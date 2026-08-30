Segundo o "Asharq Al-Awsat", Benzema recebe do Al-Hilal 25 milhões de dólares por ano, de acordo com o contrato direto entre as duas partes.

O valor dos vencimentos restantes do atacante francês, a partir de setembro e até o fim de junho de 2030, é de cerca de 20,8 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 78,1 milhões de riais sauditas.

O vínculo financeiro de Benzema não se limita ao seu contrato com o Al-Hilal, pois o jornal revelou, no mesmo relatório, a existência de outro contrato independente, no valor de 23 milhões de dólares por ano e válido até 2030, financiado por meio do programa de atração de talentos da Liga Profissional Saudita.

O segundo contrato está associado a funções desempenhadas por Benzema na promoção do futebol saudita e dos eventos relacionados a ele, enquanto o valor de seus vencimentos restantes, considerando que o contrato se estenda até 30 de junho de 2030, chega a cerca de 330,6 milhões de riais.

Esse contrato inclui uma cláusula que proíbe Benzema de jogar fora da Arábia Saudita durante todo o seu período de vigência, uma vez que sua transferência para um clube fora do reino e sua atuação por ele levam ao cancelamento imediato do contrato.

Esses detalhes conferem à transferência de Benzema para outro clube dentro da Liga Saudita uma vantagem do ponto de vista contratual, pois permite que ele mantenha o contrato estendido até 2030, mas a investida do Al-Shabab esbarrou, até o momento, na recusa do atacante francês.

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