Ranking da Fifa: Espanha à frente dos Estados Unidos, Itália cai para o 14º lugar

Saiu a atualização do ranking feminino da Fifa. Houve poucas mudanças no top 10: os amistosos destes meses não alteraram muito a classificação de junho. Na liderança, com 2.121,50 pontos, está a Espanha, seguida pelos Estados Unidos, com 2.042,38 (as duas seleções se enfrentaram na semana passada, em uma partida que terminou em 2 a 2; os EUA empataram com gols de Sanchez e Swanson depois de Putellas e Salma Paralluelo abrirem dois gols de vantagem para a Espanha). A Alemanha está em terceiro lugar (2.034,62 pontos), à frente da Inglaterra (quarta, com 2.025,47) e do Japão (quinto, com 1.994,43).



