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Raheem Sterling recebeu um aviso ameaçador de Robin van Persie — “mais cedo ou mais tarde” — após sua mais recente atuação abaixo do esperado contra o Feyenoord
Decepção no De Klassieker
A busca de Sterling por sua melhor forma no Feyenoord sofreu um grande revés durante o tenso De Klassieker deste domingo, quando ele teve dificuldades para superar seu marcador, Lucas Rosa, antes de ser substituído aos 55 minutos. Tendo se juntado ao gigante holandês como jogador sem contrato após a rescisão mútua com o Chelsea em janeiro de 2026, a velocidade explosiva que antes era marca registrada do jogador de 31 anos pareceu abandoná-lo no empate em 1 a 1 contra o Ajax. Embora um pênalti de Jakub Moder no final da partida tenha garantido um ponto, a incapacidade de Sterling de influenciar o clássico da Eredivisie aumentou as preocupações locais quanto à sua preparação física para ajudar o Feyenoord a garantir uma vaga vital na Liga dos Campeões.
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Van Persie comenta sobre o desempenho de Sterling
Após o apito final, Van Persie foi sincero sobre os desafios que seu novo reforço de peso enfrenta, reconhecendo que, embora Sterling esteja se esforçando bastante, o clube não pode se dar ao luxo de esperar indefinidamente até que ele encontre seu ritmo. O ex-atacante do Manchester United admitiu que Sterling ainda está se recuperando após um período de inatividade em Londres, mas ressaltou que as exigências do futebol profissional continuam implacáveis.
“Esses dois mundos precisam se alinhar o mais rápido possível”, admitiu Van Persie depois. “Estamos trabalhando nisso, e o mais importante é vencer os jogos enquanto Raheem fica cada vez mais em forma.
“Portanto, eu respeito e reconheço a situação em que ele se encontra, mas, ao mesmo tempo, temos que cumprir nossas metas como clube. Temos que terminar em segundo lugar, simples assim. Acredito que ele está dando passos em termos de condicionamento físico e de desempenho. Ao mesmo tempo, quero ver mais impacto fora da bola e mais impacto com a bola.”
Não se sabe ao certo o que o futuro reserva para Sterling
Com o Feyenoord bem atrás do PSV Eindhoven, líder isolado, a pressão é grande para garantir o segundo lugar e a classificação para a Liga dos Campeões. Essa urgência faz com que o período de adaptação de Sterling seja analisado minuciosamente, especialmente devido ao caráter temporário de sua passagem pela Holanda. O ex-jogador do Manchester City tem contrato apenas até o final da atual temporada, o que deixa pouco espaço para uma adaptação gradual. Van Persie abordou a situação, afirmando: “Nós dois concordamos que as intenções são bem claras. É um contrato até o final da temporada; estamos ambos abertos ao futuro e vamos ver como as coisas se desenrolam.” O companheiro de equipe Moder acrescentou um toque de otimismo, observando: “Ao longo do resto da temporada, veremos o melhor dele, tenho certeza.”
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Uma última audição para a Europa
O Feyenoord enfrenta uma sequência decisiva de jogos em que a disciplina tática e o rendimento físico de Sterling estarão sob intenso escrutínio, enquanto o clube luta para garantir uma vaga vital na Liga dos Campeões. Qualquer tropeço adicional pode comprometer sua participação nas competições europeias e colocar a posição de Van Persie como técnico sob ainda mais ameaça durante a reta final da temporada, em abril. Consequentemente, o experiente atacante está, na prática, em uma última chance de recuperar o condicionamento físico e provar que ainda pode competir em alto nível antes que seu contrato de curto prazo expire.