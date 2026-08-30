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'Quero que ele fique' - capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, faz apelo desesperado para Cody Gakpo recusar transferência para o Manchester City
Van Dijk deixa claro o que sente sobre o futuro de Gakpo
Van Dijk falou sobre o futuro de Gakpo, após a notícia de que o Man City abriu conversas com o Liverpool sobre a contratação do atacante versátil. O jogador de 27 anos se tornou um alvo prioritário para a equipe de Enzo Maresca à medida que a janela de transferências de verão entra em suas horas finais. Van Dijk, que dividiu o vestiário com Gakpo tanto no clube quanto na seleção, está desesperado para que o atacante ignore o apelo do Etihad Stadium e siga fazendo parte do projeto atualmente comandado por Andoni Iraola em Anfield.
Ao expressar seu desejo de manter a base do elenco unida, Van Dijk foi categórico sobre a importância de Gakpo para a equipe. "Ele é um jogador de qualidade e acho que devemos manter jogadores de qualidade, mas vamos ver o que os próximos três dias reservam", disse o capitão. "Obviamente está bem claro que eu quero que ele fique, não só pela qualidade que ele tem, mas também porque é meu amigo e acho que será muito importante para nós."
- Getty Images Sport
A surpreendente investida tardia do Manchester City
O interesse do Manchester City provocou ondas de choque na Premier League, com os Citizens supostamente prontos para pagar £ 75 milhões para garantir os serviços de Gakpo. Apesar do início misto de temporada do Liverpool, que incluiu empates por 2 a 2 contra Newcastle e Nottingham Forest, Gakpo tem sido um destaque, com um gol e uma assistência nas duas primeiras partidas. No entanto, o Liverpool parece cada vez mais disposto a considerar ofertas significativas enquanto busca equilibrar as contas após seu próprio grande investimento no elenco nesta janela.
Embora o City seja o favorito, não é o único monitorando a situação. Os relatos sugerem que o Liverpool vê Gakpo como um atacante multifuncional e já comprovado da Premier League, mas manteve durante todo o verão o entendimento de que não ficaria em seu caminho se chegasse uma oferta substancial.
O impacto de Barcola e a transição em Anfield
Um fator significativo na possível saída de Gakpo é a chegada iminente de Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain. O ponta francês está prestes a se juntar ao Liverpool em um negócio que pode chegar a £ 123 milhões, valor que faria dele o segundo jogador mais caro da história da Premier League. Esse investimento enorme levou a sugestões de que Gakpo poderia se ver mais abaixo na hierarquia, potencialmente facilitando uma transferência para outro lugar.
No entanto, o risco esportivo associado à venda é substancial. O Liverpool já lida com uma lista crescente de lesionados no setor ofensivo. Hugo Ekitike deve ficar fora até 2027 depois de sofrer uma ruptura do tendão de Aquiles, e Alexander Isak continuou a lidar com seus próprios problemas físicos.
- (C)Getty Images
Corrida de última hora por reposições em Anfield
A disposição do Liverpool de deixar Gakpo sair depende fortemente de sua capacidade de garantir outro ponta antes do prazo final da janela de transferências. Segundo relatos, o clube vasculha o mercado em busca de opções para garantir que não fique sem peças. Entre os nomes ligados a uma mudança para Merseyside estão Yankuba Minteh, do Brighton, e o atacante do Crystal Palace Ismaila Sarr. A equipe de recrutamento trabalha sem parar para garantir que qualquer saída seja compensada por uma chegada de qualidade, mas o prazo apertado torna essas negociações incrivelmente desafiadoras para todas as partes envolvidas.
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