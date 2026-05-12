Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Gio Reyna GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

"Quero estar lá" - Será que Gio Reyna fez o suficiente para garantir sua vaga na seleção americana para a Copa do Mundo? Nem mesmo ele sabe a resposta

Análises
G. Reyna
Estados Unidos
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Borussia Moenchengladbach x Hoffenheim
Borussia Moenchengladbach
Hoffenheim
Bundesliga

O meio-campista continua no centro de um dos debates mais acalorados do futebol americano e agora deu sua opinião antes que esse debate encontre uma resposta em breve.

Há vários anos, o debate sobre Gio Reyna paira sobre o futebol americano, gerando muito mais perguntas do que respostas. É um debate que divide opiniões, o que é compreensível. Reyna continua sendo um dos jogadores mais talentosos do elenco da Seleção Masculina dos Estados Unidos, mas, já há vários anos, tem tido poucas oportunidades de demonstrar esse talento de forma consistente.

Por causa disso, as perguntas só se tornaram mais intensas. De certa forma, elas se tornaram quase impossíveis de responder — mesmo para o próprio Reyna.

Na segunda-feira, o jogador de 23 anos foi questionado diretamente: ele acha que merece ir à Copa do Mundo? Sua resposta, assim como a própria pergunta, foi complicada.

“Se eu disser não, não estou acreditando em mim mesmo, mas se disser sim, é uma resposta arrogante, como se eu achasse que deveria estar lá”, disse ele. “É uma pergunta difícil de responder. Vou simplificar: adoro a comissão técnica, adoro os jogadores, adoro a seleção. Obviamente, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Estou realmente esperando e querendo estar lá para causar impacto e conquistar algo grandioso com a equipe, mas a decisão não está nas minhas mãos. Obviamente, estou apenas esperando ansiosamente pela convocação. Seria uma honra.”

Reyna está certo: a decisão não está em suas mãos. Ela pertence ao técnico da USMNT, Mauricio Pochettino, como sempre foi, e uma resposta está por vir em breve. Faltando apenas alguns dias para Pochettino dar uma resposta definitiva, tudo o que Reyna pode fazer é esperar — e aproveitar ao máximo o tempo que lhe resta para lutar pela resposta que deseja.

"Ninguém tem a vaga garantida ou segura", disse ele. "Simples: eu quero estar lá. É uma Copa do Mundo no seu próprio país. Obviamente, você pensa nisso com bastante frequência. Tento não deixar que isso domine meu dia e me estresse demais, mas está no fundo da minha mente, como tenho certeza de que está com muitos outros jogadores, mas sim, quero estar lá, quero representar meu país, quero dar tudo de mim pela equipe.”

"Acho que, pessoalmente, seria ótimo fazer algo com a seleção nacional", acrescentou ele. "A equipe significa muito para mim. Tive momentos muito bons com ela nos últimos anos. Então, sim, adoraríamos estar lá. Adoraríamos causar um impacto na equipe, e seria um sonho representar meu país na Copa do Mundo."

  • Gio Reyna World Cup USMNT disappointedGetty Images

    "Éramos todos muito, muito jovens"

    Não é segredo que a Copa do Mundo de 2022 não foi aquela com que Reyna sempre sonhou. As repercussões daquela Copa do Mundo em particular foram amplamente comentadas, mas, mesmo fora dessa controvérsia, a parte do torneio que se desenrolou em campo também não saiu como planejado. No fim das contas, Reyna jogou apenas 52 minutos em quatro partidas, e os EUA foram eliminados nas oitavas de final por uma forte seleção holandesa.

    Naquela partida, os EUA foram um pouco ingênuos, diz Reyna. Naquele inverno, ele admite, ele também estava.

    “Acho que, individualmente e coletivamente, éramos todos muito, muito jovens e talvez um pouco inexperientes na época”, disse ele. “Então, no fim das contas, acabou que enfrentamos uma seleção holandesa que era um pouco mais experiente, um pouco melhor, um pouco mais experiente no jogo, e, no fim, foi quase demais para nós.

    “É uma Copa do Mundo. Obviamente, é uma experiência incrível. Aprendi muito com isso. Claro, eu gostaria de jogar mais neste próximo torneio, mas, ao mesmo tempo, você aprende e tenta fazer tudo o que pode para ajudar a equipe. É todo o seu país lutando por algo grandioso. É no nosso próprio país também, então é um sonho que se torna realidade só de estar lá. É tudo uma questão de coletivo. É a equipe se empenhando todas as semanas para fazer algo especial pelo nosso país.”

    Reyna volta a esse ponto mais tarde, falando sobre querer fazer parte de algo especial. Não dá para exagerar o que esta Copa do Mundo significará para o futebol americano, e não há como negar que todos querem fazer parte disso, incluindo Reyna. Seu pai, Claudio, estava na seleção em 1994 que deu início a essa onda de crescimento nos EUA, embora o lendário meio-campista não tenha jogado naquele verão devido a uma lesão, antes de realmente emergir como estrela em torneios posteriores.

    Se é isso que o futuro reserva para Reyna, que assim seja. Ele diz que está disposto a fazer parte disso da maneira que puder.

    “Estou apenas tentando fazer tudo o que puder para ajudar a equipe a conquistar algo grandioso”, disse ele, “seja começando como titular e jogando os 90 minutos, ou apenas apoiando do banco e não jogando nada. Acho que todos nós temos essa mentalidade, e acho que esse é um dos nossos pontos fortes, e que isso pode, coletivamente, nos levar ao sucesso.”

    Há uma chance, porém, de que Reyna possa ser uma parte importante desse sucesso. O último fim de semana mostrou como.

    • Publicidade
  • United States v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Apresentando os argumentos

    Nunca houve dúvidas quanto ao talento de Reyna. Ele está à vista de todos desde que surgiu no cenário futebolístico, primeiro como filho de Claudio e depois como jogador por mérito próprio, abrindo caminho na Europa. O problema, especialmente nos últimos anos, é que esse talento teve pouquíssimas oportunidades de brilhar.

    É por isso que, no verão passado, ele deixou o Borussia Dortmund para jogar no Borussia Mönchengladbach, em busca de mais oportunidades. Ele nem sempre as conseguiu. No total, Reyna jogou apenas 487 minutos no campeonato nesta temporada. É mais do que ele jogou na temporada passada e, com uma sequência relativamente significativa no final da temporada, seria mais do que ele jogou em 2023-24 também. Mesmo assim, é menos do que o esperado, já que Reyna não joga 1.000 minutos no campeonato em uma temporada desde a campanha de 2020-21.

    Essa é a má notícia. A boa notícia é que ele aproveitou ao máximo seus minutos recentes ao marcar um gol no final da derrota do Gladbach por 3 a 1 para o Augsburg. Foi um gol de consolação, sim, mas também seu primeiro gol pelo clube desde janeiro de 2025. Não significou muito naquele momento, mas significou no contexto geral. Foi um sinal de que ele pode estar no caminho certo.

    “Já faz um tempinho, mas, no fim das contas, estou feliz por ter marcado”, disse Reyna. “No fim das contas, não fez muita diferença, mas, mais do que isso, foi bom ter tido uma boa quantidade de minutos em campo, e senti que tive um desempenho bastante bom no geral. Claro, é bom coroar tudo com um gol, mas causar um impacto um pouco maior e talvez virar o jogo para conseguir um empate ou uma vitória teria sido ótimo; mas, no fim das contas, estou feliz com meu desempenho individual e com o gol, é claro.”

    No âmbito da seleção nacional, seu desempenho individual tem sido bom, independentemente da forma no clube. Ainda em novembro, Reyna marcou um gol contra o Equador antes de dar uma assistência contra o Uruguai, reforçando sua candidatura à seleção dos EUA. Houve alguns momentos positivos entre isso e seu gol no último fim de semana, mas esses momentos certamente ficarão na memória de Pochettino ao avaliar Reyna como um potencial fator de diferença.

    “As últimas semanas foram muito boas para mim, pois tive mais tempo de jogo e fiz algumas boas atuações”, disse Reyna. “A temporada está chegando ao fim agora, então espero que possamos terminar bem com mais uma boa partida neste fim de semana pela equipe. Individualmente, também, espero ir para a Copa do Mundo e continuar com a forma que sinto que estou construindo, e então estaremos prontos para o que quer que aconteça.”

    Fisicamente e mentalmente, Reyna diz que se sente mais pronto do que nunca para esse grande momento. Esse sentimento demorou muito para chegar.

  • Borussia Mönchengladbach v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    Momentos difíceis, bons amigos

    Fisicamente, Reyna se sente bem neste momento. Nenhum jogador está 100% o tempo todo, diz ele, devido ao desgaste que acompanha jogar e treinar em alto nível durante todo o ano, mas ele se sente bem perto disso.

    “Sinto-me pronto para jogar 90 minutos e sinto que posso dar o meu máximo neste momento”, disse ele. “Acho que dá para dizer que estou 100%. Sinto-me muito, muito em forma. Sinto-me muito afiado. Tudo o que realmente quero é mostrar isso em campo.”

    Ele nem sempre teve essa chance, já que lesões limitaram seu progresso nos últimos anos. Desde a última Copa do Mundo, Reyna perdeu 43 jogos devido a lesões. Inúmeros outros jogos em que ele estava disponível foram prejudicados por sua falta de condicionamento físico. Houve poucos períodos em que Reyna se sentiu perto dos 100% mencionados acima.

    "Claro, com essas lesões, é péssimo, e você nunca quer se lesionar, mas tento tirar o máximo proveito de cada lesão", disse ele. "Sim, às vezes tive um pouco de azar com a duração da lesão e também com o momento, mas agora estou me sentindo bem. Obviamente, estou fazendo tudo o que posso 24 horas por dia para manter a forma e dar tudo de mim nos treinos e na recuperação."

    Nesses momentos difíceis, ele teve muitas pessoas em quem se apoiar. Uma das pessoas em quem ele mais se apoiou foi Joe Scally, que esteve ao seu lado desde as categorias de base do NYCFC até a época em que foram companheiros de equipe na Seleção dos EUA e, agora, no Borussia Mönchengladbach. A chance de jogar com Scally foi um grande motivo para Reyna assinar com o Gladbach. Era uma chance de recomeçar ao lado de um de seus maiores apoiadores.

    Os dois ficaram ainda mais próximos este ano. A esposa de Reyna e a noiva de Scally passam muito tempo juntas. Seus cães também. Eles vão juntos de carro para os treinos todos os dias, e é durante esses trajetos que os dois podem conversar como amigos, não como companheiros de equipe.

    “Eu diria que 95 a 99 por cento das nossas conversas normalmente não são sobre futebol”, diz Reyna. “São sobre nossas vidas pessoais. Somos amigos íntimos fora do futebol também. Obviamente, já conversamos sobre a Copa do Mundo, mas há muitas outras coisas sobre as quais conversamos, e essas, obviamente, ficam entre nós.  É a gente se apoiando e sabendo que ambos queremos estar lá. Seria ótimo estarmos lá juntos. Crescemos juntos, jogamos juntos e agora jogamos no mesmo time; é uma história incrível para nós e nossas famílias.”

    Scally acrescentou: “Acho que não temos dado nenhum dia como garantido. Aproveitamos os dias no campo de treino, no vestiário, as viagens de carro todos os dias. Aproveitamos cada dia porque sabemos que isso não vai durar para sempre. Não vamos jogar juntos para sempre no mesmo time.”

    Scally, assim como Reyna, está lutando por uma vaga na Copa do Mundo. Ele tem sido presença constante no Gladbach há anos, tendo recentemente atingido a marca de 150 partidas pelo clube. Ambos, porém, enfrentam algumas semanas de nervosismo pela frente, enquanto aguardam a decisão que determinará seu verão e, de certa forma, suas vidas daqui para frente.

  • Gio Reyna, USMNTGetty

    Uma resposta tão esperada

    Em março, Pochettino foi questionado sobre a decisão de convocar Reyna para a seleção dos EUA para os amistosos contra a Bélgica e Portugal. Essa convocação ocorreu apesar do tempo de jogo limitado, mas, na opinião de Pochettino, foi útil e necessária.

    “É um jogador muito talentoso, e sabemos como ele pode contribuir para a seleção”, disse o técnico da USMNT. “E ele é capaz de ter um bom desempenho conosco. Mais uma vez, acho que sabemos muito bem que ele é um talento muito especial e um jogador muito especial. E acho que dar essa oportunidade, mesmo que ele não esteja jogando muito no clube, pode ser muito útil para nós.”

    Agora, porém, estamos em maio, o que significa que a grande decisão está se aproximando. No dia 26 de maio, a USMNT divulgará sua lista de convocados para a Copa do Mundo em Nova York. Ainda não há nenhuma indicação concreta de quem estará ou não na lista. Isso se aplica a Reyna, com certeza. Ele está, no momento, aparentemente na corda bamba, o que significa que está aguardando uma ligação, assim como todos os outros.

    Essa ligação, se vier, responderá a uma questão que vem se formando há anos. Ela mostrará se o talento de Reyna é suficiente para superar sua fase atual e se seu gol recente foi o suficiente para lembrar a Pochettino o que ele pode oferecer se tiver a chance. Mais importante ainda, ela dirá a Reyna se ele terá a oportunidade na Copa do Mundo que vem perseguindo desde que se lembra.

    “Individualmente, ainda estou apenas buscando melhorar cada vez mais a cada dia”, disse ele. “Isso é tudo o que você realmente pode fazer.”

    Reyna não tem todas as respostas, pelo menos não ainda, mas ele as terá em breve.

Bundesliga
Borussia Moenchengladbach crest
Borussia Moenchengladbach
BMG
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG