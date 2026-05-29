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Rafael Leão para a Premier League? O ponta do AC Milan escolhe o Manchester United como seu time favorito em meio à incerteza sobre seu futuro no San Siro
Os rumores sobre transferências se intensificam
As especulações em torno de Leão se intensificaram depois que o atacante expressou sua admiração declarada pelo United durante uma participação no podcast de Cernucci. O gigante da Premier League tem sido associado ao atacante português em várias janelas de transferências ao longo dos anos, em sua busca por um ponta de elite capaz de decidir jogos. Os rumores de transferência ganharam força significativa porque o Milan não conseguiu garantir a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada, o que colocou uma pressão imensa sobre a diretoria do clube para equilibrar as contas.
- AFP
Extremista revela preferência pela Inglaterra
Quando questionado durante sua participação no podcast se assistia bastante à Premier League, o atacante da seleção nacional afirmou: “Sim, claro”. Questionado ainda se havia algum time em particular que ele acompanhava, Leão disse: “Não, gosto do United. Gosto do United porque meu ídolo é Cristiano Ronaldo. Então, naquela época, eu costumava assistir aos jogos deles. E, sim, eu costumava assistir ao Manchester United. Também gosto do Arsenal. Do Arsenal, sim.”
Apesar dessa admissão, reportagens da La Gazzetta dello Sport indicaram que o jogador de 26 anos continua ansioso para se redimir na Itália, tendo já dito ao consultor sênior do clube, Zlatan Ibrahimovic, que quer ficar no Milan para deixar para trás uma temporada difícil.
A pressão financeira leva à avaliação
Apesar da preferência de Leão por permanecer no clube, os dirigentes do Milan consideram o ponta um ativo dispensável e estão dispostos a ouvir ofertas do mercado. O Milan terminou em quinto lugar na Série A, e a receita reduzida gerada pela Liga Europa não será suficiente para satisfazer as necessidades financeiras sem recorrer à venda de jogadores. Além disso, a demissão de Massimiliano Allegri deixou um vazio tático; seu rígido sistema 3-5-2 forçou Leão a assumir uma função central pouco natural, em vez de sua posição preferida na lateral.
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A campanha para a Copa do Mundo se aproxima
O atacante precisa deixar rapidamente de lado essa incerteza no clube após ter sido convocado para a lista preliminar de 27 jogadores da seleção portuguesa para a Copa do Mundo de 2026. A equipe de Roberto Martínez enfrentará um desafio único no Grupo K, onde enfrentará a República Democrática do Congo, o Uzbequistão e a Colômbia. Assim que o torneio internacional terminar, o futuro de Leão no clube dependerá inteiramente da visão tática do sucessor de Allegri e da decisão da diretoria de mantê-lo, caso o novo técnico o exija.