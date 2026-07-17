AFP
Traduzido por
“Quero jogar com o Pau Cubarsi!” - Jovem promessa holandesa revela sonho de formar dupla com o zagueiro central do Barcelona depois de vê-lo enfrentar Cristiano Ronaldo
Nijstad fala abertamente sobre sua ambição no Barcelona
O Barcelona parece ter garantido metade de sua dupla de zagueiros centrais de longo prazo com Cubarsi, que se consolidou no time titular e continua a impressionar pela seleção espanhola. Nijstad surgiu como uma opção em potencial para complementar o jovem jogador. O zagueiro de 18 anos do Twente já havia sido associado ao Blaugrana e agora falou publicamente sobre a possibilidade de, um dia, jogar ao lado de Cubarsi no Camp Nou.
- Getty
Zagueiro holandês explica sua admiração por Cubarsi
Nijstad falou sobre suas ambições durante uma entrevista ao Sportnieuws, ao mesmo tempo em que ressaltou que continua comprometido com seu desenvolvimento no Twente, apesar das especulações em torno de seu futuro. O zagueiro revelou que assistir à atuação de Cubarsí contra Ronaldo durante a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 fortaleceu sua admiração pelo jovem jogador do Barcelona e reforçou seu objetivo de longo prazo.
“Eu o vi (Cubarsí) jogar contra Cristiano Ronaldo e gostei muito de assisti-lo”, admitiu. “Não espero que as coisas aconteçam tão rápido para mim, mas jogar pelo FC Barcelona e formar uma dupla de zagueiros centrais com Cubarsí seria, é claro, meu objetivo final. Mas, por enquanto, quero continuar me desenvolvendo no Twente. Ainda tenho muito a aprender aqui.”
Um perfil que combina com Barcelona
Nijstad teve uma temporada de estreia impressionante pelo Twente, disputando 24 partidas e tornando-se titular regular nos últimos meses da campanha. O zagueiro central canhoto é considerado uma das maiores promessas da Holanda, e seu perfil se encaixa na preferência do Barcelona por recrutar jovens talentos de elite com potencial a longo prazo. Seus rumores anteriores de interesse por parte do clube catalão só aumentaram o interesse em torno de sua evolução.
- Getty
O desenvolvimento continua sendo a prioridade
Espera-se que Nijstad continue sua evolução no Twente, onde ele espera dar continuidade ao avanço alcançado na última temporada e alcançar maior consistência no time principal. Se ele mantiver sua trajetória ascendente, o suposto interesse do Blaugrana poderá se intensificar nas futuras janelas de transferências, à medida que o clube continua avaliando opções defensivas de longo prazo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.