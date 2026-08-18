Futuro longe do Milan para Rafael Leão. Não é uma certeza, mas os indícios apontam nessa direção. O atacante português, que antes do verão encerrou publicamente sua passagem pelo Milan e admitiu o desejo de viver uma nova experiência, não está na lista dos jogadores cortados do projeto de Amorim, mas segue de saída. E a conversa prevista com o dono, Cardinale, servirá para confirmar esse cenário. O Milan 2026-27 vai recomeçar sem o seu camisa 10, que a partir de setembro, salvo surpresas, vestirá uma nova camisa.
Traduzido por
Rafael Leão de saída do Milan: contatos com a Roma, aparece o Chelsea. E a opção Arábia Saudita não está descartada
O Galatasaray segue na pole position
Leão está na mira do Galatasaray há algum tempo, e o clube já conversou com seu estafe e com o Milan e quer chegar a uma conclusão até o início da próxima semana. O clube turco, após o não de Martinelli, do Arsenal, quer acelerar pelo português, a quem foi prometido um contrato de cinco anos por 10-12 milhões de euros líquidos por temporada. O ex-Lille tem outras prioridades, ou seja, uma transferência para a Premier League, mas não fechou a porta para uma transferência para a Super Lig, onde se tornaria um dos jogadores mais bem pagos do campeonato. Os próximos dias serão decisivos para entender se o negócio vai acontecer. Certamente, se quiser fechar a operação, o Galatasaray terá de aumentar a proposta econômica, atualmente parada em 35 milhões de euros, bônus incluídos. O Milan, que baixou de uma avaliação inicial de 60, pede 45. Quer uma transferência em definitivo ou por empréstimo com obrigação de compra, em condições favoráveis.
Contato com a Roma, surge o Chelsea
Como escreve La Gazzetta dello Sport o clube italiano que fez contatos por Leao é a Roma, que escolheu não avançar por causa dos custos e da vontade de Leao de não escolher outro time da Serie A. O desejo continua sendo a Premier League, o que pode se concretizar: um agente está tentando levá-lo para o Chelsea, onde ocuparia o lugar do companheiro de seleção Pedro Neto, alvo do Manchester City e do Al Hilal, clube saudita. A Arábia continua em segundo plano, mas é uma opção concreta. São dias decisivos, de escolhas, para Leao e para o Milan, que até o fim de agosto vão se separar.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.