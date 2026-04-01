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Ranking da FIFA: Marrocos mantém-se entre os 10 primeiros, enquanto a França ultrapassa a Espanha após o empate com o Egito

Marrocos x Paraguai
Marrocos
Paraguai
Amistosos
Espanha x Egito
Espanha
Egito
Sérvia x Arábia Saudita
Sérvia
Arábia Saudita
Argélia x Uruguai
Argélia
Uruguai
Canadá x Tunísia
Canadá
Tunísia
Iraque x Bolívia
Iraque
Bolívia
Eliminatórias (Repescagem)
Marrocos
Paraguai
Espanha
Egito
Sérvia
Arábia Saudita
Argélia
Uruguai
Canadá
Tunísia
Iraque
Bolívia

Marrocos mantém sua posição no ranking mundial... e a Tunísia dá um salto significativo

A FIFA divulgou na quarta-feira a atualização oficial do ranking mundial, com uma mudança significativa no topo após os resultados da janela de jogos internacionais de março passado.

A França assumiu a liderança do ranking mundial após impressionar em seus dois últimos amistosos, derrotando tanto o Brasil quanto a Colômbia.

Em contrapartida, a Espanha caiu para o segundo lugar após um empate sem gols em casa contra o Egito na noite de terça-feira, em uma partida lamentável marcada por insultos racistas dirigidos aos Faraós.

A Argentina caiu uma posição e ficou em terceiro, enquanto a Inglaterra manteve o quarto lugar, seguida por Portugal, que subiu uma posição, e o Brasil caiu para o sexto.

A Holanda ficou em sétimo lugar, enquanto Marrocos manteve a oitava posição – a única seleção árabe e africana entre as dez primeiras do ranking da FIFA –, seguida pela Bélgica e depois pela Alemanha.

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E apesar do enorme choque de ficar de fora da qualificação para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, a seleção italiana subiu uma posição, para o 12º lugar.

  • Marrocos, na sua habitual posição de liderança... com o Egito e a Tunísia avançando

    Os “Leões do Atlas” aproveitaram sua primeira vitória sob o comando do novo técnico Mohamed Wahbi contra o Paraguai, após um empate anterior com o Equador, para assumir a liderança do ranking das seleções africanas e árabes.

    A seleção africana mais próxima no ranking, atrás do Marrocos, é o Senegal, que caiu duas posições e ficou em 14º lugar.

    A Argélia ocupa o segundo lugar atrás de Marrocos, com os Les Verts permanecendo na 28ª posição, seguidos pelo Egito, que subiu duas posições para a 29ª, e depois pela Tunísia, que subiu três posições para a 44ª.

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    O Catar subiu uma posição para o 55º lugar, seguido pelo Iraque, que garantiu sua classificação para a Copa do Mundo e subiu uma posição para o 57º lugar.

    A seleção da Arábia Saudita permaneceu na 61ª posição, enquanto a Jordânia subiu uma posição para a 63ª, os Emirados Árabes Unidos para a 68ª, Omã, que caiu uma posição para a 79ª, a Síria para a 84ª, o Bahrein, que caiu uma posição para a 91ª, e a Palestina para a 95ª.

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  • Uma antiga maldição ameaça a França

    Por sua vez, o jornal espanhol *Marca* comentou sobre o ranking divulgado hoje, afirmando: “A seleção espanhola perdeu a liderança no ranking da FIFA após um empate em 0 a 0 com o Egito no estádio do RCD Espanyol.”

    E continuou: “Este empate, aliado à impressionante sequência de vitórias da França durante a janela internacional de março de 2026, remodelou o panorama do futebol mundial.”

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    Ela continuou: “Antes do anúncio da convocação final para a Copa do Mundo, a equipe de Luis de la Fuente não conseguiu superar a forte defesa do Egito em um amistoso, que marcou a estreia do goleiro Juan García entre os postes da La Roja.”

    Sobre a ascensão da França ao topo do ranking, ela destacou uma antiga maldição que ainda não foi quebrada, dizendo: “Este resultado negativo destaca um fato marcante: nenhuma seleção que liderou o ranking mundial antes da Copa do Mundo jamais conquistou o título.”

    Ela concluiu: “Cair para o segundo lugar pode aliviar a pressão sobre a seleção espanhola antes da Copa do Mundo marcada para junho. Enquanto isso, Marrocos continua sendo a única seleção africana entre as dez primeiras.”