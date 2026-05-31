"Quero virar uma nova página": a chegada de uma superestrela abriria as portas para o Bayern de Munique

Será que o preço relativamente baixo para um jogador do calibre de Leão poderia trazer o Bayern de Munique de volta às negociações? No verão passado, o clube alemão, detentor do recorde de títulos, teria se interessado intensamente pelo atacante de grande habilidade técnica. A revista *kicker* informou na época que os dirigentes do FCB já haviam se reunido com os assessores de Leão.

No entanto, a transferência fracassou rapidamente. Segundo relatos da mídia, Leão teria ficado irritado com a súbita interrupção das negociações por parte do diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, já que, como se sabe, o FCB também tinha outros projetos em andamento. Nico Williams, do Athletic Bilbao, foi por muito tempo a principal opção na busca por um novo ponta, mas o espanhol acabou ficando em Bilbao. Mais tarde, o Bayern contratou, em vez disso, Luis Diaz, do Liverpool, que causou grande impacto e, em sua primeira temporada em Munique, teve grande participação na conquista da dobradinha nacional pela equipe do técnico Vincent Kompany e na chegada às semifinais da Liga dos Campeões.

Leão, por sua vez, permaneceu em Milão, onde teve uma temporada irregular. Por isso, e devido às supostas desavenças no verão passado, parece improvável que o Bayern volte a ter o jogador da seleção portuguesa na mira. No entanto, como se sabe, o campeão alemão já demonstrou interesse em contratar um novo atacante para esta temporada. Na melhor das hipóteses, a intenção é trazer um jogador versátil, capaz de atuar tanto como concorrente de Diaz na ala esquerda quanto como reserva de Harry Kane no centro do ataque. Pelo seu perfil, Leão seria uma opção bastante adequada para isso.