Ranking de força da Bola de Ouro 2026: Harry Kane lidera no início da Copa do Mundo - mas será que o torneio decidirá a disputa pela Bola de Ouro?

Dembélé praticamente garantiu o prêmio graças às suas atuações, que ajudaram o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa da Europa, e a Liga dos Campeões provavelmente terá, mais uma vez, grande influência na disputa pelo Ballon d’Or desta edição. No entanto, como este é um ano de Copa do Mundo, é possível que o vencedor final só seja definido após o torneio deste verão na América do Norte.

Não se esqueça, também, de que a Copa Africana das Nações também será levada em conta, o que significa que pode haver alguns jogadores que não apenas brilhem em seus clubes, mas também impressionem em dois grandes torneios ao longo da temporada.

A corrida pela Bola de Ouro é uma maratona, não uma corrida de velocidade, mas com a temporada europeia tendo chegado ao seu desfecho após o PSG ter defendido seu título europeu em Budapeste e com o pontapé inicial da Copa do Mundo a poucas horas de distância, o Ranking de Potência da Bola de Ouro do GOAL continua acompanhando os prováveis vencedores da Bola de Ouro antes da cerimônia em Londres, em 26 de outubro...

Última atualização: 31 de maio de 2026.