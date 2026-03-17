Quincy Promes, ex-jogador do Ajax e da seleção holandesa, admite ter esfaqueado um membro da família

À medida que o processo de apelação, que teve início na terça-feira, continua a se desenrolar, o foco imediato do caso recai inteiramente sobre a alegação jurídica de legítima defesa. O tribunal deve agora avaliar a alegação da defesa e determinar sua validade. Com o ex-jogador internacional sentindo-se traído pelo pedido do juiz de que prestasse uma declaração pública, as próximas audiências deverão decorrer em clima de grande tensão, enquanto o tribunal analisa essa estratégia.

O ex-jogador de futebol já foi condenado por envolvimento no contrabando de 1.350 kg de cocaína. Seus recursos em cada um dos casos foram agora reunidos.