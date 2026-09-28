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Rafael Leao revela a enorme diferença que Jorge Jesus fez em Portugal em comparação com Roberto Martinez após vitória sobre a Noruega
A evolução defensiva sob o comando de Jesus
Leão foi rápido em elogiar as melhorias estruturais imediatas levadas à seleção nacional por Jesus. Após uma vitória suada sobre a Noruega, Leão apontou para uma nova resiliência que, na opinião dele, faltava durante a era anterior sob o comando de Roberto Martinez. O ponta observou que, embora a equipe sempre tenha tido enorme qualidade no terço final, sua capacidade de controlar os jogos atingiu um novo nível sob o comando do ex-treinador de Benfica e Sporting CP, que assumiu com um mandato claro de reforçar a linha defensiva.
"O que mudou na equipe é que Jesus nos trouxe uma capacidade defensiva muito forte. A Noruega teve muita posse de bola e, do início ao fim, conseguimos nos manter compactos, defender com a bola rolando e também nas jogadas de bola parada. Era isso que nos faltava para fazer a diferença nos grandes jogos, porque tínhamos muita qualidade ofensiva e faltávamos na parte defensiva", revelou Leão, como citado por A Bola.
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Uma ligação especial entre jogador e técnico
Para Leao, a chegada de Jesus ao comando da Seleção é mais do que apenas uma mudança tática; é um reencontro com o homem que primeiro acreditou em seu potencial no mais alto nível. O técnico de 72 anos foi quem deu a Leao sua estreia como profissional durante o período em que trabalharam juntos no Sporting CP, e esse histórico claramente está tendo um papel na confiança do jogador dentro da atual configuração da equipe nacional. Leao sente que esse profundo entendimento entre eles permitirá que ele floresça independentemente de onde for escalado em campo.
Ao refletir sobre a história entre eles e o atual momento da seleção nacional, Leao expressou sua empolgação por voltar a trabalhar sob o comando de seu antigo mentor. O atacante afirmou: "O treinador conseguiu organizar muito bem a equipe em apenas alguns dias. Jesus me deu a oportunidade de estrear no profissional, ele me conhece fisicamente, taticamente e psicologicamente. Vou dar tudo de mim em qualquer posição em que tiver de jogar, tenho certeza de que ele vai me ajudar a mostrar minhas qualidades."
Elogios a João Félix
Leao também aproveitou para defender e celebrar seu companheiro de equipe Joao Felix, que tem sido um dos destaques nas partidas recentes. Felix frequentemente tem sido alvo de intensa pressão da mídia e dos torcedores, particularmente após sua ida para a Saudi Pro League. No entanto, sua recente fase artilheira pela seleção silenciou muitos críticos. Leao insistiu que a qualidade de Felix é inegável e vai além da liga em que ele atua no cenário doméstico, observando que o atacante está provando que ainda pode dominar no cenário europeu ao representar seu país.
"Joao Felix tem feito a diferença, sofreu muitas críticas no passado e está mostrando a qualidade que tem. Às vezes as pessoas dizem que é só na Arábia Saudita, mas na Europa ele está fazendo a diferença", destacou.
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Novos começos em Istambul
Além de seus compromissos internacionais, Leao falou sobre sua recente mudança na carreira, trocando o alto nível do AC Milan por um recomeço no gigante turco Galatasaray neste verão. A transferência foi uma das mais comentadas da janela, e Leao parece estar desfrutando do desafio de uma nova liga. Ele citou a ambição do clube de Istambul como um dos principais motivos para a mudança, expressando seu desejo de ajudar a equipe a continuar seu domínio no cenário nacional.
"A liga turca é muito competitiva, com grandes nomes, o Galatasaray realmente me queria, eles tinham um projeto esportivo muito bom e acho que neste ano podemos conquistar o quinto título consecutivo", concluiu Leao.
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