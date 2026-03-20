Raheem Sterling está “cada vez mais revigorado” e “entusiasmado”, enquanto Robin van Persie vê o ponta assumindo um papel fundamental no Feyenoord

Sterling foi para o Feyenoord como jogador sem contrato na janela de transferências de janeiro. Até o momento, ele disputou quatro partidas pelo time holandês, e seu tempo de jogo parece estar aumentando gradualmente. Suas duas primeiras partidas foram como reserva, na vitória por 2 a 1 sobre o Telstar e na derrota por 2 a 0 para o FC Twente; ele também jogou 63 minutos no empate em 3 a 3 com o NAC Breda, antes de dar uma assistência contra o Excelsior na última vitória por 2 a 1, na semana passada.

Agora, o ex-atacante do Arsenal e do Manchester United, Van Persie, deu uma atualização sobre a condição física do ponta, insistindo que ele está cada vez mais perto de poder jogar os 90 minutos todas as semanas, ao mesmo tempo em que elogiou sua capacidade de orientar jovens jogadores.

Segundo o Ed.NL, ele disse: “Ele está ficando mais ágil em suas ações. Vocês viram isso no domingo com sua assistência e dribles. Ele continua nessa linha. Ele conversa cada vez mais com os jogadores no campo de treino sobre sua passagem pela Inglaterra. Dá para ver que ele está crescendo nisso. É importante que ele assuma esse papel.”