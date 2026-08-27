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Adhe Makayasa

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Rafael Leao rejeita proposta do Al-Hilal, enquanto astro do Milan prioriza permanência na Europa

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O atacante do Milan Rafael Leao recusou uma proposta lucrativa para se juntar ao gigante da Saudi Pro League, o Al-Hilal, antes do fechamento da janela de transferências. O jogador da seleção portuguesa segue determinado a continuar atuando no mais alto nível do futebol europeu, apesar da incerteza em torno de seu papel exato em San Siro sob o comando do novo técnico Ruben Amorim.

  • Atacante rejeita o Al-Hilal

    O ponta português recusou uma proposta lucrativa da equipe de Simone Inzaghi por sua relutância em deixar o futebol europeu. Embora a diretoria do Milan estivesse aberta ao ganho financeiro do negócio, o jogador se manteve firme em sua posição. Desde então, ele voltou aos treinos com o time principal do Milan enquanto aguarda definições sobre seu futuro antes do fechamento da janela de transferências.

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    Jornalista detalha as opções de ponta

    O especialista italiano em transferências Nicolo Schira revelou que o atacante recusou várias abordagens formais do exterior nos últimos dias. Detalhando a atual situação de mercado do jogador, Schira publicou em sua conta pessoal no X: "Rafa Leao recusou propostas de Al Hilal e Newcastle nos últimos dias. O atacante português nunca abriu a porta para o Aston Villa (oferta salarial considerada baixa). Duas opções para ele, neste momento: Galatasaray ou ficar no Milan (mas ele não está nos planos de Amorim)"

  • Clubes europeus acompanham a situação

    Recusar uma transferência para a Arábia Saudita não garante a permanência do atacante no San Siro a longo prazo. O superagente Jorge Mendes continua explorando opções pelo continente, com o gigante turco Galatasaray e clubes da Premier League, como o Tottenham Hotspur, acompanhando de perto os desdobramentos. No entanto, as conversas com o Villa fracassaram depois que o pacote salarial do clube de Birmingham ficou muito abaixo das exigências do jogador.

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    Definição do prazo se aproxima

    A diretoria do Milan enfrenta uma corrida contra o tempo para definir a situação de Leao antes do fechamento da janela europeia. Enquanto Amorim volta sua atenção imediata para o duelo de sexta-feira pela liga contra o Venezia em San Siro, seguem as dúvidas sobre seu setor ofensivo. Os próximos dias vão, em última análise, determinar se Leao fica para recuperar seu espaço ou se sai para garantir tempo de jogo regular.