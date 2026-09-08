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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduzido por

Ranking de força da Bola de Ouro 2026: Harry Kane, Lamine Yamal e Lionel Messi lideram a disputa real pela Bola de Ouro

Power rankings
Bola de Ouro
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
F. Ruiz
M. Oyarzabal
Copa do Mundo
Liga dos Campeões
Premier League
La Liga
Campeonato Italiano
Bundesliga
Campeonato Francês
Africa Cup of Nations

Com o duopólio Lionel Messi-Cristiano Ronaldo presumivelmente ficando para trás, a disputa pela Bola de Ouro não parecia tão aberta há quase 20 anos, com inúmeros jogadores agora começando cada temporada acreditando que têm a chance de conquistar o prêmio individual mais prestigioso que o futebol tem a oferecer. Ousmane Dembele saiu de uma carreira marcada por lesões e inconsistências para vencer a Bola de Ouro em 2025, e ele está entre um grupo numeroso de candidatos novamente em 2026.

Dembele praticamente garantiu o prêmio com base em suas atuações para ajudar o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa da Europa, e a Champions League mais uma vez deve ter grande peso na disputa pela Bola de Ouro desta vez. No entanto, também foi um ano de Copa do Mundo, então há a possibilidade de que as atuações durante o verão na América do Norte tenham enorme influência no resultado final.

Também não se esqueça de que a Copa Africana de Nações será levada em conta, o que significa que pode haver alguns jogadores que não apenas brilharam por seus clubes, mas também impressionaram em dois grandes torneios ao longo da temporada.

A vitória da Espanha na final da Copa do Mundo não apenas encerrou a temporada, mas também a disputa pela Bola de Ouro, sem que ninguém pudesse fazer mais nada para reforçar sua candidatura. O Power Ranking da Bola de Ouro da GOAL vem acompanhando os prováveis vencedores do prêmio de 2026 nos últimos nove meses, e aqui está quem acreditamos ter mais chances de subir ao topo do pódio na cerimônia em Londres, em 26 de outubro...

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ferran Torres (Paris Saint-Germain)

    Em 2025-26: 25 gols, sete assistências. Venceu a Copa do Mundo, La Liga e a Supercopa da Espanha.

    Não há dúvida de que Ferran Torres marcou o gol mais importante de toda a temporada 2025-26 ao balançar as redes com o único gol da final da Copa do Mundo, na prorrogação, em Nova Jersey, e é justo sugerir que esse gol tem um peso enorme quando se trata de sua indicação à Bola de Ouro, especialmente porque sua campanha pela Espanha até aquele momento tinha sido bastante decepcionante.

    Dito isso, ele também contribuiu com muitos gols pelo Barcelona na campanha bem-sucedida de defesa do título de La Liga, enquanto seu início acelerado de vida no PSG deve ajudar em suas chances de receber alguns votos.

    • Publicidade
  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Gabriel Magalhães (Arsenal)

    Em 2025-26: Quatro gols, seis assistências, 31 jogos sem sofrer gols. Ganhou a Premier League.

    Talvez nenhum jogador represente mais o Arsenal dos tempos modernos do que Gabriel Magalhaes, com o internacional brasileiro tendo se consolidado como uma das armas mais perigosas da Premier League em jogadas de bola parada, enquanto seu estilo físico de defender raramente esteve tão em alta nas últimas duas décadas quanto está agora.

    Embora William Saliba continue tão elegante quanto sempre, Gabriel agora pode ser considerado o mais influente da dupla de zaga do Arsenal. No entanto, o pênalti perdido na final da Champions League sem dúvida pesará contra ele na votação da Bola de Ouro, assim como a eliminação relativamente precoce do Brasil na Copa do Mundo.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    18Lautaro Martínez (Inter)

    Em 2025-26: 30 gols, 10 assistências. Venceu a Serie A e a Coppa Italia.

    Embora tenha sido vergonhosamente eliminada da Champions League pelo Bodo/Glimt, a Inter ainda assim teve uma temporada bem-sucedida, já que a equipe garantiu o título da Serie A antes de triunfar na final da Coppa Italia. Como nos anos anteriores, Lautaro Martinez foi a principal força por trás desse sucesso.

    Ele terminou três gols à frente como artilheiro da elite italiana e levou essa forma para a Copa do Mundo, onde marcou alguns gols cruciais pela Argentina, incluindo o gol da vitória na semifinal contra a Inglaterra. Infelizmente, Lautaro não saiu do banco na final, já que a Argentina priorizou a solidez defensiva, o que significou que ele não pôde repetir o gol do título que marcou na final da Copa América de 2024.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    17Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    Em 2025-26: Quatro gols, 18 assistências, 21 jogos sem sofrer gols. Venceu a Copa Africana de Nações, a Liga dos Campeões, a Ligue 1 e a Supercopa da Uefa.

    O melhor lateral-direito do planeta, Achraf Hakimi teve mais uma excelente temporada pelo PSG e voltou de lesão bem a tempo de participar plenamente do triunfo na final da Liga dos Campeões.

    Por enquanto, ele também pode se considerar campeão da África após a decisão da CAF de reverter o resultado da controversa final da Copa das Nações, embora o recurso de Senegal ainda possa mudar essa decisão. Independentemente disso, Marrocos voltou a se mostrar a principal força do continente na Copa do Mundo, com Hakimi correspondendo durante a campanha até as quartas de final.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Jude Bellingham (Real Madrid)

    Em 2025-26: 15 gols, seis assistências.

    Depois de terminar no pódio em 2024, as chances de Jude Bellingham sequer conseguir uma indicação à Bola de Ouro dois anos depois pareciam encerradas após uma temporada profundamente decepcionante no Real Madrid, marcada em duas ocasiões por períodos fora de ação enquanto se recuperava de lesão. No entanto, o que Bellingham produziu na Copa do Mundo pela Inglaterra lhe garantiu um lugar na lista final.

    O meio-campista foi a principal força por trás da campanha da Inglaterra até a semifinal, com seus sete gols incluindo dois dobletes decisivos contra México e Noruega nas fases eliminatórias. E, embora a Inglaterra tenha ficado aquém mais uma vez no cenário global, as atuações de Bellingham provavelmente permaneceram vivas por muito tempo na memória dos eleitores da Bola de Ouro.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    15Vinicius Jr (Real Madrid)

    Em 2025-26: 28 gols, 16 assistências.

    Vinicius Jr viveu um 2025 miserável no que diz respeito às suas atuações pelo Real Madrid, marcando apenas oito gols em La Liga ao longo do ano civil, enquanto sua turnê de vingança pela Bola de Ouro deu errado. No entanto, como diz o velho ditado, "a forma é temporária, a classe é permanente", e Vini mostrou que ainda pode ser decisivo durante uma boa fase no início de 2026, que incluiu quatro gols em seis jogos do mata-mata da Champions League.

    O ex-talento do Flamengo voltou ao seu melhor nível, mas isso não foi suficiente para ajudar a levar títulos ao Bernabéu. Ainda assim, ele conseguiu deixar para trás seu péssimo retrospecto com o Brasil ao liderar pelo exemplo com quatro gols durante a Copa do Mundo, embora não tenha conseguido levar a Seleção além das oitavas de final, e a espera pela sexta estrela continua.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Declan Rice (Arsenal)

    Em 2025-26: Oito gols, 15 assistências. Venceu a Premier League.

    Declan Rice se afirmou como um dos meio-campistas de elite do futebol mundial com suas atuações contra o Real Madrid na Champions League de 2024-25, e o jogador do Arsenal só evoluiu desde então. Rice foi um dos jogadores mais importantes do Arsenal na conquista do título da Premier League, além de ter desempenhado um papel importante na campanha que levou o time à final da Champions League.

    As arrancadas de Rice, suas ações defensivas e suas cobranças de bola parada fizeram com que ele raramente passasse despercebido nos jogos, e ele seguiu dando contribuições decisivas durante a campanha da Inglaterra até as semifinais da Copa do Mundo, apesar de ter enfrentado lesões e doença na América do Norte.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    13Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Em 2025-26: Sete gols, 10 assistências. Venceu a Champions League, a Ligue 1, o Trophée des Champions, a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental da Fifa.

    Vitinha percorreu um longo caminho desde sua decepcionante passagem por empréstimo pelo Wolverhampton em 2021 até terminar no pódio da Bola de Ouro em 2025, e o maestro do PSG agora é considerado por muitos o melhor meio-campista do planeta. Certamente, ele jogou dessa forma durante boa parte da última temporada e ainda acrescentou mais gols e assistências ao seu jogo, enquanto o time de Luis Enrique voltou a conquistar a Ligue 1 e a Champions League.

    Vitinha foi eleito o melhor em campo na final desta última e continuou ditando o ritmo de Portugal na Copa do Mundo, embora a seleção portuguesa como um todo tenha decepcionado muito em sua campanha, encerrada com uma derrota para a Espanha nas oitavas de final.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

    Em 2025-26: três gols, seis assistências. Venceu a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões, a Ligue 1, o Troféu dos Campeões, a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental da Fifa.

    Fabian Ruiz na verdade perdeu uma parte considerável da temporada por causa de lesão, mas, como o jogador mais condecorado da temporada 2025-26, ainda assim garantiu seu lugar na lista de finalistas da Bola de Ouro. O jogador do PSG conseguiu dar contribuições importantes para o sucesso doméstico e europeu da equipe, formando mais uma vez um terço do melhor meio-campo do planeta.

    Ruiz então apareceu para a Espanha durante a campanha triunfante da seleção na Copa do Mundo, após entrar na escalação durante as fases eliminatórias. O ex-astro do Napoli ainda não sabe o que é perder em suas 50 partidas por La Roja, com o talismã da equipe agora acrescentando um título mundial ao europeu que ajudou a conquistar em 2024.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11Luis Diaz (Bayern de Munique)

    Em 2025-26: 30 gols, 27 assistências. Venceu a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha.

    Os torcedores do Liverpool podem ser perdoados por se perguntarem se a temporada 2025-26 não teria sido muito mais bem-sucedida se Luis Diaz não tivesse sido vendido no verão passado. O versátil atacante teve papel importante no título do Liverpool em 2024-25, mas seu desejo por um novo desafio fez com que o clube aceitasse uma proposta de € 75 milhões (£ 65,5 milhões/US$ 88 milhões) do Bayern de Munique pelo internacional colombiano.

    Diaz não olhou para trás desde então, tendo desenvolvido um grande entrosamento com Harry Kane e o restante de seus companheiros de Bayern. Alguns de seus gols na Bundesliga na temporada passada foram impressionantes, enquanto suas atuações eletrizantes na Champions League certamente chamaram a atenção dos eleitores da Bola de Ouro, embora o Bayern tenha ficado curto mais uma vez na Europa. Ele também proporcionou momentos de magia pela Colômbia na Copa do Mundo, embora a seleção tenha sido eliminada nos pênaltis pela Suíça nas oitavas de final.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Pau Cubarsi (Barcelona)

    Em 2025-26: Um gol, duas assistências, 26 jogos sem sofrer gol. Venceu a Copa do Mundo, La Liga e a Supercopa da Espanha.

    Todas as atenções estavam voltadas para Lamine Yamal quando a Espanha foi para a Copa do Mundo, mas ele acabou ofuscado por outro adolescente do Barcelona, Pau Cubarsi. O jogador de 19 anos deu sequência a mais uma temporada de título com o Barcelona ao realmente se apresentar no cenário global, com Cubarsi sendo visto por muitos como o zagueiro de destaque durante o torneio na América do Norte.

    O defensor foi eleito o Melhor Jogador Jovem após a vitória da Espanha na final, já que Cubarsi desempenhou um papel fundamental para que La Roja sofresse apenas 10 finalizações no alvo e um único gol no caminho até erguer o troféu.

  • haaland Getty Images

    9Erling Haaland (Manchester City)

    Em 2025-26: 58 gols, 11 assistências. Venceu a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa.

    Depois de uma temporada abaixo do esperado para seus próprios padrões elevadíssimos, Erling Haaland entrou em "modo Exterminador" para começar a campanha de 2025-26, tornando-se um verdadeiro aríete de um homem só do Manchester City na tentativa de recolocar o clube na briga pelos maiores títulos. Uma seca de gols na virada para 2026 ameaçou arruinar tanto as chances de Haaland na Bola de Ouro quanto as esperanças do City de conquistar troféus, já que a equipe caiu na Liga dos Campeões, mas tanto ele quanto o time se recuperaram, vencendo a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa, além de levar o Arsenal ao limite na disputa pelo título da Premier League.

    Assim, embora Haaland não tenha conquistado os maiores troféus que tinha à disposição, sua candidatura à Bola de Ouro foi, sem dúvida, impulsionada pela primeira participação da Noruega na Copa do Mundo desde 1998, torneio em que seu atacante estrela aproveitou ao máximo ao marcar sete vezes na inédita campanha até as quartas de final.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    8Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

    Em 2025-26: 25 gols, 14 assistências. Conquistou a Champions League, a Ligue 1, o Trophée des Champions, a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental da Fifa.

    Lesões limitaram o impacto que Dembele conseguiu ter na primeira metade da temporada do PSG, o que fez com que a defesa de sua Bola de Ouro parecesse fora de cogitação. No entanto, depois de voltar à condição física ideal, ele se recolocou na disputa ao reencontrar sua melhor forma, com destaque para atuações decisivas contra Liverpool e Bayern de Munique no mata-mata da Champions League, antes de voltar a marcar na vitória sobre o Arsenal na final.

    Dembele ainda precisava causar impacto na Copa do Mundo para reforçar sua candidatura, e ele finalmente marcou os primeiros gols de sua carreira no torneio, com um hat-trick contra a Noruega sendo o principal momento de sua campanha de seis gols. No entanto, fora isso, ele acabou ofuscado por alguns de seus companheiros de equipe na América do Norte, o que significa que ganhar a Bola de Ouro em anos consecutivos agora está quase certamente fora de alcance.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    Em 2025-26: 23 gols, 10 assistências. Venceu a Champions League, a Ligue 1, o Troféu dos Campeões, a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental da Fifa.

    Se fôssemos coroar o jogador de destaque das fases de mata-mata da Champions League, então Khvicha Kvaratskhelia estaria muito acima de praticamente todos os outros. O ponta do PSG se tornou o primeiro jogador da história da competição a marcar ou dar assistência em sete jogos consecutivos de mata-mata, com alguns golaços incluídos nessa sequência, enquanto o atual campeão abriu caminho para mais um título europeu.

    A forma de Kvaratskhelia ao longo da temporada, no entanto, não atingiu esse mesmo nível, enquanto o fracasso da Geórgia em se classificar para a Copa do Mundo ameaça impor um teto ao lugar em que ele pode terminar na classificação final da Bola de Ouro. Ainda há um caminho até pelo menos o pódio para o homem a quem chamam de 'Kvaradona', e ele mal poderia ter feito mais para chegar lá.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Barcelona)

    Em 2025-26: Dois gols. Venceu a Copa do Mundo, a FA Cup e a Copa da Liga.

    Após retornar da lesão no LCA que arruinou suas esperanças de defender a Bola de Ouro de 2024, Rodri não pareceu o mesmo jogador durante boa parte da campanha de 2025-26. Embora tenha tido seus momentos com a camisa do Manchester City, enquanto a equipe conquistava dois troféus, ele continuou a lidar com problemas físicos e pareceu sem ritmo em alguns momentos.

    No entanto, tudo isso foi esquecido na Copa do Mundo, em que Rodri foi um dos grandes destaques da Espanha na conquista de seu segundo título. Eleito o melhor jogador do torneio, Rodri de repente voltou com tudo para a disputa de outra Bola de Ouro que muitos acreditavam que não seria possível alcançar.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5Kylian Mbappe (Real Madrid)

    Em 2025-26: 58 gols, 14 assistências.

    Este é o ano em que Kylian Mbappe finalmente vai colocar as mãos na Bola de Ouro? Quase desde o momento em que surgiu como adolescente no Monaco, o atacante foi apontado como um futuro vencedor da Bola de Ouro. Mas, depois de ter completado 27 anos em dezembro, Mbappe ainda espera pela oportunidade de estar no topo do pódio.

    Durante boa parte da temporada, ele pouco poderia ter feito a mais para se dar a melhor chance possível de encerrar essa espera, já que Mbappe carregou um Real Madrid em dificuldades, a ponto de sofrer uma lesão no joelho da qual teve dificuldade para se recuperar completamente, período em que as esperanças do Real Madrid de terminar a temporada com um troféu foram se esvaindo gradualmente. Mbappe, no entanto, costuma guardar suas melhores atuações para Copas do Mundo e, pelo terceiro torneio seguido, foi um dos grandes destaques, com seus 10 gols lhe rendendo uma histórica segunda Chuteira de Ouro.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern de Munique)

    Em 2025-26: 26 gols, 41 assistências. Venceu a Bundesliga, a DFB-Pokal e a Supercopa da Alemanha.

    Quem previu que Michael Olise teria dificuldades para dar o salto do Crystal Palace para o Bayern de Munique se enganou feio, com o ponta somando dois anos de atuações fantásticas pelo campeão da Bundesliga. Tão capaz de marcar quanto de criar gols para os companheiros, o jogador de 24 anos se transformou em um dos atacantes mais temidos da Europa, além de também deixar sua marca na Champions League, mais notavelmente contra o Real Madrid nas quartas de final, adversário que atormentou por longos períodos no Bernabéu antes de coroar o confronto com um gol de volta à Baviera.

    As atuações de Olise pelo clube também o ajudaram a garantir uma vaga entre os titulares da França apesar da intensa concorrência por posições, e ele foi um dos destaques da campanha de França na Copa do Mundo, com sua criatividade e visão de jogo ajudando-o a distribuir um recorde de sete assistências.

  • messi Getty Images

    3Lionel Messi (Inter Miami)

    Em 2025-26: 44 gols, 30 assistências. Venceu a MLS Cup.

    Imaginava-se que os dias em que Lionel Messi sequer era indicado à Bola de Ouro já haviam ficado para trás, mas, depois de conduzir o Inter Miami à sua primeira MLS Cup da história antes de brilhar com a Argentina em uma Copa do Mundo, ainda existe uma chance real de que o vencedor de oito edições conquiste mais uma Bola de Ouro para a sua coleção.

    Messi provou estar em um nível muito acima na campanha que o levou ao segundo prêmio consecutivo de MVP da MLS, com seis gols e sete assistências apenas nos seis jogos de play-off do Miami, e certamente esse sucesso em nível de clube deve ser levado em conta quando os eleitores da Bola de Ouro preencherem suas cédulas.

    Depois, ele marcou oito vezes e deu quatro assistências durante uma Copa do Mundo virtuosa e, embora não tenha conseguido levar a Argentina até o fim desta vez, fez o suficiente para mostrar que, aos 39 anos, continua sendo um dos melhores, se não o melhor jogador de futebol do planeta.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona)

    Em 2025-26: 26 gols, 21 assistências. Venceu a Copa do Mundo, La Liga e a Supercopa da Espanha.

    Favorito das casas de apostas à Bola de Ouro antes do início da temporada, Lamine Yamal está muito bem encaminhado para se tornar o primeiro jogador com menos de 21 anos a conquistar o prêmio, e ele nem precisaria vencê-lo em 2026 para conseguir isso! As atuações do adolescente do Barcelona nas fases finais da Champions League de 2024-25 fizeram com que ele passasse a ser visto por muitos como o melhor jogador do mundo, e o segundo lugar atrás de Dembele na votação foi prova disso.

    Há quem ainda acredite que Yamal precise produzir mais momentos decisivos nos maiores jogos, enquanto também existem preocupações de que o número de partidas que ele disputou em tão pouca idade esteja levando a um aumento dos problemas físicos que, no fim das contas, encerraram prematuramente sua campanha pelo clube e tiveram papel em sua produção limitada pela Espanha na Copa do Mundo. Ainda assim, ele conseguiu mostrar seu dinamismo único enquanto a Espanha foi até o fim na América do Norte, mas o fato de Yamal não ter deixado sua própria marca individual no torneio significa que ele pode acabar ficando por muito pouco aquém mais uma vez na corrida pela Bola de Ouro.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    1Harry Kane (Bayern de Munique)

    Em 2025-26: 73 gols, oito assistências. Venceu a Bundesliga, a DFB-Pokal e a DFL-Supercup.

    Sempre haverá aqueles que não apreciam totalmente Harry Kane, mas agora que ele se livrou do peso de não ter conquistado títulos, algo que tantos usavam para criticá-lo, o atacante do Bayern de Munique tem parecido um homem em missão, absolutamente determinado a mostrar que também merece reconhecimento individual enquanto segue balançando as redes em um ritmo impressionante.

    Além de marcar gols aos montes, Kane exibiu seu jogo completo com efeito devastador pelo campeão da Bundesliga, enquanto balançou as redes seis vezes pela Inglaterra durante a campanha até as semifinais da Copa do Mundo. Ficar aquém na América do Norte abriu a porta para outros lhe tirarem a Bola de Ouro, mas, considerando que este é um prêmio rotineiramente dado ao jogador que teve a melhor temporada individual, é difícil argumentar contra Kane terminar no topo do pódio.