A ilustre Bola de Ouro vai além dos gols. Eleita por representantes da mídia, ela oferece ao torneio a oportunidade de premiar jogadores por sua excelência geral e impacto na competição.

Embora tenha sido concedido principalmente a atacantes ao longo dos anos, meio-campistas e até mesmo um goleiro já foram agraciados com o prêmio. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romário, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane e Diego Forlán estão entre os vencedores anteriores do prêmio, enquanto duas estrelas em atividade — Lionel Messi e Luka Modrić — também constam da lista.

Messi, o único jogador a ter conquistado o prêmio duas vezes — em 2014 e 2022 —, espera ir além e conquistá-lo pela segunda vez consecutiva. No entanto, nomes como o vice-campeão de 2022, Kylian Mbappé, o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, a sensação espanhola Lamine Yamal e o capitão da Inglaterra, Harry Kane, também disputam a honra.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo busca completar sua coleção levando Portugal longe na competição, enquanto Vinícius Júnior e Raphinha têm tudo para impulsionar o Brasil rumo ao sexto título.

Agora, já bem avançada a fase de 32, a disputa começa a esquentar. Aqui, o Ranking de Favoritos à Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026 da GOAL acompanha os principais candidatos ao prêmio, com a terceira e última rodada da fase de grupos em andamento no Canadá, nos Estados Unidos e no México.