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Rafael Leão deve ser transferido para o Fenerbahçe por 60 milhões de euros, com uma oferta salarial milionária para o craque do AC Milan
O Fenerbahçe intensifica a busca
O Fenerbahçe está intensificando suas negociações pela contratação de Leão, enquanto o Milan busca arrecadar cerca de €50 milhões a €60 milhões com a venda do atacante português, segundo o*Corriere dello Sport*. Espera-se que o clube turco se reúna com os representantes de Leão em Milão nas próximas horas, embora ainda não tenha sido apresentada nenhuma oferta formal aos Rossoneri.
O Milan vê a saída dele como fundamental para financiar novas contratações após as chegadas de Mario Gila e Gonçalo Ramos. Leão ainda está avaliando suas opções, na esperança de atrair o interesse da Premier League ou da Espanha, mas o Fenerbahçe e o Galatasaray continuam sendo os únicos clubes a terem feito movimentos concretos.
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Oferta de um salário altíssimo
O Fenerbahçe está pronto para atrair Leão com um contrato no valor de cerca de € 10 milhões por temporada, além de bônus, na tentativa de se antecipar ao seu arquirrival Galatasaray. Enquanto isso, a *Gazzetta*afirma que o ponta passou parte de suas férias na Turquia, alimentando especulações sobre seu futuro, mas o Milan ainda aguarda a primeira proposta oficial.
Espera-se que ele leve mais algum tempo antes de tomar uma decisão e deve se juntar novamente ao elenco para a turnê de pré-temporada na Austrália. Antes da Copa do Mundo, Leão deixou claras suas intenções, dizendo que queria um novo desafio e, segundo a fonte, “um mês e meio depois, ele não mudou de ideia”.
À espera de oportunidades maiores
Apesar do crescente interesse da Turquia, Leão ainda espera que um grande clube da Inglaterra ou da Espanha entre na disputa antes de se comprometer com seu próximo destino. A Gazzetta também informa que o jogador de 27 anos não quer permanecer na Itália, a menos que continue no Milan, embora pudesse considerar uma transferência para a Turquia se as condições fossem adequadas. Suas atuações na Copa do Mundo também não contribuíram muito para desencadear uma disputa mais acirrada por sua contratação. Leão marcou contra o Uzbequistão e foi titular apenas contra a Croácia, partida em que seu cruzamento resultou no gol decisivo de Ramos.
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A decisão ainda está por vir
Por enquanto, a prioridade de Leão é aguardar para ver se algum outro grande clube faz uma proposta antes de decidir sobre seu futuro. Ele deve participar de um evento comercial no Brasil antes de se apresentar para a pré-temporada do Milan na Austrália. Os Rossoneri continuarão então os preparativos na Indonésia, a menos que o Fenerbahçe, o Galatasaray ou outro clube interessado chegue a um acordo antes disso.
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