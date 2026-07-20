Ranking de força da Bola de Ouro 2026: Lamine Yamal vence a Copa do Mundo - mas será que o jovem astro da Espanha fez o suficiente para superar Harry Kane na disputa pela Bola de Ouro?

Dembélé praticamente garantiu o prêmio graças às suas atuações, que ajudaram o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa da Europa, e a Liga dos Campeões provavelmente terá, mais uma vez, grande influência na disputa pelo Ballon d’Or nesta edição. No entanto, também foi um ano de Copa do Mundo, então há a possibilidade de que as atuações durante o verão na América do Norte tenham um impacto enorme no resultado final.

Não se esqueça, também, de que a Copa Africana das Nações será levada em consideração, o que significa que pode haver alguns jogadores que não apenas brilharam em seus clubes, mas também impressionaram em dois grandes torneios ao longo da temporada.

A vitória da Espanha na final da Copa do Mundo não só encerrou a temporada, mas também a disputa pelo Ballon d’Or, já que ninguém mais poderá fazer nada para reforçar sua candidatura. O Ranking de Favoritos ao Ballon d’Or do GOAL vem acompanhando os candidatos mais prováveis à Bola de Ouro de 2026 nos últimos nove meses, e aqui está quem acreditamos ter mais chances de subir ao pódio na cerimônia em Londres, no dia 26 de outubro...

Atualização anterior: 16 de julho de 2026. Jogadores removidos: Bruno Fernandes e Gabriel Magalhães.