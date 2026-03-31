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"Quero jogar!" - Goleiro esquecido do Manchester United está pronto para disputar com Senne Lammens a vaga de titular na próxima temporada
De olho no retorno
Em entrevista ao Sun Sport, Vitek deixou claras suas ambições. Desde que chegou ao Robins por empréstimo, em 28 de julho, o goleiro disputou 3.060 minutos em 34 partidas pelo time da segunda divisão, sofrendo 45 gols. O United já renovou seu contrato até 2028, mas ele não tem intenção de ficar apenas como reserva de Lammens. Ele declarou: “Nesta fase da minha carreira, ainda jovem, quero jogar o máximo de partidas possível. Não ganharia nada ficando no banco aqui, nem em qualquer outro lugar.”
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Campo de provas na Championship
A transição para a Championship tem sido uma curva de aprendizado acentuada, após suas passagens anteriores por empréstimo no Accrington Stanley e no Blau-Weiss Linz. O goleiro nascido em Vsetín observou um salto tático significativo em comparação com sua passagem pela League Two. “A principal diferença é que os jogadores têm mais qualidade tática”, explicou ele. “Lembro que na League 2 era mais como uma briga de cães! Você literalmente mandava a bola para longe e todos disputavam as segundas bolas. Mas aqui na Championship, obviamente, é mais tático; cada time joga de maneira diferente ou faz mais combinações, então você precisa se adaptar.”
Aproveitando sua imponente presença física
Com seus imponentes 1,98 metros de altura, seu físico tem sido um grande trunfo para lidar com as exigências aéreas do futebol inglês. Numa época em que os goleiros costumam ser alvos frequentes em jogadas ensaiadas, sua altura lhe dá uma vantagem natural. Enfatizando esse ponto forte, ele disse: “É difícil para os goleiros, mas, para minha sorte, tenho 1,98 m. Por isso, consigo lidar com isso. Gosto de sair para pegar cruzamentos e ajudar meus companheiros, seja defendendo-os ou afastando-os com os punhos das áreas perigosas.” Esse domínio o ajudou a garantir seu impressionante número de jogos sem sofrer gols nesta temporada.
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Enfrentando uma concorrência acirrada em Old Trafford
Conquistar uma vaga no time titular dos Red Devils não será tarefa fácil. O atual goleiro titular vem apresentando um desempenho de altíssimo nível, o que torna Lammens extremamente difícil de ser substituído. Além disso, André Onana, que recentemente se transferiu para a Turquia, estaria considerando um retorno ao clube, o que só intensificaria a disputa por minutos em campo. Apesar desses obstáculos, o jovem checo permanece firme em suas exigências. “Vou manter uma comunicação próxima com o Man United e veremos o que será melhor para mim na próxima temporada. Mas quero jogar futebol. Não quero ficar apenas sentado no banco”, concluiu.