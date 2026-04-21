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Raheem Sterling deve deixar o Feyenoord, já que a renovação do contrato do ex-jogador do Manchester City e do Chelsea está descartada
A saída do ala do Roterdã parece iminente
O Feyenoord e Sterling se separarão quando a atual temporada da Eredivisie chegar ao fim, em maio. O jogador da seleção inglesa não conseguiu garantir uma vaga de titular no time de Roterdã-Sul, acumulando apenas 333 minutos em campo no campeonato desde sua chegada muito divulgada com um contrato de curto prazo. De acordo com o Algemeen Dagblad, o ponta aceitou seu papel secundário e manteve a profissionalidade nos treinos, mas seu desempenho abaixo do esperado forçou o clube a abandonar quaisquer planos de prolongar sua permanência.
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Van Persie muda de opinião
Embora o técnico Robin van Persie tenha inicialmente sugerido que uma renovação de contrato poderia ser discutida, a diretoria do clube descartou essa possibilidade desde então. Sterling demonstrou grande dedicação nos treinos e em um amistoso recente contra o Excelsior, mas sua falta de qualidade de alto nível tornou impossível a assinatura de um contrato definitivo.
Refletindo sobre a iminência da saída do ponta, a reportagem do AD afirmou: “No 1908 e também no amistoso contra o Excelsior, eles viram um jogador inglês que se esforçou ao máximo. Não, ele também não demonstrou muita qualidade contra o Excelsior, mas Sterling está determinado a dar tudo de si até se despedir como jogador do Feyenoord em 17 de maio. E não, Van Persie disse, na chegada de Sterling, que uma permanência mais longa do atacante poderia estar em aberto para discussão. Isso – naturalmente – não é mais o caso.”
Dificuldades para encontrar o ritmo na Eredivisie
O jogador de 31 anos teve dificuldade em encontrar seu ritmo após um período de inatividade em Londres, o que resultou em uma frustrante falta de impacto em campo. Consequentemente, Sterling provavelmente atuará no máximo mais quatro vezes pelo clube antes de sua despedida oficial em meados de maio.
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A disputa pela Liga dos Campeões vai até o fim
O Feyenoord enfrenta uma reta final exigente contra Groningen, Fortuna Sittard, AZ Alkmaar e PEC Zwolle para garantir uma classificação entre os dois primeiros da Eredivisie. Embora o ranking da UEFA esteja em constante mudança, as duas primeiras equipes da Eredivisie ainda se classificarão diretamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões de 2026-27, enquanto a terceira colocada disputará as eliminatórias. A equipe de Van Persie, que ocupa a segunda colocação, mantém uma vantagem mínima de um ponto sobre o NEC e de dois sobre o FC Twente, deixando Sterling com muito pouco tempo para recuperar seu lugar e causar impacto antes de partir.