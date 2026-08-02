AFP
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Randal Kolo Muani fará exames médicos na Juventus depois que o clube da Série A chegou a um acordo de transferência de € 38 milhões com o PSG
Exames médicos e voo para a turnê de pré-temporada
Kolo Muani foi visto chegando ao aeroporto na noite de sábado, recebido pelo entusiasmo habitual que acompanha uma grande contratação em Turim, segundo a Football Italia. Ele seguiu rapidamente para o J-Medical, centro médico do clube, para iniciar a série completa de exames físicos necessária para finalizar a transferência, que, segundo informações, vale um total de € 50 milhões. O clube trabalha em um cronograma acelerado para garantir que o jogador possa se integrar aos novos companheiros o mais rápido possível.
O tempo é essencial para a Juventus, que quer contar com sua nova estrela nas preparações táticas para a próxima temporada da Serie A. Os relatos indicam que, se a documentação e os exames médicos forem concluídos até domingo, Kolo Muani poderá viajar com o elenco da Juventus na noite do mesmo dia para a turnê de pré-temporada. Isso permitiria que ele participasse dos próximos amistosos e ganhasse entrosamento com os meio-campistas e jogadores de lado.
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Os detalhes do acordo de € 50 milhões
Após semanas de negociações intensas entre as duas potências europeias, a Juventus se afastou de sua preferência inicial por uma solução temporária para atender às exigências dos campeões franceses. O acordo está estruturado com uma taxa fixa de € 38 milhões, além de até mais € 12 milhões em bônus, garantindo ao PSG um retorno significativo pelo atacante que o clube havia considerado fora dos planos em seu atual esquema tático.
O avanço acontece depois de a Juventus ter inicialmente explorado uma variedade de fórmulas financeiras diferentes para trazer o centroavante de volta ao Allianz Stadium. Embora o clube italiano tivesse relutado em se comprometer imediatamente com uma compra em definitivo, preferindo um empréstimo com obrigação de compra, a pressão da concorrência e a postura firme do PSG exigiram uma mudança de estratégia. O resultado é um investimento significativo que reflete a crença do clube na capacidade do francês de liderar seu ataque no futuro próximo.
Um retorno há muito aguardado à Juventus
Esta transferência marca o fim de uma longa novela no mercado, que fez a Juventus acompanhar Kolo Muani ao longo de várias janelas. O francês é um rosto familiar para a torcida de Turim, já que anteriormente teve uma passagem de sucesso pelo clube. Durante a segunda metade da temporada 2024-25, ele marcou oito gols em 16 partidas da Serie A enquanto estava emprestado.
Depois daquela passagem inicial pela Itália, Kolo Muani passou a campanha de 2025-26 emprestado ao Tottenham Hotspur, na Premier League. Embora sua passagem por Londres tenha proporcionado mais experiência em outra grande liga europeia, a transferência não foi tornada permanente, deixando a porta aberta para a Juventus retomar seu interesse. Depois de monitorar de perto sua situação ao longo de seu período na Inglaterra e na França, a diretoria da Juventus decidiu que este verão era o momento certo para finalmente assegurar seus serviços em definitivo.
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Juventus continua sua agressiva campanha de contratações
A contratação de Kolo Muani não é o único negócio significativo que a Juventus está concluindo nesta semana, já que o clube segue reformulando o elenco. Kerim Alajbegovic chegou nesta noite a Turim e iniciou seus exames médicos, pronto para a transferência do Bayer Leverkusen por € 35 milhões. Esta investida dupla representa um enorme desembolso financeiro e um sinal claro de que a Juventus está determinada a recuperar sua posição dominante no topo do futebol italiano após um período de transição. Ao garantir Kolo Muani e Alajbegovic, a Juventus está reforçando áreas-chave do campo com talentos de enorme potencial.
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