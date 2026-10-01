O jogador de 28 anos acabou relegado a um papel de reserva nesta temporada, fazendo apenas duas aparições saindo do banco na Premier League. Kai Havertz se firmou como a opção preferida de Mikel Arteta para comandar o ataque do campeão da Premier League. Essa queda de status vem depois de uma campanha de estreia irregular após sua chegada em 2025, vindo do Sporting, que culminou com o sueco no banco de reservas para a final da Champions League, em maio.

Gyokeres ainda não balançou as redes por seu clube na atual temporada, com seu último gol pelo Arsenal tendo saído durante uma derrota para o Southampton na FA Cup, em abril. Como consequência, cresceram as especulações sobre uma possível saída no verão, enquanto os rumores continuam circulando sobre uma eventual partida em 2027.



