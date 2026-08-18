Rafael Leão de saída do Milan: contatos com a Roma, aparece o Chelsea. E a opção Arábia Saudita não está descartada

Leão está na mira do Galatasaray há algum tempo, e o clube já conversou com seu estafe e com o Milan e quer chegar a uma conclusão até o início da próxima semana. O clube turco, após o não de Martinelli, do Arsenal, quer acelerar pelo português, a quem foi prometido um contrato de cinco anos por 10-12 milhões de euros líquidos por temporada. O ex-Lille tem outras prioridades, ou seja, uma transferência para a Premier League, mas não fechou a porta para uma transferência para a Super Lig, onde se tornaria um dos jogadores mais bem pagos do campeonato. Os próximos dias serão decisivos para entender se o negócio vai acontecer. Certamente, se quiser fechar a operação, o Galatasaray terá de aumentar a proposta econômica, atualmente parada em 35 milhões de euros, bônus incluídos. O Milan, que baixou de uma avaliação inicial de 60, pede 45. Quer uma transferência em definitivo ou por empréstimo com obrigação de compra, em condições favoráveis.











