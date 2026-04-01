Ranking da FIFA: Marrocos mantém-se entre os 10 primeiros, enquanto a França ultrapassa a Espanha após o empate com o Egito

A FIFA divulgou na quarta-feira a atualização oficial do ranking mundial, com uma mudança significativa no topo após os resultados da janela de jogos internacionais de março passado.

A França assumiu a liderança do ranking mundial após impressionar em seus dois últimos amistosos, derrotando tanto o Brasil quanto a Colômbia.

Em contrapartida, a Espanha caiu para o segundo lugar após um empate sem gols em casa contra o Egito na noite de terça-feira, em uma partida lamentável marcada por insultos racistas dirigidos aos Faraós.

A Argentina caiu uma posição e ficou em terceiro, enquanto a Inglaterra manteve o quarto lugar, seguida por Portugal, que subiu uma posição, e o Brasil caiu para o sexto.

A Holanda ficou em sétimo lugar, enquanto Marrocos manteve a oitava posição – a única seleção árabe e africana entre as dez primeiras do ranking da FIFA –, seguida pela Bélgica e depois pela Alemanha.

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E apesar do enorme choque de ficar de fora da qualificação para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, a seleção italiana subiu uma posição, para o 12º lugar.