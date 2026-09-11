O técnico do Liverpool, Iraola, pediu que sua equipe encontre seu lado mais letal desde o primeiro apito, enquanto busca manter o início invicto na temporada. O Liverpool tem demonstrado grande resiliência nas últimas semanas, mas sair atrás no placar se tornou um hábito preocupante, já que esteve em desvantagem em três dos seus quatro primeiros jogos no comando. Depois de buscar empates contra Newcastle e Nottingham Forest, o Liverpool garantiu uma vitória por 2 a 0 sobre o Ipswich, graças aos dois gols marcados por Alexander Isak nos 10 primeiros minutos na última sexta-feira, antes de conquistar uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid.

Falando antes do confronto com o Fulham, Iraola enfatizou que, embora o espírito da equipe seja forte, a vida seria muito mais simples se eles parassem de dar vantagem aos adversários. "Acho que o time tem gols nele", disse Iraola. "Em todos os jogos fomos perigosos, criamos chances, marcamos dois gols [em todos os jogos], poderíamos ter marcado mais em alguns desses jogos, mas agora a questão é ser mais eficiente. Não sofrer os dois gols contra o Newcastle, não sofrer os gols contra o Forest, e também quando os gols saem, porque acho que não estamos começando muito bem os jogos. Tivemos o precedente positivo contra o Ipswich e os jogos parecem muito mais confortáveis quando você começa assim."