O técnico da seleção espanhola agiu rapidamente para acalmar as críticas dirigidas a Gavi depois que um vídeo de uma entrada forte em Rodri se tornou viral. O meio-campista do Barcelona pareceu pisar no pé do craque do Manchester City durante um treino, deixando o experiente meio-campista visivelmente incomodado e gerando receios de uma possível lesão antes dos compromissos em torneios importantes.

Apesar da tempestade nas redes sociais que se seguiu ao incidente, De la Fuente foi enfático ao afirmar que essa intensidade é exatamente o que ele espera de seus jogadores. Em entrevista coletiva no domingo, o técnico minimizou qualquer sugestão de atrito dentro do grupo ou de comportamento imprudente por parte do sensacional jogador de 21 anos.