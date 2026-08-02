Kolo Muani foi visto chegando ao aeroporto na noite de sábado, recebido pelo entusiasmo habitual que acompanha uma grande contratação em Turim, segundo a Football Italia. Ele seguiu rapidamente para o J-Medical, centro médico do clube, para iniciar a série completa de exames físicos necessária para finalizar a transferência, que, segundo informações, vale um total de € 50 milhões. O clube trabalha em um cronograma acelerado para garantir que o jogador possa se integrar aos novos companheiros o mais rápido possível.

O tempo é essencial para a Juventus, que quer contar com sua nova estrela nas preparações táticas para a próxima temporada da Serie A. Os relatos indicam que, se a documentação e os exames médicos forem concluídos até domingo, Kolo Muani poderá viajar com o elenco da Juventus na noite do mesmo dia para a turnê de pré-temporada. Isso permitiria que ele participasse dos próximos amistosos e ganhasse entrosamento com os meio-campistas e jogadores de lado.







