As duras críticas vieram depois que Martinez criticou publicamente o diretor técnico Jason Wilcox por não dar continuidade ao trabalho que permitiu ao clube voltar à elite europeia nesta temporada.

Ao expressar sua frustração com a estratégia de contratações da diretoria, Martinez havia dito à Amazon Prime: “Tenho que me controlar muito. Mas, às vezes, isso é um reflexo de como está o nosso clube neste momento.

“Fizemos uma temporada fantástica no ano passado. E agora esperamos mais da cúpula, de quem está acima, que tragam mais jogadores para competir, porque muitas equipes também contrataram muitos jogadores. Hoje, o Atletico também tinha um time incrível e mereceu vencer.

“Espero mais do nosso diretor técnico. Tenho que ser honesto: nós, jogadores, precisamos fazer mais, mas é importante montar um elenco forte para estar preparado para uma noite como esta.”

Ao lamentar a perda do embalo da temporada passada e descartar a ideia de que demitir o treinador seja uma solução rápida, Martinez acrescentou: “Na temporada passada, fizemos de tudo, criamos a base para ser um time incrível. É irritante e decepcionante vir aqui e não ver meu time tentando conseguir um resultado incrível. É decepcionante.

“Você começa a trocar, trocar, trocar de treinador. Mas e as outras áreas? Não posso dizer mais.”