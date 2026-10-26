Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston
Traduzido por

Ranking da Bola de Ouro 2026: Harry Kane, Lamine Yamal e Kylian Mbappe lideram a disputa acirrada pelo prêmio

Power rankings
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
F. Ruiz
M. Oyarzabal
Copa do Mundo
Liga dos Campeões
Premier League
La Liga
Campeonato Italiano
Bundesliga
Campeonato Francês
Africa Cup of Nations

O prêmio individual mais prestigiado do futebol será entregue na segunda-feira, com vários candidatos na disputa pelo primeiro lugar.

Com o domínio de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ficando para trás, a disputa pela Bola de Ouro não parecia tão aberta havia quase 20 anos. Agora, inúmeros jogadores começam cada temporada acreditando que têm chances de conquistar o prêmio individual mais prestigioso do futebol. Ousmane Dembele superou uma carreira marcada por lesões e irregularidade para vencer a Bola de Ouro em 2025 e, em 2026, está novamente entre muitos candidatos.

Dembele garantiu o prêmio, em grande parte, graças às atuações que ajudaram o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa dos Campeões da Europa. Mais uma vez, a Champions League deve ter grande peso na disputa pela Bola de Ouro. No entanto, também foi um ano de Copa do Mundo, e as atuações durante o verão na América do Norte podem ter enorme influência no resultado final.

Vale lembrar que a Copa Africana de Nações também será levada em conta. Isso significa que alguns jogadores, além de brilharem por seus clubes, impressionaram em dois grandes torneios ao longo da temporada.

Ninguém, porém, pode fazer mais para fortalecer sua candidatura, seja em campo ou nas entrevistas. O ranking de favoritos à Bola de Ouro da GOAL acompanhou, ao longo dos últimos 12 meses, os candidatos mais prováveis ao prêmio de 2026. Veja quem acreditamos ter mais chances de subir ao topo do pódio na cerimônia em Londres, na segunda-feira, 26 de outubro...

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ferran Torres (Paris Saint-Germain)

    Em 2025-26: 25 gols, sete assistências. Conquistou a Copa do Mundo, La Liga e a Supercopa da Espanha.

    Não há dúvida de que Ferran Torres marcou o gol mais importante de toda a temporada 2025-26 ao fazer, na prorrogação, o único gol da final da Copa do Mundo, em Nova Jersey. É justo dizer que esse gol pesa muito em sua indicação à Bola de Ouro, especialmente porque sua campanha pela Espanha até então havia sido bastante decepcionante.

    Por outro lado, ele também contribuiu com muitos gols para o Barcelona na campanha que garantiu ao clube o bicampeonato de La Liga, enquanto seu bom início no PSG deve ter aumentado suas chances de receber um ou dois votos.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    Em 2025-26: Quatro gols, seis assistências, 31 jogos sem sofrer gols. Campeão da Premier League.

    Talvez nenhum jogador represente melhor o Arsenal atual do que Gabriel Magalhaes. O brasileiro se tornou uma das armas mais perigosas da Premier League nas jogadas de bola parada, enquanto seu estilo físico de defender raramente esteve tão em alta nas últimas duas décadas quanto agora.

    Embora William Saliba continue exibindo a mesma elegância de sempre, Gabriel já pode ser considerado o mais influente da dupla de zagueiros do Arsenal. No entanto, o pênalti que desperdiçou na final da Champions League certamente pesou contra ele na votação da Bola de Ouro, assim como a eliminação relativamente precoce do Brasil na Copa do Mundo.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    18Lautaro Martinez (Inter)

    Em 2025-26: 30 gols, 10 assistências. Conquistou a Serie A e a Copa da Itália.

    Embora tenha sido eliminado de forma vexatória da Champions League pelo Bodo/Glimt, o Inter teve uma temporada de sucesso: garantiu o título da Serie A antes de vencer a final da Copa da Itália. Como nos anos anteriores, Lautaro Martinez foi a principal força por trás dessas conquistas.

    Ele terminou como artilheiro da primeira divisão italiana, com três gols de vantagem, e manteve a boa fase na Copa do Mundo, onde marcou gols decisivos pela Argentina, incluindo o da vitória sobre a Inglaterra na semifinal. Lautaro, porém, não saiu do banco na final, já que a Argentina priorizou a solidez defensiva. Assim, não pôde repetir o gol da vitória que marcou na final da Copa América de 2024.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    17Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    Em 2025-26: Quatro gols, 18 assistências, 21 jogos sem sofrer gols. Conquistou a Copa Africana de Nações, a Champions League, a Ligue 1 e a Supercopa da UEFA.

    Melhor lateral-direito do planeta, Achraf Hakimi teve mais uma excelente temporada pelo PSG e se recuperou de uma lesão a tempo de participar plenamente da vitória na final da Champions League.

    Por enquanto, ele também pode se dizer campeão da África após a decisão da CAF de reverter o resultado da controversa final da Copa Africana de Nações, embora o recurso apresentado posteriormente por Senegal ainda possa mudar essa decisão. De qualquer forma, Marrocos voltou a se destacar como a principal seleção do continente na Copa do Mundo, com Hakimi tendo atuações decisivas na campanha até as quartas de final.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    16Vinicius Junior (Real Madrid)

    Em 2025-26: 28 gols, 16 assistências.

    Vinicius Junior teve um 2025 difícil em termos de desempenho pelo Real Madrid. Marcou apenas oito gols em La Liga ao longo do ano, enquanto sua campanha de revanche pela Bola de Ouro não saiu como planejado. Mas, como diz o velho ditado, “a fase é passageira, a qualidade é permanente”. Vini mostrou que ainda pode ser decisivo em uma sequência de boas atuações no início de 2026, na qual marcou quatro gols em seis jogos da fase eliminatória da Champions League.

    O retorno do ex-jogador do Flamengo ao seu melhor nível não foi suficiente para levar títulos ao Bernabeu, mas ele conseguiu deixar para trás seu péssimo histórico pela seleção brasileira. Vini assumiu o protagonismo com quatro gols na Copa do Mundo, embora não tenha conseguido levar o Brasil além das oitavas de final. A espera pela sexta estrela continua.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Jude Bellingham (Real Madrid)

    Em 2025-26: 15 gols e seis assistências.

    Depois de terminar no pódio em 2024, Jude Bellingham parecia não ter mais chances sequer de ser indicado à Bola de Ouro dois anos depois. A perspectiva vinha de uma temporada muito abaixo das expectativas no Real Madrid, marcada por duas ausências enquanto se recuperava de lesão. No entanto, o que Bellingham apresentou pela Inglaterra na Copa do Mundo lhe garantiu um lugar na lista final de indicados.

    O meio-campista foi a força motriz da campanha da Inglaterra até as semifinais. Seus sete gols incluíram dois em cada uma das vitórias sobre México e Noruega nas fases eliminatórias. Embora a Inglaterra tenha voltado a ficar aquém do objetivo no cenário mundial, as atuações de Bellingham provavelmente permaneceram por muito tempo na memória dos votantes da Bola de Ouro.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Declan Rice (Arsenal)

    Em 2025-26: Oito gols, 15 assistências. Conquistou a Premier League.

    Declan Rice se firmou entre os melhores meio-campistas do mundo com suas atuações contra o Real Madrid na Champions League de 2024-25 e, desde então, não parou de evoluir. Rice foi um dos jogadores mais importantes do Arsenal na conquista do título da Premier League e também teve papel fundamental na campanha até a final da Champions League.

    Com suas arrancadas, ações defensivas e cobranças de bola parada, Rice raramente passava despercebido em campo. Ele continuou a dar contribuições decisivas durante a campanha da Inglaterra até as semifinais da Copa do Mundo, apesar de enfrentar lesões e uma doença na América do Norte.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    13Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Em 2025-26: Sete gols, 10 assistências. Conquistou a Champions League, a Ligue 1, a Supercopa da França, a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental da Fifa.

    Vitinha percorreu um longo caminho desde sua passagem pouco convincente por empréstimo pelo Wolves, em 2021, até chegar ao pódio da Bola de Ouro em 2025. Hoje, o dono absoluto do meio-campo do PSG é considerado por muitos o melhor meio-campista do planeta. Foi assim que jogou durante boa parte da temporada passada, quando ainda passou a contribuir com mais gols e assistências, enquanto a equipe de Luis Enrique voltou a conquistar a Ligue 1 e a Champions League.

    Vitinha foi eleito o melhor jogador da final da Champions League e continuou a ditar o ritmo de Portugal na Copa do Mundo, embora a seleção portuguesa, como um todo, tenha decepcionado muito antes de ser eliminada pela Espanha nas oitavas de final.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    12Luis Diaz (Bayern de Munique)

    Em 2025-26: 30 gols, 27 assistências. Conquistou a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha.

    É compreensível que os torcedores do Liverpool se perguntem se a temporada 2025-26 teria sido muito mais bem-sucedida caso Luis Diaz não tivesse sido vendido. O atacante versátil teve papel importante na conquista do título pelo Liverpool em 2024-25, mas seu desejo de buscar um novo desafio levou o clube a aceitar uma oferta de € 75 milhões (£ 65,5 milhões/US$ 88 milhões) do Bayern de Munique pelo jogador da seleção colombiana.

    Desde então, Diaz não olhou para trás. Ele desenvolveu uma ótima sintonia com Harry Kane e os demais companheiros de Bayern. Alguns dos gols que marcou na Bundesliga na temporada passada foram espetaculares, enquanto suas atuações empolgantes na Champions League certamente chamaram a atenção dos votantes da Bola de Ouro, embora o Bayern tenha voltado a ficar pelo caminho na Europa. Ele também protagonizou momentos de magia pela Colômbia na Copa do Mundo, apesar da eliminação nos pênaltis para a Suíça nas oitavas de final.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Pau Cubarsi (Barcelona)

    Em 2025-26: Um gol, duas assistências e 26 jogos sem sofrer gols. Conquistou a Copa do Mundo, La Liga e a Supercopa da Espanha.

    Todas as atenções estavam voltadas para Lamine Yamal quando a Espanha foi à Copa do Mundo, mas ele acabou ofuscado por outro adolescente do Barcelona: Pau Cubarsi. Depois de mais uma temporada de títulos pelo clube, o jogador de 19 anos se firmou no cenário mundial. Cubarsi foi considerado por muitos o zagueiro de maior destaque do torneio disputado na América do Norte.

    O defensor recebeu o prêmio de melhor jogador jovem após a vitória da Espanha na final. Cubarsi teve papel fundamental na campanha em que a seleção espanhola sofreu apenas 10 finalizações no alvo e um único gol até levantar a taça.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

    Em 2025-26: Três gols, seis assistências. Conquistou a Copa do Mundo, a Champions League, a Ligue 1, o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Fabian Ruiz perdeu boa parte da temporada passada por lesão, mas, como o jogador que mais conquistou títulos em 2025-26, entrou na lista de indicados à Bola de Ouro. O jogador do PSG deu contribuições importantes para o sucesso do clube nas competições nacionais e europeias, integrando mais uma vez o trio que forma o melhor meio-campo do planeta.

    Ruiz também foi decisivo para a Espanha na campanha vitoriosa na Copa do Mundo, depois de entrar na escalação durante o mata-mata. O ex-jogador do Napoli ainda não sabe o que é perder em mais de 50 partidas pela Espanha. O talismã da seleção acrescentou agora um título mundial ao europeu que ajudou a conquistar em 2024.

  • haaland Getty Images

    9Erling Haaland (Manchester City)

    Em 2025-26: 58 gols, 11 assistências. Conquistou a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa.

    Depois de uma temporada abaixo do esperado para seus próprios padrões elevados, Erling Haaland entrou no “modo Exterminador” no início da campanha de 2025-26 e se tornou um verdadeiro aríete para o Manchester City, que buscava voltar a disputar os principais títulos. Uma seca de gols no início de 2026 ameaçou tanto as chances de Haaland de ganhar a Bola de Ouro quanto as esperanças do City de conquistar títulos, especialmente após a eliminação na Champions League. Mas o atacante e a equipe se recuperaram: venceram a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa, além de disputar o título da Premier League com o Arsenal até o fim.

    Assim, embora Haaland não tenha conquistado os maiores títulos ao seu alcance, sua candidatura à Bola de Ouro ganhou força com a primeira participação da Noruega em uma Copa do Mundo desde 1998. O principal atacante da seleção aproveitou a oportunidade e marcou sete gols na campanha que levou o país às quartas de final pela primeira vez.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    8Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)

    Em 2025-26: 25 gols, 14 assistências. Conquistou a Champions League, a Ligue 1, o Trophee des Champions, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    As lesões limitaram a contribuição de Dembele na primeira metade da temporada do PSG, e a defesa do título da Bola de Ouro parecia fora de questão. No entanto, depois de recuperar plenamente a forma física, ele voltou à disputa ao reencontrar seu melhor futebol. Suas atuações decisivas contra Liverpool e Bayern de Munique no mata-mata da Champions League se destacaram, antes de ele voltar a marcar na vitória sobre o Arsenal na final.

    Dembele ainda precisava se destacar na Copa do Mundo para reforçar sua candidatura e finalmente marcou seus primeiros gols na competição, com três contra a Noruega como destaque de uma campanha em que balançou as redes seis vezes. No entanto, em outros momentos na América do Norte, alguns de seus companheiros de equipe tiveram mais destaque, o que tornou a conquista de duas Bolas de Ouro consecutivas quase certamente inalcançável.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    7Michael Olise (Bayern de Munique)

    Em 2025-26: 26 gols, 41 assistências. Conquistou a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha.

    Quem previu que Michael Olise teria dificuldades para dar o salto do Crystal Palace para o Bayern de Munique se enganou redondamente. O ponta acumulou dois anos de atuações fantásticas pelo campeão da Bundesliga. Tão capaz de marcar gols quanto de criar jogadas para os companheiros, o jogador de 24 anos se tornou um dos atacantes mais temidos da Europa e também deixou sua marca na Champions League. O destaque foi o confronto com o Real Madrid nas quartas de final: Olise deu muito trabalho ao adversário durante longos períodos no Bernabéu antes de fechar o duelo com um gol na Baviera.

    As atuações de Olise pelo clube também o ajudaram a garantir uma vaga de titular na seleção francesa, apesar da forte concorrência. Ele foi um dos destaques da campanha da França na Copa do Mundo, com sua criatividade e visão de jogo ajudando-o a registrar um recorde de sete assistências.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Barcelona)

    Em 2025-26: Dois gols. Conquistou a Copa do Mundo, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa.

    Após voltar da lesão no ligamento cruzado anterior que frustrou suas chances de defender o título da Bola de Ouro de 2024, Rodri não pareceu o mesmo jogador durante boa parte da temporada 2025-26. Embora tenha tido bons momentos com a camisa do Manchester City na campanha em que o clube conquistou dois troféus, ele continuou enfrentando problemas físicos e, por vezes, pareceu não acompanhar o ritmo.

    Mas tudo isso foi esquecido na Copa do Mundo, em que Rodri foi um dos destaques da Espanha na conquista de seu segundo título. Eleito o melhor jogador do torneio, o capitão da Espanha voltou a disputar outra Bola de Ouro, algo que muitos acreditavam ser impossível.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    5Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    Em 2025-26: 23 gols, 10 assistências. Conquistou a Champions League, a Ligue 1, o Troféu dos Campeões, a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental da Fifa.

    Se fosse preciso eleger o melhor jogador do mata-mata da Champions League, Khvicha Kvaratskhelia estaria muito à frente de praticamente todos os outros. O ponta do PSG se tornou o primeiro jogador da história da competição a marcar ou dar uma assistência em sete jogos consecutivos do mata-mata. A sequência incluiu alguns gols espetaculares, enquanto o atual campeão avançava rumo a mais um título europeu.

    O desempenho de Kvaratskhelia ao longo da temporada, porém, não alcançou o mesmo nível. Além disso, o fato de a Geórgia não ter se classificado para a Copa do Mundo pode limitar sua posição na classificação final da Bola de Ouro. Ainda há um caminho para que o jogador conhecido como 'Kvaradona' chegue pelo menos ao pódio, e dificilmente ele poderia ter feito mais para isso.

  • messi Getty Images

    4Lionel Messi (Inter Miami)

    Em 2025-26: 44 gols, 30 assistências. Conquistou a MLS Cup.

    Parecia que os dias em que Lionel Messi era sequer indicado à Bola de Ouro tinham ficado para trás. Mas, depois de levar o Inter Miami ao seu primeiro título da MLS Cup e de brilhar na Copa do Mundo com a Argentina, o argentino ainda tem uma chance real de conquistar a nona Bola de Ouro de sua coleção.

    Messi mostrou estar em outro nível ao conquistar o prêmio de MVP da MLS pela segunda vez consecutiva. Só nos seis jogos dos playoffs disputados pelo Miami, marcou seis gols e deu sete assistências. Esse sucesso pelo clube certamente deveria ter sido levado em conta pelos votantes da Bola de Ouro. Depois, marcou oito gols e deu quatro assistências em uma Copa do Mundo de atuações brilhantes. Embora desta vez não tenha conseguido levar a Argentina até o título, fez o suficiente para mostrar que, aos 39 anos, continua sendo um dos melhores jogadores do planeta, se não o melhor.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    3Kylian Mbappe (Real Madrid)

    Em 2025-26: 58 gols, 14 assistências.

    Será este o ano em que Kylian Mbappe finalmente conquistará a Bola de Ouro? Praticamente desde que despontou ainda adolescente no Monaco, o atacante é apontado como futuro vencedor do prêmio. Mas, após completar 27 anos em dezembro, Mbappe ainda espera sua chance de subir ao lugar mais alto do pódio.

    Durante boa parte da temporada, dificilmente ele poderia ter feito mais para aumentar suas chances de encerrar essa espera. Mbappe carregou um Real Madrid em dificuldades, a ponto de sofrer uma lesão no joelho da qual teve dificuldade para se recuperar completamente. Nesse período, as esperanças do Real Madrid de terminar a temporada com um título foram diminuindo gradualmente. Mbappe, porém, costuma reservar suas melhores atuações para as Copas do Mundo e, pelo terceiro torneio consecutivo, foi um dos destaques. Seus 10 gols lhe garantiram uma histórica segunda Chuteira de Ouro.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona)

    Em 2025-26: 26 gols, 21 assistências. Conquistou a Copa do Mundo, La Liga e a Supercopa da Espanha.

    Favorito das casas de apostas à Bola de Ouro antes da temporada passada, Lamine Yamal está no caminho para se tornar o primeiro jogador com menos de 21 anos a conquistar o prêmio. E nem precisaria vencê-lo em 2026 para isso! As atuações do adolescente do Barcelona nas fases finais da Champions League de 2024-25 fizeram com que muitos passassem a considerá-lo o melhor jogador do mundo, e seu segundo lugar na votação, atrás de Dembele, foi prova disso.

    Há quem ainda acredite que Yamal precisa ser mais decisivo nos jogos mais importantes. Também existe a preocupação de que o número de partidas disputadas por ele tão jovem esteja aumentando seus problemas com lesões, que acabaram por encerrar prematuramente sua temporada pelo clube e contribuíram para sua produção limitada pela Espanha na Copa do Mundo. Ele ainda conseguiu mostrar seu dinamismo singular na campanha que levou a Espanha até o título na América do Norte, mas o fato de Yamal não ter deixado sua marca individual no torneio pode fazer com que fique por muito pouco sem a Bola de Ouro mais uma vez.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    1Harry Kane (Bayern de Munique)

    Em 2025-26: 73 gols, oito assistências. Conquistou a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha.

    Sempre haverá quem não valorize plenamente Harry Kane, mas, agora que se livrou do peso da falta de títulos, algo que tantos usavam para criticá-lo, o atacante do Bayern de Munique parece um homem com uma missão: mostrar que também merece reconhecimento individual, enquanto segue marcando gols em um ritmo impressionante.

    Além de marcar uma enorme quantidade de gols na temporada passada, Kane mostrou toda a sua versatilidade com grande eficácia pelo campeão da Bundesliga. Ele também balançou as redes seis vezes pela Inglaterra na campanha até as semifinais da Copa do Mundo. O fato de não ter chegado à final na América do Norte abriu espaço para que outros lhe tirassem a Bola de Ouro. Mas, considerando que o prêmio costuma ser concedido ao jogador com a melhor temporada individual, é difícil defender que Kane não termine no lugar mais alto do pódio.