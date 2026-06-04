Rafael Leão recebe oferta que chega a quase o dobro do salário no AC Milan, enquanto o ponta-direita português pondera deixar o clube da Série A

De acordo com o La Gazzetta dello Sport, o gigante turco deu o primeiro passo para contratar Leão, apresentando uma proposta de contrato que permitiria ao ponta ganhar quase o dobro do seu salário atual no AC Milan. O Galatasaray deixou claro que está disposto a pagar ao astro português 10 milhões de euros por temporada, além de bônus, um aumento significativo em relação aos 5,5 milhões de euros, mais prêmios por desempenho, que ele ganha atualmente na Itália.

Embora a Super Lig turca talvez não fosse o primeiro destino em mente para um jogador que foi eleito o MVP da Série A há apenas quatro anos, a ambição do Galatasaray é evidente. O clube já conseguiu atrair atacantes de renome da Itália no passado, incluindo Mauro Icardi e Victor Osimhen, e agora está se posicionando para fazer de Leão sua próxima grande contratação, enquanto busca montar um elenco capaz de competir no mais alto nível da Europa.