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cm grafica rabiot allegri milan 2025 26 2 1Calciomercato
Simone Gervasio

Traduzido por

Rabiot brilha pela França e pode jogar também no meio-campo com dois jogadores: entre o Milan, Allegri e o Napoli, qual será o futuro dele?

Milan
Mercado da bola
Campeonato Italiano
A. Rabiot
Napoli

Entre a Copa do Mundo e o mercado de transferências, o que está acontecendo em torno de Rabiot.

Na França que vem brilhando na Copa do Mundo, graças ao seu numeroso grupo de atacantes, as chaves do jogo estão nas mãos de Adrien Rabiot. Ele é o eixo central da equipe: comando do jogo, deslocamentos para frente e para trás, apoio aos atacantes e aos defensores. A dupla com Tchouameni funciona muito bem e permite que o 4-2-3-1 de Deschamps funcione à perfeição. O meio-campista do Milan encontrou a sintonia certa com o jogador do Real Madrid, uma excelente notícia também para o Milan, tendo em vista um verão e uma próxima temporada que trazem algumas incertezas sobre o futuro do francês.

  • Na entrevista pós-jogo entre Noruega e França, Rabiot foi questionado sobre seu futuro no Milan. “Agora estou pensando na Copa do Mundo, depois veremos”, foi sua resposta enigmática. Aliás, é sabido que o ex-jogador da Juve tinha e continua tendo uma ligação forte com Allegri e que foi justamente graças ao técnico de Livorno que ele voltou para a Itália. Após a briga com Rowe no Marselha, Allegri o tirou da concorrência em setembro de 2025, bem no final da janela de transferências do verão passado. Uma intuição que acabou se revelando um grande acerto: o francês havia assinado um contrato de três anos e foi um dos destaques da estranha temporada do Milan. O triste final de temporada, a não classificação para a Liga dos Campeões e a consequente demissão do técnico mudaram o cenário e agora até mesmo o futuro de Rabiot está incerto.

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  • No Milan, em poucos dias, tudo mudou. As rédeas do time estão agora nas mãos de Ruben Amorim, e o português terá que dar início a um novo ciclo com jogadores mais jovens, provavelmente sem Modric e com Rabiot, que deverá continuar sendo titular. Mas, afinal, Rabiot vai ficar? Houve um contato com o ex-jogador do United, e nele Amorim reiterou que pretende manter todos os grandes nomes, incluindo o francês.


  • Aos 31 anos, o ex-jogador do PSG se depara com uma nova escolha: continuar comprometido com o projeto do Milan ou se abrir para novos destinos e possíveis reencontros com antigos amores. Depois de tê-lo treinado tanto na Juventus quanto no Milan, Allegri, de fato, sonharia em ter de volta o jogador nascido em 1995 também com a camisa azul do Napoli: uma possibilidade que, por enquanto, não parece muito concreta, mas que — caso os napolitanos concretizem algumas vendas, como as de Anguissa e De Bruyne — poderia ganhar nova relevância. Max saberia muito bem como utilizá-lo, mas terá que disputar espaço com Amorim, que, assim como Deschamps, quer colocá-lo no centro de sua equipe.


    Assim como na França, o português está montando um meio-campo em que Rabiot terá que passar da função de meio-campista central em um meio-campo de três para a de meio-campistainterno com tarefas de organização e desarme, além das inclinações naturais para o ataque e para as incursões do filho de Veronique, que, com o passar dos anos, está cada vez mais amadurecendo e se aperfeiçoando como jogador e como homem. De cavalo louco a certeza do Milan, Rabiot não desiste, mas se renova.