Benitez — que levou o Liverpool à conquista da Liga dos Campeões em 2005, eliminando o Chelsea graças a um lendário “gol fantasma” ao longo da campanha — comandou o time dos Blues em 48 partidas enquanto ocupava o cargo interino na temporada 2012-13.

Ele nunca conquistou uma torcida cética — devido às suas ligações profissionais com rivais ferrenhos da Premier League —, apesar de ter conquistado a Liga Europa. Um jogador que fez parte do elenco que se tornou campeão europeu há cerca de 21 anos agora está sendo associado a uma possível transferência que trocaria sua paixão pelo vermelho por uma nova lealdade ao azul.

Alonso está desempregado desde que foi demitido sem cerimônia pelo Real Madrid em janeiro. Ele durou apenas sete meses no Santiago Bernabéu, com sua reputação como técnico sofrendo um golpe depois de ter disparado durante a conquista do título da Bundesliga no comando do Bayer Leverkusen.

O técnico de 44 anos ainda é considerado um dos jovens treinadores mais promissores do futebol, mas o mesmo se dizia de Liam Rosenior, de 41 anos, quando ele assumiu o comando do Chelsea — e sua passagem pelo clube chegou a um fim abrupto após 23 jogos.