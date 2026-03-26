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“Quero ser uma lenda” – Moises Caicedo, do Chelsea, responde aos rumores de transferência para o Real Madrid
Dedicação ao Blues
Caicedo parece ter posto fim às especulações sobre uma possível transferência para o Real Madrid, reafirmando sua dedicação ao projeto em evolução do Chelsea. Apesar da atração do Santiago Bernabéu, o meio-campista continua sendo uma peça fundamental no esquema tático do Stamford Bridge, enquanto o clube busca se reerguer no topo do futebol inglês.
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De olho no objetivo
Ao abordar os rumores durante uma entrevista ao programa El Chiringuito TV, Caicedo deixou claro que suas prioridades estão em Londres. O meio-campista expressou uma ambição profunda de deixar uma marca definitiva na história do clube, em vez de buscar uma saída em grande estilo para a Espanha.
“Estou focado no meu clube neste momento. Tenho um contrato com o clube e quero ter um bom desempenho”, afirmou Caicedo. “Quero ser uma lenda, se Deus quiser.”
Futuros contrastantes no meio-campo
Enquanto Caicedo tem se mostrado bastante claro quanto à sua intenção de permanecer no clube, seu companheiro no meio-campo, Enzo Fernández, deu uma declaração um pouco mais enigmática sobre seu próprio futuro. O argentino, campeão da Copa do Mundo, também tem sido associado a uma possível transferência para o Bernabéu, e seus recentes comentários à ESPN pouco contribuíram para acalmar os rumores em torno de uma possível saída.
Fernández disse: “Não há conversas. No momento, estou focado no Chelsea; veremos depois da Copa do Mundo.”
- AFP
Rosenior continua confiante
Apesar do barulho externo, o técnico do Chelsea, Liam Rosenior, continua convicto de que seus principais jogadores estão tranquilos e comprometidos com a causa. Rosenior, que substituiu Enzo Maresca no início deste ano, destacou os fortes laços pessoais que construiu com seu elenco como motivo para seu otimismo em relação à permanência dos jogadores.
“Tenho um relacionamento muito, muito bom com os jogadores porque conversamos o tempo todo”, explicou ele. “Não apenas sobre futebol ou a situação dos contratos deles, mas sobre a vida deles, como estão os filhos, como está indo a escola. Tenho um relacionamento muito, muito próximo com o Enzo e com os outros jogadores.
"Em termos de contratos e de onde eles querem estar, não há um único jogador neste clube, desde que cheguei, que tenha dito que não quer ficar aqui no verão. Na verdade, as conversas são mais sobre como podemos melhorar, o que podemos fazer como grupo para melhorar, o que precisamos fazer para vencer neste momento. É aí que estamos neste momento."