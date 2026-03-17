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Quincy Promes, ex-jogador do Ajax e da seleção holandesa, admite ter esfaqueado um membro da família
Confissão de culpa no tribunal de apelação
Durante a abertura do recurso na terça-feira, os advogados de Promes confirmaram que o réu realmente causou lesões físicas à vítima. Isso representa um afastamento significativo de suas negativas anteriores. A confissão surge em um momento crítico da saga judicial, à medida que o tribunal reexamina os acontecimentos daquela noite em 2020. Tendo enfrentado anteriormente graves consequências legais à revelia, o atacante tenta agora esclarecer seu papel na violenta briga por meio de seus representantes legais.
- AFP
Detalhes da briga violenta
A advogada de defesa Carry Knoops descreveu os acontecimentos daquela noite, explicando que o conflito teve início devido ao suposto roubo de joias da família. Ela esclareceu que o jogador de futebol confrontou o homem — que, segundo ele, não é de fato seu primo, apesar do que foi divulgado —, o que levou a uma briga física do lado de fora do local. Reconhecendo a violência, a equipe de defesa apresentou uma confissão completa sobre a arma utilizada. De acordo com a agência de notícias ANP, os advogados de Promes afirmaram que ele agora “realmente confessou pela primeira vez”, admitindo ter esfaqueado o parente com uma pequena faca.
Uma carreira lucrativa e repleta de viagens
Antes de suas controvérsias judiciais, o atacante teve uma carreira de grande sucesso, gerando um total de € 56,70 milhões em valores de transferência. Após se formar nas categorias de base, ele despontou no FC Twente antes de assinar contratos importantes por toda a Europa. Seu histórico de transferências inclui passagens significativas pelo Spartak de Moscou, uma transferência de € 21 milhões para o Sevilla FC e um retorno a Amsterdã por € 15,70 milhões em 2019. No cenário internacional, ele disputou 50 partidas pela seleção holandesa entre 2014 e 2021, tendo destaque na equipe que chegou à final da Liga das Nações da UEFA em 2019.
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Recurso em andamento e alegação de legítima defesa
À medida que o processo de apelação, que teve início na terça-feira, continua a se desenrolar, o foco imediato do caso recai inteiramente sobre a alegação jurídica de legítima defesa. O tribunal deve agora avaliar a alegação da defesa e determinar sua validade. Com o ex-jogador internacional sentindo-se traído pelo pedido do juiz de que prestasse uma declaração pública, as próximas audiências deverão decorrer em clima de grande tensão, enquanto o tribunal analisa essa estratégia.
O ex-jogador de futebol já foi condenado por envolvimento no contrabando de 1.350 kg de cocaína. Seus recursos em cada um dos casos foram agora reunidos.
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