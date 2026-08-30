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Donny Afroni

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'Quero que ele fique' - capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, faz apelo desesperado para Cody Gakpo recusar transferência para o Manchester City

Mercado da bola
C. Gakpo
V. van Dijk
Liverpool
Manchester City
Premier League

O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, fez uma tentativa pública de convencer Cody Gakpo a permanecer em Anfield, enquanto o Manchester City intensifica sua investida pelo internacional holandês. Com o prazo final da janela de transferências se aproximando rapidamente, o zagueiro destacou o papel vital de Gakpo no elenco, apesar da chegada iminente de reforços por valores elevados.

  • Van Dijk deixa claro o que sente sobre o futuro de Gakpo

    Van Dijk falou sobre o futuro de Gakpo, após a notícia de que o Man City abriu conversas com o Liverpool sobre a contratação do atacante versátil. O jogador de 27 anos se tornou um alvo prioritário para a equipe de Enzo Maresca à medida que a janela de transferências de verão entra em suas horas finais. Van Dijk, que dividiu o vestiário com Gakpo tanto no clube quanto na seleção, está desesperado para que o atacante ignore o apelo do Etihad Stadium e siga fazendo parte do projeto atualmente comandado por Andoni Iraola em Anfield.

    Ao expressar seu desejo de manter a base do elenco unida, Van Dijk foi categórico sobre a importância de Gakpo para a equipe. "Ele é um jogador de qualidade e acho que devemos manter jogadores de qualidade, mas vamos ver o que os próximos três dias reservam", disse o capitão. "Obviamente está bem claro que eu quero que ele fique, não só pela qualidade que ele tem, mas também porque é meu amigo e acho que será muito importante para nós."

    • Publicidade
  • Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    A surpreendente investida tardia do Manchester City

    O interesse do Manchester City provocou ondas de choque na Premier League, com os Citizens supostamente prontos para pagar £ 75 milhões para garantir os serviços de Gakpo. Apesar do início misto de temporada do Liverpool, que incluiu empates por 2 a 2 contra Newcastle e Nottingham Forest, Gakpo tem sido um destaque, com um gol e uma assistência nas duas primeiras partidas. No entanto, o Liverpool parece cada vez mais disposto a considerar ofertas significativas enquanto busca equilibrar as contas após seu próprio grande investimento no elenco nesta janela.

    Embora o City seja o favorito, não é o único monitorando a situação. Os relatos sugerem que o Liverpool vê Gakpo como um atacante multifuncional e já comprovado da Premier League, mas manteve durante todo o verão o entendimento de que não ficaria em seu caminho se chegasse uma oferta substancial.

  • O impacto de Barcola e a transição em Anfield

    Um fator significativo na possível saída de Gakpo é a chegada iminente de Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain. O ponta francês está prestes a se juntar ao Liverpool em um negócio que pode chegar a £ 123 milhões, valor que faria dele o segundo jogador mais caro da história da Premier League. Esse investimento enorme levou a sugestões de que Gakpo poderia se ver mais abaixo na hierarquia, potencialmente facilitando uma transferência para outro lugar.

    No entanto, o risco esportivo associado à venda é substancial. O Liverpool já lida com uma lista crescente de lesionados no setor ofensivo. Hugo Ekitike deve ficar fora até 2027 depois de sofrer uma ruptura do tendão de Aquiles, e Alexander Isak continuou a lidar com seus próprios problemas físicos.

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  • Yankuba Minteh(C)Getty Images

    Corrida de última hora por reposições em Anfield

    A disposição do Liverpool de deixar Gakpo sair depende fortemente de sua capacidade de garantir outro ponta antes do prazo final da janela de transferências. Segundo relatos, o clube vasculha o mercado em busca de opções para garantir que não fique sem peças. Entre os nomes ligados a uma mudança para Merseyside estão Yankuba Minteh, do Brighton, e o atacante do Crystal Palace Ismaila Sarr. A equipe de recrutamento trabalha sem parar para garantir que qualquer saída seja compensada por uma chegada de qualidade, mas o prazo apertado torna essas negociações incrivelmente desafiadoras para todas as partes envolvidas.

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