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Rafael Leão responde com a Bíblia após desentendimento com Christian Pulisic e reação furiosa por ter sido substituído na derrota do AC Milan
Leão recorre às escrituras em meio à tempestade no San Siro
As repercussões negativas da recente derrota por 1 a 0 do Rossoneri na Série A assumiram um tom espiritual. Logo após a partida, Leão publicou no Instagram uma mensagem direta aos seus críticos. O camisa 10 compartilhou um story com um versículo traduzido do Evangelho de Lucas, atribuindo as palavras a Jesus. Ele escreveu: “Faz o que estiver ao teu alcance. O impossível é comigo.”
- AFP
As tensões no vestiário chegam ao auge
A postagem enigmática nas redes sociais surge na sequência de relatos sobre uma grave ruptura nas relações dentro do grupo. As tensões chegaram ao auge na capital italiana, onde Leão e Pulisic estiveram no centro de uma tempestade que se formava e que continuou após o apito final. O atrito ficou bem visível em campo, com o atacante português gesticulando repetidamente, frustrado, para o companheiro americano por causa de passes errados. O drama teria se intensificado a portas fechadas, com os dois principais atacantes envolvidos em uma discussão acalorada e mais animada do que o normal no vestiário, enquanto exigiam respostas um do outro sobre seu posicionamento tático.
Allegri é obrigado a agir como mediador
O técnico Massimiliano Allegri encontra-se agora em uma situação extremamente difícil, tentando lidar com os egos de seus principais jogadores. Segundo relatos, ele teve que intervir pessoalmente no vestiário para evitar que o confronto saísse completamente do controle. Tentando minimizar publicamente a discórdia, embora reconhecendo as oportunidades perdidas, Allegri afirmou: “Quando se perde jogos, em retrospecto, percebe-se muitas coisas. Acredito que Pulisic está melhorando fisicamente, enquanto Leão teve duas ou três jogadas em que poderia ter ficado cara a cara com o goleiro.”
Mais cedo, o ponta chegou a recusar um abraço do técnico duas vezes antes de chutar uma bolsa térmica.
- Getty/GOAL
Uma parceria em busca de uma faísca
A derrota por 1 a 0 complicou significativamente a luta pelo título da Série A. Atualmente, a equipe soma 60 pontos, ficando atrás do líder Inter, que conta com 68 pontos, faltando apenas nove partidas para o fim da temporada. O próximo jogo será contra o Torino, que ocupa a 14ª posição na primeira divisão italiana.
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