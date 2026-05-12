"Quero estar lá" - Será que Gio Reyna fez o suficiente para garantir sua vaga na seleção americana para a Copa do Mundo? Nem mesmo ele sabe a resposta

Há vários anos, o debate sobre Gio Reyna paira sobre o futebol americano, gerando muito mais perguntas do que respostas. É um debate que divide opiniões, o que é compreensível. Reyna continua sendo um dos jogadores mais talentosos do elenco da Seleção Masculina dos Estados Unidos, mas, já há vários anos, tem tido poucas oportunidades de demonstrar esse talento de forma consistente.

Por causa disso, as perguntas só se tornaram mais intensas. De certa forma, elas se tornaram quase impossíveis de responder — mesmo para o próprio Reyna.

Na segunda-feira, o jogador de 23 anos foi questionado diretamente: ele acha que merece ir à Copa do Mundo? Sua resposta, assim como a própria pergunta, foi complicada.

“Se eu disser não, não estou acreditando em mim mesmo, mas se disser sim, é uma resposta arrogante, como se eu achasse que deveria estar lá”, disse ele. “É uma pergunta difícil de responder. Vou simplificar: adoro a comissão técnica, adoro os jogadores, adoro a seleção. Obviamente, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Estou realmente esperando e querendo estar lá para causar impacto e conquistar algo grandioso com a equipe, mas a decisão não está nas minhas mãos. Obviamente, estou apenas esperando ansiosamente pela convocação. Seria uma honra.”

Reyna está certo: a decisão não está em suas mãos. Ela pertence ao técnico da USMNT, Mauricio Pochettino, como sempre foi, e uma resposta está por vir em breve. Faltando apenas alguns dias para Pochettino dar uma resposta definitiva, tudo o que Reyna pode fazer é esperar — e aproveitar ao máximo o tempo que lhe resta para lutar pela resposta que deseja.

"Ninguém tem a vaga garantida ou segura", disse ele. "Simples: eu quero estar lá. É uma Copa do Mundo no seu próprio país. Obviamente, você pensa nisso com bastante frequência. Tento não deixar que isso domine meu dia e me estresse demais, mas está no fundo da minha mente, como tenho certeza de que está com muitos outros jogadores, mas sim, quero estar lá, quero representar meu país, quero dar tudo de mim pela equipe.”

"Acho que, pessoalmente, seria ótimo fazer algo com a seleção nacional", acrescentou ele. "A equipe significa muito para mim. Tive momentos muito bons com ela nos últimos anos. Então, sim, adoraríamos estar lá. Adoraríamos causar um impacto na equipe, e seria um sonho representar meu país na Copa do Mundo."