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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Ranking de força da Bola de Ouro 2026: Lamine Yamal vence a Copa do Mundo - mas será que o jovem astro da Espanha fez o suficiente para superar Harry Kane na disputa pela Bola de Ouro?

Power rankings
Bola de Ouro
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
F. Ruiz
M. Oyarzabal
Copa do Mundo
Liga dos Campeões
Premier League
La Liga
Campeonato Italiano
Bundesliga
Campeonato Francês
Africa Cup of Nations

Com o duopólio formado por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo aparentemente ficando para trás, a disputa pela Bola de Ouro não parecia tão aberta há quase 20 anos, com inúmeros jogadores começando agora cada temporada acreditando que têm chances de conquistar o prêmio individual mais prestigiado que o futebol tem a oferecer. Ousmane Dembélé superou uma carreira marcada por lesões e instabilidade para conquistar a Bola de Ouro em 2025, e voltou a figurar entre um grupo numeroso de candidatos em 2026.

Dembélé praticamente garantiu o prêmio graças às suas atuações, que ajudaram o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa da Europa, e a Liga dos Campeões provavelmente terá, mais uma vez, grande influência na disputa pelo Ballon d’Or nesta edição. No entanto, também foi um ano de Copa do Mundo, então há a possibilidade de que as atuações durante o verão na América do Norte tenham um impacto enorme no resultado final.

Não se esqueça, também, de que a Copa Africana das Nações será levada em consideração, o que significa que pode haver alguns jogadores que não apenas brilharam em seus clubes, mas também impressionaram em dois grandes torneios ao longo da temporada.

A vitória da Espanha na final da Copa do Mundo não só encerrou a temporada, mas também a disputa pelo Ballon d’Or, já que ninguém mais poderá fazer nada para reforçar sua candidatura. O Ranking de Favoritos ao Ballon d’Or do GOAL vem acompanhando os candidatos mais prováveis à Bola de Ouro de 2026 nos últimos nove meses, e aqui está quem acreditamos ter mais chances de subir ao pódio na cerimônia em Londres, no dia 26 de outubro...

Atualização anterior: 16 de julho de 2026. Jogadores removidos: Bruno Fernandes e Gabriel Magalhães.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Jude Bellingham (Real Madrid) ↔️

    Na temporada 2025-26: 15 gols, seis assistências.

    Depois de ter subido ao pódio em 2024, as chances de Jude Bellingham conseguir sequer uma indicação ao Ballon d’Or dois anos depois pareciam ter acabado após uma temporada profundamente decepcionante no Real Madrid, marcada por duas ausências prolongadas enquanto se recuperava de lesões. No entanto, o desempenho de Bellingham na Copa do Mundo pela Inglaterra ainda pode garantir a ele uma vaga na lista final de indicados.

    O meio-campista foi a força motriz por trás da campanha dos Três Leões até as semifinais, com um total de sete gols, incluindo dois gols decisivos contra o México e a Noruega nas fases eliminatórias. E embora a Inglaterra tenha ficado aquém mais uma vez no cenário mundial, é provável que as atuações de Bellingham fiquem por muito tempo na memória dos eleitores do Ballon d’Or.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Lautaro Martínez (Inter) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 30 gols, 10 assistências. Conquistou a Série A e a Coppa Italia.

    Embora tenha sido eliminado de forma vergonhosa da Liga dos Campeões pelo Bodo/Glimt, o Inter ainda assim teve uma temporada de sucesso, já que os Nerazzurri garantiram o título da Série A antes de triunfarem na final da Coppa Italia. Assim como nos anos anteriores, Lautaro Martínez foi a força motriz por trás desse sucesso.

    Ele terminou como artilheiro da primeira divisão italiana com três gols de vantagem e manteve essa boa fase na Copa do Mundo, onde marcou alguns gols cruciais pela Argentina, incluindo o gol da vitória na semifinal contra a Inglaterra. Infelizmente, Lautaro não saiu do banco na final, já que a Albiceleste priorizou a solidez defensiva, o que impediu que ele repetisse o gol da vitória que marcou na final da Copa América de 2024.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18David Raya (Arsenal) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 29 jogos sem sofrer gols. Conquistou a Copa do Mundo e a Premier League.

    Sempre há espaço na lista de indicados ao Ballon d’Or para um ou dois goleiros, e David Raya é o candidato de destaque em 2026, após mais uma temporada excelente pelo Arsenal. Raya conquistou a Luva de Ouro da Premier League pela terceira temporada consecutiva, quando os Gunners finalmente superaram as dificuldades e triunfaram na primeira divisão inglesa, enquanto sofreu apenas cinco gols durante a campanha do Arsenal até a final da Liga dos Campeões.

    Ele também encerrou a temporada com a medalha de campeão da Copa do Mundo, embora Raya tenha sido, de forma bastante surpreendente, a segunda opção atrás de Unai Simon na seleção espanhola e, por isso, não tenha entrado em campo pela “La Roja” na América do Norte.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain) 🆕

    Na temporada 2025-26: Três gols, seis assistências. Conquistou a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões, a Ligue 1, o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Fabian Ruiz, na verdade, perdeu boa parte da temporada devido a uma lesão, mas, como o jogador mais condecorado da temporada 2025-26, ainda tem grandes chances de figurar na lista de indicados ao Ballon d’Or. O jogador do PSG conseguiu, mesmo assim, dar contribuições fundamentais para o sucesso do clube tanto no campeonato nacional quanto na Europa, ao formar mais uma vez um terço do melhor meio-campo do planeta.

    Ruiz então brilhou pela Espanha durante a campanha triunfante na Copa do Mundo, após entrar na escalação nas fases eliminatórias. O ex-jogador do Napoli ainda não conheceu a derrota em suas 50 partidas pela La Roja, e seu amuleto da sorte agora acrescentou um título mundial ao título europeu que ele ajudou a conquistar em 2024.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    16Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ↔️

    Na temporada 2025-26: Quatro gols, 18 assistências, 21 jogos sem sofrer gols. Conquistou a Copa Africana das Nações, a Liga dos Campeões, a Ligue 1 e a Supercopa da UEFA.

    O melhor lateral-direito do planeta, Achraf Hakimi teve mais uma excelente temporada pelo PSG e voltou de lesão bem a tempo de participar integralmente da conquista do título na final da Liga dos Campeões.

    Por enquanto, ele também pode se considerar campeão da África após a decisão da CAF de anular o resultado da polêmica final da Copa Africana das Nações, embora o recurso do Senegal ainda possa reverter essa decisão. De qualquer forma, Marrocos mais uma vez se mostrou a grande potência do continente na Copa do Mundo, com Hakimi tendo um desempenho brilhante durante a campanha que levou a seleção às quartas de final.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 32 gols, nove assistências. Conquistou a Copa do Mundo e a Copa del Rey.

    Não é exagero dizer que Mikel Oyarzabal teve a melhor temporada de sua vida. O jogador que marcou o gol da vitória na final da Euro 2024 teve a melhor campanha goleadora de sua carreira no futebol de clubes, ao mesmo tempo em que ajudou a Real Sociedad a conquistar a Copa del Rey, e manteve essa eficácia letal na arena internacional.

    Oyarzabal teve uma média de quase um gol por partida pela Espanha desde o início das eliminatórias para a Copa do Mundo, em setembro, e demonstrou sua eficácia ao longo do torneio, marcando cinco gols pela equipe que acabou se sagrando campeã na América do Norte.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    14Vinicius Jr. (Real Madrid) ↔️

    Na temporada 2025-26: 28 gols, 16 assistências.

    Vinícius Júnior passou por um 2025 desastroso no que diz respeito ao seu desempenho pelo Real Madrid, marcando apenas oito gols na La Liga ao longo do ano civil, enquanto sua campanha de revanche pelo Ballon d’Or deu errado. No entanto, como diz o velho ditado, “a forma é passageira, a classe é eterna”, e Vini mostrou que ainda pode ser decisivo durante uma sequência de vitórias no início de 2026, que incluiu quatro gols em seis partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões.

    O retorno do ex-jogador do Flamengo ao seu melhor nível não foi suficiente para ajudar a trazer títulos para o Bernabéu, mas ele conseguiu deixar para trás seu péssimo histórico com a Seleção Brasileira ao liderar o ataque com quatro gols durante a Copa do Mundo, embora não tenha conseguido levar a Seleção além das oitavas de final, enquanto a espera pela sexta estrela continua.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Declan Rice (Arsenal) ↔️

    Na temporada 2025-26: Oito gols, 15 assistências. Conquistou a Premier League.

    Declan Rice se destacou como um dos melhores meio-campistas do mundo com suas atuações contra o Real Madrid na Liga dos Campeões de 2024-25, e o jogador do Arsenal não parou mais de evoluir desde então. Rice foi um dos jogadores mais importantes dos Gunners na conquista do título da Premier League nesta temporada, além de ter desempenhado um papel fundamental na classificação do time para a final da Liga dos Campeões.

    As investidas de Rice, suas ações defensivas e suas cobranças de jogadas ensaiadas fizeram com que ele raramente passasse despercebido nas partidas, e ele continuou a dar contribuições decisivas durante a campanha da Inglaterra até as semifinais da Copa do Mundo, apesar de ter enfrentado lesões e problemas de saúde na América do Norte.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    12Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Na temporada 2025-26: Sete gols, 10 assistências. Conquistou a Liga dos Campeões, a Ligue 1, o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Vitinha percorreu um longo caminho desde sua passagem pouco impressionante por empréstimo pelo Wolves em 2021 até chegar ao pódio do Ballon d’Or em 2025, e o craque do PSG é agora considerado por muitos como o melhor meio-campista do planeta. Certamente, ele jogou dessa maneira durante grande parte da temporada e ainda acrescentou mais gols e assistências ao seu repertório, enquanto a equipe de Luis Enrique conquistou novamente tanto a Ligue 1 quanto a Liga dos Campeões.

    Vitinha foi eleito o Melhor Jogador da Partida na final da Liga dos Campeões e continuou a ditar o ritmo da seleção de Portugal na Copa do Mundo, embora a Seleção, como um todo, tenha apresentado um desempenho muito abaixo do esperado em sua trajetória até a derrota nas oitavas de final para a Espanha.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11Luis Díaz (Bayern de Munique) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 30 gols, 27 assistências. Conquistou a Bundesliga, a DFB-Pokal e a DFL-Supercup.

    Os torcedores do Liverpool têm motivos para se perguntar se a temporada teria sido muito mais bem-sucedida caso Luis Díaz não tivesse sido vendido no verão passado. O versátil atacante desempenhou um papel importante na conquista do título pelos Reds na temporada 2024-25, mas seu desejo por um novo desafio levou o clube a aceitar uma oferta de € 75 milhões (£ 65,5 milhões/$ 88 milhões) do Bayern de Munique pelo jogador da seleção colombiana.

    Desde então, Díaz não olhou para trás, tendo estabelecido uma excelente sintonia com Harry Kane e o restante de seus companheiros do Bayern. Alguns de seus gols na Bundesliga na última temporada foram impressionantes, enquanto suas atuações emocionantes na Liga dos Campeões certamente chamaram a atenção dos eleitores do Ballon d’Or, mesmo que o Bayern tenha acabado ficando aquém nas competições europeias mais uma vez. Ele também proporcionou alguns momentos mágicos pela Colômbia na Copa do Mundo, mesmo que a seleção tenha sido eliminada nos pênaltis pela Suíça nas oitavas de final.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Pau Cubarsi (Barcelona) 🆕

    Na temporada 2025-26: Um gol, duas assistências, 26 jogos sem sofrer gols. Conquistou a Copa do Mundo, a La Liga e a Supercopa da Espanha.

    Todos os olhos estavam voltados para Lamine Yamal quando a Espanha partiu para a Copa do Mundo, mas ele acabou sendo ofuscado por outro jovem do Barcelona: Pau Cubarsi. O jogador de 19 anos consolidou mais uma temporada de conquistas com o Blaugrana ao se destacar de fato no cenário mundial, sendo considerado por muitos o zagueiro central de maior destaque durante o torneio na América do Norte.

    O zagueiro foi eleito o Melhor Jovem Jogador após a vitória da Espanha na final, já que Cubarsi desempenhou um papel fundamental para que a La Roja sofresse apenas 10 chutes a gol e um único gol em sua trajetória rumo à conquista do troféu.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    9Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 23 gols, 10 assistências. Conquistou a Liga dos Campeões, a Ligue 1, o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Se tivéssemos que coroar o jogador de destaque das fases eliminatórias da Liga dos Campeões, Khvicha Kvaratskhelia estaria muito acima de praticamente todos os outros. O ponta do PSG se tornou o primeiro jogador na história da competição a marcar ou dar assistência em sete partidas consecutivas das fases eliminatórias, com alguns gols impressionantes incluídos nesse número, enquanto os atuais campeões lutavam para conquistar mais um triunfo europeu.

    No entanto, o desempenho de Kvaratskhelia ao longo da temporada não atingiu esses mesmos patamares, enquanto o fracasso da Geórgia em se classificar para a Copa do Mundo ameaça limitar sua posição na classificação final do Ballon d’Or. Ainda há um caminho para, pelo menos, o pódio para o homem que chamam de “Kvaradona”, e ele dificilmente poderia ter feito mais para chegar lá.

  • haaland Getty Images

    8Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    Na temporada 2025-26: 58 gols, 11 assistências. Conquistou a FA Cup e a Carabao Cup.

    Após uma temporada abaixo das expectativas, considerando seus próprios padrões elevados, Erling Haaland entrou no “Modo Exterminador” para iniciar a campanha de 2025-26, tornando-se um verdadeiro aríete para o Manchester City, que buscava se reafirmar como candidato aos maiores títulos. Uma fase de seca no início de 2026 ameaçou arruinar tanto as chances de Haaland de conquistar a Bola de Ouro quanto as esperanças do City de conquistar títulos, já que o time foi eliminado da Liga dos Campeões, mas tanto ele quanto a equipe se recuperaram, conquistando a FA Cup e a Carabao Cup, ao mesmo tempo em que pressionaram o Arsenal até o fim na disputa pelo título da Premier League.

    E assim, embora Haaland não tenha conseguido conquistar os maiores troféus ao seu alcance, sua candidatura à Bola de Ouro foi, sem dúvida, impulsionada pela primeira participação da Noruega na Copa do Mundo desde 1998, onde seu atacante estrela aproveitou ao máximo a oportunidade, marcando sete gols durante a primeira campanha do país nas quartas de final.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    7Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 25 gols, 14 assistências. Conquistou a Liga dos Campeões, a Ligue 1, o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Lesões limitaram o impacto que Dembélé conseguiu causar na primeira metade da temporada do PSG, o que fazia parecer improvável que ele defendesse seu título da Bola de Ouro. No entanto, após recuperar totalmente a forma física, ele voltou a ser considerado um candidato ao prêmio ao reencontrar sua melhor forma, principalmente com atuações decisivas contra o Liverpool e o Bayern de Munique nas eliminatórias da Liga dos Campeões, antes de voltar a balançar as redes na vitória na final contra o Arsenal.

    Dembélé ainda precisava causar impacto na Copa do Mundo para reforçar sua candidatura e, finalmente, marcou os primeiros gols de sua carreira no torneio, com um hat-trick contra a Noruega sendo o momento de destaque de sua campanha de seis gols. No entanto, ele foi ofuscado por alguns de seus companheiros de equipe na América do Norte, o que significa que conquistar duas Bolas de Ouro consecutivas está agora quase certamente fora de alcance.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Manchester City) ⬆️

    Na temporada 2025-26: Dois gols. Conquistou a Copa do Mundo, a FA Cup e a Carabao Cup.

    Após seu retorno da lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) que arruinou suas esperanças de defender o Ballon d’Or de 2024, Rodri não parecia o mesmo jogador durante grande parte da temporada 2025-26. Embora tenha tido seus momentos de brilho com a camisa do Manchester City, que conquistou dois troféus, ele continuou enfrentando problemas de condicionamento físico e, às vezes, parecia fora de ritmo.

    No entanto, tudo isso foi esquecido na Copa do Mundo, onde Rodri foi um dos destaques da Espanha na conquista de seu segundo título. Eleito o Melhor Jogador do Torneio, Rodri de repente volta à disputa por mais uma Bola de Ouro que muitos acreditavam ser inatingível.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5Kylian Mbappé (Real Madrid) ↔️

    Na temporada 2025-26: 58 gols, 14 assistências.

    Será este o ano em que Kylian Mbappé finalmente conquistará a Bola de Ouro? Quase desde o momento em que surgiu ainda adolescente no Mônaco, o atacante já era apontado como um futuro vencedor da Bola de Ouro. Mas, após completar 27 anos em dezembro, Mbappé ainda aguarda sua chance de subir ao degrau mais alto do pódio.

    Durante grande parte da temporada, ele não poderia ter feito muito mais para garantir a si mesmo a melhor chance possível de encerrar essa espera, já que Mbappé carregou nas costas um Real Madrid em dificuldades, a ponto de sofrer uma lesão no joelho da qual teve dificuldade para se recuperar totalmente; nesse período, as esperanças dos “Blancos” de encerrar a temporada com um troféu foram se esvaindo gradualmente. Mbappé, no entanto, costuma reservar suas melhores atuações para as Copas do Mundo e, pelo terceiro torneio consecutivo, foi um dos destaques, com seus 10 gols garantindo a ele uma histórica segunda Chuteira de Ouro.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern de Munique) ↔️

    Na temporada 2025-26: 26 gols, 41 assistências. Conquistou a Bundesliga, a DFB-Pokal e a DFL-Supercup.

    Quem previu que Michael Olise teria dificuldades para dar o salto do Crystal Palace para o Bayern de Munique estava redondamente enganado, já que o ponta vem apresentando atuações fantásticas há dois anos pelo campeão da Bundesliga. Tão capaz de marcar gols quanto de criá-los para os companheiros, o jogador de 24 anos tornou-se um dos atacantes mais temíveis da Europa, ao mesmo tempo em que deixou sua marca na Liga dos Campeões, principalmente contra o Real Madrid nas quartas de final, time que ele dominou por longos períodos no Bernabéu antes de selar a vitória com um gol na Baviera.

    O desempenho de Olise no clube também o ajudou a garantir uma vaga na equipe titular da França, apesar da intensa disputa por vagas, e ele foi uma das estrelas da campanha dos Bleus na Copa do Mundo, com sua criatividade e visão de jogo ajudando-o a dar sete assistências, um recorde.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Lionel Messi (Inter Miami) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 44 gols, 30 assistências. Conquistou a MLS Cup.

    Já se pensava que os dias em que Lionel Messi era sequer indicado ao Ballon d’Or haviam ficado para trás, mas depois de levar o Inter de Miami à sua primeira conquista da MLS Cup e de brilhar na Copa do Mundo com a Argentina, ainda há uma chance real de que o oito vezes vencedor conquiste mais uma Bola de Ouro para sua coleção.

    Messi provou estar em uma classe à parte ao conquistar seu segundo prêmio consecutivo de MVP da MLS, tendo marcado seis gols e dado sete assistências apenas nas seis partidas dos playoffs do Miami, e certamente esse sucesso no nível de clubes deve ser levado em conta quando os eleitores do Ballon d’Or preencherem seus votos.

    Ele marcou oito gols e deu quatro assistências durante uma Copa do Mundo brilhante e, embora não tenha conseguido levar a Argentina até o título desta vez, fez o suficiente para mostrar, aos 39 anos, que continua sendo um dos melhores, se não o melhor, jogador de futebol do planeta.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 26 gols, 21 assistências. Conquistou a Copa do Mundo, a La Liga e a Supercopa da Espanha.

    Favorito das casas de apostas ao Balão de Ouro no início da temporada, Lamine Yamal está bem encaminhado para se tornar o primeiro jogador com menos de 21 anos a conquistar o prêmio — e ele nem precisaria vencê-lo em 2026 para isso! As atuações do jovem jogador do Barcelona nas fases finais da Liga dos Campeões da última temporada fizeram com que ele se destacasse, aos olhos de muitos, como o melhor jogador de futebol do mundo, e o fato de ter ficado em segundo lugar na votação, atrás de Dembélé, foi prova disso.

    Há quem ainda acredite que Yamal precise criar mais momentos decisivos nos jogos mais importantes, enquanto há preocupações de que o número de partidas que ele disputou em uma idade tão jovem esteja levando a um aumento nos problemas com lesões — o que, no fim das contas, encerrou prematuramente sua temporada no clube e contribuiu para seu desempenho limitado pela Espanha na Copa do Mundo. Ele ainda conseguiu mostrar seu dinamismo único enquanto a La Roja avançava pela América do Norte, mas o fato de Yamal não ter deixado sua marca individual no torneio significa que ele pode muito bem ficar de fora da disputa pela Bola de Ouro mais uma vez.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Munique) ↔️

    Na temporada 2025-26: 73 gols, oito assistências. Conquistou a Bundesliga, a DFB-Pokal e a DFL-Supercup.

    Sempre haverá quem não valorize Harry Kane plenamente, mas agora que ele se livrou do peso do “macaco dos troféus” — que tantos costumavam usar contra ele —, o atacante do Bayern de Munique tem se mostrado um homem com uma missão, totalmente determinado a provar que também merece reconhecimento individual, ao balançar as redes a um ritmo impressionante.

    Além de marcar uma enxurrada de gols, Kane exibiu seu jogo versátil com efeito devastador para os campeões da Bundesliga, ao mesmo tempo em que marcou seis vezes pela Inglaterra durante a campanha do time até as semifinais da Copa do Mundo. A derrota na América do Norte abriu espaço para que outros roubassem a Bola de Ouro dele, mas, considerando que esse é um prêmio que costuma ser concedido ao jogador que teve a melhor temporada individual, é difícil contestar o fato de Kane não ter subido ao degrau mais alto do pódio.