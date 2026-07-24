Rafael Leão deve ser transferido para o Fenerbahçe por 60 milhões de euros, com uma oferta salarial milionária para o craque do AC Milan

O Fenerbahçe está intensificando suas negociações pela contratação de Leão, enquanto o Milan busca arrecadar cerca de €50 milhões a €60 milhões com a venda do atacante português, segundo o*Corriere dello Sport*. Espera-se que o clube turco se reúna com os representantes de Leão em Milão nas próximas horas, embora ainda não tenha sido apresentada nenhuma oferta formal aos Rossoneri.

O Milan vê a saída dele como fundamental para financiar novas contratações após as chegadas de Mario Gila e Gonçalo Ramos. Leão ainda está avaliando suas opções, na esperança de atrair o interesse da Premier League ou da Espanha, mas o Fenerbahçe e o Galatasaray continuam sendo os únicos clubes a terem feito movimentos concretos.







