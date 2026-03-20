AFP
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Raheem Sterling está “cada vez mais revigorado” e “entusiasmado”, enquanto Robin van Persie vê o ponta assumindo um papel fundamental no Feyenoord
A opinião de Van Persie sobre Sterling
Sterling foi para o Feyenoord como jogador sem contrato na janela de transferências de janeiro. Até o momento, ele disputou quatro partidas pelo time holandês, e seu tempo de jogo parece estar aumentando gradualmente. Suas duas primeiras partidas foram como reserva, na vitória por 2 a 1 sobre o Telstar e na derrota por 2 a 0 para o FC Twente; ele também jogou 63 minutos no empate em 3 a 3 com o NAC Breda, antes de dar uma assistência contra o Excelsior na última vitória por 2 a 1, na semana passada.
Agora, o ex-atacante do Arsenal e do Manchester United, Van Persie, deu uma atualização sobre a condição física do ponta, insistindo que ele está cada vez mais perto de poder jogar os 90 minutos todas as semanas, ao mesmo tempo em que elogiou sua capacidade de orientar jovens jogadores.
Segundo o Ed.NL, ele disse: “Ele está ficando mais ágil em suas ações. Vocês viram isso no domingo com sua assistência e dribles. Ele continua nessa linha. Ele conversa cada vez mais com os jogadores no campo de treino sobre sua passagem pela Inglaterra. Dá para ver que ele está crescendo nisso. É importante que ele assuma esse papel.”
- IMAGO
As esperanças de Sterling na Holanda
Van Persie também reconheceu que Sterling ficou descontente por ter sido substituído no confronto contra o NAC, mas acredita que isso demonstra a paixão do ponta pelo futebol.
Ele acrescentou: “Ele ficou desapontado na partida contra o NAC por ter sido substituído após uma hora. Acho que, de certa forma, isso é bom; é o entusiasmo nele que quer jogar. Na partida anterior, ele jogou 80 minutos. Ele não está mais limitado em minutos.”
O próprio Sterling admitiu isso, acrescentando: “Eu me sentia bem o suficiente para continuar, mas a escolha é do técnico. Todo jogador quer ficar em campo. Você quer permanecer em campo. É compreensível que isso ainda não seja possível. É mais um novo passo na direção certa.”
Ele acrescentou: “Gostaríamos de ter vencido. Temos sentimentos contraditórios em relação ao desempenho. Foi muito irregular, mas, em alguns momentos, também muito bom. Quero voltar ao meu nível anterior. Foi um belo ataque da nossa parte. Temos que continuar trabalhando nisso e, então, mais coisas virão.”
A defesa de Van Persie a Sterling
Sterling já foi alvo de críticas durante sua passagem pela Holanda, com comentaristas holandeses questionando regularmente se o ponta era capaz de jogar na primeira divisão holandesa após meses afastado dos gramados, devido à sua péssima passagem pelo Chelsea.
Van Persie, porém, saiu em defesa do ponta, dizendo: “Achei que foi injusto. Se você olhar para o contexto, de onde ele vem e o que já conquistou, ele não treina com o time há meses. Entendo que haja expectativas. O que ele fez é extraordinário. Ele é um jogador de ponta que já ganhou quase tudo. Criticá-lo assim com base em meia hora... Acho que isso é completamente descabido. Vocês realmente não entendem nada.”
Ele também pediu paciência aos críticos, acrescentando: “É sempre permitido (analisar desempenhos), mas eu diria que é melhor quando estivermos seis a oito semanas mais adiante. Se, então, você achar que ele não está cumprindo e puder fundamentar essa opinião, então eu digo: tudo bem, você tem razão. Mas lançar opiniões tão fortes com base em meia hora, acho que isso é inadequado.”
- Getty
E agora?
O Feyenoord enfrenta o Ajax em um jogo decisivo neste fim de semana. A equipe de Van Persie ocupa a segunda posição na Eredivisie, embora esteja 16 pontos atrás do líder, o PSV Eindhoven. O Ajax, por sua vez, está em quarto lugar, cinco pontos atrás do Feyenoord; este é um jogo crucial na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões.
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