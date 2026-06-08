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“Quero esse Gavi” - O técnico da Espanha não vê problema algum na atitude combativa do astro do Barcelona, que deu uma entrada nos próprios companheiros de equipe, depois de uma jogada no campo de treino ter causado um susto com a lesão de Rodri
De la Fuente descarta polêmica sobre o centro de treinamento
O técnico da seleção espanhola agiu rapidamente para acalmar as críticas dirigidas a Gavi depois que um vídeo de uma entrada forte em Rodri se tornou viral. O meio-campista do Barcelona pareceu pisar no pé do craque do Manchester City durante um treino, deixando o experiente meio-campista visivelmente incomodado e gerando receios de uma possível lesão antes dos compromissos em torneios importantes.
Apesar da tempestade nas redes sociais que se seguiu ao incidente, De la Fuente foi enfático ao afirmar que essa intensidade é exatamente o que ele espera de seus jogadores. Em entrevista coletiva no domingo, o técnico minimizou qualquer sugestão de atrito dentro do grupo ou de comportamento imprudente por parte do sensacional jogador de 21 anos.
Total apoio ao estilo combativo de Gavi
"O técnico da La Roja deixou claro que valoriza a garra que Gavi traz para o time, seja em uma partida ou em um treino. Ao abordar o incidente diretamente, De la Fuente afirmou: "Isso é futebol; é um treino. Os jogadores dão tudo de si, e ninguém precisa se desculpar. Está tudo bem. Gavi tem energia e garra. Ele precisa dosar o ritmo, mas é desse Gavi que eu quero."
Ao se recusar a pedir desculpas, o técnico enviou uma mensagem clara de que o ambiente de alta intensidade do elenco espanhol não será comprometido. Rodri conseguiu continuar a sessão depois que a dor inicial diminuiu, justificando ainda mais a decisão do técnico de tratar o choque como parte normal da preparação de alto nível.
Apoio do vestiário e espírito competitivo contagiante
O clima no vestiário reflete fortemente a visão tática do técnico, com os jogadores valorizando a vantagem psicológica que o jovem proporciona. O ponta do Crystal Palace, Yeremy Pino, minimizou de forma bem-humorada o clima de tensão nos treinos quando questionado sobre o que a enérgica estrela do Barcelona traz para o grupo.
“Muitos chutes! Não, é brincadeira”, Pino riu. “[Ele traz] espírito de luta, camaradagem e alegria. É um jogador cuja energia é contagiante. Ele é muito importante para nós.”
- AFP
Rotação do elenco antes da estreia na Copa do Mundo
Além da polêmica envolvendo Gavi, De la Fuente falou sobre seus planos táticos para o próximo amistoso da Espanha contra o Peru. Após o recente confronto contra o Iraque, o técnico pretende fazer algumas alterações na equipe para garantir que todo o elenco esteja em forma para os rigores da Copa do Mundo de 2026. Ele confirmou que os torcedores devem esperar um time titular diferente na próxima partida.
“A ideia é dar mais tempo de jogo para aqueles que não participaram contra o Iraque”, acrescentou. “Tenho o time em mente, mas certamente haverá mudanças. Tenho um plano de como começar a Copa do Mundo, se não houver circunstâncias adversas. O futebol sempre pode surpreender, mas não vou revelar a escalação para quarta-feira.”
A Espanha está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.