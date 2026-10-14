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Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
Traduzido por

Ranking das candidatas a uma vaga na seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo Feminina de 2027: quem será escolhida para a equipe de Sarina Wiegman no próximo verão?

Análises
Inglaterra F
World Cup
Futebol feminino
S. Wiegman
L. Williamson
A. Russo
C. Kelly
L. Bronze
L. James
E. Toone
L. Hemp
B. Mead
H. Hampton
G. Stanway
M. Agyemang
K. Walsh
L. Blindkilde
G. Clinton
E. Roebuck
T. Hinds
A. Beever-Jones
P. Pattinson
J. Carter
M. Le Tissier
A. Moorhouse
L. Wubben-Moy
J. Park
E. Morgan
A. Greenwood
L. Kendall
F. Godfrey
S. Baggaley
K. Keating
N. Charles
A. Denton
K. Reid
L. Parker
M. Turner
M. Kearns
M. Symonds
R. Mace
Especiais e Opinião
J. Naz
N. Parris
K. Robinson
K. Zelem
E. Salmon
B. England
G. George
L. Coombs
E. Parkinson

A campanha da Inglaterra nas eliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 começou oficialmente. Até agora, não saiu como a seleção esperava: o segundo lugar no grupo obrigou a equipe de Sarina Wiegman a disputar a repescagem. Ainda assim, espera-se que a vice-campeã de 2023 chegue ao torneio de 2027, mesmo pelo caminho mais longo.

Então, se a Inglaterra de fato garantir uma vaga no Brasil, quem estará no avião? É claro que há muitos nomes cuja presença na lista final, em junho do ano que vem, parece certa. Afinal, Wiegman comanda a Inglaterra há mais de quatro anos. Já sabemos em quais jogadoras ela confia, como costumam ser suas escalações titulares em torneios e que perfil de atleta ela escolhe para completar o elenco, além das presenças certas.

Ainda assim, não é fácil prever a lista completa da Inglaterra para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Muitas jogadoras surgiram desde a campanha vitoriosa na Eurocopa de 2025 e, infelizmente, várias estão afastadas por lesões de longa duração.

Com as Eliminatórias da Inglaterra perto do fim e a nova temporada da Women's Super League em andamento, quem parece ter lugar garantido no elenco de Wiegman? Quem ainda precisa provar seu valor nesse processo? E quem corre o risco de ficar de fora? A GOAL analisa as opções da Inglaterra para o torneio do próximo verão...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Presenças garantidas sem margem para dúvida

    Graças à estabilidade da seleção inglesa e ao longo período de Wiegman no comando, além do que sabemos dos grandes torneios anteriores, é possível apontar com confiança muitas jogadoras que terão lugar no avião para o Brasil no verão do ano que vem, desde que nenhuma delas sofra uma lesão.

    A capitã Leah Williamson certamente é uma delas, desde que esteja em condições de jogar, assim como a goleira titular Hannah Hampton. Outras que consolidaram suas vagas entre as titulares de Wiegman ao longo de sua passagem pelo comando incluem Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway, Lauren James, Lauren Hemp e Alessia Russo.

    Alex Greenwood, por sua vez, pode não ser sempre titular, dependendo da dupla de zaga escolhida e do dilema na lateral esquerda. No entanto, sua capacidade de atuar nas duas posições faz dela uma presença constante.

    Total de jogadoras: 9

  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    As outras lideranças de Wiegman

    Seria fácil defender a inclusão de várias jogadoras deste grupo entre as presenças certas mencionadas acima, mas elas ficam em uma categoria abaixo porque não são titulares tão indiscutíveis quanto as outras. Ainda assim, seria uma enorme surpresa se Wiegman não convocasse alguma delas para representar a Inglaterra no Brasil, já que se firmaram como jogadoras de destaque e lideranças importantes durante o período em que está à frente da equipe.

    Entre elas estão Jess Carter, Esme Morgan e Beth Mead, cuja presença nas convocações da Inglaterra hoje é praticamente certa, embora possam entrar ou sair da escalação dependendo de como Wiegman organiza a equipe. As três oferecem uma versatilidade valiosa, além de qualidade e experiência, e devem ser peças fundamentais do elenco de 2027.

    Total de jogadoras: 12

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Em tendência positiva

    A partir daqui, o grau de certeza diminui. Ainda assim, as jogadoras desta categoria vêm ganhando espaço na seleção inglesa e, por isso, têm grandes chances de participar da competição no próximo verão.

    Jess Park tem mostrado ótima forma desde sua transferência para o Manchester United no verão de 2025, além de demonstrar uma versatilidade valiosa. Laura Blindkilde Brown e Lucia Kendall, por sua vez, receberam oportunidades importantes de Wiegman e impressionaram. As duas também podem atuar em diferentes funções no meio-campo.

    Maya Le Tissier também ganhou espaço nos últimos meses, especialmente por suas atuações como ala no novo sistema que Wiegman vem testando.

    Se as quatro mantiverem esse nível, deverão ir à Copa do Mundo Feminina de 2027 como integrantes importantes do elenco, seja como reservas confiáveis ou como opções capazes de fazer a diferença ao entrar em campo.

    Total de jogadoras: 16

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  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Motivo de preocupação

    Há também várias jogadoras que foram pilares da seleção da Inglaterra nos últimos anos, mas vivem uma trajetória de queda. É preciso lidar com essa situação o quanto antes, já que faltam menos de nove meses para a Copa do Mundo.

    Entre elas, Ella Toone e Chloe Kelly são os casos mais notáveis. As duas ficaram fora da convocação mais recente de Wiegman por seu desempenho, que, na avaliação da treinadora, pode melhorar. Toone, porém, acabou convocada para substituir uma jogadora lesionada na concentração. A situação de Kelly preocupa especialmente porque ela não tem jogado com regularidade por seu clube.

    Aggie Beever-Jones e Grace Clinton não tiveram papel tão importante em grandes torneios quanto Toone e Kelly, mas eram presenças regulares nas convocações, algo que vem mudando recentemente. Ambas sofreram com pequenas lesões persistentes que contribuíram para essa situação, mas precisarão jogar mais por seus clubes e apresentar atuações melhores para integrar a seleção na Copa do Mundo. Beever-Jones merece atenção especial, dada a falta de opções da Inglaterra para a posição de centroavante.

    As quatro têm crédito com Wiegman, mas podem ficar de fora no próximo verão se não melhorarem de desempenho.

    Total de jogadoras: 20

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Últimas vagas

    Em abril, a Fifa divulgou o regulamento da Copa do Mundo Feminina de 2027, que anunciou o aumento do número de jogadoras por seleção para 26. Elencos desse tamanho já são comuns há algum tempo nos grandes torneios do futebol masculino, mas ainda não haviam se tornado regra no feminino. Wiegman pôde convocar apenas 23 jogadoras para a Copa do Mundo Feminina de 2023 e a Eurocopa 2025. Se a Inglaterra se classificar para o torneio no Brasil, porém, ela poderá escolher mais três nomes.

    Uma das decisões sobre as últimas vagas será a escolha das duas goleiras reservas de Hampton. As opções de Wiegman têm tido dificuldades para jogar com regularidade nos últimos meses, e isso provavelmente será decisivo. As transferências de Khiara Keating para o Liverpool e de Sophie Baggaley para o Birmingham City, ambas no verão, aumentam as chances das duas. Já Ellie Roebuck parece enfrentar uma concorrência real por seu lugar no Aston Villa. Anna Moorhouse, por sua vez, havia se destacado entre essas candidatas por jogar regularmente pelo Orlando Pride, mas o empréstimo ao Manchester City, onde parece que será reserva, a coloca novamente nesse grupo.

    Quanto às defensoras, a versatilidade de muitas das jogadoras mais cotadas para integrar esta projeção do elenco da Copa do Mundo Feminina de 2027 torna difícil prever por quem Wiegman vai optar. As seis citadas anteriormente já oferecem, na prática, cobertura para todas as posições da defesa. Resta saber que outras características ou alternativas por posição ela vai querer ter à disposição.

    Niamh Charles, Anouk Denton e Taylor Hinds podem jogar tanto pela direita quanto pela esquerda. Poppy Pattinson também surgiu recentemente como uma opção de origem para a problemática lateral esquerda. Já a zagueira Lotte Wubben-Moy integrou os elencos da Eurocopa 2022, da Copa do Mundo Feminina de 2023 e da Eurocopa 2025, o que pode pesar bastante a seu favor, embora seu tempo de jogo no Arsenal também seja um fator.

    No meio-campo, Erica Parkinson, de 17 anos, entrou na disputa por uma vaga depois de receber sua primeira convocação para a seleção principal na Data Fifa de abril, devido às lesões de Toone e Clinton, especialmente após fazer sua primeira partida em outubro. Lexi Potter também estreou no confronto de repescagem em dois jogos contra a Grécia e impressionou ao começar como titular na partida de volta. Ela parece capaz de subir bastante nessa lista nos próximos meses, especialmente pela fase que vive no Chelsea.

    Há ainda Freya Godfrey, de 21 anos, que tem sido convocada regularmente pela Inglaterra no último ano e finalmente estreou em outubro. Ela mostrou versatilidade ao atuar como ala esquerda contra a Grécia e espera continuar presente em todas as convocações da seleção inglesa, como acontece desde que foi chamada pela primeira vez, em novembro do ano passado, à medida que a Copa do Mundo se aproxima.

    Total de jogadoras: 32

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Azarões

    Mais alguém poderia entrar na disputa por uma vaga? Não é impossível. Wiegman já convocou jogadoras que estavam havia muito tempo longe da seleção. Ela levou Laura Coombs à Copa do Mundo Feminina de 2023, encerrando uma ausência de oito anos da jogadora do Manchester City na seleção da Inglaterra. No ano passado, também voltou a convocar Nikita Parris depois de a atacante passar mais de dois anos fora dos planos, embora ela tenha acabado fora da lista para a Euro 2025.

    Então, quem poderia seguir os passos delas e chegar a esta seleção da Inglaterra aparentemente do nada, caso fosse necessário?

    Millie Turner e Lucy Parker jogam regularmente na WSL, já estiveram próximas de integrar a seleção da Inglaterra sob o comando de Wiegman e provavelmente seriam as próximas opções caso lesões atingissem o grupo de zagueiras.

    Keira Barry, por sua vez, foi convocada em abril, quando Godfrey se retirou por lesão, mas também teve de encerrar sua participação na concentração antes do previsto devido a um problema no tornozelo. Isso se tornou uma ocorrência frustrantemente frequente para Barry nos últimos anos. Ela espera ter uma sequência de jogos antes da Copa do Mundo para provar não apenas que está em forma, mas também sua qualidade. Ainda assim, talvez sejam necessárias lesões de outras jogadoras do ataque para abrir espaço para ela na equipe.

    No meio-campo, Ruby Mace e Maisie Symonds são duas jovens promessas que já receberam convocações para a seleção principal, jogam regularmente por seus clubes e têm participado bastante da seleção sub-23 da Inglaterra. Wiegman tem recorrido com frequência à sub-23 para completar o elenco quando outras jogadoras estão ausentes, assim como quando jovens merecem a oportunidade de subir para a equipe principal.

    Mais uma vez, no cenário atual, seria improvável que qualquer uma dessas cinco jogadoras participasse em 2027. Parker, Barry e Symonds, aliás, ainda não entraram em campo pela seleção principal, apesar de já terem sido convocadas, enquanto Turner e Mace disputaram apenas uma partida cada. Mas todas demonstraram suas qualidades na WSL e já estiveram no ambiente da seleção. Os casos de Mace, Barry e Symonds, em particular, ainda podem mudar, já que as três são muito jovens e podem evoluir bastante entre agora e o próximo verão.

    Total de jogadoras: 37

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Mulheres esquecidas

    Nos quatro anos e meio à frente da equipe, Wiegman convocou 48 jogadoras diferentes para atuar pela seleção. Seis delas se aposentaram desde então, mas muitas outras continuam em atividade, algumas na segunda divisão do futebol inglês. Em algum momento, todas estiveram nos planos da atual treinadora da Inglaterra.

    Muitas são jogadoras mais experientes que perderam espaço no elenco para atletas mais jovens, como Parris, Bethany England e Jordan Nobbs. Já Katie Zelem e Gabby George não conseguiram chamar a atenção de Wiegman durante as convocações, apesar de atuarem em posições nas quais havia vagas a preencher no elenco.

    Há também algumas jogadoras mais jovens nesse grupo que não conseguiram se firmar depois de chegar à seleção inglesa. Ebony Salmon não é convocada desde fevereiro de 2023, após enfrentar dificuldades para marcar gols com regularidade ao longo dos anos. Katie Robinson, por sua vez, parecia contar com a preferência de Wiegman e chegou a garantir uma vaga no elenco para a Copa do Mundo Feminina de 2023. Ela viajou à Austrália como a jogadora mais jovem da Inglaterra, aos 20 anos. No entanto, não voltou a integrar a seleção principal desde setembro daquele ano, apesar de ter sido presença constante na sub-23 por muito tempo depois disso.

    Total de jogadoras: 44

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Desfalques de longa duração

    Essa projeção, porém, é complicada pela situação de algumas jogadoras afastadas há bastante tempo que voltarão a atuar antes do início da Copa do Mundo de 2027. Elas ainda disputam uma vaga na delegação, mas é difícil incluí-las neste momento.

    Entre elas, Agyemang é a mais provável de integrar o elenco no próximo verão. A atacante foi uma revelação em 2025: marcou apenas 41 segundos após entrar em campo em sua estreia pela Inglaterra e conquistou uma vaga na seleção para a Eurocopa na reta final da preparação. Na Suíça, fez dois gols no mata-mata e foi eleita a melhor jogadora jovem do torneio, mas sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior em outubro. Ela, porém, voltará em breve e espera retomar o desempenho de antes da lesão para ampliar as opções de Wiegman como centroavante.

    Outras três jogadoras que disputam uma vaga nesse elenco também foram afastadas por lesões no ligamento cruzado anterior. Jessica Naz, atacante do Tottenham que está fora desde dezembro de 2025, soma seis partidas pela seleção; a adolescente Katie Reid ainda não estreou pela seleção principal, mas era uma das zagueiras em melhor fase no país quando recebeu sua primeira convocação para a Inglaterra, em novembro, dias antes de ser anunciada sua lesão; e Ella Morris foi chamada como possível solução para a falta de opções na lateral direita pouco antes da Eurocopa de 2025, mas sofreu a lesão no joelho justamente naquela concentração. Morris voltou a atuar no início de abril e tem bastante tempo para voltar à disputa por uma vaga.

    Missy Bo Kearns é outra jogadora afastada. Inicialmente, isso ocorreu por um motivo muito mais feliz. A meio-campista do Aston Villa anunciou em março de 2026 que estava grávida de seu primeiro filho, com nascimento previsto para setembro. No entanto, no fim de março, revelou que havia perdido o bebê. Kearns ficou de sobreaviso para a Eurocopa de 2025 e disputou dois amistosos da Inglaterra no fim do ano, recebendo oportunidades à frente de jogadoras como Blindkilde Brown e Clinton.

    Total: 49