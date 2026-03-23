Ranking de força da Bola de Ouro Feminina 2026: Quem vai acabar com o domínio de três anos de Aitana Bonmati na Bola de Ouro Feminina?

Infelizmente, uma fratura na fíbula, que exigiu cirurgia, mantém Bonmati afastada dos gramados desde novembro, e é improvável que ela volte a jogar pelo Barça nesta temporada. Há muitas outras estrelas que foram indicadas para este prêmio em anos anteriores e que também perderam tempo significativo nesta temporada, sejam elas mais estrelas do time catalão, como Patri Guijarro e Mapi León, ou talentos emblemáticos como Lauren James e Barbra Banda. Será, portanto, necessário um grande esforço final da parte delas para se manterem firmemente na disputa pela Bola de Ouro deste ano.

Para aumentar a curiosidade, este não é um ano de Copa do Mundo no futebol feminino. Assim, os últimos meses da atual temporada europeia terão grande influência sobre quem subirá ao pódio na disputa pelo Ballon d'Or Feminino de 2026. As fases finais da Liga dos Campeões Feminina serão fundamentais para isso, tornando o início das quartas de final nesta semana ainda mais interessante.

Então, quem se colocou na disputa pela Bola de Ouro Feminina deste ano com suas atuações até agora nesta temporada? O GOAL analisa as prováveis vencedoras da Bola de Ouro com o retorno da Liga dos Campeões...