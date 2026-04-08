Rafael van der Vaart critica duramente o "horrível" Vinícius Júnior ao destacar um aspecto "incrivelmente triste" do jogo do ponta do Real Madrid

Em entrevista à emissora holandesa Ziggo Sport, Van der Vaart expressou sua profunda frustração com Vinicius após a derrota do Real por 2 a 1 na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Apesar de reconhecer o talento óbvio do jogador de 25 anos, o ex-jogador da seleção holandesa admitiu que tem dificuldade até mesmo em assistir ao ponta jogar devido ao que considera seu exagero.

Em uma crítica direta ao estilo do brasileiro, Van der Vaart disse: “Vinicius é horrível. Ele me irrita profundamente quando o vejo. Acho isso incrivelmente triste, porque ele é um jogador fantástico. Mas assim que leva um empurrãozinho, ele se joga no chão, na esperança de ver um cartão vermelho para o adversário, e depois se levanta como se nada tivesse acontecido. Essa é a parte que acho triste nele.”