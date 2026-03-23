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Ballon d'Or Feminin Power Rankings GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Ranking de força da Bola de Ouro Feminina 2026: Quem vai acabar com o domínio de três anos de Aitana Bonmati na Bola de Ouro Feminina?

Aitana Bonmati venceu cada uma das últimas três edições da Bola de Ouro Feminina — mas o prêmio irá para outra jogadora em 2026. Será que a bicampeã e companheira de equipe no Barcelona, Alexia Putellas, voltará a se afirmar como a melhor jogadora do futebol feminino? Ou será que haverá um novo nome na lista de vencedoras quando a Bola de Ouro for entregue em Paris, em outubro?

Infelizmente, uma fratura na fíbula, que exigiu cirurgia, mantém Bonmati afastada dos gramados desde novembro, e é improvável que ela volte a jogar pelo Barça nesta temporada. Há muitas outras estrelas que foram indicadas para este prêmio em anos anteriores e que também perderam tempo significativo nesta temporada, sejam elas mais estrelas do time catalão, como Patri Guijarro e Mapi León, ou talentos emblemáticos como Lauren James e Barbra Banda. Será, portanto, necessário um grande esforço final da parte delas para se manterem firmemente na disputa pela Bola de Ouro deste ano.

Para aumentar a curiosidade, este não é um ano de Copa do Mundo no futebol feminino. Assim, os últimos meses da atual temporada europeia terão grande influência sobre quem subirá ao pódio na disputa pelo Ballon d'Or Feminino de 2026. As fases finais da Liga dos Campeões Feminina serão fundamentais para isso, tornando o início das quartas de final nesta semana ainda mais interessante.

Então, quem se colocou na disputa pela Bola de Ouro Feminina deste ano com suas atuações até agora nesta temporada? O GOAL analisa as prováveis vencedoras da Bola de Ouro com o retorno da Liga dos Campeões...

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    15Vivianne Miedema (Manchester City)

    Na temporada 2025-26: 11 gols, cinco assistências.

    Uma infeliz sequência de lesões fez com que já faz algum tempo desde a última vez que Vivianne Miedema foi indicada ao Ballon d'Or, ficando de fora da lista final desde que terminou em 11º lugar em 2022. Mas a holandesa é amplamente considerada uma das melhores jogadoras do planeta e, nesta temporada, ela está lembrando a todos exatamente por que ficou entre as cinco primeiras colocadas na votação do Ballon d'Or nas duas edições que antecederam 2022, desempenhando um papel fundamental em uma campanha que parece destinada a entregar ao Manchester City seu primeiro título da Superliga Feminina em 10 anos.

    Apenas duas jogadoras marcaram mais gols na primeira divisão inglesa nesta temporada do que Miedema, que também ocupa o segundo lugar em assistências e em contribuições diretas para gols combinadas. A ausência do City nas competições europeias prejudicará suas chances de igualar algumas das colocações mais altas que ela já alcançou no Ballon d'Or, mas a atacante ainda deve garantir uma indicação em sua primeira temporada sem lesões em muito tempo.

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  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    14Caroline Graham Hansen (Barcelona)

    Na temporada 2025-26: 10 gols, nove assistências. Conquistou a Supercopa da Espanha.

    Há vários fatores em jogo quando se trata da Bola de Ouro Feminina. É claro que o desempenho e as estatísticas de cada jogadora são fundamentais, especialmente nos palcos mais importantes, assim como a conquista de títulos. Mas seria ingênuo não reconhecer a importância do reconhecimento do nome quando se trata desse prêmio.

    Houve muitas omissões estranhas ao longo dos anos, com estrelas da Bundesliga, uma liga relativamente menos conhecida, frequentemente sendo ignoradas, por exemplo, enquanto a craque do Barcelona, Caroline Graham Hansen, teve que esperar até 2024 para receber sua primeira indicação. No entanto, a jogadora da seleção norueguesa rompeu esse teto de vidro agora e deve estar na disputa novamente em 2026.

    Apenas duas jogadoras têm mais participações diretas em gols na Liga F nesta temporada do que Graham Hansen, que tem seis gols e oito assistências em apenas 12 partidas como titular, e com o Barça na disputa por mais três troféus, já tendo conquistado um, a veloz ponta terá a oportunidade de mostrar suas qualidades e defender sua candidatura a mais uma boa colocação na votação do Ballon d’Or.

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    13Georgia Stanway (Bayern de Munique)

    Na temporada 2025-26: 15 gols, 11 assistências. Venceu a Supercopa da DFB.

    Embora as estrelas do futebol feminino na Alemanha possam, por vezes, ter dificuldade em obter maior reconhecimento global, há algumas exceções. Como bicampeã europeia pela Inglaterra e finalista da Copa do Mundo, Georgia Stanway é um desses grandes nomes, e a estrela do Bayern de Munique está tendo uma temporada maravilhosa.

    Apesar de atuar em uma função mais defensiva no meio-campo pelo clube nesta temporada, ela ocupa a oitava posição em participações diretas em gols na Bundesliga, com seis gols e oito assistências em apenas 18 partidas nessa posição mais recuada. Ela manteve essa boa fase também nas convocatórias para a seleção, com oito gols e três assistências em apenas seis partidas pela Inglaterra em 2025-26.

    O Bayern já conquistou um troféu e ainda está na briga por mais três, com a partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester United começando esta semana. Em sua última temporada no clube, antes de uma transferência para o Arsenal, Stanway será uma jogadora fundamental nessa batalha em quatro frentes e pode reforçar suas chances de uma segunda indicação ao Ballon d'Or no processo.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    12Yui Hasegawa (Manchester City)

    Na temporada 2025-26: Seis gols, quatro assistências. Venceu a Copa da Ásia.

    Indicada em 2023 e 2024, Yui Hasegawa deve estar na lista preliminar novamente em 2026, já que tem sido o coração do time do Man City, que conquistou a WSL nesta temporada. Jogando em um brilhante meio-campo com dupla de pivôs ao lado da jovem inglesa Laura Blindkilde Brown, Hasegawa teve mais liberdade para avançar nesta temporada, o que resultou em mais contribuições para os gols, o que só vai ajudá-la ainda mais.

    O fato de Hasegawa ter sido uma jogadora fundamental na conquista da Copa da Ásia pelo Japão neste mês reforça significativamente suas credenciais, acrescentando mais um troféu ao seu currículo, ao lado do título da WSL que o City está bem a caminho de conquistar em poucas semanas.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    Na temporada 2025-26: Sete gols, uma assistência. Conquistou a Chuteira de Ouro da NWSL.

    É sempre difícil saber como as estrelas da NWSL serão consideradas na votação do Ballon d'Or, já que o calendário da liga não se alinha aos parâmetros do prêmio em termos de datas e critérios de qualificação. No ano passado, apenas três estrelas da NWSL foram indicadas, e a presença de Marta e Esther Gonzalez se deveu mais às suas conquistas em grandes torneios: Marta recebeu a Bola de Ouro após ajudar o Brasil a vencer a Copa América, e Gonzalez foi a artilheira da Euro 2025, quando a Espanha chegou à final.

    A indicação de Temwa Chawinga, no entanto, teve origem em seu excelente desempenho na NWSL. Na temporada de 2024, cujos últimos meses foram relevantes para o Ballon d'Or, Chawinga conquistou as prêmios de Chuteira de Ouro e Jogadora Mais Valiosa. Na temporada de 2025, ela mais uma vez conquistou ambos os prêmios, além de ajudar o Kansas City Current a conquistar o NWSL Shield.

    Assim, a atacante deve ser novamente respeitada na votação do Ballon d'Or, e terá mais uma oportunidade de reforçar seu currículo no verão, quando o Malaui fará sua estreia na Copa Africana das Nações Feminina.

  • Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    10Hannah Hampton (Chelsea)

    Na temporada 2025-26: 13 jogos sem sofrer gols. Conquista da Copa da Liga. 

    Depois de conquistar uma tríplice coroa nacional invicta na primeira temporada de Sonia Bompastor no comando, no ano passado, esta não tem sido uma campanha fácil para o Chelsea. O Blues está bem atrás na WSL, prestes a perder o título pela primeira vez em sete anos. No entanto, ainda há muitas chances de conquistar troféus em jogo, e elas aproveitaram ao máximo a primeira delas, derrotando o Manchester United por 2 a 0 na final da Copa da Liga em março, com Hannah Hampton mantendo seu 13º jogo sem sofrer gols na temporada. Esse resultado veio em apenas 22 partidas.

    É um total particularmente impressionante para Hampton, também porque o Chelsea optou por uma abordagem mais ofensiva nesta temporada, o que muitas vezes deixou a goleira exposta. No entanto, ela se destacou de forma notável, evitando 2,6 gols na WSL, de acordo com as estatísticas de gols esperados da Opta.

    É amplamente reconhecido que Hampton é uma das melhores goleiras do mundo atualmente, se não a melhor, e depois de ficar em 10º lugar na votação do Ballon d'Or no ano passado, ela deve estar de volta à disputa desta vez, já que teve mais uma excelente temporada.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    9Khadija Shaw (Manchester City)

    Na temporada 2025-26: 20 gols, sete assistências.

    Embora suas chances de conquistar a Bola de Ouro provavelmente sejam limitadas pela ausência de competições europeias, Khadija Shaw deve acumular muitos votos para o prêmio ainda este ano, graças a uma temporada fantástica na frente do gol, que parece destinada a levar o Man City ao seu primeiro título da WSL em 10 anos. Shaw marcou 18 gols em 18 jogos do campeonato nesta temporada, mais do que o dobro de qualquer outra jogadora da divisão, e também deu quatro assistências, tornando-se de longe a atacante mais produtiva da WSL.

    Se o City conseguir conquistar o título, como muitos esperam, ela certamente estará entre as indicadas, e se conseguir ajudar a equipe a alcançar mais sucesso na FA Cup, isso provavelmente contribuirá muito para impulsioná-la no ranking.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    8Klara Buhl (Bayern de Munique)

    Na temporada 2025-26: 10 gols, 20 assistências. Venceu a Supercopa da DFB.

    Mais uma vez, as jogadoras da Alemanha podem ser ignoradas na votação para este prêmio, mas os números incríveis de Klara Buhl se destacaram claramente no ano passado e, desta vez, ela está pronta para um retorno ainda melhor. A veloz ponta já igualou seu número de gols e assistências na Bundesliga do ano passado, e seus números na Liga dos Campeões estão bem acima, com notáveis oito assistências em seis jogos até agora.

    O 19º lugar de Buhl na votação do Ballon d’Or Feminino de 2025 também se deveu, em parte, a suas atuações na Euro 2025, onde ajudou a Alemanha a chegar às semifinais. Mas se ela conseguir manter a forma atual, com a esperança de estar disponível novamente após uma contusão quando o Bayern de Munique enfrentar o Manchester United nas quartas de final da Liga dos Campeões, e com o clube buscando conquistar mais um triplo nacional, ela poderá se beneficiar do fato de várias das jogadoras que ficaram à sua frente no ano passado terem sido vítimas de lesões infelizes.

  • FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    7Pernille Harder (Bayern de Munique)

    Na temporada 2025-26: 24 gols, 10 assistências. Venceu a Supercopa da DFB.

    Depois de ficar em segundo lugar na primeira votação da Bola de Ouro Feminina, em 2018, Pernille Harder continua em excelente forma em 2026. A jogadora da seleção da Dinamarca provavelmente teria uma Bola de Ouro em sua estante se o prêmio tivesse sido entregue em 2020, e ela continua sendo muito bem vista pelos eleitores, ficando em 20º lugar no ano passado, apesar de sua seleção ter sido eliminada na fase de grupos da Euro 2025 sem marcar nenhum ponto.

    Isso aconteceu após uma campanha fantástica em que conquistou a tríplice coroa com o Bayern de Munique, e os bávaros estão bem encaminhados para um sucesso semelhante desta vez, enquanto Harder vem apresentando números que parecem destinados a superar os do ano passado. Ela já deu mais assistências nesta temporada e está a apenas um gol de igualar sua marca de gols da temporada 2024-25. Se o Bayern terminar bem na Alemanha e conseguir se manter na Europa, sua craque pode estar a caminho de sua melhor classificação no Ballon d'Or em vários anos.

  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6Mariona Caldentey (Arsenal)

    Na temporada 2025-26: Seis gols, quatro assistências. Vencedora da Liga das Nações da UEFA e da Copa das Campeãs da FIFA.

    Depois de terminar em segundo lugar na votação do Ballon d'Or no ano passado, será que Mariona Caldentey conseguirá conquistar a Bola de Ouro desta vez? A jogadora da seleção espanhola continua certamente influente no Arsenal nesta temporada e já ajudou o time a conquistar um título, na primeira edição da Copa das Campeãs da FIFA.

    Os números ofensivos de Caldentey estão abaixo dos do ano passado, tanto no campeonato nacional quanto na Liga dos Campeões, devido à função mais recuada que ela tem sido chamada a desempenhar de forma mais consistente no clube, e isso provavelmente terá um impacto em suas chances. No entanto, com as fases finais da defesa do título europeu dos Gunners se aproximando e outras oportunidades de conquistar troféus se aproximando, tudo isso ainda pode mudar.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    5Alessia Russo (Arsenal)

    Na temporada 2025-26: 19 gols, seis assistências. Venceu a Copa das Campeãs da FIFA.

    No ano passado, Alessia Russo ficou em terceiro lugar na votação do Ballon d'Or. Desta vez, individualmente, ela está tendo uma temporada ainda melhor. Será que ela será a escolhida para dar o salto e conquistar a Bola de Ouro?

    É preciso dizer que o papel que Russo desempenhou na bem-sucedida defesa do título europeu da Inglaterra e no triunfo do Arsenal na Liga dos Campeões contribuiu para sua excelente colocação na votação; portanto, os Gunners provavelmente precisarão terminar a temporada com força para que ela volte a ser candidata, já que parece improvável que conquistem o campeonato. No entanto, isso não está fora de questão, considerando o sucesso europeu do Arsenal na última temporada e, especialmente, o ritmo em que Russo vem marcando gols. 

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    4Ewa Pajor (Barcelona)

    Na temporada 2025-26: 25 gols, quatro assistências. Conquistou a Supercopa da Espanha.

    Ewa Pajor continua a apresentar números impressionantes na frente do gol, e seu papel na forte temporada do Barcelona em quatro frentes deve garantir seu retorno à lista de indicadas ao Ballon d'Or deste ano, após uma atuação muito bem-sucedida em 2025. Na última edição, a jogadora da seleção polonesa recebeu o Troféu Gerd Müller por suas proezas como artilheira e também ficou em oitavo lugar na votação para o prêmio principal. Será que ela poderá ficar em uma posição melhor nesta temporada?

    Pajor está marcando gols a um ritmo semelhante ao da temporada passada, o que lhe dá uma boa base à medida que se aproximam alguns jogos decisivos para o título do Barça. Ela também ajudou a Polônia a ter um início forte em sua busca pela primeira classificação para a Copa do Mundo Feminina, e mais conquistas nesse sentido certamente poderiam ajudá-la ainda mais.

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3Melchie Dumornay (Lyon)

    Na temporada 2025-26: 11 gols, sete assistências. Venceu a Coupe de la Ligue.

    Seria uma grande surpresa se Melchie Dumornay não ganhasse a Bola de Ouro em algum momento, ela é simplesmente muito boa. É algo que ela tem provado repetidamente com suas atuações pelo Lyon nesta temporada, destacando-se regularmente como a melhor jogadora em campo quando o gigante francês entra em campo.

    Depois de marcar gols a um ritmo impressionante no ano passado, Dumornay está dando assistências com mais frequência nesta temporada, mas continua balançando as redes em momentos decisivos — e de forma espetacular. Foi o que aconteceu no início deste mês, quando o Lyon enfrentou o PSG na final da Coupe de la Ligue, com seu gol maravilhoso sendo o único da partida, garantindo ao OL o que a equipe espera que seja o primeiro de quatro títulos nesta temporada.

    O Lyon também parece pronto para ter um bom desempenho nas fases finais da Liga dos Campeões. Se for esse o caso, Dumornay provavelmente estará no centro de tudo e, como resultado, deve subir no ranking do Ballon d'Or.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2Claudia Pina (Barcelona)

    Na temporada 2025-26: 25 gols, oito assistências. Venceu a Liga das Nações da UEFA e a Supercopa da Espanha.

    Claudia Pina está tendo uma temporada simplesmente excepcional. Nesta lista, apenas Pajor marcou tantos gols e apenas Harder e Buhl tiveram mais participações diretas em gols na temporada 2025-26, com a jogadora de 24 anos alcançando um nível totalmente novo depois de aparentemente ter feito exatamente isso no ano passado também.

    A consistência da produção de Pina tem sido incrivelmente impressionante e, se ela conseguir manter esse ritmo nas fases finais da Liga dos Campeões, onde a atenção é maior e os riscos são extremamente altos, então ela deve superar com folga a 11ª posição que ocupou no ranking da Bola de Ouro do ano passado. Na verdade, ela parece uma forte candidata ao prêmio.

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    1Alexia Putellas (Barcelona)

    Na temporada 2025-26: 17 gols, oito assistências. Venceu a Liga das Nações Feminina da UEFA e a Supercopa da Espanha.

    Para muitos, Alexia Putellas teria sido uma vencedora merecedora da Bola de Ouro Feminina de 2025. A estrela do Barcelona parecia, sem dúvida, melhor do que nunca na última temporada, deixando para trás alguns anos difíceis marcados por lesões para atingir um nível extraordinário, enquanto as catalãs conquistavam a tríplice coroa nacional e chegavam à final da Liga dos Campeões.

    Neste momento, dado seu nível consistentemente de classe mundial, seu histórico na votação da Bola de Ouro e o status do Barça como talvez o time mais perigoso da Europa, ela parece ser a favorita inicial para a Bola de Ouro Feminina de 2026.