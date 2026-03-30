AFP
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Rafa Mir se declara inocente da acusação de estupro, enquanto o atacante do Elche pede um julgamento público diante da possibilidade de uma pena de 10 anos de prisão
Mir mantém sua inocência e apresenta uma versão alternativa dos fatos
A equipe de defesa alega que ocorreu uma série de relações sexuais consensuais, sugerindo que qualquer atrito posterior foi resultado de um desentendimento pessoal entre as duas mulheres envolvidas. Eles sustentam que essa disputa interna foi o verdadeiro motivo para a intervenção da segurança privada e da polícia local, e não qualquer conduta criminosa por parte da jogadora. Mir, atualmente emprestado pelo Sevilla ao Elche, continua sob investigação, já que o Ministério Público da Espanha solicitou oficialmente uma pena total de 10 anos e seis meses para o atacante.
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Exigência de um julgamento público e de transparência
Um dos pilares centrais da estratégia jurídica de Mir é a insistência em um julgamento público. O jogador se opôs formalmente ao pedido da acusação de realizar as audiências à porta fechada, argumentando que não há justificativa legal para tal. Sua equipe de defesa acredita que o escrutínio público é essencial para garantir uma avaliação justa das provas e dos depoimentos prestados pelos acusadores.
“Nada justifica que o desenrolar do julgamento oral caia no sigilo de ser realizado à porta fechada. Não é apresentada qualquer razão pelo requerente para tal restrição radical que priva o escrutínio público da confiabilidade e suficiência das provas apresentadas pela acusação em geral e, muito particularmente, do depoimento do queixoso, tal como apresentado pela acusação com o objetivo de perturbar a presunção de inocência do acusado”, dizia o comunicado.
Relatórios policiais e ausência de denúncias iniciais
A defesa destaca ainda que os boletins de ocorrência iniciais da noite do incidente não continham referências a crimes contra a liberdade sexual. Segundo os representantes de Mir, a documentação recolhida pelas autoridades locais no local do incidente apenas registrava uma discussão sobre a saída de um amigo com o jogador e uma alegação separada relativa a uma briga física envolvendo um dos amigos do atacante.
A equipe jurídica pretende demonstrar que a narrativa de agressão sexual surgiu somente após os fatos. Mir expressou um forte desejo de limpar seu nome no tribunal, afirmando anteriormente que está muito calmo e ansioso para que o processo judicial seja concluído, para que sua versão dos fatos possa ser validada pelo sistema jurídico.
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Carreira em risco com o julgamento se aproximando
O desfecho deste caso tem implicações enormes para Mir. O jogador de 28 anos continuou atuando na La Liga, apesar da crescente pressão judicial. No entanto, uma condenação resultaria quase certamente na rescisão de seus contratos e encerraria efetivamente sua carreira no mais alto nível do futebol europeu.
A promotoria está pedindo medidas de proteção rigorosas, além de uma possível pena de prisão no caso envolvendo Mir. Caso seja considerado culpado, ele ficaria proibido de se aproximar a menos de 500 metros da vítima por um período de 13 anos e estaria sujeito a sete anos de liberdade condicional após o cumprimento da pena. Além disso, os promotores estão solicitando uma indenização no valor de € 64.000 para cobrir os danos morais e físicos sofridos pela vítima.