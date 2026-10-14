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“Questiono o momento escolhido por ele”: Paul Robinson admite que “na verdade, gosta bastante” da sinceridade de Lisandro Martinez, apesar do desabafo do zagueiro contra os dirigentes do Manchester United após a derrota para o Atlético de Madrid
Comentarista opina sobre destempero
O ex-goleiro da seleção inglesa admitiu que gostou da franqueza do defensor argentino, embora tenha questionado o momento escolhido para criticar publicamente a cúpula do Manchester United. A turbulência veio após a derrota dos visitantes por 2 a 0 na capital espanhola, com um gol de Pablo Barrios logo aos 47 segundos e outro de Ademola Lookman no fim, que selou o resultado. A expulsão de Leny Yoro agravou ainda mais a situação.
Com a derrota, o clube se tornou o primeiro time inglês a perder na Champions League nesta temporada e chegou a cinco jogos sem vencer em todas as competições.
- ZUMA Press Wire
Franqueza bem-vinda em meio a um escrutínio crescente
Robinson acredita que a sinceridade do jogador de 28 anos expressou a frustração genuína dos torcedores e representou uma mudança bem-vinda em relação aos clichês de vestiário durante a péssima fase que deixou o time amargando o 13º lugar na tabela da Premier League. Ele também concordou que os 192 milhões de libras gastos pelo clube no verão com Carlos Baleba, Youri Tielemans e Andrey Santos não foram suficientes para tornar o elenco competitivo.
Ao comentar as declarações contundentes feitas pelo zagueiro em Madri após a partida, Robinson disse à BBC Radio 5 Live: “Questiono o momento escolhido por ele. Com toda a repercussão em torno do Manchester United agora, é preciso que saia algo positivo do vestiário. Por outro lado, gosto bastante de ver um jogador sendo sincero. Os torcedores do Manchester United em todo o país não precisam que seus jogadores venham dizer ‘estamos indo bem, o elenco é forte o suficiente’.
“Todo mundo vê que o clube não contratou bem o suficiente, que precisa de mais jogadores e que o elenco não é forte o suficiente.”
Defensor cobra mais ambição da diretoria
As duras críticas vieram depois que Martinez criticou publicamente o diretor técnico Jason Wilcox por não dar continuidade ao trabalho que permitiu ao clube voltar à elite europeia nesta temporada.
Ao expressar sua frustração com a estratégia de contratações da diretoria, Martinez havia dito à Amazon Prime: “Tenho que me controlar muito. Mas, às vezes, isso é um reflexo de como está o nosso clube neste momento.
“Fizemos uma temporada fantástica no ano passado. E agora esperamos mais da cúpula, de quem está acima, que tragam mais jogadores para competir, porque muitas equipes também contrataram muitos jogadores. Hoje, o Atletico também tinha um time incrível e mereceu vencer.
“Espero mais do nosso diretor técnico. Tenho que ser honesto: nós, jogadores, precisamos fazer mais, mas é importante montar um elenco forte para estar preparado para uma noite como esta.”
Ao lamentar a perda do embalo da temporada passada e descartar a ideia de que demitir o treinador seja uma solução rápida, Martinez acrescentou: “Na temporada passada, fizemos de tudo, criamos a base para ser um time incrível. É irritante e decepcionante vir aqui e não ver meu time tentando conseguir um resultado incrível. É decepcionante.
“Você começa a trocar, trocar, trocar de treinador. Mas e as outras áreas? Não posso dizer mais.”
- Alterphotos
Clássico com muito em jogo põe à prova união frágil
A turbulência interna só aumentou a pressão sobre Michael Carrick antes de uma visita tensa ao Elland Road para enfrentar o Leeds United. Com apenas uma vitória em competições nacionais, o treinador do United comanda o pior início de temporada do clube na liga em 40 anos. Após Bryan Mbeumo e Bruno Fernandes desperdiçarem chances importantes em Madri, Carrick precisa tornar seu ataque mais eficiente e restabelecer a ordem no vestiário se quiser manter o emprego.
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