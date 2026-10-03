Racing Santander apresenta incrível terceiro uniforme com os nomes de todos os 18.804 sócios-torcedores com carnê da temporada

Entrelaçar cada nome nesse tecido capta a ligação obstinada entre o Betis e os torcedores que estiveram ao seu lado durante 14 anos fora da elite. Essa lealdade nas arquibancadas foi a força motriz por trás da recuperação do clube, que saiu de uma turbulência financeira e da obscuridade das divisões inferiores. Canalizar esse impulso coletivo agora será vital para que a equipe recém-promovida consiga evitar problemas e garantir seu lugar entre a elite da Espanha.