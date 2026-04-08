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Rafael van der Vaart critica duramente o "horrível" Vinícius Júnior ao destacar um aspecto "incrivelmente triste" do jogo do ponta do Real Madrid
A avaliação contundente de Van der Vaart
Em entrevista à emissora holandesa Ziggo Sport, Van der Vaart expressou sua profunda frustração com Vinicius após a derrota do Real por 2 a 1 na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Apesar de reconhecer o talento óbvio do jogador de 25 anos, o ex-jogador da seleção holandesa admitiu que tem dificuldade até mesmo em assistir ao ponta jogar devido ao que considera seu exagero.
Em uma crítica direta ao estilo do brasileiro, Van der Vaart disse: “Vinicius é horrível. Ele me irrita profundamente quando o vejo. Acho isso incrivelmente triste, porque ele é um jogador fantástico. Mas assim que leva um empurrãozinho, ele se joga no chão, na esperança de ver um cartão vermelho para o adversário, e depois se levanta como se nada tivesse acontecido. Essa é a parte que acho triste nele.”
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Frustração no Bernabéu
Vinicius teve dificuldades para causar um impacto decisivo contra o Bayern de Munique. Enquanto Kylian Mbappé conseguiu marcar, o brasileiro não conseguiu converter suas chances, o que gerou uma frustração visível tanto em campo quanto nas arquibancadas. Em determinado momento, a frustração chegou ao auge quando parte da torcida da casa expressou seu descontentamento. Relatos sugerem que Vinicius foi vaiado pela torcida do Bernabéu mais uma vez após perder a posse de bola e não conseguir converter uma oportunidade de cara a cara contra Manuel Neuer aos 60 minutos, um erro que pode custar caro na eliminatória.
Kompany apresenta uma perspectiva diferente
Enquanto Van der Vaart se concentrava nas falhas do ponta, o técnico do Bayern, Vincent Kompany, assumiu uma postura muito mais compreensiva. O treinador belga fez questão de elogiar o caráter do craque do Real Madrid, especialmente tendo em vista o ambiente difícil e as pressões externas que ele frequentemente enfrenta. “Vini precisa continuar exatamente como é. Ele tem todo o meu apoio — independentemente de ser um jogador adversário ou não”, disse o técnico do Bayern àAmazon Prime após o apito final. “Precisamos de jogadores que sejam diferentes. Nós apreciamos o sucesso desses jogadores. Foi a mesma coisa com Franck Ribéry no Bayern. É permitido ter uma opinião, mas nunca se deve ultrapassar os limites. É por isso que tenho muito respeito por Vini.”
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O caminho para a partida de volta
O debate em torno de Vinicius provavelmente continuará enquanto o Real Madrid se prepara para uma difícil viagem à Allianz Arena na próxima semana. O Real Madrid encontra-se numa situação delicada, precisando reverter uma desvantagem de um gol para manter vivos seus sonhos de glória europeia. Sob a orientação de Álvaro Arbeloa, a equipe precisa encontrar uma maneira de reacender sua chama ofensiva, começando pela partida em casa contra o Girona na La Liga, na sexta-feira.