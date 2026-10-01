Giuseppe Maffia
Traduzido por
'Quero jogar o máximo possível' - Viktor Gyokeres deixa clara sua posição sobre saída do Arsenal após Mikel Arteta barrar atacante sueco em favor de Kai Havertz
Sofrendo por minutos sob o comando de Arteta
O jogador de 28 anos acabou relegado a um papel de reserva nesta temporada, fazendo apenas duas aparições saindo do banco na Premier League. Kai Havertz se firmou como a opção preferida de Mikel Arteta para comandar o ataque do campeão da Premier League. Essa queda de status vem depois de uma campanha de estreia irregular após sua chegada em 2025, vindo do Sporting, que culminou com o sueco no banco de reservas para a final da Champions League, em maio.
Gyokeres ainda não balançou as redes por seu clube na atual temporada, com seu último gol pelo Arsenal tendo saído durante uma derrota para o Southampton na FA Cup, em abril. Como consequência, cresceram as especulações sobre uma possível saída no verão, enquanto os rumores continuam circulando sobre uma eventual partida em 2027.
- Getty Images Sport
Gyokeres está comprometido com o norte de Londres
Falando enquanto estava a serviço da seleção da Suécia, Gyokeres tratou de encerrar qualquer sugestão de uma transferência iminente. O atacante sustentou que deixar o Emirates Stadium nunca esteve em seus planos durante a janela recente.
"Claro, houve muita especulação", afirmou. "Mas eu fiz toda a pré-temporada, e foi bom. Eu estava totalmente focado no Arsenal. Para mim, ficar era algo certo. Estou extremamente feliz no clube."
Brigando por uma vaga entre os titulares
Embora esteja satisfeito no clube, o ex-jogador do Coventry City segue determinado a recuperar sua vaga entre os titulares em um elenco cada vez mais competitivo. "Está claro que eu quero jogar futebol o máximo possível. Espero que isso também aconteça", admitiu Gyokeres. "Como jogador, você sempre quer estar em campo.
"Claro, você espera ter mais minutos, mas temos um elenco extremamente bom, com muitos bons jogadores, e começamos bem aqui."
O atacante também revelou que teve conversas construtivas com seu treinador sobre sua forma recente e seu rendimento. "Obviamente, preciso fazer melhor e estou disposto a isso, então não há problema", explicou. "É bom [o diálogo com o técnico]. Eu só tento ir bem quando tenho a chance e marcar gols."
- AFP
Cresce o impulso internacional
Gyokeres está usando atualmente a pausa internacional para reencontrar seu faro de gol. Depois de elevar sua marca pela Suécia para 23 gols com bolas na rede contra Romênia e Polônia, ele tentará levar essa confiança para os próximos compromissos diante de Bósnia e Herzegovina e no duelo de volta com a Romênia.
Transferir seu bom momento pela seleção de volta para o futebol de clubes é fundamental para seu futuro no Arsenal. Quando o Arsenal receber o Leeds United no Emirates Stadium, em 10 de outubro, Gyokeres estará desesperado para provar a Arteta que está pronto para disputar posição com Havertz e reacender sua carreira estagnada na Premier League.
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