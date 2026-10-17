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“Quero deixar um legado!”: Amad Diallo detalha sua ambição no Manchester United e explica por que sempre recorre a Bruno Fernandes para pedir conselhos
Ponta mira marca especial de 100
Amad está determinado a entrar para a história do Manchester United e conta com a orientação de seu capitão. Contratado oficialmente junto à Atalanta em janeiro de 2021, o camisa 16 completará 100 jogos pelo clube se entrar em campo contra o Leeds United, em Elland Road, no domingo. Ele estreou sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer contra a Real Sociedad, em fevereiro de 2021, passou duas temporadas emprestado e agora é presença regular no time principal.
- Getty Images Sport
Conexão italiana fortalece os laços no vestiário
Desde que marcou um gol decisivo memorável contra o Liverpool na Copa da Inglaterra, em março de 2024, o ponta marcou mais 15 gols pelo clube e quer melhorar ainda mais seus números aprendendo com os outros atacantes. A passagem anterior de Fernandes pela Serie A também deu aos dois um idioma em comum desde a chegada do ponta a Old Trafford.
Ao falar sobre suas metas para a temporada ao site oficial do clube, Amad disse: “Nesta temporada, quero marcar mais gols e dar mais assistências. É algo em que quero melhorar. Também quero aprender com outros jogadores, como Bruno [Fernandes]. Para Bruno, é natural. Para [Matheus] Cunha, Benjamin Sesko, Bryan [Mbeumo], também. Para eles, é natural. Tenho que aprender com eles. É algo que estou aprendendo nesta temporada e em que vou melhorar.”
Ao explicar por que procura o capitão para pedir conselhos, ele continuou: “Bruno é a pessoa com quem gosto de conversar quando tenho um pequeno problema ou preciso de um conselho de outro jogador. Quando preciso de um conselho sobre alguma coisa, sempre procuro Bruno para conversar, porque ele fala italiano. Então, para mim, é fácil perguntar o que ele pensa e que conselho pode me dar. Acho que o jogador que mais me ajudou aqui foi Bruno. Mas, quando Eric Bailly estava aqui, eu também era muito próximo dele. Depois de Eric, acho que Bruno é quem mais me ajudou desde que cheguei a este clube.”
Africano com 100 jogos pela seleção quer deixar marca duradoura
Se entrar em campo no domingo, Amad se tornará apenas o quarto jogador africano a alcançar 100 partidas pelo United, depois de Bailly, Quinton Fortune e Andre Onana. Mas ele não quer se acomodar com essa marca: deseja que os torcedores se lembrem com carinho de sua contribuição quando sua passagem pelo clube chegar ao fim.
Ao falar sobre o desejo de aproveitar ao máximo o privilégio de estar em Manchester, Amad acrescentou: "Quero deixar um legado aqui em Manchester, para que as pessoas digam: 'Tivemos esse cara, ele era maluco, era incrível'. Não quero sair deste clube um dia e ouvir as pessoas dizerem: 'Ah, não, ele não deu o suficiente... Tinha talento, mas não deu o suficiente'.
"Quero oferecer algo que sei que posso oferecer, porque tenho o privilégio de jogar pelo Manchester United. Quero aproveitar esse privilégio e dar algo ao clube. É algo que me dói, e quero fazer isso. Um dia, se eu sair deste clube, quero que as pessoas falem bem de mim."
- Colorsport
Clássico acirrado aguarda atacante que está de volta
O jogador de 24 anos fez apenas duas partidas nesta temporada depois de perder as primeiras semanas por causa de uma lesão no tornozelo sofrida na pré-temporada. Ele foi titular e jogou 59 minutos no empate por 1 a 1 com o Tottenham Hotspur no sábado. Depois, entrou no lugar de Marcus Rashford e atuou por 25 minutos na derrota por 2 a 0 do Manchester United para o Atlético de Madrid, fora de casa. O United jogou com dez após a expulsão de Leny Yoro. Recuperar o ritmo de jogo agora será fundamental enquanto os visitantes buscam uma vitória muito necessária em Yorkshire.
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