'Quero que ele fique' - capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, faz apelo desesperado para Cody Gakpo recusar transferência para o Manchester City

Van Dijk falou sobre o futuro de Gakpo, após a notícia de que o Man City abriu conversas com o Liverpool sobre a contratação do atacante versátil. O jogador de 27 anos se tornou um alvo prioritário para a equipe de Enzo Maresca à medida que a janela de transferências de verão entra em suas horas finais. Van Dijk, que dividiu o vestiário com Gakpo tanto no clube quanto na seleção, está desesperado para que o atacante ignore o apelo do Etihad Stadium e siga fazendo parte do projeto atualmente comandado por Andoni Iraola em Anfield.

Ao expressar seu desejo de manter a base do elenco unida, Van Dijk foi categórico sobre a importância de Gakpo para a equipe. "Ele é um jogador de qualidade e acho que devemos manter jogadores de qualidade, mas vamos ver o que os próximos três dias reservam", disse o capitão. "Obviamente está bem claro que eu quero que ele fique, não só pela qualidade que ele tem, mas também porque é meu amigo e acho que será muito importante para nós."