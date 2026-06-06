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Rafael Leão prefere a Premier League à La Liga, já que o ponta admite sentir a “necessidade” de deixar o AC Milan
Leão abre as portas para uma saída do Milan
Leão alimentou especulações sobre seu futuro ao admitir que deseja um novo desafio fora do Milan. O jogador da seleção portuguesa sugeriu que as exigências táticas da Série A não se adequam totalmente ao seu estilo e indicou que uma transferência para o exterior poderia ajudá-lo a maximizar seu potencial. O jogador de 26 anos apontou a Premier League e a La Liga como as competições onde acredita que seu talento seria mais valorizado. No entanto, ele deixou claro que uma transferência para a Inglaterra seria particularmente atraente caso surgisse a oportunidade.
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Leão explica seu desejo de recomeçar
As declarações de Leão surgem após uma temporada difícil no San Siro, com o Milan enfrentando incertezas durante um período de transição e seu atacante estrela agora falando publicamente sobre uma possível saída.
Em entrevista à Sport TV, Leão disse: “Senti que poderia fazer a diferença, mas a forma como a equipe jogou não me colocou em posição de fazê-lo. Preciso de um novo desafio. Na Itália, o campeonato está evoluindo, mas, para o meu estilo de futebol, a Premier League ou a La Liga mostrariam melhor o meu talento e a mim como jogador. Se surgisse uma oportunidade na Premier League, ficaria muito feliz: acho que seria capaz de estar à altura de jogadores que estão em um nível muito alto.”
Frustração com a tática do Milan
Além de seu desejo de ser transferido, Leão também falou abertamente sobre as frustrações táticas que marcaram sua última temporada no San Siro. O ponta sugeriu que o esquema utilizado pela comissão técnica não conseguiu aproveitar ao máximo suas qualidades, levando a uma temporada de instabilidade pessoal e coletiva que o deixou exausto.
“Foi uma temporada difícil. Joguei lesionado por 4 a 5 meses com dores na virilha, numa posição que não é o meu estilo”, admitiu Leão. “O sistema tático não me ajudou. Senti que poderia fazer a diferença, mas a forma como a equipe jogava não me colocava em posição de fazê-lo. No fim das contas, isso se torna exaustivo.
“No entanto, já joguei muitas vezes como segundo atacante na minha carreira, e acho que é a minha posição favorita. E também posso jogar como falso 9, especialmente em uma seleção como a de Portugal. Como ponta, depois de driblar, tenho mais tempo para pensar se devo chutar, driblar de novo ou cruzar. Mas jogando como segundo atacante, estou mais perto do gol e tenho que ser mais concreto: ou dou assistências ou chuto. É um detalhe que preciso trabalhar. No fim das contas, o futebol se baseia em números, e é esse último passo que está faltando para mim.”
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O futuro do craque do Milan é incerto
As declarações públicas de Leão devem intensificar o debate sobre seu futuro, enquanto o Milan se prepara para um verão decisivo. O ponta continua sendo um dos ativos mais valiosos do clube, mas seu desejo por um novo desafio pode exercer pressão adicional sobre os dirigentes do Rossoneri. Com Leão expressando abertamente sua admiração pela Premier League e também mencionando a La Liga como uma opção atraente, a atenção agora se voltará para saber se o interesse dos principais clubes da Europa se transformará em uma oportunidade concreta.