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MusialaGetty Images

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"Quero transmitir a mesma alegria que ele!" Jamal Musiala cita lenda da NBA como seu grande exemplo

Copa do Mundo
J. Musiala
Alemanha

Jamal Musiala se inspira muito em sua segunda paixão, o basquete — e vê, acima de tudo, o astro veterano Stephen Curry como seu modelo.

"Quero transmitir a mesma alegria que ele transmite em quadra", disse Musiala (23) ao Sport Bild.

O armador de 38 anos do Golden State Warriors “trabalhou duro para chegar onde está hoje”, disse Musiala com admiração, acrescentando: “Steph Curry, assim como eu, teve que lidar com lesões; ele precisou se esforçar muito. Ele passou por fases boas e ruins na carreira, com as quais aprendeu. Ele sempre acreditou em si mesmo.”

  • Além disso, ele gosta de como Curry “é como pessoa. Apesar do sucesso, ele nunca mudou, sempre se manteve amigável e simpático. É verdade que ainda não o conheci pessoalmente. Mas tudo o que percebo sobre ele é que é um cara muito legal.”

    De fato, Musiala acredita que a seleção alemã pode aprender muito com os jogadores de basquete na Copa do Mundo. O New York Knicks, campeão da NBA, se destaca por sua “coesão de equipe”, disse ele. O adversário na final, o San Antonio Spurs, tinha “os melhores jogadores individualmente”, “mas a equipe do Knicks simplesmente se encaixava melhor. E isso também pode ser o fator decisivo para nós.”

    Exatamente como um Musiala em plena forma. “Quanto mais minutos e jogos eu disputo, melhor fica a minha sensação com a bola. Estou voltando a curtir muito jogar”, disse ele. Ninguém coloca “mais pressão do que eu mesmo. Mas o que também aprendi ao longo dos anos é que não devo ser muito duro comigo mesmo. No fim das contas, isso só influencia negativamente o meu próprio jogo.”

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