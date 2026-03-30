Rafa Mir se declara inocente da acusação de estupro, enquanto o atacante do Elche pede um julgamento público diante da possibilidade de uma pena de 10 anos de prisão

Um dos pilares centrais da estratégia jurídica de Mir é a insistência em um julgamento público. O jogador se opôs formalmente ao pedido da acusação de realizar as audiências à porta fechada, argumentando que não há justificativa legal para tal. Sua equipe de defesa acredita que o escrutínio público é essencial para garantir uma avaliação justa das provas e dos depoimentos prestados pelos acusadores.

“Nada justifica que o desenrolar do julgamento oral caia no sigilo de ser realizado à porta fechada. Não é apresentada qualquer razão pelo requerente para tal restrição radical que priva o escrutínio público da confiabilidade e suficiência das provas apresentadas pela acusação em geral e, muito particularmente, do depoimento do queixoso, tal como apresentado pela acusação com o objetivo de perturbar a presunção de inocência do acusado”, dizia o comunicado.