma partida das oitavas de final que ficará para a história, em Atlanta.

    Lionel Messi foi, sem surpresa, o principal responsável pela virada: o capitão compensou mais uma perda de pênalti ao dar assistência para o gol de Cristian Romero e, em seguida, marcar um ele mesmo, antes de Enzo Fernández cabecear para o gol da vitória nos acréscimos, após cruzamento de Lautaro Martínez.

    A Argentina deve vencer a Suíça nas quartas de final, mas, depois de passar com dificuldade tanto por Cabo Verde quanto pelo Egito, será que a terceira vez será a de azar para os campeões?...

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    3Inglaterra ⬆️

    O desafio mais difícil da campanha da Inglaterra na Copa do Mundo acabou por trazer à tona o melhor da equipe de Thomas Tuchel, que demonstrou qualidade e garra suficientes ao derrotar o México no mítico Estádio Azteca, provando que realmente é capaz de pôr fim à que talvez seja a mais infame seca de títulos importantes do futebol internacional.

    Jude Bellingham foi brilhante na vitória ridiculamente dramática por 3 a 2 sobre o El Tri, mas a Inglaterra apresentou um verdadeiro desempenho coletivo na Cidade do México, o que terá feito maravilhas pela confiança da equipe antes do confronto nas quartas de final contra a Noruega. Obviamente, ninguém na seleção dos Três Leões precisa ser alertado sobre a ameaça que Erling Haaland representa às suas esperanças de avançar, mas Tuchel acredita que, se a Inglaterra conseguir cortar o abastecimento do atacante, Bellingham e Harry Kane cuidarão do resto.

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    2Espanha ↔️

    Embora a Espanha não tenha atingido o mesmo nível da partida contra a Áustria nas oitavas de final, a seleção conseguiu cumprir sua missão ao enfrentar seu maior desafio até agora, contra Portugal, nesta segunda-feira. O gol de Mikel Merino nos acréscimos garantiu que a La Roja superasse seus vizinhos asturianos, mantendo-se no caminho certo para conquistar um título mundial, além do título europeu conquistado em 2024.

    Apesar de alguns momentos de destaque, Lamine Yamal ainda não brilhou no torneio como muitos esperavam. Enfrentar a Bélgica, que tem mostrado melhorias, mas apresenta fragilidades na defesa, pode ser exatamente o que o jovem astro espanhol precisa, enquanto ele e seus companheiros de equipe se preparam para as quartas de final desta sexta-feira.

  • mbappe(C)Getty Images

    1França ↔️

    O Paraguai deu tudo de si para surpreender a França em todos os sentidos, mas Kylian Mbappé deu a última risada, literalmente, ao marcar o único gol da partida de pênalti. Como Mbappé destacou depois, os Bleus não se abalaram nem um pouco com o jogo duro dos adversários, pois são um time de ferro.

    A França, sem dúvida, terá que voltar a mostrar seu melhor futebol para derrotar o Marrocos nas quartas de final, mas os jogadores de Didier Deschamps provaram contra o Paraguai que também sabem vencer de forma feia, e é por isso que continuam sendo os favoritos para conquistar a Copa do Mundo.