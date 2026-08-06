Getty Images Sport
Traduzido por
Racing Santander diz ao Barcelona que precisa pagar a multa rescisória de € 16 milhões por Jorge Salinas
Racing exige o pagamento integral da multa rescisória
Os planos de reforços do Barcelona para o verão encontraram uma postura firme do Racing em relação ao futuro de Salinas. O zagueiro adolescente, que tem impressionado por sua versatilidade atuando tanto como lateral-esquerdo quanto como defensor central, está entre os principais alvos do clube catalão, que busca aumentar a profundidade do elenco na defesa. No entanto, o diretor esportivo do Racing, Chema Aragon, deixou abundantemente claro que o clube não será pressionado a aceitar um acordo por um valor abaixo do esperado pelo talento de 19 anos, segundo o Mundo Deportivo.
A diferença financeira entre os dois clubes segue significativa neste estágio da janela de transferências. Embora o Barcelona tenha, segundo relatos, formalizado seu interesse com uma proposta na casa de € 6 milhões, o Racing insiste nos € 16 milhões integrais estipulados no contrato do jogador.
- Getty Images Sport
Protegendo os ativos do clube no El Sardinero
Em um pronunciamento público recente, Aragon falou com paixão sobre a importância de manter as estrelas formadas no clube. Ele enfatizou que a prioridade do Racing é "fortalecer" o elenco, em vez de "enfraquecê-lo perdendo estrelas". Essa filosofia vai além de Salinas, já que o clube enfrenta interesse em vários outros jogadores importantes durante o que se tornou um verão movimentado para a equipe da Cantábria.
Apesar desse desejo de manter o grupo unido, o diretor esportivo foi realista sobre a dinâmica de poder no futebol moderno quando um clube do tamanho do Barcelona aparece. Aragon reconheceu que, embora o Racing vá lutar para manter seus jogadores, há um limite para a resistência que pode oferecer se chegar uma proposta enorme que corresponda a uma cláusula de rescisão. Ele admitiu a realidade da situação ao dizer: "Há pouco que se possa fazer se uma superestrela aparece."
Salinas elogiado por conduta profissional
Em meio aos rumores de transferência e ao cabo de guerra público entre os dois clubes, Salinas recebeu elogios significativos pela forma como lidou com a situação. Muitos jogadores jovens poderiam ter se distraído com o fascínio do Camp Nou, mas Aragon foi rápido em elogiar a postura do adolescente durante a pré-temporada. O diretor esportivo destacou que Salinas permaneceu focado em suas funções no Racing.
Aragon sugeriu que o crescimento e a dedicação de Salinas devem se refletir em sua posição no clube, independentemente de uma transferência acabar se concretizando. Ele indicou que, se a janela de transferências fechar e Salinas ainda for jogador do Racing, o clube buscará recompensá-lo de acordo. "Se ele ficar, seu crescimento terá de se refletir em seu contrato", afirmou Aragon.
- Getty Images Sport
Olhando para o prazo final da janela de transferências
À medida que o relógio se aproxima do fim da janela de transferências de verão, a pressão aumenta sobre o Barcelona para decidir o quanto realmente valoriza Salinas. O Barcelona tem sido ativo no mercado, mas suas bem documentadas limitações financeiras significam que cada milhão de euros precisa ser gasto com sabedoria. Com o Racing se recusando a ceder no preço de € 16 milhões, Deco e a equipe de recrutamento do Barcelona precisam avaliar se o jogador de 19 anos representa um investimento necessário para o futuro ou se devem mudar o foco para alvos mais acessíveis.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.