Raheem Sterling deve deixar o Feyenoord, já que a renovação do contrato do ex-jogador do Manchester City e do Chelsea está descartada

Embora o técnico Robin van Persie tenha inicialmente sugerido que uma renovação de contrato poderia ser discutida, a diretoria do clube descartou essa possibilidade desde então. Sterling demonstrou grande dedicação nos treinos e em um amistoso recente contra o Excelsior, mas sua falta de qualidade de alto nível tornou impossível a assinatura de um contrato definitivo.

Refletindo sobre a iminência da saída do ponta, a reportagem do AD afirmou: “No 1908 e também no amistoso contra o Excelsior, eles viram um jogador inglês que se esforçou ao máximo. Não, ele também não demonstrou muita qualidade contra o Excelsior, mas Sterling está determinado a dar tudo de si até se despedir como jogador do Feyenoord em 17 de maio. E não, Van Persie disse, na chegada de Sterling, que uma permanência mais longa do atacante poderia estar em aberto para discussão. Isso – naturalmente – não é mais o caso.”