"Quero jogar!" - Goleiro esquecido do Manchester United está pronto para disputar com Senne Lammens a vaga de titular na próxima temporada

A transição para a Championship tem sido uma curva de aprendizado acentuada, após suas passagens anteriores por empréstimo no Accrington Stanley e no Blau-Weiss Linz. O goleiro nascido em Vsetín observou um salto tático significativo em comparação com sua passagem pela League Two. “A principal diferença é que os jogadores têm mais qualidade tática”, explicou ele. “Lembro que na League 2 era mais como uma briga de cães! Você literalmente mandava a bola para longe e todos disputavam as segundas bolas. Mas aqui na Championship, obviamente, é mais tático; cada time joga de maneira diferente ou faz mais combinações, então você precisa se adaptar.”