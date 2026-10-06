Ramos corre demais no Milan de Amorim? O motivo da diferença de rendimento com Portugal: os dados sobre os quilômetros percorridos

Apesar do rendimento até aqui abaixo das expectativas, Ramos conta com total confiança de Ruben Amorim.
Ainda que o técnico do Milan, em entrevista à 'Sport Mediaset', tenha feito um pedido específico ao seu atacante de referência: "Sei que ele tem muita pressão, é um jogador do Milan. Precisa se acostumar com isso e eu só quero que continue treinando como costuma fazer".
Já aos microfones da 'Sky Sport', o treinador português reconheceu que é o time todo que precisa colocar Ramos e os outros atacantes nas melhores condições: "Precisamos melhorar como equipe para criar mais chances, mas não é uma questão que diz respeito apenas a Camarda e Gonçalo. Não faço diferenças entre os jogadores, não importa a idade ou a minutagem.
Ramos, se vocês olharem cada partida com atenção, já teve situações interessantes, e também na seleção está indo bem. Está mostrando o seu valor. Minha principal preocupação é criar mais chances para todos os meus jogadores: para Pulisic, para Camarda, para Cissè. É um trabalho de equipe".