"Quero transmitir a mesma alegria que ele!" Jamal Musiala cita lenda da NBA como seu grande exemplo

Além disso, ele gosta de como Curry “é como pessoa. Apesar do sucesso, ele nunca mudou, sempre se manteve amigável e simpático. É verdade que ainda não o conheci pessoalmente. Mas tudo o que percebo sobre ele é que é um cara muito legal.”

De fato, Musiala acredita que a seleção alemã pode aprender muito com os jogadores de basquete na Copa do Mundo. O New York Knicks, campeão da NBA, se destaca por sua “coesão de equipe”, disse ele. O adversário na final, o San Antonio Spurs, tinha “os melhores jogadores individualmente”, “mas a equipe do Knicks simplesmente se encaixava melhor. E isso também pode ser o fator decisivo para nós.”

Exatamente como um Musiala em plena forma. “Quanto mais minutos e jogos eu disputo, melhor fica a minha sensação com a bola. Estou voltando a curtir muito jogar”, disse ele. Ninguém coloca “mais pressão do que eu mesmo. Mas o que também aprendi ao longo dos anos é que não devo ser muito duro comigo mesmo. No fim das contas, isso só influencia negativamente o meu próprio jogo.”