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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

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Questão de horas para o fim da história? Benzema constrange o Al-Shabab e leva o Al-Hilal a uma decisão difícil

Mercado da bola
K. Benzema
J. Brownhill
Al Hilal x Al-Ahli
Al Hilal
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Al Hazem x Al-Shabab
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330 milhões de riais.. opções limitadas e uma equação financeira complexa

A crise de Karim Benzema com o Al-Hilal caminha para um novo rumo, depois de surgir uma possível opção para o futuro do atacante francês caso sua relação com o clube azul chegue ao fim.

O desejo do jogador desenha, até o momento, um caminho diferente, diante de sua insistência em manter a postura de recusar quaisquer soluções relacionadas à sua crise com o Al-Hilal, exceto a aceitação de suas exigências financeiras ou a rescisão amigável do contrato com a concessão de todos os seus valores remanescentes.

  • Pedido para facilitar os trâmites da negociação: Benzema recusa o Al-Shabab

    Fontes bem informadas revelaram ao jornal "Asharq Al-Awsat", neste domingo, que o Al-Shabab entrou como parte envolvida na crise de Benzema, manifestando seu desejo de contratar o veterano jogador.

    O Al-Shabab pediu à Liga Saudita de Futebol Profissional ajuda para facilitar os procedimentos da transferência de Benzema, depois de ter dado sua aprovação para a contratação do atacante francês, mas este ainda mantém sua posição de recusa em se transferir para o Al-Shabab.

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    Benzema comunicou à diretoria do Al-Hilal, segundo a mesma fonte, sua determinação em permanecer no time, ou chegar a um acordo para rescindir seu contrato de forma amigável, recebendo, nesse caso, todos os seus valores financeiros restantes até o fim de seu contrato, previsto para 30 de junho de 2027.

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  • Os segredos de Benzema com o Al-Hilal: dois contratos e uma condição complexa para romper o vínculo

    Segundo o "Asharq Al-Awsat", Benzema recebe do Al-Hilal 25 milhões de dólares por ano, de acordo com o contrato direto entre as duas partes.

    O valor dos vencimentos restantes do atacante francês, a partir de setembro e até o fim de junho de 2030, é de cerca de 20,8 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 78,1 milhões de riais sauditas.

    O vínculo financeiro de Benzema não se limita ao seu contrato com o Al-Hilal, pois o jornal revelou, no mesmo relatório, a existência de outro contrato independente, no valor de 23 milhões de dólares por ano e válido até 2030, financiado por meio do programa de atração de talentos da Liga Profissional Saudita.

    O segundo contrato está associado a funções desempenhadas por Benzema na promoção do futebol saudita e dos eventos relacionados a ele, enquanto o valor de seus vencimentos restantes, considerando que o contrato se estenda até 30 de junho de 2030, chega a cerca de 330,6 milhões de riais.

    Esse contrato inclui uma cláusula que proíbe Benzema de jogar fora da Arábia Saudita durante todo o seu período de vigência, uma vez que sua transferência para um clube fora do reino e sua atuação por ele levam ao cancelamento imediato do contrato.

    Esses detalhes conferem à transferência de Benzema para outro clube dentro da Liga Saudita uma vantagem do ponto de vista contratual, pois permite que ele mantenha o contrato estendido até 2030, mas a investida do Al-Shabab esbarrou, até o momento, na recusa do atacante francês.

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  • Mais um obstáculo diante do Al-Shabab

    Antes de obter a concordância de Benzema, o Al-Shabab precisa se desfazer de seu jogador inglês Josh Brownhill, de 30 anos, para permitir que ele se movimente em direção ao atacante francês.

    Ao mesmo tempo, as fontes confirmam que a posição de Benzema representa, até o momento, o maior obstáculo à negociação, diante de sua forte recusa à ideia de vestir a camisa do Al-Shabab.

    Benzema também rejeita a opção de ser inscrito apenas na lista asiática do Al-Hilal, para participar da Liga dos Campeões da Ásia de elite.

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  • Últimas novidades: a história chega ao fim hoje?

    Nos últimos desdobramentos da crise, o jornal saudita "Al-Yaum" afirmou que o Al-Hilal poderá anunciar neste domingo a quitação financeira com Benzema e o encerramento oficial de seu vínculo com o atacante francês, num momento em que seu próximo destino permanece desconhecido.

    O jornal confirmou que o Al-Hilal estuda atualmente rescindir o contrato com Karim Benzema, a pedido do técnico Simone Inzaghi, que solicitou sua saída.

    Indicou ainda que o Al-Hilal está perto de fechar a contratação do brasileiro Gabriel Martinelli, astro do Arsenal, para compensar a saída de Karim Benzema.

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