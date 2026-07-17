“Quero jogar com o Pau Cubarsi!” - Jovem promessa holandesa revela sonho de formar dupla com o zagueiro central do Barcelona depois de vê-lo enfrentar Cristiano Ronaldo

Nijstad falou sobre suas ambições durante uma entrevista ao Sportnieuws, ao mesmo tempo em que ressaltou que continua comprometido com seu desenvolvimento no Twente, apesar das especulações em torno de seu futuro. O zagueiro revelou que assistir à atuação de Cubarsí contra Ronaldo durante a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 fortaleceu sua admiração pelo jovem jogador do Barcelona e reforçou seu objetivo de longo prazo.

“Eu o vi (Cubarsí) jogar contra Cristiano Ronaldo e gostei muito de assisti-lo”, admitiu. “Não espero que as coisas aconteçam tão rápido para mim, mas jogar pelo FC Barcelona e formar uma dupla de zagueiros centrais com Cubarsí seria, é claro, meu objetivo final. Mas, por enquanto, quero continuar me desenvolvendo no Twente. Ainda tenho muito a aprender aqui.”