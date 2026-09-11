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"Quero nos impor desde o começo!" - Andoni Iraola pede que o Liverpool acabe com os inícios lentos antes do duelo contra o Fulham
A batalha contra as desvantagens no início
O técnico do Liverpool, Iraola, pediu que sua equipe encontre seu lado mais letal desde o primeiro apito, enquanto busca manter o início invicto na temporada. O Liverpool tem demonstrado grande resiliência nas últimas semanas, mas sair atrás no placar se tornou um hábito preocupante, já que esteve em desvantagem em três dos seus quatro primeiros jogos no comando. Depois de buscar empates contra Newcastle e Nottingham Forest, o Liverpool garantiu uma vitória por 2 a 0 sobre o Ipswich, graças aos dois gols marcados por Alexander Isak nos 10 primeiros minutos na última sexta-feira, antes de conquistar uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid.
Falando antes do confronto com o Fulham, Iraola enfatizou que, embora o espírito da equipe seja forte, a vida seria muito mais simples se eles parassem de dar vantagem aos adversários. "Acho que o time tem gols nele", disse Iraola. "Em todos os jogos fomos perigosos, criamos chances, marcamos dois gols [em todos os jogos], poderíamos ter marcado mais em alguns desses jogos, mas agora a questão é ser mais eficiente. Não sofrer os dois gols contra o Newcastle, não sofrer os gols contra o Forest, e também quando os gols saem, porque acho que não estamos começando muito bem os jogos. Tivemos o precedente positivo contra o Ipswich e os jogos parecem muito mais confortáveis quando você começa assim."
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Melhorando a eficiência no primeiro tempo
Os números destacam a frustração de Iraola com os inícios lentos de sua equipe. O Liverpool não conseguiu marcar um único gol no primeiro tempo em suas duas primeiras partidas da liga, quebrando esse padrão apenas na última sexta-feira quando Isak marcou duas vezes nos 10 minutos iniciais contra o Ipswich.
"Nos outros jogos, começamos perdendo e então você precisa fazer um grande esforço para buscar a reação", explicou o espanhol. "Eu gostaria, obviamente, de marcar o primeiro gol e então tudo parece mais fácil, mas precisamos ter a mentalidade certa. Contra o Atletico, acho que tivemos uma chance após algo como 15 segundos, Alex [Mac Allister] teve uma chance muito clara de marcar e então todo mundo diz 'início incrível'; você marca e isso muda, mas acho que o início dos jogos é provavelmente uma das partes em que podemos ser um pouco melhores. No segundo tempo, normalmente temos sido melhores, mas quero tentar nos impor desde o começo porque tudo fica mais fácil."
Cauteloso com a ameaça do Fulham
O Liverpool enfrenta um Fulham atualmente comandado pelo ex-zagueiro do Real Madrid Alvaro Arbeloa, que assume apenas o segundo cargo de técnico de sua carreira. Arbeloa assumiu o comando do Real Madrid em janeiro, mas um fim de campanha sem títulos fez com que deixasse o clube para dar lugar a Jose Mourinho. Sua passagem por Craven Cottage começou de forma igualmente difícil, com o Fulham sem somar um único ponto após três derrotas consecutivas para Chelsea, Sunderland e Crystal Palace. Apesar da má fase do adversário, Iraola não está subestimando o desafio.
Ao abordar a pressão crescente sobre seu homólogo, Iraola manteve a cautela. "Disputamos apenas três jogos de Premier League e, para tirar grandes conclusões sobre qualquer time, acho que é cedo demais, e acho que o Fulham é um grande exemplo disso", comentou o técnico do Liverpool. "Acho que eles jogaram bem nos três jogos, honestamente. Perderam os três jogos por um gol de diferença. Acho que, se você olhar muitas das estatísticas que eles têm e não souber quantos pontos têm, vai pensar que eles têm pelo menos cinco pontos, porque vêm controlando os jogos."
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Rivalidade amigável à beira do campo
A partida em Anfield proporcionará um reencontro único para os dois treinadores, que anteriormente dividiram o vestiário defendendo a Espanha. Embora já tenham sido companheiros de equipe disputando a mesma posição na seleção, Iraola brincou que Arbeloa geralmente levava a melhor na época em que jogavam.
"Acho que talvez tenhamos jogado muito poucas vezes juntos na seleção", admitiu Iraola ao ser perguntado sobre sua relação com o técnico do Fulham. "Estávamos disputando mais ou menos a mesma posição, mas acho que ele foi mais bem-sucedido nisso, porque jogou mais partidas do que eu!"
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