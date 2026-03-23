Raheem Sterling recebeu um aviso ameaçador de Robin van Persie — “mais cedo ou mais tarde” — após sua mais recente atuação abaixo do esperado contra o Feyenoord

Após o apito final, Van Persie foi sincero sobre os desafios que seu novo reforço de peso enfrenta, reconhecendo que, embora Sterling esteja se esforçando bastante, o clube não pode se dar ao luxo de esperar indefinidamente até que ele encontre seu ritmo. O ex-atacante do Manchester United admitiu que Sterling ainda está se recuperando após um período de inatividade em Londres, mas ressaltou que as exigências do futebol profissional continuam implacáveis.

“Esses dois mundos precisam se alinhar o mais rápido possível”, admitiu Van Persie depois. “Estamos trabalhando nisso, e o mais importante é vencer os jogos enquanto Raheem fica cada vez mais em forma.

“Portanto, eu respeito e reconheço a situação em que ele se encontra, mas, ao mesmo tempo, temos que cumprir nossas metas como clube. Temos que terminar em segundo lugar, simples assim. Acredito que ele está dando passos em termos de condicionamento físico e de desempenho. Ao mesmo tempo, quero ver mais impacto fora da bola e mais impacto com a bola.”