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Women's Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
Traduzido por

Ranking das favoritas à Bola de Ouro feminina de 2026: Alexia Putellas caminha para encerrar o domínio de três anos de Aitana Bonmati na premiação

Power rankings
Futebol feminino
A. Putellas
A. Russo
M. Dumornay
M. Caldentey
K. Shaw
P. Harder
V. Miedema
C. Hansen
P. Guijarro
Liga dos Campeões Feminino
Barcelona
Arsenal Women
WSL
Liga F
NWSL
Premiere Ligue
Bundesliga
Women's Asian Cup
Y. Hasegawa
T. Chawinga
K. Buehl
E. Pajor
C. Pina
Noruega F
Bayern Munich
Especiais e Opinião
Inglaterra F
Manchester City Women
Japão
Malawi
Kansas City Current
Jamaica F
Alemanha
Dinamarca F
Espanha
Polônia
Haiti F
OL Lyonnes
Holanda F
C. Coll
London City Lionesses

A meio-campista do Barcelona venceu as últimas três edições do prêmio, mas a edição de 2026 terá outra vencedora na cerimônia de segunda-feira, em Londres, após a temporada de Bonmati marcada por lesões.

Aitana Bonmati venceu cada uma das últimas três edições da Bola de Ouro feminina, mas o prêmio irá para outra jogadora em 2026. Será que Alexia Putellas, outra estrela do Barcelona e vencedora por duas vezes, voltará a se afirmar como a melhor jogadora do futebol feminino? Ou haverá um novo nome na lista de vencedoras quando a Bola de Ouro for entregue em Londres, na segunda-feira?

Infelizmente, Bonmati sofreu uma fratura na fíbula em novembro passado. A lesão exigiu cirurgia e a manteve afastada dos gramados até seu retorno, em maio. Ela ainda pôde contribuir para a conquista de quatro títulos pelo Barcelona, que venceu o Lyon na final da Champions League, mas não o suficiente para sequer ser indicada a uma quarta Bola de Ouro.

Outro fator que aumenta a expectativa é que este não foi um ano de Copa do Mundo no futebol feminino. A Copa Africana de Nações, vencida por Camarões em agosto, também não conta para a votação da Bola de Ouro feminina de 2026. Assim, o desempenho pelos clubes na temporada 2025-26 será o principal fator para definir a classificação do prêmio, com exceção das jogadoras que participaram da Copa da Ásia, vencida pelo Japão em março.

Então, quem são as favoritas ao prêmio de 2026? A GOAL apresenta as candidatas com mais chances de conquistar a Bola de Ouro antes da tão aguardada cerimônia...

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    15Cata Coll (Barcelona)

    Em 2025-26: 23 jogos sem sofrer gols. Conquistou a Liga das Nações da UEFA, a Champions League, a Liga F, a Supercopa de Espanam e a Copa da Rainha.

    Há partidas em que Cata Coll, goleira deste dominante time do Barcelona, não tem muito o que fazer. Mas isso torna ainda mais impressionantes as ocasiões em que ela precisa entrar em ação.

    A final da Champions League deste ano foi um ótimo exemplo. O placar de 4 a 0 para o Barcelona pode sugerir que a equipe teve facilidade para derrotar o Lyon e conquistar seu quarto título europeu, mas não foi o caso. Coll precisou estar em sua melhor forma na partida e fez quatro defesas impressionantes para manter seu time à frente antes que dois gols de Salma Paralluelo nos minutos finais dessem ainda mais brilho ao resultado.

    Aquela foi uma das 23 partidas em que Coll não sofreu gols durante uma temporada 2025-26 impressionante pelo Barcelona e pela Espanha, na qual ajudou ambas as equipes a alcançar grandes resultados. Suas contribuições às vezes podem passar despercebidas, mas a atuação naquela final da Champions League deveria ter servido para lembrar sua importância e lhe render reconhecimento após sua primeira indicação à Bola de Ouro.

  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    14Mariona Caldentey (Arsenal)

    Em 2025-26: Sete gols, cinco assistências. Conquistou a Liga das Nações da Uefa e a Copa das Campeãs Feminina da Fifa.

    Depois de ficar em segundo lugar na votação da Bola de Ouro no ano passado, é bem menos provável que Mariona Caldentey conquiste o prêmio desta vez. A espanhola voltou a ter um papel importante no Arsenal, ajudando o clube a vencer a primeira edição da Copa das Campeãs Feminina da Fifa. Seus números ofensivos, porém, caíram em relação ao ano passado, tanto nas competições nacionais quanto na Champions League, devido à função mais recuada que passou a desempenhar com mais frequência pelo clube.

    Isso provavelmente afetará suas chances, assim como o fato de ela ter tido dificuldade para se destacar nas fases finais da defesa do título europeu do Arsenal, encerrada pelo Lyon nas semifinais. Ainda assim, a segunda colocada do ano passado deve receber votos.

  • Vivianne Miedema Manchester City 2025-26Getty Images

    13Vivianne Miedema (Manchester City)

    Em 2025-26: 14 gols, cinco assistências. Conquistou a Women's Super League e a Copa da Inglaterra feminina.

    Uma sequência infeliz de lesões fez com que Vivianne Miedema passasse algum tempo sem ser indicada à Bola de Ouro. A holandesa não aparece na lista final desde que terminou em 11º lugar em 2022. Ainda assim, ela é amplamente considerada uma das melhores jogadoras do planeta e, na temporada passada, lembrou a todos por que havia terminado entre as cinco primeiras na votação da Bola de Ouro nas duas edições anteriores à de 2022. Miedema teve papel fundamental na campanha que deu ao Manchester City seu primeiro título da Women's Super League em 10 anos.

    Apenas duas jogadoras marcaram mais gols do que Miedema na primeira divisão inglesa na temporada passada. Ela também ficou em terceiro lugar em assistências e em segundo em participações diretas em gols. A ausência do City nas competições europeias pode dificultar que ela repita algumas de suas melhores colocações na Bola de Ouro, mas a atacante garantiu uma indicação após sua primeira temporada sem lesões em algum tempo. O fato de ter voltado a marcar na final da Copa da Inglaterra feminina só aumentou suas chances.

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  • Claudia Pina Barcelona Women 2025-26Getty Images

    12Claudia Pina (Barcelona)

    Em 2025-26: 32 gols, nove assistências. Conquistou a Liga das Nações da Uefa, a Champions League, a Liga F, a Supercopa da Espanha e a Copa da Rainha.

    Claudia Pina teve uma temporada 2025-26 brilhante. Foi a artilheira da Liga F e esteve entre as atacantes que mais marcaram no continente ao longo da temporada, beneficiando tanto a Espanha, que ela ajudou a conquistar a Liga das Nações, quanto o Barcelona, que ganhou quatro títulos.

    No entanto, sua produção caiu um pouco na segunda metade da temporada, e ela não aproveitou os jogos de grande destaque que o Barcelona disputou. Sem gols, assistências ou momentos de grande repercussão nas fases eliminatórias da Champions League e no clássico da Liga F contra o Real Madrid, ela aparece mais abaixo neste ranking, embora tenha marcado na final da Copa da Rainha.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    Em 2025-26: 18 gols, quatro assistências. Conquistou o Shield da NWSL e a Chuteira de Ouro.

    É sempre difícil saber como as estrelas da NWSL serão avaliadas na votação da Bola de Ouro, já que o calendário da liga não coincide com as datas e os prazos de corte do prêmio. No ano passado, apenas três jogadoras da NWSL foram indicadas, e a presença de Marta e Esther Gonzalez se deveu mais às suas atuações em grandes torneios internacionais.

    A indicação de Temwa Chawinga, por outro lado, teve como base seu desempenho excepcional na NWSL. Na temporada de 2024, cujos últimos meses foram considerados para a Bola de Ouro, Chawinga conquistou a Chuteira de Ouro e o prêmio de Jogadora Mais Valiosa. Em 2025, voltou a receber as duas premiações e ainda ajudou o Kansas City Current a conquistar o Shield da NWSL. A atacante também vem brilhando na campanha de 2026. Por isso, deve voltar a receber o devido reconhecimento no ranking da Bola de Ouro, mesmo que suas atuações incríveis pelo Malaui na estreia do país na Copa Africana de Nações Feminina estejam fora do período considerado para a votação.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    10Yui Hasegawa (Manchester City)

    Em 2025-26: Seis gols, cinco assistências. Conquistou a Copa da Ásia, a Women's Super League e a Copa da Inglaterra.

    Indicada em 2023 e 2024, Yui Hasegawa volta a figurar na lista preliminar em 2026 depois de ter sido o coração de um Manchester City que dominou a Women's Super League na temporada passada. Formando uma excelente dupla de volantes com a jovem inglesa Laura Blindkilde Brown ou com a norte-americana Sam Coffey, Hasegawa teve mais liberdade para avançar, o que resultou em mais participações em gols e só reforça sua candidatura.

    O papel decisivo de Hasegawa na conquista da Copa da Ásia pelo Japão fortalece ainda mais sua candidatura e acrescenta outro troféu ao seu currículo, ao lado do título da Women's Super League, conquistado pelo City com relativa tranquilidade, e da Copa da Inglaterra, vencida após uma vitória por 4 a 0 sobre o Brighton.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    9Klara Buhl (Bayern de Munique)

    Em 2025-26: 10 gols, 22 assistências. Conquistou a Bundesliga, a Supercopa da Alemanha e a Copa da Alemanha.

    Jogadoras que atuam na Alemanha podem passar despercebidas na votação deste prêmio, mas os números incríveis de Klara Buhl chamaram a atenção em 2025 e voltaram a fazê-lo em 2026, após mais uma excelente temporada.

    A ponta veloz igualou sua marca de gols e superou a de assistências na Bundesliga em relação à temporada 2024-25. Seus números na Champions League também dispararam, graças a impressionantes oito assistências nos primeiros seis jogos. Tudo isso apesar de Buhl ter ficado dois meses afastada por uma lesão muscular. Ela teve papel importante na conquista de mais uma tríplice coroa nacional pelo Bayern de Munique e voltou a figurar entre as indicadas à Bola de Ouro.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    8Alessia Russo (Arsenal)

    Em 2025-26: 29 gols, 10 assistências. Conquistou a Copa das Campeãs da FIFA.

    No ano passado, Alessia Russo ficou em terceiro lugar na votação da Bola de Ouro. Em 2025-26, teve uma temporada ainda melhor em termos individuais. No entanto, é preciso dizer que sua participação na defesa bem-sucedida do título europeu pela Inglaterra e na conquista da Champions League pelo Arsenal contribuiu para sua alta colocação na votação de 2025. Por isso, a eliminação do Arsenal nas semifinais da Champions League e o fato de o clube não ter conquistado nenhum outro título importante, além da edição inaugural da Copa das Campeãs da FIFA, vão prejudicar as chances da atacante na Bola de Ouro de 2026.

    Ainda assim, os números de Russo na temporada passada foram excelentes e ajudaram o Arsenal a fazer uma ótima campanha na Champions League, com gols da atacante nos dois confrontos eliminatórios. Ela receberá votos merecidos, mas provavelmente não tantos quanto no ano passado.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    7Caroline Graham Hansen (Barcelona)

    Em 2025-26: 18 gols, 16 assistências. Conquistou a Champions League, a Liga F, a Supercopa da Espanha e a Copa de la Reina.

    Há vários fatores em jogo na disputa pela Bola de Ouro feminina. As atuações e os números de cada jogadora, especialmente nos grandes palcos, têm peso importante, assim como a conquista de títulos. Mas seria ingenuidade ignorar que ter um nome conhecido também conta para o prêmio. Ao longo dos anos, houve muitas ausências surpreendentes entre as indicadas, mas poucas foram tão gritantes quanto a da craque do Barcelona Caroline Graham Hansen, que precisou esperar até 2024 para receber sua primeira indicação. 

    Felizmente, a norueguesa finalmente rompeu essa barreira e está novamente na disputa em 2026. Apenas uma jogadora teve mais participações diretas em gols na Liga F na temporada passada do que Graham Hansen, que liderou a competição em assistências. A jogadora do Barcelona também brilhou repetidamente nos momentos decisivos, com atuações fantásticas no mata-mata da Champions League.

  • Patri Guijarro Barcelona 2025-26Getty Images

    6Patri Guijarro (Barcelona)

    Em 2025-26: Quatro gols, 10 assistências. Conquistou a Champions League, a Liga F, a Supercopa da Espanha e a Copa da Rainha.

    Depois de ficar afastada por mais de dois meses devido à fratura de um osso do pé, o que a obrigou a acompanhar de longe a conquista da Liga das Nações pela Espanha, Patri Guijarro voltou em grande estilo em 2026. Sua importância para o Barcelona ficou evidente assim que retornou: o nível da equipe subiu tanto que o período fora de campo não a impediu de voltar a figurar na lista preliminar de indicadas à Bola de Ouro.

    Guijarro, que já chegou ao sexto lugar na votação do prêmio, pode voltar a se aproximar dessa posição em 2026 após uma forte reta final de temporada. Nesse período, teve uma atuação fantástica na final da Champions League, com destaque para a assistência no segundo gol de Ewa Pajor.

  • Manchester United FC v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    5Pernille Harder (Bayern de Munique)

    Em 2025-26: 34 gols, 14 assistências. Conquistou a Bundesliga, a Supercopa da Alemanha e a Copa da Alemanha.

    Depois de ficar em segundo lugar na primeira votação da história da Bola de Ouro feminina, em 2018, Pernille Harder segue em altíssimo nível em 2026. A jogadora da seleção da Dinamarca provavelmente teria uma Bola de Ouro em sua estante se o prêmio tivesse sido entregue em 2020. Ela continua muito bem avaliada pelos votantes: ficou na 20ª posição no ano passado, apesar de a Dinamarca ter sido eliminada na fase de grupos da Eurocopa de 2025 sem somar um ponto sequer.

    A colocação veio após uma excelente temporada em que o Bayern de Munique conquistou três títulos. O clube bávaro repetiu o feito em 2025-26, enquanto Harder registrou números superiores aos do ano anterior. Ela também teve papel de destaque na vitória do Bayern sobre o Manchester United nas quartas de final da Champions League, atuou de forma impressionante apesar da derrota para o Barcelona na semifinal e ajudou a Dinamarca, que compreensivelmente não era vista como favorita, a garantir classificação direta para a Copa do Mundo do próximo verão. Com tudo isso, Harder pode alcançar sua melhor colocação na Bola de Ouro em vários anos.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    4Khadija Shaw (Manchester City)

    Em 2025-26: 39 gols, nove assistências. Conquistou a Women's Super League e a Copa da Inglaterra.

    Embora a falta de jogos em competições europeias provavelmente limite suas chances de conquistar a Bola de Ouro, Khadija Shaw deve receber muitos votos no Ballon d'Or ainda neste ano. Sua temporada fantástica diante do gol levou o Manchester City ao primeiro título da WSL em 10 anos. Shaw marcou 21 gols em 22 jogos na liga na última temporada, oito a mais do que qualquer outra jogadora da competição. Ela também deu quatro assistências, tornando-se, com folga, a jogadora com mais participações em gols na WSL.

    A atacante teve ainda mais sucesso na Copa da Inglaterra, tanto individualmente quanto com sua equipe. Dois gols contra o Chelsea na semifinal levaram o City a Wembley. Shaw também brilhou na final, com um gol e uma assistência na vitória por 4 a 0 sobre o Brighton. 

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3Melchie Dumornay (Lyon)

    Em 2025-26: 22 gols, 12 assistências. Conquistou a Premiere Ligue, a Copa da Liga e a Copa da França.

    Seria uma grande surpresa se Melchie Dumornay não conquistasse a Bola de Ouro em algum momento. Ela é boa nesse nível. A jogadora provou isso repetidas vezes com suas atuações pelo Lyon na temporada passada, destacando-se regularmente como a melhor em campo.

    Depois de marcar gols em um ritmo impressionante na temporada 2024-25, Dumornay passou a dar assistências com mais frequência na última temporada, mas continuou balançando as redes em momentos importantes, e com golaços. Foi o que aconteceu quando o Lyon enfrentou o PSG na final da Copa da Liga: seu belo chute resultou no único gol da partida. Ela também abriu o placar na final da Copa da França antes de marcar três gols no jogo decisivo pelo título da liga, completando a tríplice coroa nacional do OL.

    Na Champions League, Dumornay também foi decisiva para ajudar sua equipe a chegar à final. Ela marcou na vitória sobre o Wolfsburg nas quartas de final e foi eleita a melhor em campo quando o OL eliminou o Arsenal na semifinal. Atuações como essas devem garantir a ela uma boa colocação.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2Ewa Pajor (Barcelona)

    Em 2025-26: 33 gols e sete assistências. Conquistou a Champions League, a Liga F, a Supercopa da Espanha e a Copa da Rainha.

    O papel de Ewa Pajor na temporada 2025-26 do Barcelona, em que o clube conquistou quatro títulos, deve colocá-la entre as primeiras na votação da Bola de Ouro, se não em primeiro lugar. Em 2025, a jogadora da seleção da Polônia recebeu o Troféu Gerd Muller por seu desempenho como artilheira e também ficou em oitavo lugar na votação do prêmio principal. Como candidata ao título de melhor do mundo, ela deve terminar ainda mais acima nesta edição.

    Pajor pode não ter superado a marca de 50 gols que alcançou em 2024-25, mas continuou extremamente prolífica e apareceu em jogos decisivos. Ela marcou em todas as cinco partidas do Barcelona no mata-mata da Champions League, na campanha em que o time eliminou Real Madrid e Bayern de Munique antes de vencer o Lyon na final. Seus dois gols na decisão foram determinantes para que conquistasse o título pela primeira vez, em sua sexta final.

  • Alexia Putellas Barcelona 2025-26Getty Images

    1Alexia Putellas (London City Lionesses)

    Em 2025-26: 24 gols e 13 assistências. Conquistou a Liga das Nações Feminina da UEFA, a Champions League, a Liga F, a Supercopa da Espanha e a Copa da Rainha.

    Para muitos, Alexia Putellas teria sido uma justa vencedora da Bola de Ouro feminina de 2025. A ídolo do Barcelona teve, possivelmente, sua melhor versão na temporada 2024-25. Após anos difíceis marcados por lesões, jogou em um nível extraordinário enquanto o clube catalão conquistava três títulos nacionais e chegava à final da Champions League.

    Putellas manteve esse desempenho na temporada 2025-26, quando a responsabilidade sobre seus ombros aumentou ainda mais em alguns momentos devido às lesões de Guijarro e Bonmati no meio-campo. Vencedora de duas Bolas de Ouro, ela se destacou ao ajudar jogadoras mais jovens a suprir as ausências de nomes importantes, sem deixar de registrar números impressionantes de gols e assistências que contribuíram para que tanto a Espanha quanto o Barcelona conquistassem todos os títulos possíveis.

    Por seu desempenho constante de nível mundial, seu histórico na votação da Bola de Ouro e seu papel na conquista de quatro títulos pelo Barcelona, além de reconhecimentos como o prêmio de Jogadora da Temporada da Champions League, Putellas é a favorita à Bola de Ouro feminina de 2026.