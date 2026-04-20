RANKING: As maiores derrocadas na disputa pelo título da história da Premier League - desde o escorregão de Steven Gerrard até o colapso de Kevin Keegan - enquanto o Arsenal corre o risco de fracassar novamente

O capitão do Liverpool, Steven Gerrard, reuniu seus companheiros de equipe em um círculo e disse a eles: “Isso não vai escapar agora, porra!” Os Reds acabavam de derrotar o rival pelo título, o Manchester City, por 3 a 2, abrindo dois pontos de vantagem sobre o Chelsea na liderança da Premier League. O City, terceiro colocado, ainda tinha dois jogos a menos, mas a derrota em Anfield o deixara sete pontos atrás dos líderes.
O primeiro título da primeira divisão desde 1990 estava agora ao alcance dos Reds ressurgentes de Brendan Rodgers, que surpreendentemente haviam se colocado na disputa com 10 vitórias consecutivas. Eles ampliaram essa sequência notável para 11 ao derrotar o Norwich no fim de semana seguinte. Mas então, o Liverpool capitulou.
Uma vitória em casa contra um Chelsea vacilante em 27 de abril teria efetivamente garantido o título, e José Mourinho chegou a fazer rodízio no elenco pensando na semifinal da Liga dos Campeões. No entanto, apesar de dominar o jogo, o Liverpool tropeçou. Literalmente. Nos acréscimos do primeiro tempo, que terminou sem gols, Gerrard, justamente ele, perdeu o equilíbrio e a bola no seu próprio campo, permitindo que Demba Ba partisse sozinho e marcasse.
O Liverpool, e Gerrard em particular, cercaram o gol do Chelsea no segundo tempo, mas, como Rodgers lamentou depois, Mourinho havia “estacionado dois ônibus” na frente da Kop. Os anfitriões, cada vez mais desesperados, não conseguiram encontrar uma brecha, e seu destino foi selado quando Willian marcou o segundo gol nos segundos finais.
Os de Merseyside ainda estavam na disputa pelo título, mas então veio o “Crystanbul” (uma referência cruel à notável virada do Liverpool na final da Liga dos Campeões contra o AC Milan em 2005). Em sua penúltima partida da temporada, o Liverpool desperdiçou de forma imperdoável uma vantagem de 3 a 0 contra o Crystal Palace. Enquanto avançavam repetidamente em uma tentativa desesperada de diminuir a diferença de gols superior do City, eles deixaram a defesa totalmente exposta nos momentos finais da partida em Selhurst Park e acabaram empatando, o que efetivamente encerrou sua disputa pelo título.
Eles também sabiam disso. Quando soou o apito final, Gerrard ficou tentando consolar um Luis Suárez abalado, quando parecia que o próprio capitão precisava de apoio. De fato, o que se seguiu foram “os piores três meses” da vida de Gerrard, e ele admitiu posteriormente que ficou com lembranças dolorosas que nunca conseguirá apagar da mente.
“Seria fácil se você levantasse o tapete, empurrasse essas lembranças para baixo e nunca mais pensasse nelas”, disse ele ao The High Performance Podcast em 2020. “Mas não acho que isso vá acontecer...”