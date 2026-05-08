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Rafa Benitez serve de alerta para Xabi Alonso! A lenda do Liverpool disse que assumir o “cargo mais quente do futebol mundial” no Chelsea seria um grande risco
Benitez venceu a Liga Europa, mas teve dificuldade para convencer a torcida do Chelsea
Benitez — que levou o Liverpool à conquista da Liga dos Campeões em 2005, eliminando o Chelsea graças a um lendário “gol fantasma” ao longo da campanha — comandou o time dos Blues em 48 partidas enquanto ocupava o cargo interino na temporada 2012-13.
Ele nunca conquistou uma torcida cética — devido às suas ligações profissionais com rivais ferrenhos da Premier League —, apesar de ter conquistado a Liga Europa. Um jogador que fez parte do elenco que se tornou campeão europeu há cerca de 21 anos agora está sendo associado a uma possível transferência que trocaria sua paixão pelo vermelho por uma nova lealdade ao azul.
Alonso está desempregado desde que foi demitido sem cerimônia pelo Real Madrid em janeiro. Ele durou apenas sete meses no Santiago Bernabéu, com sua reputação como técnico sofrendo um golpe depois de ter disparado durante a conquista do título da Bundesliga no comando do Bayer Leverkusen.
O técnico de 44 anos ainda é considerado um dos jovens treinadores mais promissores do futebol, mas o mesmo se dizia de Liam Rosenior, de 41 anos, quando ele assumiu o comando do Chelsea — e sua passagem pelo clube chegou a um fim abrupto após 23 jogos.
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Será que os laços com o Liverpool colocariam Alonso sob mais pressão no Chelsea?
Questionado sobre se Alonso estaria se colocando sob intenso escrutínio e pressão ao seguir os passos de Benítez e ir para Stamford Bridge, Johnson — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a BetMGM — disse: “Basicamente, sim. Acho que a torcida do Liverpool lhe daria tempo. Mas, como vimos, se ele assumisse esse cargo, os torcedores do Chelsea talvez não fossem tão...
“Sabemos que o técnico vai perceber que o Chelsea é provavelmente o cargo mais quente do futebol mundial. É difícil para um técnico jovem ir para lá sabendo que não tem seis meses, não tem um ano, e definitivamente não tem 18 meses.
“Então você tem que entrar por aquela porta e vencer imediatamente, e isso é difícil até mesmo para treinadores de ponta que já conquistaram títulos, como ficou provado. É quase impossível para qualquer um fazer isso. Acho que seria uma tarefa louca para um jovem treinador assumir, como vimos recentemente.”
Será que o Liverpool se sentiria tentado a tentar contratar Alonso?
Alonso teria mais liberdade de ação caso decidisse voltar para Merseyside. A expectativa sempre foi de que ele retornasse a Anfield em algum momento, tendo vivido cinco anos memoráveis no Liverpool como jogador.
Tem havido rumores de mudanças na direção técnica do clube, já que Arne Slot não conseguiu dar continuidade ao trabalho que levou ao título da Premier League. Será que os Reds poderiam se sentir tentados a acelerar os planos de trazer Alonso de volta ao clube caso o Chelsea formalizasse seu interesse?
Johnson disse, quando essa pergunta lhe foi feita: “É uma questão complicada e acho que ninguém saberia a resposta até depois.
“Obviamente, Xabi tem sido ótimo como um jovem técnico, fazendo o que vem fazendo. Dá para entender por que as pessoas estariam interessadas nele. Mas sim, os técnicos podem estar disponíveis apenas agora e talvez não novamente por seis, sete anos.
“Tenho certeza de que eles estariam procurando, ou Arne poderia estar olhando por cima do ombro, mas, para mim, é como se o mal conhecido às vezes fosse melhor do que o mal desconhecido. Sei que Xabi é uma lenda no clube, mas isso não garante que você será um bom técnico nesse clube.
“Obviamente, as coisas estão ruins agora, pelos padrões do Liverpool, com certeza, mas não acho que se possa substituir um técnico como Slot tão rapidamente e de qualquer jeito.”
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Slot continua no comando em Anfield enquanto o Chelsea traça planos para a comissão técnica
Slot não deu qualquer indício de que espera ser demitido, já que tem contrato até 2027 e está a caminho de garantir a classificação para a Liga dos Campeões nesta temporada. Ele recebeu um orçamento recorde para contratações no verão passado e acredita que merece a chance de dar retorno a esse investimento, após passar por uma temporada 2025-26 marcada por lesões.
A disponibilidade de Alonso, no entanto, é impossível de ignorar. Ele não é o único candidato na disputa para assumir o comando do Chelsea — já que o técnico interino Calum McFarlane se prepara para deixar o cargo no verão — e o Liverpool sabe que é preciso agir de forma decisiva quando se trata de planos de futuro a longo prazo.