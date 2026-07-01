Rabiot brilha pela França e pode jogar também no meio-campo com dois jogadores: entre o Milan, Allegri e o Napoli, qual será o futuro dele?

Aos 31 anos, o ex-jogador do PSG se depara com uma nova escolha: continuar comprometido com o projeto do Milan ou se abrir para novos destinos e possíveis reencontros com antigos amores. Depois de tê-lo treinado tanto na Juventus quanto no Milan, Allegri, de fato, sonharia em ter de volta o jogador nascido em 1995 também com a camisa azul do Napoli: uma possibilidade que, por enquanto, não parece muito concreta, mas que — caso os napolitanos concretizem algumas vendas, como as de Anguissa e De Bruyne — poderia ganhar nova relevância. Max saberia muito bem como utilizá-lo, mas terá que disputar espaço com Amorim, que, assim como Deschamps, quer colocá-lo no centro de sua equipe.





Assim como na França, o português está montando um meio-campo em que Rabiot terá que passar da função de meio-campista central em um meio-campo de três para a de meio-campistainterno com tarefas de organização e desarme, além das inclinações naturais para o ataque e para as incursões do filho de Veronique, que, com o passar dos anos, está cada vez mais amadurecendo e se aperfeiçoando como jogador e como homem. De cavalo louco a certeza do Milan, Rabiot não desiste, mas se renova.