Ramos corre demais no Milan de Amorim? O motivo da diferença de rendimento com Portugal: os dados sobre os quilômetros percorridos

Dr. Jekyll com Portugal, Mr. Hide com o Milan. O início de temporada vivido por Gonçalo Ramos teve duas faces muito diferentes.

O atacante, que chegou no verão vindo do PSG, com a camisa do Milan tem muita dificuldade para acertar o gol, enquanto com a da sua seleção se transforma em um artilheiro de área quase infalível.

Mas o que está por trás dessa notável diferença de rendimento? Como Ramos joga com Portugal e como Amorim o utiliza no Milan?