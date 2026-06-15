Rafael van der Vaart compara Virgil van Dijk a um “Boeing 747” após ficar “impressionado” com a atuação do capitão da Holanda no empate contra o Japão na Copa do Mundo

Enquanto Van der Vaart se concentrava no declínio físico do zagueiro, Roy Keane estava presente para oferecer uma visão mais positiva na transmissão da ITV. O ex-capitão do Manchester United optou por destacar a contribuição ofensiva de Van Dijk, descrevendo seu primeiro gol como um momento de pura classe, apesar das dificuldades recentes que vem enfrentando no clube.

“Foi obviamente um passe brilhante de [Ryan] Gravenberch, sabemos como eles são bons em jogadas ensaiadas”, comentou Keane. “Van Dijk está obviamente em boa fase em termos de gols. Ele teve uma temporada difícil. Alguns dos passes desta noite em jogadas ensaiadas não foram ótimos, mas quando se trata de Gravenberch... Vimos o Japão recuando cada vez mais e, assim que a bola entrou, foi uma cabeçada absolutamente fantástica de Van Dijk. Ele é uma verdadeira ameaça ao gol, finalização brilhante. Entrando na trave, brilhante. A maneira como ele a guiou, sem velocidade, mas uma cabeçada fantástica. Defesa fraca, o Japão está recuando, mas é lindo, ele viu tudo o tempo todo. Finalização linda, linda, e eles estavam no controle total nessa fase.”