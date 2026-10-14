Em abril, a Fifa divulgou o regulamento da Copa do Mundo Feminina de 2027, que anunciou o aumento do número de jogadoras por seleção para 26. Elencos desse tamanho já são comuns há algum tempo nos grandes torneios do futebol masculino, mas ainda não haviam se tornado regra no feminino. Wiegman pôde convocar apenas 23 jogadoras para a Copa do Mundo Feminina de 2023 e a Eurocopa 2025. Se a Inglaterra se classificar para o torneio no Brasil, porém, ela poderá escolher mais três nomes.

Uma das decisões sobre as últimas vagas será a escolha das duas goleiras reservas de Hampton. As opções de Wiegman têm tido dificuldades para jogar com regularidade nos últimos meses, e isso provavelmente será decisivo. As transferências de Khiara Keating para o Liverpool e de Sophie Baggaley para o Birmingham City, ambas no verão, aumentam as chances das duas. Já Ellie Roebuck parece enfrentar uma concorrência real por seu lugar no Aston Villa. Anna Moorhouse, por sua vez, havia se destacado entre essas candidatas por jogar regularmente pelo Orlando Pride, mas o empréstimo ao Manchester City, onde parece que será reserva, a coloca novamente nesse grupo.

Quanto às defensoras, a versatilidade de muitas das jogadoras mais cotadas para integrar esta projeção do elenco da Copa do Mundo Feminina de 2027 torna difícil prever por quem Wiegman vai optar. As seis citadas anteriormente já oferecem, na prática, cobertura para todas as posições da defesa. Resta saber que outras características ou alternativas por posição ela vai querer ter à disposição.

Niamh Charles, Anouk Denton e Taylor Hinds podem jogar tanto pela direita quanto pela esquerda. Poppy Pattinson também surgiu recentemente como uma opção de origem para a problemática lateral esquerda. Já a zagueira Lotte Wubben-Moy integrou os elencos da Eurocopa 2022, da Copa do Mundo Feminina de 2023 e da Eurocopa 2025, o que pode pesar bastante a seu favor, embora seu tempo de jogo no Arsenal também seja um fator.

No meio-campo, Erica Parkinson, de 17 anos, entrou na disputa por uma vaga depois de receber sua primeira convocação para a seleção principal na Data Fifa de abril, devido às lesões de Toone e Clinton, especialmente após fazer sua primeira partida em outubro. Lexi Potter também estreou no confronto de repescagem em dois jogos contra a Grécia e impressionou ao começar como titular na partida de volta. Ela parece capaz de subir bastante nessa lista nos próximos meses, especialmente pela fase que vive no Chelsea.

Há ainda Freya Godfrey, de 21 anos, que tem sido convocada regularmente pela Inglaterra no último ano e finalmente estreou em outubro. Ela mostrou versatilidade ao atuar como ala esquerda contra a Grécia e espera continuar presente em todas as convocações da seleção inglesa, como acontece desde que foi chamada pela primeira vez, em novembro do ano passado, à medida que a Copa do Mundo se aproxima.

Total de jogadoras: 32