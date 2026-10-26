Com o domínio de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ficando para trás, a disputa pela Bola de Ouro não parecia tão aberta havia quase 20 anos. Agora, inúmeros jogadores começam cada temporada acreditando que têm chances de conquistar o prêmio individual mais prestigioso do futebol. Ousmane Dembele superou uma carreira marcada por lesões e irregularidade para vencer a Bola de Ouro em 2025 e, em 2026, está novamente entre muitos candidatos.

Dembele garantiu o prêmio, em grande parte, graças às atuações que ajudaram o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa dos Campeões da Europa. Mais uma vez, a Champions League deve ter grande peso na disputa pela Bola de Ouro. No entanto, também foi um ano de Copa do Mundo, e as atuações durante o verão na América do Norte podem ter enorme influência no resultado final.

Vale lembrar que a Copa Africana de Nações também será levada em conta. Isso significa que alguns jogadores, além de brilharem por seus clubes, impressionaram em dois grandes torneios ao longo da temporada.

Ninguém, porém, pode fazer mais para fortalecer sua candidatura, seja em campo ou nas entrevistas. O ranking de favoritos à Bola de Ouro da GOAL acompanhou, ao longo dos últimos 12 meses, os candidatos mais prováveis ao prêmio de 2026. Veja quem acreditamos ter mais chances de subir ao topo do pódio na cerimônia em Londres, na segunda-feira, 26 de outubro...