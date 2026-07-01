Na França que vem brilhando na Copa do Mundo, graças ao seu numeroso grupo de atacantes, as chaves do jogo estão nas mãos de Adrien Rabiot. Ele é o eixo central da equipe: comando do jogo, deslocamentos para frente e para trás, apoio aos atacantes e aos defensores. A dupla com Tchouameni funciona muito bem e permite que o 4-2-3-1 de Deschamps funcione à perfeição. O meio-campista do Milan encontrou a sintonia certa com o jogador do Real Madrid, uma excelente notícia também para o Milan, tendo em vista um verão e uma próxima temporada que trazem algumas incertezas sobre o futuro do francês.
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Rabiot brilha pela França e pode jogar também no meio-campo com dois jogadores: entre o Milan, Allegri e o Napoli, qual será o futuro dele?
Na entrevista pós-jogo entre Noruega e França, Rabiot foi questionado sobre seu futuro no Milan. “Agora estou pensando na Copa do Mundo, depois veremos”, foi sua resposta enigmática. Aliás, é sabido que o ex-jogador da Juve tinha e continua tendo uma ligação forte com Allegri e que foi justamente graças ao técnico de Livorno que ele voltou para a Itália. Após a briga com Rowe no Marselha, Allegri o tirou da concorrência em setembro de 2025, bem no final da janela de transferências do verão passado. Uma intuição que acabou se revelando um grande acerto: o francês havia assinado um contrato de três anos e foi um dos destaques da estranha temporada do Milan. O triste final de temporada, a não classificação para a Liga dos Campeões e a consequente demissão do técnico mudaram o cenário e agora até mesmo o futuro de Rabiot está incerto.
No Milan, em poucos dias, tudo mudou. As rédeas do time estão agora nas mãos de Ruben Amorim, e o português terá que dar início a um novo ciclo com jogadores mais jovens, provavelmente sem Modric e com Rabiot, que deverá continuar sendo titular. Mas, afinal, Rabiot vai ficar? Houve um contato com o ex-jogador do United, e nele Amorim reiterou que pretende manter todos os grandes nomes, incluindo o francês.
Aos 31 anos, o ex-jogador do PSG se depara com uma nova escolha: continuar comprometido com o projeto do Milan ou se abrir para novos destinos e possíveis reencontros com antigos amores. Depois de tê-lo treinado tanto na Juventus quanto no Milan, Allegri, de fato, sonharia em ter de volta o jogador nascido em 1995 também com a camisa azul do Napoli: uma possibilidade que, por enquanto, não parece muito concreta, mas que — caso os napolitanos concretizem algumas vendas, como as de Anguissa e De Bruyne — poderia ganhar nova relevância. Max saberia muito bem como utilizá-lo, mas terá que disputar espaço com Amorim, que, assim como Deschamps, quer colocá-lo no centro de sua equipe.
Assim como na França, o português está montando um meio-campo em que Rabiot terá que passar da função de meio-campista central em um meio-campo de três para a de meio-campistainterno com tarefas de organização e desarme, além das inclinações naturais para o ataque e para as incursões do filho de Veronique, que, com o passar dos anos, está cada vez mais amadurecendo e se aperfeiçoando como jogador e como homem. De cavalo louco a certeza do Milan, Rabiot não desiste, mas se renova.