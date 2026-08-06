Os planos de reforços do Barcelona para o verão encontraram uma postura firme do Racing em relação ao futuro de Salinas. O zagueiro adolescente, que tem impressionado por sua versatilidade atuando tanto como lateral-esquerdo quanto como defensor central, está entre os principais alvos do clube catalão, que busca aumentar a profundidade do elenco na defesa. No entanto, o diretor esportivo do Racing, Chema Aragon, deixou abundantemente claro que o clube não será pressionado a aceitar um acordo por um valor abaixo do esperado pelo talento de 19 anos, segundo o Mundo Deportivo.

A diferença financeira entre os dois clubes segue significativa neste estágio da janela de transferências. Embora o Barcelona tenha, segundo relatos, formalizado seu interesse com uma proposta na casa de € 6 milhões, o Racing insiste nos € 16 milhões integrais estipulados no contrato do jogador.