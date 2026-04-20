Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Premier League title race bottle jobs GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

RANKING: As maiores derrocadas na disputa pelo título da história da Premier League - desde o escorregão de Steven Gerrard até o colapso de Kevin Keegan - enquanto o Arsenal corre o risco de fracassar novamente

Opinion
Premier League
Arsenal
Manchester City
Liverpool
Manchester United
Chelsea
Newcastle
M. Arteta
S. Gerrard
Especiais e Opinião

O Manchester City venceu o Arsenal em uma partida emocionante no Etihad Stadium no domingo, ficando a apenas três pontos dos líderes da Premier League. Com isso, se os jogadores de Pep Guardiola vencerem o jogo que têm a menos contra o Burnley no meio da semana, eles ultrapassarão os Gunners na liderança da tabela por diferença de gols. Ninguém poderia ter imaginado esse cenário há pouco mais de um mês, quando o Arsenal venceu o Everton e abriu 10 pontos de vantagem sobre seus rivais pelo título.

Na verdade, em 14 de março, os jogadores de Mikel Arteta tinham 97,6% de chances de conquistar o título do campeonato. No entanto, duas derrotas consecutivas por 2 a 1, em casa contra o Bournemouth e fora de casa contra o City, significam que o Arsenal corre agora um risco muito real de terminar em segundo lugar pela quarta temporada consecutiva — o que representaria um duro golpe para um elenco montado a custos elevados que parecia quase certo de acabar com a agonizante seca de títulos de 22 anos do clube.

É claro que os londrinos do norte ainda têm cinco jogos pela frente, e o City, sem dúvida, tem um calendário mais difícil, o que significa que nem tudo está perdido. Mas o que preocupa os torcedores do Arsenal é que essa equipe já tem um histórico de sucumbir à pressão.

Abaixo, o GOAL repassa as capitulações mais dramáticas na disputa pelo título na história da Premier League...

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENALAFP

    7Arsenal 2022-23: “Fomos punidos”

    Quando o Arsenal goleou o Leeds por 4 a 1 em 1º de abril de 2023, parecia mesmo que os Gunners iriam conquistar o título da liga pela primeira vez desde a temporada dos “Invincíveis” de 2003-04. Desde que sofreram uma derrota desanimadora por 3 a 1 em casa para o rival pelo título, o Manchester City, em meados de fevereiro, eles haviam vencido sete jogos consecutivos e estavam oito pontos à frente na liderança da tabela.

    No entanto, o Arsenal perdeu a cabeça após abrir 2 a 0 em Anfield, em 9 de abril, no que foi o primeiro de três empates consecutivos, contra Liverpool, West Ham e o lanterna Southampton, antes de ser goleado por 4 a 1 pelo City no Etihad, em 26 de abril.

    “Fomos derrotados por um time melhor”, admitiu Arteta na BT Sport após a goleada sofrida pelo Arsenal em Manchester. “Eles foram excepcionais e, quando isso acontece, é extremamente difícil atingir esse nível, e nós estávamos muito longe disso. Fomos punidos e poderíamos ter sido punidos ainda mais. Mas não vamos desistir. Faltam cinco jogos para o fim do campeonato, tudo pode acontecer.”

    Não havia mais volta para o Arsenal, porém, já que uma equipe que liderou a tabela após 30 das 38 partidas ao longo da campanha acabou terminando cinco pontos atrás do City, com a perda do zagueiro-chave William Saliba por lesão se revelando um fator determinante na devastadora queda de rendimento.

    • Publicidade

  • 6Manchester United 1997-98: A fúria de Fergie

    As pessoas podem não se lembrar do nome, mas todos se lembram do rosto. Quando o Arsenal derrotou o líder da Premier League, o Manchester United, em Old Trafford, em 14 de março de 1998, a transmissão cortou do campo para a torcida, onde um torcedor do Arsenal de cabelos cacheados chamado Barry Ferst parecia estar prestes a explodir de alegria.

    Sua empolgação era compreensível. Graças ao gol de Marc Overmars no final da partida, o Arsenal estava apenas seis pontos atrás do United — e com três jogos a menos. Alex Ferguson, visivelmente abalado, tentou minimizar a importância da derrota de sua equipe, questionando tanto a qualidade quanto a compostura do Arsenal.

    “Se eles vencerem os jogos que têm a menos, vão passar à nossa frente, mas vão descobrir que começam a perder pontos no final da temporada, não há dúvida disso”, declarou o escocês. “Eles jogaram bem hoje, mas não acho que sejam um time de futebol tão bom quanto o nosso.”

    Ferguson estava errado, porém. Sua equipe correu bem na reta final, mas seus rivais pelo título nunca perderam o ritmo até que a corrida fosse vencida. De fato, aquela vitória em Old Trafford foi a segunda de uma sequência de 10 vitórias consecutivas que levou o Arsenal a conquistar o título com duas partidas de antecedência.

    Arsène Wenger então coroou uma notável primeira temporada no comando ao levar sua equipe à vitória por 2 a 0 sobre o Newcastle na final da FA Cup, completando assim apenas a segunda dobradinha nacional na história do clube.

    Ferguson, por sua vez, estava furioso. O United liderava por 11 pontos após derrotar o Chelsea em fevereiro — uma casa de apostas de Manchester chegou a pagar o título para eles logo após essa vitória — e desperdiçou a chance de abrir 14 pontos de vantagem após sofrer uma derrota surpreendente para o Sheffield Wednesday, seguida por um empate em 1 a 1 contra o West Ham.

    Os atuais campeões ingleses acabaram por terminar a temporada sem nenhum título importante, o que era impensável antes da derrota para o Arsenal, mas aquele gol de Overmars mudou tudo. E Ferst e seus companheiros torcedores também sabiam disso.

  • 5Arsenal 2002-03: "Difícil de engolir"

    Arsène Wenger ficou furioso com a forma como a campanha do Arsenal na Premier League de 2002-03 foi retratada como um “fracasso”.

    “É claro que queremos conquistar o título, mas acho que o mais difícil para o clube é manter a consistência, e temos sido notavelmente consistentes”, argumentou ele. “Perdemos o campeonato para um time que gasta 50% mais dinheiro a cada ano — no ano passado, eles compraram um jogador por 30 milhões de libras quando perderam o campeonato. Eles farão o mesmo no ano que vem, e nós [temos] feito milagres só para lutar contra eles.”

    Em termos do poder financeiro do Manchester United, Wenger tinha razão quanto à disparidade entre as duas equipes. No entanto, não havia como negar que o time repleto de estrelas do Arsenal havia desmoronado na reta final da disputa pelo título.

    Depois de derrotar o Charlton na 2ª rodada de 2003, eles tinham oito pontos de vantagem, embora tivessem jogado uma partida a mais que o United. O que se seguiu foi uma sequência desastrosa de resultados, com o Arsenal vencendo apenas duas das sete partidas seguintes, e uma surpreendente derrota por 3 a 2 em casa para o Leeds, em 4 de maio, efetivamente acabou com suas esperanças de manter o título.

    Durante esse período desastroso, os Gunners foram empatados em Highbury pelo United, com Ryan Giggs garantindo o empate em 2 a 2 para os visitantes. No entanto, foi outro empate em 2 a 2 que realmente pareceu tirar do Arsenal a pouca autoconfiança que restava, com a equipe de Wenger sofrendo dois gols nos últimos 15 minutos de uma partida contra o Bolton no Reebok Stadium.

    Como o próprio francês admitiu naquele dia: “Pela primeira vez, está fora de nossas mãos, o que é difícil de aceitar.” Infelizmente para o Arsenal, foi um golpe do qual a equipe nunca se recuperou, com a derrota fatal para o Leeds ocorrendo apenas oito dias depois.

  • 4Manchester United 2011-12: Vizinhos barulhentos incomodam Fergie

    Alex Ferguson achava que já tinha visto de tudo em mais de três décadas como técnico de futebol, mas até ele ficou pasmo ao ver o Manchester United desperdiçar uma vantagem de 4 a 2 em um empate épico contra o Everton, num momento crucial da disputa pelo título da temporada 2011-12.

    “Foi um desperdício, uma perda de pontos totalmente desnecessária”, resmungou Ferguson. “Só precisávamos segurar o resultado, e é uma tragédia porque parte do nosso futebol foi fantástico. Os gols que marcamos foram ótimos. Levar quatro gols no Old Trafford em um jogo em casa tão importante... Eu simplesmente não consigo acreditar.”

    Infelizmente para Ferguson, as coisas estavam prestes a ficar ainda mais incríveis e ainda mais devastadoras para o United. Primeiro, a equipe apresentou um desempenho incomumente cauteloso e quase apático na derrota por 1 a 0 para o rival pelo título, o Manchester City, o que permitiu que seus “vizinhos barulhentos” assumissem a liderança da tabela por diferença de gols, faltando apenas duas rodadas para o fim.

    O United manteve a pressão até os últimos segundos da temporada, ao vencer tanto o Swansea quanto o Sunderland. No entanto, o City conquistou a disputa pelo título mais acirrada da história da Premier League graças ao gol de Sergio Aguero na última rodada.

    Ferguson foi magnânimo na derrota, dizendo à Sky Sports: “Gostaria de dizer, em nome do Manchester United, parabéns aos nossos vizinhos. É uma conquista fantástica vencer a Premier League.”

    Por dentro, porém, ele estava revoltado, já que sua equipe tinha uma vantagem de oito pontos sobre o City antes da desastrosa derrota por 1 a 0 para o Wigan, em meados de abril. Tinha sido realmente uma “entrega de título”.

  • 3Arsenal 2007-08: Gallas desaba em Birmingham

    A perda coletiva de concentração do Arsenal naquela tarde infame em St Andrew's, em fevereiro de 2008, era compreensível. Apenas três minutos após o início da partida contra o Birmingham, eles viram o companheiro Eduardo sofrer uma terrível fratura na perna após uma entrada violenta de Martin Taylor. No entanto, o colapso de William Gallas no final da partida foi totalmente inexplicável e, sem dúvida, imperdoável.

    É verdade que o capitão do Arsenal viu seu time desperdiçar uma vantagem de 2 a 1 contra 10 jogadores, com o empate do Birmingham vindo de pênalti aos cinco minutos do tempo de acréscimo. E talvez se pudesse entender por que ele se sentiu compelido a descarregar sua frustração nos painéis publicitários.

    No entanto, simplesmente não havia desculpa para o que se seguiu ao final da partida. Em um momento em que o capitão do Arsenal deveria estar tentando animar seus companheiros de equipe decepcionados, ele estava, em vez disso, sentado em campo, tendo o maior dos acessos de raiva.

    Só quando Arsène Wenger apareceu é que Gallas decidiu, tardiamente, sair de campo e, com um capitão daqueles, não foi surpresa que o Arsenal tenha entrado em colapso.

    Eles haviam chegado a Birmingham com cinco pontos de vantagem na liderança da tabela, graças a uma sequência de 10 jogos sem derrota, com oito vitórias. No entanto, conseguiram vencer apenas um dos sete jogos seguintes e acabaram terminando em terceiro lugar, quatro pontos atrás do campeão Manchester United.

    A terrível lesão de Eduardo obviamente não ajudou a causa, mas a patética demonstração de petulância de Gallas provou ser, sem dúvida, ainda mais prejudicial.

  • 2Newcastle 1995-96: «ADORO!»

    Mesmo hoje em dia, ainda é um pouco difícil assistir à famosa explosão de raiva de Kevin Keegan contra Alex Ferguson após a partida. Há tanta paixão à mostra, mas também tanta dor. É uma demonstração visceral de rebeldia, mas vinda de um homem que claramente começa a perceber que está travando uma batalha perdida.

    Durante a maior parte da temporada 1995-96, o Newcastle de Keegan parecia destinado a conquistar seu primeiro título da liga desde 1927, com um time que rapidamente ficou conhecido como “The Entertainers” (Os Artistas) arrasando com tudo à sua frente com um futebol emocionante. Em determinado momento, eles tinham 12 pontos de vantagem.

    No entanto, o United começou lentamente a diminuir a diferença e, quando o Newcastle perdeu por 4 a 3 para o Liverpool no maior jogo da história da Premier League, Keegan ficou inconsolável; a imagem dele encurvado sobre os painéis publicitários em Anfield tornou-se uma das imagens marcantes da temporada.

    Apenas algumas semanas depois, porém, ele protagonizou um momento ainda mais memorável. Após uma vitória por 1 a 0 sobre o Leeds, Keegan detonou Ferguson, que havia questionado publicamente se os adversários lutariam contra o Newcastle com a mesma intensidade com que lutavam contra seu time, o United.

    “Eu fiquei bem calado, mas vou te dizer uma coisa: ele caiu na minha estima quando disse isso”, disse Keegan, furioso, na Sky Sports. “Nós não recorremos a isso, mas vou te dizer, você pode dizer a ele agora, se estiver assistindo, que ainda estamos lutando por este título, e ele tem que ir a Middlesbrough e conseguir algo, e... e... vou te dizer, honestamente, vou ADORAR se vencê-los, ADORAR!”

    Infelizmente para Keegan, o United foi a Middlesbrough e conseguiu algo; três pontos, na verdade. E acabou conquistando o título com bastante folga no final, com o Newcastle empatando suas duas últimas partidas.

    Tanto Keegan quanto sua equipe foram derrotados pela aula magistral de Ferguson na arte dos jogos mentais.

  • 1Liverpool 2013-14: “Isso não vai escapar agora, porra!”

    O capitão do Liverpool, Steven Gerrard, reuniu seus companheiros de equipe em um círculo e disse a eles: “Isso não vai escapar agora, porra!” Os Reds acabavam de derrotar o rival pelo título, o Manchester City, por 3 a 2, abrindo dois pontos de vantagem sobre o Chelsea na liderança da Premier League. O City, terceiro colocado, ainda tinha dois jogos a menos, mas a derrota em Anfield o deixara sete pontos atrás dos líderes.

    O primeiro título da primeira divisão desde 1990 estava agora ao alcance dos Reds ressurgentes de Brendan Rodgers, que surpreendentemente haviam se colocado na disputa com 10 vitórias consecutivas. Eles ampliaram essa sequência notável para 11 ao derrotar o Norwich no fim de semana seguinte. Mas então, o Liverpool capitulou.

    Uma vitória em casa contra um Chelsea vacilante em 27 de abril teria efetivamente garantido o título, e José Mourinho chegou a fazer rodízio no elenco pensando na semifinal da Liga dos Campeões. No entanto, apesar de dominar o jogo, o Liverpool tropeçou. Literalmente. Nos acréscimos do primeiro tempo, que terminou sem gols, Gerrard, justamente ele, perdeu o equilíbrio e a bola no seu próprio campo, permitindo que Demba Ba partisse sozinho e marcasse.

    O Liverpool, e Gerrard em particular, cercaram o gol do Chelsea no segundo tempo, mas, como Rodgers lamentou depois, Mourinho havia “estacionado dois ônibus” na frente da Kop. Os anfitriões, cada vez mais desesperados, não conseguiram encontrar uma brecha, e seu destino foi selado quando Willian marcou o segundo gol nos segundos finais.

    Os de Merseyside ainda estavam na disputa pelo título, mas então veio o “Crystanbul” (uma referência cruel à notável virada do Liverpool na final da Liga dos Campeões contra o AC Milan em 2005). Em sua penúltima partida da temporada, o Liverpool desperdiçou de forma imperdoável uma vantagem de 3 a 0 contra o Crystal Palace. Enquanto avançavam repetidamente em uma tentativa desesperada de diminuir a diferença de gols superior do City, eles deixaram a defesa totalmente exposta nos momentos finais da partida em Selhurst Park e acabaram empatando, o que efetivamente encerrou sua disputa pelo título.

    Eles também sabiam disso. Quando soou o apito final, Gerrard ficou tentando consolar um Luis Suárez abalado, quando parecia que o próprio capitão precisava de apoio. De fato, o que se seguiu foram “os piores três meses” da vida de Gerrard, e ele admitiu posteriormente que ficou com lembranças dolorosas que nunca conseguirá apagar da mente.

    “Seria fácil se você levantasse o tapete, empurrasse essas lembranças para baixo e nunca mais pensasse nelas”, disse ele ao The High Performance Podcast em 2020. “Mas não acho que isso vá acontecer...”