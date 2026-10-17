“Quero deixar um legado!”: Amad Diallo detalha sua ambição no Manchester United e explica por que sempre recorre a Bruno Fernandes para pedir conselhos

Desde que marcou um gol decisivo memorável contra o Liverpool na Copa da Inglaterra, em março de 2024, o ponta marcou mais 15 gols pelo clube e quer melhorar ainda mais seus números aprendendo com os outros atacantes. A passagem anterior de Fernandes pela Serie A também deu aos dois um idioma em comum desde a chegada do ponta a Old Trafford.

Ao falar sobre suas metas para a temporada ao site oficial do clube, Amad disse: “Nesta temporada, quero marcar mais gols e dar mais assistências. É algo em que quero melhorar. Também quero aprender com outros jogadores, como Bruno [Fernandes]. Para Bruno, é natural. Para [Matheus] Cunha, Benjamin Sesko, Bryan [Mbeumo], também. Para eles, é natural. Tenho que aprender com eles. É algo que estou aprendendo nesta temporada e em que vou melhorar.”

Ao explicar por que procura o capitão para pedir conselhos, ele continuou: “Bruno é a pessoa com quem gosto de conversar quando tenho um pequeno problema ou preciso de um conselho de outro jogador. Quando preciso de um conselho sobre alguma coisa, sempre procuro Bruno para conversar, porque ele fala italiano. Então, para mim, é fácil perguntar o que ele pensa e que conselho pode me dar. Acho que o jogador que mais me ajudou aqui foi Bruno. Mas, quando Eric Bailly estava aqui, eu também era muito próximo dele. Depois de Eric, acho que Bruno é quem mais me ajudou desde que cheguei a este clube.”