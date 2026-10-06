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Gonçalo Ramos Milan HIC GOALGOAL
Lelio Donato
Traduzido por

Ramos corre demais no Milan de Amorim? O motivo da diferença de rendimento com Portugal: os dados sobre os quilômetros percorridos

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Gonçalo Ramos foi protagonista absoluto nas vitórias de Portugal na Nations League, marcando três gols em três partidas. Mas o que explica a diferença de rendimento em relação ao Milan?

Dr. Jekyll com Portugal, Mr. Hide com o Milan. O início de temporada vivido por Gonçalo Ramos teve duas faces muito diferentes.

O atacante, que chegou no verão vindo do PSG, com a camisa do Milan tem muita dificuldade para acertar o gol, enquanto com a da sua seleção se transforma em um artilheiro de área quase infalível.

Mas o que está por trás dessa notável diferença de rendimento? Como Ramos joga com Portugal e como Amorim o utiliza no Milan?

  • Um gol por jogo contra Portugal

    Para dar uma explicação, vamos partir dos números, que como sempre ajudam a entender.

    Ramos, com a camisa de Portugal, marcou nada menos que catorze gols em trinta e uma partidas no total, das quais, aliás, poucas como titular, já que sempre teve Cristiano Ronaldo à sua frente.

    O atacante do Milan aproveitou muito bem a clamorosa ruptura consumada nestas semanas entre Jorge Jesus e CR7, marcando três gols nas últimas três partidas em que foi sempre escalado desde o 1'.

    A média de gols, assim, subiu para um gol marcado a cada 93' por Portugal, praticamente um por jogo.

  • Os números com o Milan e a última temporada no PSG

    Os números, como dizíamos. Pois bem, os de Ramos nas seis primeiras partidas oficiais pelo Milan contam todas as dificuldades enfrentadas até aqui pelo português.

    O atacante escolhido por Ruben Amorim marcou apenas uma vez, na partida em casa contra o Venezia, e isso depois de ter desperdiçado um par de chances claríssimas de gol.

    De resto, Ramos foi praticamente inofensivo, finalizando também muito pouco no gol: apenas seis vezes no alvo, onze no total.

    Enquanto na temporada passada, disputada pelo PSG como coadjuvante, Ramos chegou aos dois dígitos com 12 gols em 45 partidas.

    Uma média bastante baixa, de um gol a cada 142 minutos, mas ainda assim claramente melhor do que a atual pelo Milan.

  • Ramos corre demais?

    A sensação nas primeiras partidas de Ramos pelo Milan é a de que o atacante português se sacrifica muito também na fase de pressão e recomposição. Algo que depois o faz perder lucidez na frente do gol.

    Uma sensação, aliás, amplamente confirmada pelo número de quilômetros percorridos por Ramos. Nesse sentido, a diferença entre os jogos pelo Milan e os por Portugal é notável.

    Em cinco rodadas da Serie A, o atacante percorreu em média 11,5 km, contra 8,3 km de média nas quatro partidas da Nations League disputadas por Portugal.

    Isso basta para justificar o rendimento ofensivo diferente de Ramos?

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  • O que Amorim disse sobre Ramos

    Apesar do rendimento até aqui abaixo das expectativas, Ramos conta com total confiança de Ruben Amorim.

    Ainda que o técnico do Milan, em entrevista à 'Sport Mediaset', tenha feito um pedido específico ao seu atacante de referência: "Sei que ele tem muita pressão, é um jogador do Milan. Precisa se acostumar com isso e eu só quero que continue treinando como costuma fazer".

    Já aos microfones da 'Sky Sport', o treinador português reconheceu que é o time todo que precisa colocar Ramos e os outros atacantes nas melhores condições: "Precisamos melhorar como equipe para criar mais chances, mas não é uma questão que diz respeito apenas a Camarda e Gonçalo. Não faço diferenças entre os jogadores, não importa a idade ou a minutagem.

    Ramos, se vocês olharem cada partida com atenção, já teve situações interessantes, e também na seleção está indo bem. Está mostrando o seu valor. Minha principal preocupação é criar mais chances para todos os meus jogadores: para Pulisic, para Camarda, para Cissè. É um trabalho de equipe".

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