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Racing Santander apresenta incrível terceiro uniforme com os nomes de todos os 18.804 sócios-torcedores com carnê da temporada
Uniforme especial homenageia torcedores fiéis
O recém-promovido clube de La Liga lançou seu terceiro uniforme de 2026-27, da Austral, estampando os nomes de todos os 18.804 sócios-torcedores diretamente na camisa. Trata-se de um gesto inequívoco de gratidão aos torcedores após o tão aguardado retorno do clube à elite espanhola depois de 14 anos no ostracismo. A camisa está disponível no momento na loja virtual do clube por € 74,95, com o estoque chegando em breve ao El Sardinero.
- NurPhoto
A estética moderna mescla simbolismo regional
Construída sobre uma base preta discreta, a camisa incorpora uma estampa em tom sobre tom inspirada no lábaro cantábrico para dar profundidade sem sobrecarregar o visual. Toques sutis do característico "verde Racing" na gola, nos punhos e na barra garantem que a identidade tradicional do clube permaneça em destaque. Com calção verde combinando e meias pretas feitas de tecido Quick Dry, o conjunto completo oferece uma interpretação moderna e elegante da herança local.
Virada histórica impulsiona ambição na elite
Entrelaçar cada nome nesse tecido capta a ligação obstinada entre o Betis e os torcedores que estiveram ao seu lado durante 14 anos fora da elite. Essa lealdade nas arquibancadas foi a força motriz por trás da recuperação do clube, que saiu de uma turbulência financeira e da obscuridade das divisões inferiores. Canalizar esse impulso coletivo agora será vital para que a equipe recém-promovida consiga evitar problemas e garantir seu lugar entre a elite da Espanha.
- NurPhoto
Verdiblancos enfrenta duro desafio do Valencia
Após a pausa internacional, o Racing volta à ação em La Liga no domingo, 11 de outubro, com um duelo da oitava rodada contra o Valencia em El Sardinero. Os visitantes chegam sob o comando do recém-nomeado técnico Javier Aguirre, que recebeu a missão de interromper a longa má fase do clube. Enfrentar um time desesperado por uma resposta imediata sob nova liderança exigirá foco total dos mandantes na busca por pontos vitais em casa.
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