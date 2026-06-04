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Rafael Leão recebe oferta que chega a quase o dobro do salário no AC Milan, enquanto o ponta-direita português pondera deixar o clube da Série A
O Galatasaray lidera a disputa com uma oferta de contrato milionária
De acordo com o La Gazzetta dello Sport, o gigante turco deu o primeiro passo para contratar Leão, apresentando uma proposta de contrato que permitiria ao ponta ganhar quase o dobro do seu salário atual no AC Milan. O Galatasaray deixou claro que está disposto a pagar ao astro português 10 milhões de euros por temporada, além de bônus, um aumento significativo em relação aos 5,5 milhões de euros, mais prêmios por desempenho, que ele ganha atualmente na Itália.
Embora a Super Lig turca talvez não fosse o primeiro destino em mente para um jogador que foi eleito o MVP da Série A há apenas quatro anos, a ambição do Galatasaray é evidente. O clube já conseguiu atrair atacantes de renome da Itália no passado, incluindo Mauro Icardi e Victor Osimhen, e agora está se posicionando para fazer de Leão sua próxima grande contratação, enquanto busca montar um elenco capaz de competir no mais alto nível da Europa.
Leão dá sinais de que pretende sair
O futuro do jogador de 26 anos no Milan tornou-se alvo de intensas especulações após suas declarações sinceras durante a convocação para a seleção. Em declarações feitas em Portugal antes de embarcar para os Estados Unidos para a Copa do Mundo, Leão foi franco sobre seu desejo de um novo começo após uma temporada profundamente frustrante, na qual o Milan sofreu uma derrota dolorosa na última rodada, terminando em quinto lugar na classificação e perdendo por pouco a vaga na Liga dos Campeões na última rodada de jogos.
Ao abordar sua situação no Rossoneri, o ex-jogador do Lille afirmou: “Eu dei tudo de mim; quero um novo desafio em outro campeonato.”
Essas palavras ecoaram por todo o Milanello, sugerindo que a relação entre o clube e seu craque de ponta chegou ao fim. Tendo enfrentado dificuldades para recuperar sua melhor forma em circunstâncias adversas, Leão parece pronto para deixar o Bósforo em busca de um novo capítulo em sua carreira.
O vácuo na liderança do Milan e os obstáculos nas transferências
Apesar do interesse concreto da Turquia, espera-se que qualquer possível acordo seja um processo demorado, que talvez só chegue a uma conclusão no final de julho ou em agosto. O Milan encontra-se atualmente em um momento de transição, enquanto continua a busca por um novo técnico e um diretor esportivo, o que dificulta que o clube aprove grandes saídas ou finalize negociações de alto risco até que a nova diretoria esteja em vigor.
Além disso, o Galatasaray enfrenta seus próprios desafios logísticos devido às regras de registro de elenco da Turquia. Os clubes da Super Lig têm permissão para ter 14 jogadores estrangeiros, com cotas específicas para aqueles com mais e menos de 23 anos. Atualmente, o time turco não tem vagas disponíveis para jogadores internacionais, o que significa que precisa se desfazer de membros do elenco atual antes de poder apresentar oficialmente uma proposta formal ao Milan para o registro de Leão.
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Avaliação e concorrência no mercado pelo ala
O valor de mercado do ponta português tem, naturalmente, oscilado devido à sua queda de rendimento, mas ele continua sendo um jogador valioso para os Rossoneri. Se o Galatasaray continuar sendo o único interessado, estará em posição de negociar com o Milan a partir de uma posição de relativa vantagem.
Nesta temporada, Leão disputou 31 partidas em todas as competições, marcando 10 gols e dando três assistências.
No entanto, a próxima Copa do Mundo serve como uma vitrine em potencial para o jogador. Caso Leão tenha um desempenho impressionante na América do Norte, o interesse de outras grandes ligas europeias pode retornar, potencialmente elevando o preço e complicando a busca do Galatasaray. Por enquanto, o gigante turco continua sendo o único clube a ter colocado uma proposta financeira substancial na mesa, à medida que a novela das transferências de verão começa a esquentar.