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Ralf Rangnick pode liderar a revolução no AC Milan; ex-técnico do Manchester United está em negociações para assumir cargo de destaque enquanto a busca por um novo treinador continua
Cúpula em Viena para discutir o futuro dos Rossoneri
Nas últimas horas, ocorreu em Viena uma reunião decisiva entre Rangnick e a diretoria do Milan, representada por Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Durante a reunião, o técnico alemão expôs claramente suas condições para se juntar aos Rossoneri caso deixe a seleção austríaca após a Copa do Mundo, segundo a La Gazzetta dello Sport. No entanto, não se fala em um retorno ao banco de reservas, mas sim em uma função de supervisor geral que abrangeria todos os aspectos técnicos do clube.
As impressões após a reunião apontam para um clima positivo, embora ainda não tenha sido alcançado um acordo definitivo. Rangnick está firmemente comprometido com sua filosofia e exigiu garantias amplas para poder exercer um impacto profundo na reconstrução do clube. Para a RedBird, isso representa uma mudança radical, com o objetivo de levar o Milan ao modelo de sucesso já visto na galáxia Red Bull, baseado em um trabalho de olheiros de ponta e no desenvolvimento de jovens talentos.
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Rangnick exige controle total no AC Milan
As exigências de Rangnick são ambiciosas e não deixam margem para concessões. O alemão aspira a tornar-se o chefe absoluto do departamento técnico, com o poder de escolher o próximo treinador da equipe principal. Além disso, ele exigiu a possibilidade de trazer consigo uma grande equipe de colaboradores, estimada em dezenas de pessoas, especialmente nas áreas de olheiros e análise de dados. Seu objetivo é uma reorganização sistemática das equipes de base, seguindo uma abordagem consistente desde as categorias de base até a equipe principal.
Essa centralização da tomada de decisões obriga Cardinale, Ibrahimovic e o restante da diretoria a refletir profundamente. A decisão deve ser comunicada prontamente, também por respeito à Federação Austríaca, já que Rangnick está atualmente se preparando para sua viagem aos Estados Unidos.
As palavras do técnico e a posição da Áustria
Questionado recentemente sobre uma possível transferência para o Milan, Rangnick oscilou entre a diplomacia e mensagens veladas. “Provavelmente todos perceberam que algo extraordinário aconteceu no AC Milan no último fim de semana”, afirmou ele durante um evento de sua fundação. No entanto, mais tarde, ele tentou amenizar o tom em uma entrevista à ORF: “Meu único ponto de contato em relação a questões contratuais é e continua sendo a Federação Austríaca. A única federação ou clube com o qual estou em contato é a Federação Austríaca. Sinto-me muito à vontade aqui.”
Seu contrato com a Áustria expira após a Copa do Mundo, e a tentação de se juntar ao Milan continua forte. Embora a federação esteja tentando mantê-lo com um aumento salarial semelhante ao que a Itália ofereceu a Antonio Conte, o fascínio de liderar a revolução técnica em um clube como o Milan é um desafio difícil de recusar.
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De antigas rixas à convivência com Ibrahimovic
O ressurgimento de Rangnick traz à memória o que aconteceu em 2020, quando o alemão estava prestes a substituir Stefano Pioli sob o comando de Ivan Gazidis. Na época, Rangnick expressou dúvidas quanto ao investimento em jogadores experientes como o ex-astro do Milan Ibrahimovic, declarando: “Não é do meu estilo insistir em jogadores de 38 anos, não porque o Ibra não seja bom. Mas procuro valor e desenvolvo talentos.” A resposta do sueco foi imediata: “Rangnick? Não sei quem é.”
Hoje, o panorama mudou radicalmente. Ibrahimovic ocupa um cargo-chave na administração da RedBird e se vê na posição de ter que avaliar justamente o homem que antes o desafiou. A coexistência dessas duas personalidades fortes representa uma das principais incógnitas do projeto.