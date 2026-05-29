Quando questionado durante sua participação no podcast se assistia bastante à Premier League, o atacante da seleção nacional afirmou: “Sim, claro”. Questionado ainda se havia algum time em particular que ele acompanhava, Leão disse: “Não, gosto do United. Gosto do United porque meu ídolo é Cristiano Ronaldo. Então, naquela época, eu costumava assistir aos jogos deles. E, sim, eu costumava assistir ao Manchester United. Também gosto do Arsenal. Do Arsenal, sim.”

Apesar dessa admissão, reportagens da La Gazzetta dello Sport indicaram que o jogador de 26 anos continua ansioso para se redimir na Itália, tendo já dito ao consultor sênior do clube, Zlatan Ibrahimovic, que quer ficar no Milan para deixar para trás uma temporada difícil.