“Quero ser uma lenda” – Moises Caicedo, do Chelsea, responde aos rumores de transferência para o Real Madrid

Apesar do barulho externo, o técnico do Chelsea, Liam Rosenior, continua convicto de que seus principais jogadores estão tranquilos e comprometidos com a causa. Rosenior, que substituiu Enzo Maresca no início deste ano, destacou os fortes laços pessoais que construiu com seu elenco como motivo para seu otimismo em relação à permanência dos jogadores.

“Tenho um relacionamento muito, muito bom com os jogadores porque conversamos o tempo todo”, explicou ele. “Não apenas sobre futebol ou a situação dos contratos deles, mas sobre a vida deles, como estão os filhos, como está indo a escola. Tenho um relacionamento muito, muito próximo com o Enzo e com os outros jogadores.

"Em termos de contratos e de onde eles querem estar, não há um único jogador neste clube, desde que cheguei, que tenha dito que não quer ficar aqui no verão. Na verdade, as conversas são mais sobre como podemos melhorar, o que podemos fazer como grupo para melhorar, o que precisamos fazer para vencer neste momento. É aí que estamos neste momento."