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Ranking de favoritos à Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026: Lionel Messi lidera o grupo, enquanto Kylian Mbappé e Michael Olise comandam a seleção francesa

Copa do Mundo
Argentina
Inglaterra
Especiais e Opinião
França
Portugal
Espanha
Brasil
L. Messi
K. Mbappe
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

A Copa do Mundo de 2026 está em andamento, com as seleções ainda na disputa lutando pelo troféu tão cobiçado por todos. Embora o título coletivo seja o principal objetivo de todos os competidores, alguns já estão se candidatando ao título de melhor jogador de todo o torneio. Lionel Messi e Kylian Mbappé são, atualmente, os principais candidatos, mas enfrentam uma concorrência acirrada à medida que avançamos nas fases eliminatórias.

A ilustre Bola de Ouro vai além dos gols. Eleita por representantes da mídia, ela oferece ao torneio a oportunidade de premiar jogadores por sua excelência geral e impacto na competição.

Embora tenha sido concedido principalmente a atacantes ao longo dos anos, meio-campistas e até mesmo um goleiro já foram agraciados com o prêmio. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romário, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane e Diego Forlán estão entre os vencedores anteriores do prêmio, enquanto duas estrelas em atividade — Lionel Messi e Luka Modrić — também constam da lista.

Messi, o único jogador a ter conquistado o prêmio duas vezes — em 2014 e 2022 —, espera ir além e conquistá-lo pela segunda vez consecutiva. No entanto, nomes como o vice-campeão de 2022, Kylian Mbappé, o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, a sensação espanhola Lamine Yamal e o capitão da Inglaterra, Harry Kane, também disputam a honra.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo busca completar sua coleção levando Portugal longe na competição, enquanto Vinícius Júnior e Raphinha têm tudo para impulsionar o Brasil rumo ao sexto título.

Agora, já bem avançada a fase de 32, a disputa começa a esquentar. Aqui, o Ranking de Favoritos à Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026 da GOAL acompanha os principais candidatos ao prêmio, com a terceira e última rodada da fase de grupos em andamento no Canadá, nos Estados Unidos e no México.

  • Jude Bellingham England HICGetty Images

    10Jude Bellingham | Inglaterra

    Jude Bellingham ficou famoso por gritar “quem mais?” ao ajudar a manter a Inglaterra na disputa pela glória continental na Euro 2024. Apesar de algumas dúvidas que surgiram sobre sua vaga como titular nos planos de Thomas Tuchel, o meio-campista do Real Madrid continua sendo um jogador que se destaca nas grandes ocasiões.

    Ele provou isso ao colocar os Três Leões novamente na frente durante a difícil estreia na Copa do Mundo contra a Croácia, antes de abrir o placar contra o Panamá em Nova Jersey, ajudando a garantir a liderança do Grupo L.

    • Publicidade
  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    9Julian Quinones | México

    O meio-campista mexicano Julián Quiñones tem sido o coração da campanha do El Tri rumo às oitavas de final da Copa do Mundo. Foi ele quem deu o pontapé inicial na campanha com um gol aos nove minutos da partida de estreia contra a África do Sul. Ele marcou outro gol contra a República Tcheca, quando o México conquistou a liderança do grupo, mas sua melhor atuação aconteceu na fase seguinte, quando marcou o primeiro gol e depois deu uma assistência para a vitória por 2 a 0 sobre o Equador nas oitavas de final.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    8Ismael Saibari | Marrocos

    O Bayern de Munique pode se considerar sortudo por já ter fechado um acordo de €50 milhões para contratar Ismael Saibari, do PSV, antes mesmo do início da Copa do Mundo. O jogador da seleção marroquina certamente aumentou em alguns milhões de euros seu valor real com seu desempenho de destaque em cada partida. Foi o jogador de 25 anos quem avançou em direção ao gol antes de chutar com força, passando por Alisson, para abrir o placar contra o Brasil; foi ele quem arrasou a Escócia logo aos dois minutos, garantindo a classificação da equipe; foi ele quem empatou o jogo pela segunda vez, colocando a equipe no caminho da vitória contra o Haiti; e foi ele quem converteu o pênalti decisivo ao eliminar a Holanda, quando toda a esperança já parecia perdida. Quem pode negar? O Bayern conseguiu uma joia.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Vinicius Jr | Brasil

    Com Neymar se recuperando para voltar à plena forma física e Raphinha fora de jogo devido a uma lesão grave, o Brasil precisa que Vinícius Júnior assuma a liderança e conduza a Seleção na busca por acabar com a espera de 24 anos pelo troféu da Copa do Mundo. O atacante do Real Madrid foi eleito o melhor jogador em todas as três partidas da fase de grupos, marcando gols decisivos contra Marrocos, Haiti e Escócia. Ele não conseguiu balançar as redes na vitória apertada na fase seguinte, mas foi uma presença marcante na área do Japão, acertando dois chutes a gol e criando duas chances, enquanto a Seleção desgastava os adversários no segundo tempo antes de selar a vitória bem no final.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Erling Haaland | Noruega

    Erling Haaland marcou presença no palco da Copa do Mundo com grande impacto. O atacante da Noruega abriu o placar aos 30 minutos da estreia de sua seleção contra o Iraque e, em seguida, apareceu para restabelecer a vantagem pouco antes do intervalo, em uma partida acirrada contra a seleção do Oriente Médio.

    A Noruega acabou vencendo por 4 a 1, com o atacante do Manchester City levando para casa o prêmio de Melhor Jogador da Partida, e seu faro de gol voltou a brilhar ao marcar duas vezes na vitória por 3 a 2 contra o Senegal. Ele voltou a aparecer com o gol decisivo que garantiu a vitória da Noruega por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, garantindo a classificação para as oitavas de final.

  • dembele(C)Getty Images

    5Ousmane Dembélé | França

    As proezas de Ousmane Dembélé nas duas conquistas consecutivas da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain lhe renderam o prêmio de Ballon d’Or. Ele também ajudou a França a conquistar a glória mundial em 2018. É em 2026, no entanto, que ele está realmente brilhando no maior dos palcos internacionais.

    Mesmo nunca tendo marcado um gol no principal evento da FIFA, o versátil atacante do PSG abriu o placar na vitória por 3 a 0 sobre o Iraque. Em seguida, ele levou para casa a bola da partida contra a Noruega, após marcar um hat-trick no primeiro tempo que levou os Bleus às oitavas de final, onde deu assistência para Kylian Mbappé marcar seu primeiro gol contra a Suécia.

  • Harry KaneGetty Images

    4Harry Kane | Inglaterra

    Com a impressionante marca de 61 gols em 51 partidas pelo Bayern de Munique na última temporada, o vencedor da Chuteira de Ouro Europeia, Harry Kane, vai causar pavor em qualquer defesa que encontrar nesta competição.

    Kane já enfrentou várias vezes acusações de não estar à altura das grandes ocasiões pela Inglaterra, mas mostrou que está à altura da tarefa nesta competição. Seus dois gols contra a Croácia foram cruciais para a vitória por 4 a 2, e o gol contra o Panamá selou uma vitória importante, antes de ele salvar os Três Leões da eliminação nas oitavas de final contra a República Democrática do Congo com dois gols fantásticos nos últimos 15 minutos.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise | França

    Kane pode ter marcado a maior parte dos gols na campanha avassaladora do Bayern de Munique, mas foi Michael Olise quem conquistou o coração de muitos torcedores. A velocidade eletrizante, o controle imenso e a fantástica capacidade de finalização do jogador do ano da Bundesliga lhe renderam 20 gols e 25 assistências na primeira divisão alemã e na Liga dos Campeões, onde o Bayern chegou às semifinais.

    Uma dinâmica semelhante está em jogo na seleção da França, com Mbappé sendo aclamado por seus gols, mas Olise recebendo elogios por seu trabalho impressionante na área. Seu passe preciso deu a Mbappé a chance de abrir o placar contra o Senegal na primeira partida, e seu excelente domínio da bola fez com que fosse eleito o Melhor Jogador da Partida pela FIFA na vitória por 3 a 1.

    Ele agora soma cinco assistências na Copa do Mundo, tendo dado duas assistências para Mbappé e uma para Ousmane Dembélé e outra para Bradley Barcola.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | França

    Quando se leva em conta que Kylian Mbappé, de 27 anos, já tinha no currículo medalhas de ouro e prata e o mesmo recorde de gols que o ícone brasileiro Pelé (12 em 14 jogos) antes do início do torneio, seu status como um grande nome da Copa do Mundo já era inegável.

    Mbappé parece, no entanto, determinado a se tornar o melhor jogador de todos os tempos neste palco, tendo ultrapassado o ícone brasileiro logo em sua primeira partida nos Estados Unidos, marcando dois gols para ajudar a levar os Bleus à vitória por 3 a 1.

    Ele foi imbatível contra o Senegal graças à sua conexão telepática com Olise, que voltou a brilhar quando ele marcou o primeiro de seus dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Iraque, antes de ajudar Ousmane Dembélé a marcar um hat-trick memorável na goleada de 4 a 1 sobre a Noruega.

    A França enfrentou a Suécia nas oitavas de final e foi Mbappé quem garantiu a classificação. Depois de ver um gol inicial anulado, ele marcou o primeiro e o terceiro gols, garantindo a classificação dos Bleus.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentina

    Agora ele está ficando ganancioso! Lionel Messi já conquistou tudo em sua carreira — a maior parte dessas conquistas em mais de uma ocasião — e sabe muito bem o que é preciso para ganhar a Bola de Ouro. Ele já tem duas em sua coleção de troféus e, com seu 39º aniversário se aproximando durante a Copa do Mundo, o fato de ele continuar sendo um dos favoritos mais uma vez é uma prova de sua longevidade.

    O craque argentino, que superou Mbappé na disputa pelo prêmio há quatro anos, começou a edição de 2026 com um hat-trick contra a Argélia, na vitória da Argentina por 3 a 0 em sua primeira partida.

    Os três gols o colocaram como um dos maiores artilheiros de todos os tempos da Copa do Mundo, com 16 gols, e ele seguiu em frente estabelecendo um novo recorde com dois gols contra a Áustria na segunda rodada. O maior jogador sul-americano de todos os tempos saiu do banco para marcar um gol de falta contra a Jordânia e se tornou o primeiro jogador a marcar em sete partidas consecutivas da Copa do Mundo.