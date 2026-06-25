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Ranking de favoritos à Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026: Lionel Messi lidera, seguido por Kylian Mbappé e Michael Olise, em meio a um início avassalador da Argentina e da França

Copa do Mundo
Argentina
Inglaterra
Especiais e Opinião
França
Portugal
Espanha
Brasil
L. Messi
K. Mbappe
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

A Copa do Mundo de 2026 está em andamento, com os times ainda na disputa lutando pelo troféu cobiçado por todos. Embora o título coletivo seja o principal objetivo de todos os competidores, alguns já estão se candidatando ao título de melhor jogador de todo o torneio. Lionel Messi é o principal candidato no momento, com todos os cinco gols da Argentina, mas Kylian Mbappé e Michael Olise estão logo atrás dele.

A ilustre Bola de Ouro vai além dos gols. Eleita por representantes da mídia, ela oferece ao torneio a oportunidade de premiar jogadores por sua excelência geral e impacto na competição.

Embora tenha sido concedido principalmente a atacantes ao longo dos anos, meio-campistas e até mesmo um goleiro já foram agraciados com o prêmio. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romário, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane e Diego Forlán estão entre os vencedores anteriores do prêmio, enquanto duas estrelas em atividade — Lionel Messi e Luka Modrić — também constam da lista.

Messi, o único jogador a ter conquistado o prêmio duas vezes — em 2014 e 2022 —, espera ir além e conquistá-lo pela segunda vez consecutiva. No entanto, nomes como o vice-campeão de 2022, Kylian Mbappé, o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, a sensação espanhola Lamine Yamal e o capitão da Inglaterra, Harry Kane, também disputam a honra.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo busca completar sua coleção levando Portugal longe na competição, enquanto Vinícius Júnior e Raphinha têm tudo para levar o Brasil ao sexto título.

Com 48 seleções na competição, há grande potencial para que um candidato surpresa apareça, já que a qualidade está espalhada por toda a competição.

Aqui, o Ranking de Favoritos ao Prêmio Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026 da GOAL acompanha os principais candidatos ao prêmio, com a terceira e última rodada da fase de grupos em andamento no Canadá, nos Estados Unidos e no México.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Cody Gakpo | Holanda

    Cody Gakpo pode ter tido uma temporada difícil com o Liverpool, mas provou ser a peça mais confiável no ataque de Ronald Koeman. Gakpo teve uma atuação animada, embora sem gols, em sua estreia na Copa do Mundo, quando a Holanda empatou com o Japão, mas foi o coração da vitória convincente da Oranje contra a Suécia. Ele deu a assistência para Brian Brobbey marcar o primeiro gol logo aos cinco minutos e, em seguida, garantiu os três pontos para a Holanda com dois gols nos primeiros 10 minutos do segundo tempo.

    • Publicidade
  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Mikel Oyarzabal | Espanha

    Apesar de todos os seus esforços, Mikel Oyarzabal não conseguiu romper a barreira humana que é Vozinha e impedir que a Espanha começasse a Copa do Mundo com um resultado surpreendente contra Cabo Verde. No entanto, suas cinco tentativas — quatro delas de cabeça — de dentro da área mostraram que ele estava bem preparado para a batalha. Ele teve muito mais sucesso contra a Arábia Saudita: primeiro, chutou cruzado na frente do gol para dar assistência a Lamine Yamal no primeiro gol da La Roja no torneio. Em seguida, reagiu rapidamente a um deslize da defesa para ampliar a vantagem, antes de marcar mais um gol três minutos depois.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Alexander Isak | Suécia

    Alexander Isak e Viktor Gyokeres mostraram que a Suécia conta com uma excelente dupla de ataque. Isak foi fundamental, marcando seu primeiro gol aos 30 minutos da partida contra a Tunísia, antes de dar duas assistências na vitória por 5 a 1. A Suécia fracassou na partida seguinte, desta vez sofrendo o mesmo placar contra a Holanda, mas foi o passe com medida perfeita de Isak que permitiu a Anthony Elanga marcar o gol de honra.

  • Harry KaneGetty Images

    7Harry Kane | Inglaterra

    Com a impressionante marca de 61 gols em 51 partidas pelo Bayern de Munique na última temporada, o vencedor da Chuteira de Ouro Europeia, Harry Kane, vai causar pavor em qualquer defesa que encontrar nesta competição.

    Kane já enfrentou várias vezes acusações de não estar à altura das grandes ocasiões pela Inglaterra, mas provou que está à altura da tarefa com dois gols contra a Croácia na primeira partida. Ele foi uma ameaça direta e ajudou a criar algumas chances, demonstrando ainda mais sua importância para a equipe de Thomas Tuchel. No entanto, ele foi alvo de críticas após o empate em 0 a 0 com Gana, por ter mandado uma chance de ouro por cima do travessão nos minutos finais.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Denis Undav | Alemanha

    Depois de entrar como reserva, dar duas assistências e marcar um gol em pouco mais de 20 minutos contra Curaçao, Deniz Undav teve um impacto ainda maior na vitória por 2 a 1 contra a Costa do Marfim, que garantiu à Alemanha o primeiro lugar no grupo. Oito minutos após entrar em campo, ele empatou a partida para a Alemanha, antes de marcar o gol da vitória nos acréscimos.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Vinicius Jr | Brasil

    Com Neymar se recuperando para voltar à plena forma física e Raphinha fora de jogo devido a uma lesão grave, o Brasil precisa que Vinícius Júnior assuma a liderança e conduza a Seleção na busca por acabar com a espera de 24 anos pelo troféu da Copa do Mundo. O atacante do Real Madrid foi eleito o melhor jogador das três partidas da fase de grupos, marcando gols decisivos contra Marrocos, Haiti e Escócia.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Noruega

    Erling Haaland marcou presença no palco da Copa do Mundo com grande impacto. O atacante da Noruega abriu o placar aos 30 minutos da estreia de sua seleção contra o Iraque e, em seguida, voltou a marcar para restabelecer a vantagem pouco antes do intervalo, em uma partida acirrada contra a seleção do Oriente Médio.

    A Noruega acabou vencendo por 4 a 1, e o atacante do Manchester City levou para casa o prêmio de Melhor Jogador da Partida. Seu faro de gol também ficou evidente contra o Senegal, quando marcou duas vezes na vitória por 3 a 2, garantindo um confronto decisivo contra Kylian Mbappé e a França para definir o vencedor do grupo.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise | França

    Kane pode ter marcado a maior parte dos gols na campanha avassaladora do Bayern de Munique, mas foi Michael Olise quem conquistou o coração de muitos torcedores. A velocidade eletrizante, o controle imenso e a fantástica capacidade de finalização do jogador eleito o melhor da Bundesliga lhe renderam 20 gols e 25 assistências entre a primeira divisão alemã e a Liga dos Campeões, onde o Bayern chegou às semifinais.

    Uma dinâmica semelhante está em jogo na seleção da França, com Mbappé sendo aclamado por seus gols, mas Olise recebendo elogios por seu trabalho impressionante na área. Seu passe preciso deu a Mbappé a chance de abrir o placar contra o Senegal na primeira partida, e seu excelente domínio de bola fez com que fosse eleito o Melhor Jogador da Partida pela FIFA na vitória por 3 a 1. Na partida seguinte, ele conduziu a bola até Mbappé para abrir o placar contra o Iraque e deu assistência para Ousmane Dembélé marcar o terceiro gol dos Bleus.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | França

    Quando se leva em conta que Kylian Mbappé, de 27 anos, já tinha no currículo medalhas de ouro e prata e o mesmo recorde de gols que o ícone brasileiro Pelé (12 em 14 jogos) antes do início do torneio, seu status como um grande nome da Copa do Mundo já era inegável.

    Mbappé parece, no entanto, determinado a se tornar o melhor jogador de todos os tempos neste palco, tendo ultrapassado o ícone brasileiro logo em sua primeira partida nos Estados Unidos, marcando dois gols que ajudaram a levar os Bleus à vitória por 3 a 1.

    Ele foi imbatível contra o Senegal graças à sua conexão telepática com Olise, que voltou a brilhar quando ele marcou o primeiro de seus dois gols na vitória por 3 a 0 contra o Iraque.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentina

    Agora ele está ficando ganancioso! Lionel Messi já conquistou tudo em sua carreira — a maior parte dessas conquistas em mais de uma ocasião — e sabe muito bem o que é preciso para ganhar a Bola de Ouro. Ele já tem duas em sua coleção de troféus e, com seu 39º aniversário se aproximando durante a Copa do Mundo, o fato de ele continuar sendo um dos favoritos mais uma vez é uma prova de sua longevidade.

    O craque argentino, que superou Mbappé na disputa pelo prêmio há quatro anos, começou a edição de 2026 com um hat-trick contra a Argélia, quando a Argentina venceu por 3 a 0 em sua primeira partida.

    Os três gols o tornaram o artilheiro empatado em primeiro lugar na história da Copa do Mundo, com 16 gols, e ele seguiu em frente estabelecendo um novo recorde com dois gols contra a Áustria na segunda rodada.