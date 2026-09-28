Rafael Leao revela a enorme diferença que Jorge Jesus fez em Portugal em comparação com Roberto Martinez após vitória sobre a Noruega

Leão foi rápido em elogiar as melhorias estruturais imediatas levadas à seleção nacional por Jesus. Após uma vitória suada sobre a Noruega, Leão apontou para uma nova resiliência que, na opinião dele, faltava durante a era anterior sob o comando de Roberto Martinez. O ponta observou que, embora a equipe sempre tenha tido enorme qualidade no terço final, sua capacidade de controlar os jogos atingiu um novo nível sob o comando do ex-treinador de Benfica e Sporting CP, que assumiu com um mandato claro de reforçar a linha defensiva.

"O que mudou na equipe é que Jesus nos trouxe uma capacidade defensiva muito forte. A Noruega teve muita posse de bola e, do início ao fim, conseguimos nos manter compactos, defender com a bola rolando e também nas jogadas de bola parada. Era isso que nos faltava para fazer a diferença nos grandes jogos, porque tínhamos muita qualidade ofensiva e faltávamos na parte defensiva", revelou Leão, como citado por A Bola.