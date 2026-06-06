Rafael Leão prefere a Premier League à La Liga, já que o ponta admite sentir a “necessidade” de deixar o AC Milan

Além de seu desejo de ser transferido, Leão também falou abertamente sobre as frustrações táticas que marcaram sua última temporada no San Siro. O ponta sugeriu que o esquema utilizado pela comissão técnica não conseguiu aproveitar ao máximo suas qualidades, levando a uma temporada de instabilidade pessoal e coletiva que o deixou exausto.

“Foi uma temporada difícil. Joguei lesionado por 4 a 5 meses com dores na virilha, numa posição que não é o meu estilo”, admitiu Leão. “O sistema tático não me ajudou. Senti que poderia fazer a diferença, mas a forma como a equipe jogava não me colocava em posição de fazê-lo. No fim das contas, isso se torna exaustivo.

“No entanto, já joguei muitas vezes como segundo atacante na minha carreira, e acho que é a minha posição favorita. E também posso jogar como falso 9, especialmente em uma seleção como a de Portugal. Como ponta, depois de driblar, tenho mais tempo para pensar se devo chutar, driblar de novo ou cruzar. Mas jogando como segundo atacante, estou mais perto do gol e tenho que ser mais concreto: ou dou assistências ou chuto. É um detalhe que preciso trabalhar. No fim das contas, o futebol se baseia em números, e é esse último passo que está faltando para mim.”