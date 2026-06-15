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Rafael van der Vaart compara Virgil van Dijk a um “Boeing 747” após ficar “impressionado” com a atuação do capitão da Holanda no empate contra o Japão na Copa do Mundo
A provocação de Van der Vaart sobre o “Boeing” dirigida a Van Dijk
A Holanda estreou-se na Copa do Mundo com um empate frenético por 2 a 2 contra o Japão, em Dallas, durante o qual Van der Vaart criticou diretamente Van Dijk. Em entrevista no estúdio da NOS, o ex-meia da seleção holandesa e do Real Madrid não mediu palavras ao analisar o desempenho do líder carismático de seu país.
“Tenho que ser honesto: fiquei bastante chocado com o Van Dijk”, afirmou Van der Vaart durante a análise do intervalo, quando o placar ainda estava 0 a 0. “Com ele, pensei: isso não parece bom. Especialmente ao virar. Está se mostrando muito difícil. Um pouco como um Boeing 747 virando. Espero que ele comece a virar um pouco mais rápido durante o torneio.”
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Roy Keane apresenta uma perspectiva diferente
Enquanto Van der Vaart se concentrava no declínio físico do zagueiro, Roy Keane estava presente para oferecer uma visão mais positiva na transmissão da ITV. O ex-capitão do Manchester United optou por destacar a contribuição ofensiva de Van Dijk, descrevendo seu primeiro gol como um momento de pura classe, apesar das dificuldades recentes que vem enfrentando no clube.
“Foi obviamente um passe brilhante de [Ryan] Gravenberch, sabemos como eles são bons em jogadas ensaiadas”, comentou Keane. “Van Dijk está obviamente em boa fase em termos de gols. Ele teve uma temporada difícil. Alguns dos passes desta noite em jogadas ensaiadas não foram ótimos, mas quando se trata de Gravenberch... Vimos o Japão recuando cada vez mais e, assim que a bola entrou, foi uma cabeçada absolutamente fantástica de Van Dijk. Ele é uma verdadeira ameaça ao gol, finalização brilhante. Entrando na trave, brilhante. A maneira como ele a guiou, sem velocidade, mas uma cabeçada fantástica. Defesa fraca, o Japão está recuando, mas é lindo, ele viu tudo o tempo todo. Finalização linda, linda, e eles estavam no controle total nessa fase.”
Uma noite cheia de emoções em Dallas
Foi uma noite de altos e baixos para Van Dijk, que capitaneou uma seleção holandesa que parecia vulnerável diante das rápidas transições do Japão. No entanto, o zagueiro do Liverpool pareceu ter calado seus críticos aos 51 minutos, quando saltou mais alto para cabecear um cruzamento de Gravenberch, mandando a bola com força para além de Zion Suzuki e dando a vantagem aos jogadores de Ronald Koeman.
O gol provocou comemorações frenéticas entre os torcedores holandeses que viajaram para o AT&T Stadium, mas a alegria durou pouco. O Japão, demonstrando a resiliência que se tornou sua marca registrada, reagiu duas vezes. Keito Nakamura e Daichi Kamada marcaram para anular os gols de Van Dijk e Crysencio Summerville, deixando os pontos divididos no Grupo F.
- AFP
Van Dijk reage ao frustrante início de temporada
Apesar de ter recebido o prêmio de Melhor Jogador da Partida, Van Dijk manteve os pés no chão ao falar com a imprensa após o apito final. O capitão reconheceu que sua equipe teve dificuldades para superar uma seleção japonesa bem organizada, que adotou uma formação compacta 5-4-1 durante grande parte da partida.
“Jogamos contra um Japão que se manteve muito compacto. Isso foi difícil”, explicou Van Dijk. “No fim das contas, começamos com um empate. Certamente podemos fazer melhor. Vamos para o próximo jogo.” A Holanda agora volta sua atenção para o confronto crucial contra a Suécia no próximo fim de semana.