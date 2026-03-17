Rafael Leão responde com a Bíblia após desentendimento com Christian Pulisic e reação furiosa por ter sido substituído na derrota do AC Milan

O técnico Massimiliano Allegri encontra-se agora em uma situação extremamente difícil, tentando lidar com os egos de seus principais jogadores. Segundo relatos, ele teve que intervir pessoalmente no vestiário para evitar que o confronto saísse completamente do controle. Tentando minimizar publicamente a discórdia, embora reconhecendo as oportunidades perdidas, Allegri afirmou: “Quando se perde jogos, em retrospecto, percebe-se muitas coisas. Acredito que Pulisic está melhorando fisicamente, enquanto Leão teve duas ou três jogadas em que poderia ter ficado cara a cara com o goleiro.”

Mais cedo, o ponta chegou a recusar um abraço do técnico duas vezes antes de chutar uma bolsa térmica.