Aitana Bonmati venceu cada uma das últimas três edições da Bola de Ouro feminina, mas o prêmio irá para outra jogadora em 2026. Será que Alexia Putellas, outra estrela do Barcelona e vencedora por duas vezes, voltará a se afirmar como a melhor jogadora do futebol feminino? Ou haverá um novo nome na lista de vencedoras quando a Bola de Ouro for entregue em Londres, na segunda-feira?

Infelizmente, Bonmati sofreu uma fratura na fíbula em novembro passado. A lesão exigiu cirurgia e a manteve afastada dos gramados até seu retorno, em maio. Ela ainda pôde contribuir para a conquista de quatro títulos pelo Barcelona, que venceu o Lyon na final da Champions League, mas não o suficiente para sequer ser indicada a uma quarta Bola de Ouro.

Outro fator que aumenta a expectativa é que este não foi um ano de Copa do Mundo no futebol feminino. A Copa Africana de Nações, vencida por Camarões em agosto, também não conta para a votação da Bola de Ouro feminina de 2026. Assim, o desempenho pelos clubes na temporada 2025-26 será o principal fator para definir a classificação do prêmio, com exceção das jogadoras que participaram da Copa da Ásia, vencida pelo Japão em março.

Então, quem são as favoritas ao prêmio de 2026? A GOAL apresenta as candidatas com mais chances de conquistar a Bola de Ouro antes da tão aguardada cerimônia...