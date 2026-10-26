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Women's Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
Traduzido por

Ranking de favoritas à Bola de Ouro feminina de 2026: Alexia Putellas caminha para encerrar o domínio de três anos de Aitana Bonmati na premiação

Power rankings
Futebol feminino
A. Putellas
A. Russo
M. Dumornay
M. Caldentey
K. Shaw
P. Harder
V. Miedema
C. Hansen
P. Guijarro
Liga dos Campeões Feminino
Barcelona
Arsenal Women
WSL
Liga F
NWSL
Premiere Ligue
Bundesliga
Women's Asian Cup
Y. Hasegawa
T. Chawinga
K. Buehl
E. Pajor
C. Pina
Noruega F
Bayern Munich
Especiais e Opinião
Inglaterra F
Manchester City Women
Japão
Malawi
Kansas City Current
Jamaica F
Alemanha
Dinamarca F
Espanha
Polônia
Haiti F
OL Lyonnes
Holanda F
C. Coll
London City Lionesses

A meio-campista do Barcelona ganhou os três últimos prêmios, mas o de 2026 irá para outra pessoa na cerimônia de segunda-feira, em Londres, após uma temporada de Bonmati marcada por lesões.

Aitana Bonmati venceu cada uma das três últimas edições da Bola de Ouro feminina, mas o prêmio irá para outra jogadora em 2026. Será que Alexia Putellas, bicampeã e sua companheira de Barcelona, voltará a se firmar como a melhor jogadora do futebol feminino? Ou haverá um novo nome na lista de vencedoras quando a Bola de Ouro for entregue em Londres, na segunda-feira?

Infelizmente, Bonmati sofreu uma fratura na fíbula em novembro do ano passado. A lesão exigiu cirurgia e a manteve afastada dos gramados até seu retorno, em maio. Ela ainda conseguiu contribuir para a conquista de quatro títulos pelo Barcelona, que venceu o Lyon na final da Champions League, mas sua participação não foi grande o bastante para que sequer fosse indicada à sua quarta Bola de Ouro.

Outro fator que aumenta a expectativa é que este não foi um ano de Copa do Mundo no futebol feminino. A Copa Africana de Nações, vencida por Camarões em agosto, também não conta para a votação da Bola de Ouro feminina de 2026. Assim, as atuações pelos clubes na temporada 2025/26 serão o principal critério para definir a classificação do prêmio, com exceção das jogadoras que participaram da Copa da Ásia, vencida pelo Japão em março.

Então, quem são as favoritas ao prêmio de 2026? A GOAL apresenta as candidatas com mais chances de conquistar a Bola de Ouro antes da aguardada cerimônia...

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    15Cata Coll (Barcelona)

    Em 2025-26: 23 jogos sem sofrer gols. Conquistou a Liga das Nações da UEFA, a Champions League, a Liga F, a Supercopa de Espanam & a Copa de la Reina.

    Há jogos em que Cata Coll, goleira desta dominante equipe do Barcelona, quase não tem trabalho. Isso, porém, torna ainda mais impressionantes as ocasiões em que precisa entrar em ação.

    A final da Champions League deste ano foi um ótimo exemplo. O placar de 4 a 0 para o Barcelona pode sugerir que a equipe teve facilidade para derrotar o Lyon e conquistar seu quarto título europeu, mas não foi o caso. Coll precisou estar em sua melhor forma na partida e fez quatro defesas impressionantes para manter sua equipe à frente antes que dois gols de Salma Paralluelo nos minutos finais ampliassem a vantagem no placar.

    Aquela foi uma das 23 partidas em que Coll não sofreu gols durante uma impressionante temporada 2025-26 pelo Barcelona e pela Espanha, na qual ajudou as duas equipes a alcançar grandes conquistas. Suas contribuições podem passar despercebidas às vezes, mas a atuação naquela final da Champions League deveria ter servido para lembrar sua importância e lhe render o devido reconhecimento após sua primeira indicação à Bola de Ouro.

  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    14Mariona Caldentey (Arsenal)

    Em 2025-26: Sete gols, cinco assistências. Conquistou a Liga das Nações da UEFA e a Copa das Campeãs da FIFA.

    Depois de terminar em segundo lugar na votação da Bola de Ouro no ano passado, Mariona Caldentey tem bem menos chances de conquistar o prêmio desta vez. A jogadora da seleção espanhola voltou a ser decisiva para o Arsenal e ajudou o clube a vencer a primeira edição da Copa das Campeãs da FIFA. Seus números ofensivos, porém, caíram em relação ao ano passado, tanto nas competições nacionais quanto na Champions League, devido à função mais recuada que passou a desempenhar com maior frequência no clube.

    Isso provavelmente afetará suas chances, assim como a dificuldade que teve para se destacar nas fases finais da defesa do título europeu do Arsenal, encerrada pelo Lyon na semifinal. Ainda assim, é de esperar que a segunda colocada do ano passado receba votos.

  • Vivianne Miedema Manchester City 2025-26Getty Images

    13Vivianne Miedema (Manchester City)

    Em 2025-26: 14 gols, cinco assistências. Conquistou a Women's Super League e a Copa da Inglaterra.

    Uma sequência infeliz de lesões fez com que Vivianne Miedema passasse algum tempo sem ser indicada à Bola de Ouro. A holandesa não aparece na lista final desde que terminou em 11º lugar em 2022. Mas ela é amplamente considerada uma das melhores jogadoras do mundo e, na temporada passada, lembrou a todos por que havia terminado duas vezes seguidas entre as cinco primeiras colocadas na votação da Bola de Ouro, nas duas edições anteriores à de 2022. Miedema teve papel fundamental na campanha que deu ao Manchester City seu primeiro título da Women's Super League em 10 anos.

    Apenas duas jogadoras marcaram mais gols do que Miedema na primeira divisão inglesa na temporada passada. Ela também ficou em terceiro lugar em assistências e em segundo na soma de gols e assistências. A ausência do City das competições europeias prejudicará suas chances de repetir algumas de suas melhores colocações na Bola de Ouro, mas a atacante garantiu uma indicação após sua primeira temporada sem lesões em algum tempo. O fato de ter voltado a marcar na final da Copa da Inglaterra só aumentou suas chances.

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  • Claudia Pina Barcelona Women 2025-26Getty Images

    12Claudia Pina (Barcelona)

    Em 2025-26: 32 gols, nove assistências. Conquistou a Liga das Nações da UEFA, a Champions League, a Liga F, a Supercopa da Espanha e a Copa da Rainha.

    Claudia Pina teve uma temporada 2025-26 brilhante. Foi a artilheira da Liga F e esteve entre as atacantes que mais marcaram no continente ao longo de toda a temporada. Seu desempenho beneficiou tanto a Espanha, que ela ajudou a conquistar a Liga das Nações, quanto o Barcelona, que venceu quatro títulos.

    No entanto, sua produtividade caiu um pouco na segunda metade da temporada, e ela não aproveitou os jogos de grande destaque que o Barcelona disputou. A ausência de gols, assistências e momentos de destaque na fase eliminatória da Champions League e no clássico da Liga F contra o Real Madrid a deixa mais abaixo neste ranking, embora ela tenha marcado na final da Copa da Rainha.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    Em 2025-26: 18 gols, quatro assistências. Conquistou o NWSL Shield e a Chuteira de Ouro.

    É sempre difícil prever como as estrelas da NWSL serão avaliadas na votação da Bola de Ouro, já que o calendário da liga não coincide com o período e as datas-limite considerados para o prêmio. No ano passado, apenas três jogadoras da NWSL foram indicadas, e as presenças de Marta e Esther Gonzalez se deveram mais às suas atuações em grandes torneios internacionais.

    A indicação de Temwa Chawinga, porém, foi resultado de seu desempenho excepcional na NWSL. Na temporada de 2024, cujos últimos meses foram considerados para a Bola de Ouro, Chawinga conquistou a Chuteira de Ouro e o prêmio de Jogadora Mais Valiosa. Na temporada de 2025, voltou a receber os dois prêmios e ainda ajudou o Kansas City Current a conquistar o NWSL Shield. Ela também tem brilhado na campanha de 2026. Por isso, a atacante merece novamente reconhecimento na classificação da Bola de Ouro, mesmo que suas atuações incríveis pelo Malawi na estreia da seleção na Copa Africana de Nações Feminina estejam fora do período considerado para a votação.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    10Yui Hasegawa (Manchester City)

    Em 2025-26: Seis gols, cinco assistências. Conquistou a Copa da Ásia, a Women's Super League e a Copa da Inglaterra.

    Indicada em 2023 e 2024, Yui Hasegawa volta à lista preliminar em 2026 depois de ser a peça central de um Manchester City que dominou a WSL na temporada passada. Atuando em uma excelente dupla de volantes com a jovem inglesa Laura Blindkilde Brown ou com a jogadora da seleção dos Estados Unidos Sam Coffey, Hasegawa ganhou mais liberdade para avançar. O resultado foi uma participação maior em gols, o que só fortalece sua candidatura.

    O papel decisivo de Hasegawa na conquista da Copa da Ásia pelo Japão reforça ainda mais suas credenciais. O troféu se soma ao título da WSL, conquistado pelo City com bastante tranquilidade, e ao da Copa da Inglaterra, garantido com uma vitória por 4 a 0 sobre o Brighton.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    9Klara Buhl (Bayern de Munique)

    Em 2025-26: 10 gols, 22 assistências. Conquistou a Bundesliga, a Supercopa da Alemanha e a Copa da Alemanha.

    Quem atua na Alemanha pode passar despercebido na votação deste prêmio, mas os números incríveis de Klara Buhl chamaram a atenção em 2025 e voltaram a fazê-lo em 2026, após mais uma excelente temporada.

    A ponta veloz igualou sua marca de gols e superou a de assistências na Bundesliga em relação à temporada 2024-25. Seus números na Champions League também dispararam, graças a impressionantes oito assistências nos seis primeiros jogos. Tudo isso apesar de Buhl ter ficado dois meses afastada por uma lesão muscular. Ela teve papel importante na conquista de mais uma tríplice coroa nacional pelo Bayern, o que a colocou novamente entre as indicadas à Bola de Ouro.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    8Alessia Russo (Arsenal)

    Em 2025-26: 29 gols, 10 assistências. Conquistou a Copa das Campeãs da FIFA.

    No ano passado, Alessia Russo ficou em terceiro lugar na votação da Bola de Ouro. Em 2025-26, individualmente, ela teve uma temporada ainda melhor. No entanto, é preciso lembrar que o papel de Russo na defesa bem-sucedida do título europeu pela Inglaterra e na conquista da Champions League pelo Arsenal contribuiu para sua alta colocação na votação de 2025. Assim, a eliminação do Arsenal na semifinal da Champions League e o fato de o clube não ter conquistado nenhum outro título importante, além da edição inaugural da Copa das Campeãs da FIFA, vão prejudicar as chances da atacante na Bola de Ouro de 2026.

    Ainda assim, os números de Russo na última temporada foram excelentes e ajudaram o Arsenal a fazer uma ótima campanha na Champions League, com a atacante marcando nos dois confrontos eliminatórios. Ela receberá votos merecidos, mas provavelmente não tantos quanto no ano passado.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    7Caroline Graham Hansen (Barcelona)

    Em 2025-26: 18 gols, 16 assistências. Conquistou a Champions League, a Liga F, a Supercopa de Espana & a Copa de la Reina.

    Vários fatores entram em jogo na disputa pela Bola de Ouro feminina. É claro que o desempenho e os números de cada jogadora têm grande peso, sobretudo nos maiores palcos, assim como a conquista de títulos. Mas seria ingenuidade ignorar a importância de ter um nome conhecido nessa premiação. Ao longo dos anos, houve muitas ausências difíceis de explicar, mas poucas foram tão gritantes quanto a de Caroline Graham Hansen, craque do Barcelona, que teve de esperar até 2024 por sua primeira indicação. 

    Felizmente, a jogadora da seleção da Noruega finalmente superou essa barreira e volta a estar entre as candidatas em 2026. Apenas uma jogadora teve mais participações diretas em gols na Liga F na temporada passada do que Graham Hansen, que liderou a competição em assistências. A estrela do Barcelona também apareceu com frequência nos momentos decisivos, com atuações fantásticas nas fases eliminatórias da Champions League.

  • Patri Guijarro Barcelona 2025-26Getty Images

    6Patri Guijarro (Barcelona)

    Em 2025-26: Quatro gols, 10 assistências. Conquistou a Champions League, a Liga F, a Supercopa da Espanha e a Copa da Rainha.

    Depois de ficar mais de dois meses afastada por causa de uma fratura em um osso do pé, que a obrigou a acompanhar de longe a conquista da Liga das Nações pela Espanha, Patri Guijarro voltou em grande estilo em 2026. Sua importância para o Barcelona ficou evidente assim que retornou: o nível da equipe subiu a tal ponto que o período afastada não a impediu de entrar mais uma vez na lista preliminar da Bola de Ouro.

    Guijarro, que já chegou ao sexto lugar na votação do prêmio, pode voltar a se aproximar dessa posição em 2026 após um forte fim de temporada. Nesse período, teve uma atuação fantástica na final da Champions League, com destaque para a assistência no segundo gol de Ewa Pajor.

  • Manchester United FC v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    5Pernille Harder (Bayern de Munique)

    Em 2025-26: 34 gols, 14 assistências. Conquistou a Bundesliga, a Supercopa da Alemanha e a Copa da Alemanha.

    Depois de ficar em segundo lugar na primeira votação da Bola de Ouro feminina, em 2018, Pernille Harder segue em altíssimo nível em 2026. A dinamarquesa provavelmente teria uma Bola de Ouro em sua coleção se o prêmio tivesse sido entregue em 2020. Ela continua muito bem avaliada pelos votantes: ficou em 20º lugar no ano passado, apesar de a Dinamarca ter sido eliminada na fase de grupos da Eurocopa de 2025 sem somar pontos.

    O resultado veio após uma excelente temporada em que o Bayern de Munique conquistou três títulos. O clube repetiu o feito em 2025-26, enquanto Harder registrou números superiores aos do ano anterior. Some-se a isso o protagonismo dela na vitória do Bayern sobre o Manchester United nas quartas de final da Champions League, sua atuação impressionante apesar da derrota para o Barcelona na semifinal e a contribuição para que a Dinamarca, compreensivelmente fora da lista de favoritas, garantisse classificação direta para a Copa do Mundo do próximo verão. Harder pode alcançar sua melhor colocação na Bola de Ouro em vários anos.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    4Khadija Shaw (Manchester City)

    Em 2025-26: 39 gols, nove assistências. Conquistou a Women's Super League e a Copa da Inglaterra.

    Embora a falta de jogos em competições europeias provavelmente pese contra sua candidatura à Bola de Ouro, Khadija Shaw deve receber muitos votos na premiação ainda este ano graças a uma temporada fantástica diante do gol, que levou o Manchester City ao seu primeiro título da WSL em 10 anos. Shaw marcou 21 gols em 22 jogos do campeonato na última temporada, oito a mais do que qualquer outra jogadora da competição, e ainda deu quatro assistências, tornando-se, com ampla vantagem, a jogadora com mais participações em gols na WSL.

    A atacante teve ainda mais sucesso na Copa da Inglaterra, tanto individualmente quanto com sua equipe. Com dois gols contra o Chelsea na semifinal, Shaw levou o City a Wembley. Na final, voltou a se destacar: marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 4 a 0 sobre o Brighton. 

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3Melchie Dumornay (Lyon)

    Em 2025-26: 22 gols, 12 assistências. Conquistou a Premiere Ligue, a Coupe de la Ligue e a Coupe de France.

    Seria uma enorme surpresa se Melchie Dumornay não ganhasse a Bola de Ouro em algum momento. Ela é boa a esse ponto. A jogadora demonstrou isso repetidas vezes com suas atuações pelo Lyon na temporada passada, destacando-se regularmente como a melhor em campo.

    Depois de marcar gols em um ritmo impressionante na temporada 2024-25, Dumornay passou a dar assistências com mais frequência na última temporada, mas continuou balançando as redes em momentos importantes, e com gols espetaculares. Foi o que aconteceu na final da Coupe de la Ligue contra o PSG, quando seu belo chute resultou no único gol da partida. Ela também abriu o placar na final da Coupe de France, antes de marcar três gols na partida que decidiu o título da liga, completando a tríplice coroa nacional do OL.

    Na Champions League, Dumornay também foi decisiva para ajudar sua equipe a chegar à final. Ela marcou na vitória sobre o Wolfsburg nas quartas de final e foi eleita a melhor em campo quando o OL eliminou o Arsenal na semifinal. São atuações como essas que devem colocá-la em uma boa posição no ranking.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2Ewa Pajor (Barcelona)

    Em 2025-26: 33 gols, sete assistências. Conquistou a Champions League, a Liga F, a Supercopa da Espanha e a Copa da Rainha.

    O papel de Ewa Pajor na campanha de quatro títulos do Barcelona em 2025-26 deve colocá-la perto do topo da votação da Bola de Ouro, se não na primeira posição. Em 2025, a atacante da seleção da Polônia recebeu o Troféu Gerd Muller por seus feitos como artilheira e ficou em oitavo lugar na votação do prêmio principal. Como candidata real à Bola de Ouro, ela deve terminar ainda mais bem colocada desta vez.

    Pajor pode não ter superado a marca de 50 gols que alcançou em 2024-25, mas continuou extremamente prolífica e apareceu nos grandes jogos. Ela marcou em todas as cinco partidas do Barcelona no mata-mata da Champions League, na campanha em que o time eliminou Real Madrid e Bayern de Munique antes de vencer o Lyon na final. Seus dois gols na decisão foram decisivos para a conquista do título pela primeira vez, em sua sexta final.

  • Alexia Putellas Barcelona 2025-26Getty Images

    1Alexia Putellas (London City Lionesses)

    Em 2025-26: 24 gols, 13 assistências. Conquistou a Liga das Nações Feminina da UEFA, a Champions League, a Liga F, a Supercopa da Espanha e a Copa da Rainha.

    Para muitos, Alexia Putellas teria sido uma vencedora merecida da Bola de Ouro feminina de 2025. A jogadora que é ídolo do Barcelona talvez tenha exibido sua melhor versão na temporada 2024-25, deixando para trás anos difíceis marcados por lesões e alcançando um nível de outro planeta enquanto o clube conquistava três títulos nacionais e chegava à final da Champions League.

    Putellas manteve esse desempenho na temporada 2025-26, quando a pressão das expectativas sobre ela foi ainda maior em alguns momentos devido às lesões de Guijarro e Bonmati no meio-campo. A duas vezes vencedora da Bola de Ouro se destacou ao ajudar jogadoras mais jovens a suprir as ausências de grandes nomes, sem deixar de registrar números impressionantes de gols e assistências que ajudaram tanto a Espanha quanto o Barcelona a conquistar todos os títulos possíveis.

    Por seu nível consistentemente de classe mundial, seu histórico na votação da Bola de Ouro e o papel que desempenhou na conquista de quatro títulos pelo Barcelona, além do reconhecimento em premiações já anunciado, como o prêmio de Melhor Jogadora da Temporada da Champions League, Putellas é a favorita à Bola de Ouro feminina de 2026.