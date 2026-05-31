"Tenho orgulho de ter feito história no Milan, mas quero abrir um novo capítulo na minha carreira", disse Leão à emissora de TV portuguesa Sport TV.
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"Quero virar uma nova página": a chegada de uma superestrela abriria as portas para o Bayern de Munique
Ele se sente “pronto para jogar em outra liga. Dei o meu melhor pelo Milan, mas é hora de enfrentar novos desafios”, continuou o atacante português.
Embora Leão ainda tenha contrato com o Milan até 2028, suas palavras soam claramente como uma despedida antecipada neste verão. Especialmente porque ele não disputaria a Liga dos Campeões na próxima temporada com os Rossoneri, já que o clube, em quinto lugar na Série A, novamente não conseguiu se classificar para a competição. Como consequência, houve uma onda de demissões no Milan; entre outros, o técnico Massimiliano Allegri e o diretor esportivo Igli Tare tiveram que deixar o clube.
Algo tentador para os clubes interessados: Leão provavelmente estaria disponível por um valor de transferência bem menor do que os 175 milhões de euros previstos na cláusula de rescisão de seu contrato. Segundo informações, o Milan deixaria o jogador de 26 anos, que já vem flertando com uma transferência há algum tempo, sair por cerca de 50 milhões de euros.
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Parece que as coisas ficaram sérias entre o FC Bayern e Rafael Leão no ano passado
Será que o preço relativamente baixo para um jogador do calibre de Leão poderia trazer o Bayern de Munique de volta às negociações? No verão passado, o clube alemão, detentor do recorde de títulos, teria se interessado intensamente pelo atacante de grande habilidade técnica. A revista *kicker* informou na época que os dirigentes do FCB já haviam se reunido com os assessores de Leão.
No entanto, a transferência fracassou rapidamente. Segundo relatos da mídia, Leão teria ficado irritado com a súbita interrupção das negociações por parte do diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, já que, como se sabe, o FCB também tinha outros projetos em andamento. Nico Williams, do Athletic Bilbao, foi por muito tempo a principal opção na busca por um novo ponta, mas o espanhol acabou ficando em Bilbao. Mais tarde, o Bayern contratou, em vez disso, Luis Diaz, do Liverpool, que causou grande impacto e, em sua primeira temporada em Munique, teve grande participação na conquista da dobradinha nacional pela equipe do técnico Vincent Kompany e na chegada às semifinais da Liga dos Campeões.
Leão, por sua vez, permaneceu em Milão, onde teve uma temporada irregular. Por isso, e devido às supostas desavenças no verão passado, parece improvável que o Bayern volte a ter o jogador da seleção portuguesa na mira. No entanto, como se sabe, o campeão alemão já demonstrou interesse em contratar um novo atacante para esta temporada. Na melhor das hipóteses, a intenção é trazer um jogador versátil, capaz de atuar tanto como concorrente de Diaz na ala esquerda quanto como reserva de Harry Kane no centro do ataque. Pelo seu perfil, Leão seria uma opção bastante adequada para isso.
Rafael Leão: Manchester United ou Turquia?
Recentemente, o Bayern parece ter se empenhado principalmente na contratação de Anthony Gordon, mas, entretanto, o FC Barcelona acabou levando a melhor. Outros candidatos incluem Yan Diomande, do RB Leipzig, e Junior Kroupi, do AFC Bournemouth, que, no entanto, custariam bem mais do que os 50 milhões de euros que Leão aparentemente custaria “apenas”.
O superdriblador não revelou, em seu anúncio de despedida, onde preferiria ver seu futuro esportivo. O Manchester United é considerado, pelo menos pela mídia, seu destino preferido; os dois principais clubes turcos, Galatasaray e Fenerbahçe, também estariam de olho em Leão.
O atacante já joga há sete anos pelo Milan, tendo chegado à Itália em 2019, vindo do OSC Lille, por uma transferência de quase 50 milhões de euros. Após quatro temporadas boas e, em alguns casos, muito boas entre 2021 e 2025, nas quais ele teve grande participação no título do Milan na Série A em 2021/22 com 21 pontos marcados, já se esperava no ano passado uma transferência para um clube internacional de primeira linha.
Rumores desse tipo já eram frequentes nos anos anteriores, e a renovação do contrato de Leao em junho de 2023 foi comemorada com grande entusiasmo. Após uma boa primeira metade da última temporada, porém, o desempenho de Leao na segunda metade foi bastante medíocre. Desde o início de janeiro, ele somou apenas três participações diretas em gols e, assim, a falta de forma de Leao, entre outros fatores, acabou custando ao Milan a classificação para a Liga dos Campeões.
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Rafael Leão: Seus números na temporada 2025/26
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