RANKING: As maiores derrocadas na disputa pelo título da história da Premier League - desde o escorregão de Steven Gerrard até o colapso de Kevin Keegan - enquanto o Arsenal corre o risco de fracassar novamente

As pessoas podem não se lembrar do nome, mas todos se lembram do rosto. Quando o Arsenal derrotou o líder da Premier League, o Manchester United, em Old Trafford, em 14 de março de 1998, a transmissão cortou do campo para a torcida, onde um torcedor do Arsenal de cabelos cacheados chamado Barry Ferst parecia estar prestes a explodir de alegria.

Sua empolgação era compreensível. Graças ao gol de Marc Overmars no final da partida, o Arsenal estava apenas seis pontos atrás do United — e com três jogos a menos. Alex Ferguson, visivelmente abalado, tentou minimizar a importância da derrota de sua equipe, questionando tanto a qualidade quanto a compostura do Arsenal.

“Se eles vencerem os jogos que têm a menos, vão passar à nossa frente, mas vão descobrir que começam a perder pontos no final da temporada, não há dúvida disso”, declarou o escocês. “Eles jogaram bem hoje, mas não acho que sejam um time de futebol tão bom quanto o nosso.”

Ferguson estava errado, porém. Sua equipe correu bem na reta final, mas seus rivais pelo título nunca perderam o ritmo até que a corrida fosse vencida. De fato, aquela vitória em Old Trafford foi a segunda de uma sequência de 10 vitórias consecutivas que levou o Arsenal a conquistar o título com duas partidas de antecedência.

Arsène Wenger então coroou uma notável primeira temporada no comando ao levar sua equipe à vitória por 2 a 0 sobre o Newcastle na final da FA Cup, completando assim apenas a segunda dobradinha nacional na história do clube.

Ferguson, por sua vez, estava furioso. O United liderava por 11 pontos após derrotar o Chelsea em fevereiro — uma casa de apostas de Manchester chegou a pagar o título para eles logo após essa vitória — e desperdiçou a chance de abrir 14 pontos de vantagem após sofrer uma derrota surpreendente para o Sheffield Wednesday, seguida por um empate em 1 a 1 contra o West Ham.

Os atuais campeões ingleses acabaram por terminar a temporada sem nenhum título importante, o que era impensável antes da derrota para o Arsenal, mas aquele gol de Overmars mudou tudo. E Ferst e seus companheiros torcedores também sabiam disso.