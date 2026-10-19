Saiu a atualização do ranking feminino da Fifa. Houve poucas mudanças no top 10: os amistosos destes meses não alteraram muito a classificação de junho. Na liderança, com 2.121,50 pontos, está a Espanha, seguida pelos Estados Unidos, com 2.042,38 (as duas seleções se enfrentaram na semana passada, em uma partida que terminou em 2 a 2; os EUA empataram com gols de Sanchez e Swanson depois de Putellas e Salma Paralluelo abrirem dois gols de vantagem para a Espanha). A Alemanha está em terceiro lugar (2.034,62 pontos), à frente da Inglaterra (quarta, com 2.025,47) e do Japão (quinto, com 1.994,43).
Ranking da Fifa: Espanha à frente dos Estados Unidos, Itália cai para o 14º lugar
A Itália cai para o 14º lugar
Fecham o top 10 a França, em sexto lugar, seguida por Brasil, Suécia, Canadá e Dinamarca, que sobe duas posições e ultrapassa Holanda e Coreia do Norte, respectivamente 11ª e 12ª colocadas. À frente da Itália, que cai uma posição e passa a ocupar o 14º lugar, está a Noruega (13ª). Atrás da seleção italiana, a Austrália permanece em 15º lugar, seguida por Islândia e Coreia do Sul, que sobem no ranking, enquanto a China perde duas posições e agora é a 18ª.
FINLÂNDIA FORA DO TOP 20
A Colômbia, por sua vez, aparece em 19º lugar, à frente da Bélgica, que fecha as 20 primeiras posições do ranking da Fifa. A Finlândia, próxima adversária da Itália nos playoffs da Copa do Mundo, está em 22º. À frente da seleção nórdica também aparece a Irlanda, em 21º.
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