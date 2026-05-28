Nas últimas horas, ocorreu em Viena uma reunião decisiva entre Rangnick e a diretoria do Milan, representada por Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Durante a reunião, o técnico alemão expôs claramente suas condições para se juntar aos Rossoneri caso deixe a seleção austríaca após a Copa do Mundo, segundo a La Gazzetta dello Sport. No entanto, não se fala em um retorno ao banco de reservas, mas sim em uma função de supervisor geral que abrangeria todos os aspectos técnicos do clube.

As impressões após a reunião apontam para um clima positivo, embora ainda não tenha sido alcançado um acordo definitivo. Rangnick está firmemente comprometido com sua filosofia e exigiu garantias amplas para poder exercer um impacto profundo na reconstrução do clube. Para a RedBird, isso representa uma mudança radical, com o objetivo de levar o Milan ao modelo de sucesso já visto na galáxia Red Bull, baseado em um trabalho de olheiros de ponta e no desenvolvimento de jovens talentos.